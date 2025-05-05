Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Legislative Reports

    Health Outcomes

    Comprehensive Care

      Hospital Outcomes Program

      Download: Hospital Outcomes Program Report 2026

      Managed Care Organizations (MCO) Outcomes Program

      Download: MCO Outcomes Program Report 2026

      Miscellaneous reports

      Children's Trust Fund Annual Report

      Human Services Development Fund (HSDF) Summary

      Pennsylvania Trauma Systems Stabilization Act Report

      Additional Reports