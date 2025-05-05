Annual Summaries
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2025
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2024
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2023
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2022
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2021
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2020
- Annual HIV Surveillance Summary Report - 2019
Older summary reports are available in the e-library.
Integrated Epidemiologic Profile
- Integrated Epidemiologic Profile of HIV/AIDS in Pennsylvania
Additional specialized HIV/AIDS Epidemiology data in support of statewide HIV/AIDS Program Planning.
Data Requests
- HIV AIDS Data Request Form
An online data request form to request additional data.