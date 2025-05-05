Early Learning Resource Centers (ELRC)

Early Learning Resource Centers (ELRCs) are the hub of child care information in your area. ELRCs provide you and your family with information on quality child care and personalized child care referrals to child care providers based on your specific needs or preferences. ELRCs also administer the Child Care Works subsidized child care program. If you have child care questions and needs, contact the ELRC for your local area or call the Child Care Works Helpline at 1-877-4-PA-KIDS.