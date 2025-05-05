ELRC County Locations
|Adams County
Early Learning Resource Center for Region 10
Counties Served: Adams/Lancaster/York
29 N. Duke St.
York, PA 17401-1204
Phone: (717) 334-7634
Toll Free: 1-800-232-6562
Fax: (717) 843-4158
|Allegheny County
Early Learning Resource Center for Region 5
Counties Served: Allegheny
304 Wood Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15222-1928
Phone: (412) 350-3577
Toll-Free: 1-888-340-3572
Fax: (412) 350-3575
|Armstrong County
Early Learning Resource Center for Region 3
Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
139 Rieger Rd.
Butler, PA 16001-0257
Phone: (724) 285-9431
Toll-Free: 1-888-864-1654
Fax: (724) 285-7320
|Beaver County
Early Learning Resource Center for Region 3
Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
139 Rieger Rd.
Butler, PA 16001-0257
Phone: (724) 285-9431
Toll-Free: 1-888-864-1654
Fax: (724) 285-7320
|Bedford County
Early Learning Resource Center for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
195 Drive In Lane
Everett, PA 15537-6368
Phone: (814) 623-9129
Toll-Free: 1-800-323-9997
Fax: (814) 623-1444
|Berks County
Early Learning Resource Center for Region 13
Counties Served: Berks/Schuylkill
1138 Rockland St.
Reading, PA 19604
Phone: (484) 651-8000
Toll-Free: 1-833-229-6927
Fax: (610) 743-4391
|Blair County
Early Learning Resource Center
for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
1216 Pleasant Valley Blvd, Suite 301
Altoona, PA 16602
Phone: (814) 515-1223
Toll-Free: 1-800-323-9997
Fax: (814) 515-1406
|Bradford County
Early Learning Resource Center for Region 11
Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
Montour/Sullivan/Wyoming
41 S. Main street
Unit C-100
Wilkes-Barre, PA 18701
Phone: (570) 704-5333
Toll-Free: 1-833-229-6925
Fax: (570) 235-6949
|Bucks County
Early Learning Resource Center for Region 16
Counties Served: Bucks
333 N. Oxford Valley Rd.
Suite 402-403
Fairless Hills, PA 19030-2624
Phone: (215) 486-2524
Toll-Free: 1-833-229-6928
Fax: (267) 202-6517
|Butler County
Early Learning Resource Center for Region 3
Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
139 Rieger Rd.
Butler, PA 16001-0257
Phone: (724) 285-9431
Toll-Free: 1-888-864-1654
Fax: (724) 285-7320
|Cambria County
Early Learning Resource Center for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
3133 New Germany Rd
Suite 64
Ebensburg, PA 15931
Phone: (814) 846-5130
Toll-Free: 1-800-323-9997
Fax: (814) 623-1444
Cameron County
|Carbon County
Early Learning Resource Center for Region 12
Counties Served: Carbon/Lackawanna/ Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
409 Lackawanna Ave.
Scranton, PA 18503-2062
Phone: (570) 468-8144
Toll-Free: 1-833-229-6926
Fax: (570) 866-2996
|Centre County
Early Learning Resource Center for Region 8
Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
Northumberland/Snyder/Union
2565 Park Center Blvd
Suite 100
State College, PA 16801-3007
Phone: (814) 231-1352
Toll-Free: 1-888-440-2247
Fax: (814) 238-2765
Chester County
|Clarion County
Early Learning Resource Center for Region 2
Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
Jefferson/McKean/Potter/Warren
5 Beaver Drive
Dubois, PA 15801
Phone: (814) 503-0988
Toll-Free: 855-445-0202
Fax: (814) 503-0889
Clearfield County
Clinton County
|Columbia County
Early Learning Resource Center for Region 11
Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
Montour/Sullivan/Wyoming
41 S. Main street
Unit C-100
Wilkes-Barre, PA 18701
Phone: (570) 704-5333
Toll-Free: 1-833-229-6925
Fax: (570) 235-6949
|Crawford County
Early Learning Resource Center for Region 1
Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
3823 W. 12th St.
Erie, PA 16505-3381
Phone: (814) 836-5898
Toll-Free: 1-800-860-2281
Fax: (814) 314-2831
|Cumberland County
Early Learning Resource Center for Region 9
Counties Served: Cumberland/Dauphin/
Lebanon/Perry
701 Bosler Avenue, Suite C
Lemoyne, PA 17043-1819
Phone: (717) 210-3334
Toll Free: 1-800-864-4925
Fax: (717) 210-3373
|Dauphin County
Early Learning Resource Center for Region 9
Counties Served: Cumberland/Dauphin/
Lebanon/Perry
701 Bosler Avenue, Suite C
Lemoyne, PA 17043-1819
Phone: (717) 210-3334
Toll Free: 1-800-864-4925
Fax: (717) 210-3373
|Delaware County
Early Learning Resource Center for Region 15
Counties Served: Delaware
2098 West Chester Pike
Suite 102
Broomall, PA 19008
Phone: (610) 480-3191
Toll-Free: 888-535-2217
Fax: (215) 923-5650
Elk County
|Erie County
Early Learning Resource Center for Region 1
Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
3823 W. 12th St.
Erie, PA 16505-3381
Phone: (814) 836-5898
Toll-Free: 1-800-860-2281
Fax: (814) 314-2831
|Fayette County
Early Learning Resource Center for Region 4
Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
Westmoreland
350 Main st
Latrobe, PA 15650
Phone: (724) 836-4580
Toll-Free: 1-800-548-2741
Fax: (724) 836-5415
|Forest County
Early Learning Resource Center for Region 2
Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
Jefferson/McKean/Potter/Warren
5 Beaver Drive
Dubois, PA 15801
Phone: (814) 503-0988
Toll-Free: 855-445-0202
Fax: (814) 503-0889
|Franklin County
Early Learning Resource Center for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
533 South Main St
Chambersburg, PA 17201
Phone: (17) 334-5060
Toll-Free: 1-800-682-5702
Fax: (814) 623-1444
|Fulton County
Early Learning Resource Center for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
216 North Second St
Suite D
McConnellsburg, PA 17233
Phone: (814) 623-9129
Toll-Free: 1-800-323-9997
Fax: (814) 623-1444
|Greene County
Early Learning Resource Center for Region 4
Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
Westmoreland
350 Main St
Latrobe, PA 15650
Phone: (724) 836-4580
Toll-Free: 1-800-548-2741
Fax: (724) 836-5415
|Huntingdon County
Early Learning Resource Center for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
510 Washington Street
Huntington, PA 16652
Phone: (814) 643-4202
Toll-Free: 1-888-644-4202
Fax: (814) 643-4481
|Indiana County
Early Learning Resource Center for Region 3
Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
139 Rieger Rd.
Butler, PA 16001-0257
Phone: (724) 285-9431
Toll-Free: 1-888-864-1654
Fax: (724) 285-7320
Jefferson County
|Juniata County
Early Learning Resource Center for Region 8
Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
Northumberland/Snyder/Union
2565 Park Center Blvd
Suite 100
State College, PA 16801-3007
Phone: (814) 231-1352
Toll-Free: 1-888-440-2247
Fax: (814) 238-2765
|Lackawanna County
Early Learning Resource Center for Region 12
Counties Served: Carbon/Lackawanna/
Monroe/Pike/Susquehanna/
Wayne
409 Lackawanna Ave.
Scranton, PA 18503-2062
Phone: (570) 468-8144
Toll-Free: 1-833-229-6926
Fax: (570) 866-2996
|Lancaster County
Early Learning Resource Center for Region 10
Counties Served: Adams/Lancaster/York
29 N. Duke St.
York, PA 17401-1204
Phone: (717) 393-4004
Toll Free: 1-800-864-4925
Fax: (717) 843-4158
|Lawrence County
Early Learning Resource Center for Region 3
Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
139 Rieger Rd.
Butler, PA 16001-0257
Phone: (724) 285-9431
Toll-Free: 1-888-864-1654
Fax: (724) 285-7320
|Lebanon County
Early Learning Resource Center for Region 9
Counties Served: Cumberland/Dauphin/
Lebanon/Perry
701 Bosler Avenue, Suite C
Lemoyne, PA 17043-1819
Phone: (717) 274-6552
Toll Free: 1-800-864-4925
Fax: (717) 210-3373
|Lehigh County
Early Learning Resource Center for Region 14
Counties Served: Lehigh/Northampton
101 N. 6th St
Allentown, PA 18101
Phone: 484-656-0000
Toll-Free: 1-800-528-7222
Fax: (610) 432-0100
|Luzerne County
Early Learning Resource Center for Region 11
Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
Montour/Sullivan/Wyoming
41 S. Main street
Unit C-100
Wilkes-Barre, PA 18701
Phone: (570) 704-5333
Toll-Free: 1-833-229-6925
Fax: (570) 235-6949
|Lycoming County
Early Learning Resource Center for Region 7
Counties Served: Clinton/Lycoming/Tioga
2138 Lincoln St.
Williamsport, PA 17701-5549
Phone: (570) 327-5495
Toll-Free: 1-800-346-3020
Fax: (570) 601-0318
McKean County
|Mercer County
Early Learning Resource Center for Region 1
Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
3823 W. 12th St.
Erie, PA 16505-3381
Phone: (814) 836-5898
Toll-Free: 1-800-860-2281
Fax: (814) 314-2831
|Mifflin County
Early Learning Resource Center for Region 8
Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
Northumberland/Snyder/Union
2565 Park Center Blvd
Suite 100
State College, PA 16801-3007
Phone: (814) 231-1352
Toll-Free: 1-888-440-2247
Fax: (814) 238-2765
|Monroe County
Early Learning Resource Center for Region 12
Counties Served: Carbon/Lackawanna/ Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
409 Lackawanna Ave.
Scranton, PA 18503-2062
Phone: (570) 468-8144
Toll-Free: 1-833-229-6926Fax: (570) 866-2996
|Montgomery County
Early Learning Resource Center for Region 17
Counties Served: Montgomery
PO Box 311
1430 Dekalb St.
Norristown, PA 19404-0311
Phone: (610) 278-3707
Toll-Free: 1-800-281-1116
Fax: (610) 278-5161
|Montour County
Early Learning Resource Center for Region 11
Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
Montour/Sullivan/Wyoming
41 S. Main street
Unit C-100
Wilkes-Barre, PA 18701
Phone: (570) 704-5333
Toll-Free: 1-833-229-6925
Fax: (570) 235-6949
|Northampton County
Early Learning Resource Center for Region 14
Counties Served: Lehigh/Northampton
65 E. Elizabeth Ave
Site 101
Bethlehem, PA 18018
Phone: (484) 898-8101
Toll-Free: 1-800-528-7222
Fax: (610) 419-4356
|Northumberland County
Early Learning Resource Center for Region 8
Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
Northumberland/Snyder/Union
2565 Park Center Blvd
Suite 100
State College, PA 16801-3007
Phone: (814) 231-1352
Toll-Free: 1-888-440-2247
Fax: (814) 238-2765
|Perry County
Early Learning Resource Center for Region 9
Counties Served: Cumberland/Dauphin/
Lebanon/Perry
701 Bosler Avenue, Suite C
Lemoyne, PA 17043-1819
Phone: (717) 210-3334
Toll Free: 1-800-864-4925
Fax: (717) 210-3373
|Philadelphia
Early Learning Resource Center for Region 18
4601 Market Street
Philadelphia, PA 19139
Phone: (610) 480-3190
Toll Free: 888-535-2209
Fax: (267) 592-4178
|Pike County
Early Learning Resource Center for Region 12
Counties Served: Carbon/Lackawanna/
Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
409 Lackawanna Ave.
Scranton, PA 18503-2062
Phone: (570) 468-8144
Toll-Free: 1-833-229-6926
Fax: (570) 866-2996
Potter County
|Schuylkill County
Early Learning Resource Center for Region 13
Counties Served: Berks/Schuylkill
2335 West End Ave
Pottsville, PA 17901
Phone: (570) 391-5211
Toll-Free: 1-833-229-6927
Fax: (570) 728-2717
|Snyder County
Early Learning Resource Center for Region 8
Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
Northumberland/Snyder/Union
2565 Park Center Blvd
Suite 100
State College, PA 16801-3007
Phone: (814) 231-1352
Toll-Free: 1-888-440-2247
Fax: (814) 238-2765
|Somerset County
Early Learning Resource Center for Region 6
Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
Fulton/Huntingdon/Somerset
535 East Main St
Suite 1
Somerset, PA 15501
Phone: (814) 445-9260
Toll-Free: 1-800-323-9997
Fax: (814) 623-1444
|Sullivan County
Early Learning Resource Center for Region 11
Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
Montour/Sullivan/Wyoming
41 S. Main street
Unit C-100
Wilkes-Barre, PA 18701
Phone: (570) 704-5333
Toll-Free: 1-833-229-6925
Fax: (570) 235-6949
|Susquehanna County
Early Learning Resource Center for Region 12
Counties Served: Carbon/Lackawanna/
Monroe/Pike/Susquehanna/
Wayne
409 Lackawanna Ave.
Scranton, PA 18503-2062
Phone: (570) 468-8144
Toll-Free: 1-833-229-6926
Fax: (570) 866-2996
|Tioga County
Early Learning Resource Center for Region 7
Counties Served: Clinton/Lycoming/Tioga
2138 Lincoln St.
Williamsport, PA 17701-5549
Phone: (570) 327-5495
Toll-Free: 1-800-346-3020
Fax: (570) 601-0318
|Union County
Early Learning Resource Center for Region 8
Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
Northumberland/Snyder/Union
2565 Park Center Blvd
Suite 100
State College, PA 16801-3007
Phone: (814) 231-1352
Toll-Free: 1-888-440-2247
Fax: (814) 238-2765
|Venango County
Early Learning Resource Center for Region 1
Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
3823 W. 12th St.
Erie, PA 16505-3381
Phone: (814) 836-5898
Toll-Free: 1-800-860-2281
Fax: (814) 314-2831
Warren County
|Washington County
Early Learning Resource Center for Region 4
Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
Westmoreland
350 Main st
Latrobe, PA 15650
Phone: (724) 836-4580
Toll-Free: 1-800-548-2741
Fax: (724) 836-5415
|Wayne County
Early Learning Resource Center for Region 12
Counties Served: Carbon/Lackawanna/
Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
409 Lackawanna Ave.
Scranton, PA 18503-2062
Phone: (570) 468-8144
Toll-Free: 1-833-229-6926
Fax: (570) 866-2996
|Westmoreland County
Early Learning Resource Center for Region 4
Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
Westmoreland
350 Main St
Latrobe, PA 15650
Phone: (724) 836-4580
Toll-Free: 1-800-548-2741
Fax: (724) 836-5415
|Wyoming County
Early Learning Resource Center for Region 11
Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
Montour/Sullivan/Wyoming
41 S. Main street
Unit C-100
Wilkes-Barre, PA 18701
Phone: (570) 704-5333
Toll-Free: 1-833-229-6925
Fax: (570) 235-6949
|York County
Early Learning Resource Center for Region 10
Counties Served: Adams/Lancaster/York
29 N. Duke St.
York, PA 17401-1204
Phone: (717) 854-2273
Toll Free: 1-800-864-4925
Fax: (717) 843-4158
