To order printed tickborne disease educational materials, please send your request to ra-dhvectorborne@pa.gov.
Tick Information
- Tick life cycle
- Tick habitats
- Ticks crawl up
- Amblyomma americanum (lone star tick) poster
- Dermacentor variablis (dog tick) poster
- Ixodes scapularis (deer tick) poster
- Ticks of PA Brochure
- Seasonal Activity of Ticks in Pennsylvania
Prevention Resources
- Tick removal
- How to do a tick check
- Protecting your yard from ticks
- How Permethrin Can Prevent Tick Bites
- T.I.C.K. Prevention
- How to Safely Use Permethrin
- Safely Using Repellents to Prevent Bug Bites
Low Literacy Resources
- Multi-language fight the bite low literacy flyer
- Multi-language permethrin and repellent low literacy info card
- Multi-language tick check and removal low literacy info card
Lyme Disease and Other Tickborne Diseases
- Pennsylvania Lyme Disease
- Pennsylvania Lyme Disease (Spanish) - Enfermedad de Lyme
- Lyme Disease Fact Sheet
- Lyme Disease Fast Facts
- Tickborne Disease Quick Facts
- Pennsylvania Tickborne Diseases Table
- Pennsylvania Tickborne Diseases
- Tickborne Diseases of Pennsylvania Booklet
- Tickborne Diseases of Pennsylvania Booklet (Spanish)
- Pocket Guide to Ticks in Pennsylvania
- Tick Disease Myths vs Facts
- Tick Disease Myths vs Facts (Spanish)
- Tick Myths vs Facts Brochure
- Tick Myths vs Facts Brochure (Spanish)
- Tick Myths vs Facts Flyer
- Tick Myths vs Facts Flyer (Spanish)
- Tick Myths vs Facts Poster
- Tick Myths vs Facts Poster (Spanish)
- Alpha-gal Syndrome Flyer
- Alpha-gal Syndrome Flyer (Spanish)
Protect Your Pets
More Information For:
- Campers
- City and Town Residents
- Gardeners
- Hunters and Fishermen
- On the Farm
- Outdoor Events Attendees
- Outdoor Fitness Participants
- Outdoor Workers
- Parents and Kids
- Pet Owners
- Trails Hikers and Bikers
- Yard Owners