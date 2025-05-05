The following contains Incorporated Documents and downloadable Budget/Invoice Format Information that are related to your agreement with the Department of Health. Please read this information carefully.
These documents are incorporated by reference into and made a part of your agreement with the Department of Health.
Versions of Incorporated or Attached Documents
- Audit Checklist
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 10/23
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 3/23
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 1/19
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 4/15
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 3/15
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 5/13
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 8/12
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 11/10
- Additional Contract Terms and Conditions - Revised 10/06
- Appendix B - Payment Provisions Invoice (5/12)
- Audit Requirements - Revised 11/25
- Audit Requirements - Revised 10/24
- Audit Requirements - Revised 8/18
- Audit Requirements - Revised 2/15
- Audit Requirements - Revised 7/13
- Audit Requirements - Revised 8/09
- Audit Requirements - Revised 3/09
- Block Grant Provisions - Maternal and Child Health - Revised 12/05
- Block Grant Provisions - Preventive Health and Health Services - Revised 12/05
- Commonwealth Standard Terms and Conditions (Contract) - Revised 10/23
- Commonwealth Standard Terms and Conditions (Grant) - Revised 10/24
- Commonwealth Standard Terms and Conditions (Grant) - Revised 10/23
- Commonwealth Travel and Subsistence Rates - Revised 8/18
- Commonwealth Travel and Subsistence Rates - Revised 4/15
- Commonwealth Travel and Subsistence Rates - Revised 4/12
- Commonwealth Travel and Subsistence Rates - Revised 7/07
- Contractor Integrity Provisions - Revised 7/30/10
- Contractor Responsibility Provisions - Revised 11/10
- Department Standard Contract Terms and Conditions (Contract) - Revised 12/24
- Department Standard General Terms and Conditions (Grant) - Revised 7/26
- Department Standard General Terms and Conditions (Grant) - Revised 12/24
- Donations of Excess Prepared Foods - Revised 6/06
- Federal Lobbying Certification and Disclosure - Revised 12/05
- Federal Standard Terms and Conditions (Contract) - Revised 12/24
- Federal Standard Terms and Conditions (Grant) - Revised 12/24
- HIPAA Business Associate Agreement and Attachment 1 - Revised 5/13
- HIPAA Business Associate Agreement and Attachment 1 - Revised 4/12
- HIPAA Business Associate Agreement and Attachment 1 - Revised 9/10
- HIPAA Business Associate Agreement and Attachment 1 - Revised 12/05
- Minimum Personal Computer Hardware, Software and Peripherals Requirements - Revised 1/19
- Minimum Personal Computer Hardware, Software and Peripherals Requirements - Revised 4/12
- Non-Discrimination-Sexual Harassment Clause - Revised 9/10
- Personal Computer Hardware Software and Peripherals Requirements - Revised 3/09
- Personal Computer Hardware, Software and Peripherals Requirements - Revised 12/05
- Pro-Children Act of 1994 - Revised 12/05
- Right to Know Law - Contracts - Revised 2/10
- Right to Know Law - Grants - Revised 2/10
- Standard Contract Terms and Conditions - Paper Contract - Revised 10/23
- Standard Contract Terms and Conditions - Paper Contract - Revised 1/2/23
- Standard Contract Terms and Conditions - Paper Contract - Revised 8/9/18
- Standard Contract Terms and Conditions - Paper Contract - Revised 3/3/15
- Standard Contract Terms and Conditions - Paper Contract - Revised 4/5/13
- Attachment A to Standard Contract Terms and Conditions - Revised 10/23
- Standard Contract Terms and Conditions - SAP - Revised 2/10/12
- Standard Contract Terms and Conditions - SAP - Revised 8/16/07
- Standard Contract Terms and Conditions for Services - Revised 5/7/04
- Standard General Terms and Conditions - Revised 10/23
- Standard General Terms and Conditions - Revised 2/21
- Standard General Terms and Conditions - Revised 1/19
- Standard General Terms and Conditions - Revised 2/15
- Standard General Terms and Conditions - Revised 3/15
- Standard General Terms and Conditions - Revised 7/13
- Standard General Terms and Conditions - Revised 5/12
- Standard General Terms and Conditions - Revised 11/10
- Standard General Terms and Conditions - Revised 9/10
- Standard General Terms and Conditions - Revised 10/06
- Attachment A to Standard General Terms and Conditions - Revised 10/23
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