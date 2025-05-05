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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Interested in a Project Firstline training at your facility? Complete the Pennsylvania Project Firstline Training Request Form.

    PA Project Firstline,  developed in partnership with the CDC, is an innovative project designed to promote foundational knowledge on infection prevention and control (IPC) for all types of frontline health care workers.  PA Project Firstline activities will build Pennsylvania's health care workforce expertise in IPC and help to keep the health care community safe from infectious disease threats.

    PA Project Firstline will reach health care workers in all health care settings including:

    • hospitals
    • outpatient clinics
    • dialysis centers
    • nursing homes

    View the terms and conditions for PA Project Firstline.

     

    COVID-19 PA Project Firstline Posters

    Don't let your guard down at break time
    Can you spot who has COVID-19?
    Couldn't wash hands, now extinct
    wear your mask correctly
    Text JOIN to IPC4U to join Project Firstline
    Vaccines protect us and those around us