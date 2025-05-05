Legislative Reports
Act 114: Restraint Use and Reporting Requirements of Pregnant, Laboring, or Postpartum Children (Formerly Act 47)
Act 66 - Family planning
- Family Planning Audit Report: FY 2023-2024
- Family Planning Audit Report: FY 2022-2023
- Family Planning Audit Report: FY 2021-2022
- Family Planning Audit Report: FY 2020-2021
- Family Planning Audit Report: FY 2019-2020
- Family Planning Audit Report: FY 2018-2019
- Family Planning Audit Report: FY 2017-2018
- Family Planning Audit Report: FY 2016-2017
- Family Planning Audit Report: FY 2015-2016
- Family Planning Audit Report: FY 2014-2015
Block Grant Reports & Information
Additional Block Grant Information
Health Outcomes
Comprehensive Care
- Comprehensive Care: Health Care Outcomes - Revised: Feb. 28, 2020
Hospital Outcomes Program
- Hospital Outcomes Program Report – March 2026
- Hospital Outcomes Program Report – March 2025
- Hospital Outcomes Program Report - March 2024
- Hospital Outcomes Program Report - March 2023
- Hospital Outcomes Program Report - March 2022
- Hospital Outcomes Program Report - April 2021
- Hospital Outcomes Program Report - February 2020
Managed Care Organizations (MCO) Outcomes Program
- MCO Outcomes Program Report – March 2026
- MCO Outcomes Program Report – March 2025
- MCO Outcomes Program Report - March 2024
- MCO Outcomes Program Report - March 2023
- MCO Outcomes Program Report - March 2022
- MCO Outcomes Program Report - April 2021
- MCO Outcomes Program Report - February 2020
Provider Fraud
- Report of Tips of Suspected/Confirmed Provider Fraud Received by the Medical Assistance Fraud Hotline: FY 2021-22
- Report of Tips of Suspected/Confirmed Provider Fraud Received by the Medical Assistance Fraud Hotline: FY 2020-21
- Report of Tips of Suspected/Confirmed Provider Fraud Received by the Medical Assistance Fraud Hotline: FY 2019-20
- Report of Tips of Suspected/Confirmed Provider Fraud Received by the Medical Assistance Fraud Hotline: FY 2018-19
- Report of Tips of Suspected/Confirmed Provider Fraud Received by the Medical Assistance Fraud Hotline: FY 2017-18
- Report of Tips of Suspected/Confirmed Provider Fraud Received by the Medical Assistance Fraud Hotline: FY 2016-17
Medical Assistance (MA)
Analysis of Length of Stay in PA Medicaid Programs
Statewide Quality Care Assessment Program Report
- Statewide Quality Care Assessment Program Report to the Pennsylvania General Assembly: SFYs 2012-13 to 2017-18
- Statewide Quality Care Assessment Program Report to the Pennsylvania General Assembly: SFYs 2017-18 to 2022-2023
Patient-Centered Medical Home Advisory Council Report
Medical Assistance for Children with Disabilities (PH-95)
- 2023 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2022 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2021 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2020 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2018 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2017 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2016 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2015 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2014 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2013 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2012 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2011 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2009 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
- 2007 Medical Assistance for Children with Disabilities Report
Medical Assistance Transportation Program (MATP) Analysis
Tobacco Settlement Report
- Tobacco Settlement Report: FY 2023-2024
- Tobacco Settlement Report: FY 2022-2023
- Tobacco Settlement Report: FY 2021-2022
- Tobacco Settlement Report: FY 2020-2021
- Tobacco Settlement Report: FY 2019-2020
- Tobacco Settlement Report: FY 2018-2019
- Tobacco Settlement Report: FY 2017-2018
- Tobacco Settlement Report: FY 2016-2017
- Tobacco Settlement Report: FY 2015-2016
- Tobacco Settlement Report: FY 2014-2015
- Tobacco Settlement Report: FY 2013-2014
- Tobacco Settlement Report: FY 2009-2010
Miscellaneous reports
Children's Trust Fund Annual Report
- Children's Trust Fund Annual Report (2018-19)
- Children's Trust Fund Annual Report (2017-18)
- Children's Trust Fund Annual Report (2016-17)
Human Services Development Fund (HSDF) Summary
- HSDF Summary for Fiscal Year Ending June 30, 2022
- HSDF Summary for Fiscal Year Ending June 30, 2021
- HSDF Summary for Fiscal Year Ending June 30, 2020
- HSDF Summary for Fiscal Year Ending June 30, 2019
- HSDF Summary for Fiscal Year Ending June 30, 2018
- HSDF Summary for Fiscal Year Ending June 30, 2017
Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act Report
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2024-2025
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2023-2024
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2022-2023
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2021-2022
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2020-2021
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2019-2020
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2018-2019
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2017-2018
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2016-2017
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2015-2016
- Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act FY 2014-2015
Additional Reports
- Improving Pennsylvania's Pediatric Shift Care Nursing Through Collaboration
- Pennsylvania Adoption Exchange Annual Report 2009
- Office of Income Maintenance Progress Report 2010
- 2011-2012 Income Eligibility Verification System
- Office of Child Development and Early Learning Market Rate Survey 2014
- Act 49 - Hospital Assessment Report — March 2013
- Pennsylvania Coalition Against Rape (PCAR) Report — January 2013
- Act 85 Hospital Uncompensated Care Payment And Reimbursements For Extraordinary Expense Report - February 2017