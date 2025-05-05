Interested in a Project Firstline training at your facility? Complete the Pennsylvania Project Firstline Training Request Form.
PA Project Firstline, developed in partnership with the CDC, is an innovative project designed to promote foundational knowledge on infection prevention and control (IPC) for all types of frontline health care workers. PA Project Firstline activities will build Pennsylvania's health care workforce expertise in IPC and help to keep the health care community safe from infectious disease threats.
PA Project Firstline will reach health care workers in all health care settings including:
- hospitals
- outpatient clinics
- dialysis centers
- nursing homes
View the terms and conditions for PA Project Firstline.
PA Project Firstline Newsletters
Newsletters
- Spring 2026 Edition PA PFL Newsletter
- Fall 2025 Edition PA PFL Newsletter
- Summer 2025 Edition PA PFL Newsletter
- Spring 2025 Edition PA PFL Newsletter
- Winter 2025 Edition PA PFL Newsletter
- Fall 2024 Edition PA PFL Newsletter
- Summer 2024 Edition PA PFL Newsletter
- Spring 2024 Edition PA PFL Newsletter
- Winter 2023 Edition PA PFL Newsletter
- Fall 2023 Edition PA PFL Newsletter
- Summer 2023 Edition PA PFL Newsletter
- Spring 2023 Edition PA PFL Newsletter
PA Project Firstline Materials
Posters
- Allied Health Poster
- Bear Minimum Poster
- Contact Time Poster
- COVID-19 Posters
- Dialysis Providers Poster
- Dirty Laundry Poster
- Emergency Medical Services Poster
- Environmental Services Personnel Poster
- Knowing Clean Protocols Poster
- Non-Critical is Critical Poster
- Vaccine Storage Poster
Resources
CDC Project Firstline Materials
- Infection Control and COVID-19
- Infection Control in Healthcare
- Project Firstline Promotional Resources
- Earn CEUs!