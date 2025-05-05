Skip to agency navigation
    Early Learning Resource Centers (ELRC)

    Early Learning Resource Centers (ELRCs) are the hub of child care information in your area. ELRCs provide you and your family with information on quality child care and personalized child care referrals to child care providers based on your specific needs or preferences. ELRCs also administer the Child Care Works subsidized child care program. If you have child care questions and needs, contact the ELRC for your local area or call the Child Care Works Helpline at 1-877-4-PA-KIDS.

     

    ELRC County Locations

    Adams County
    Early Learning Resource Center for Region 10 
         Counties Served: Adams/Lancaster/York
    29 N. Duke St.
    York, PA 17401-1204
    Phone: (717) 334-7634
    Toll Free: 1-800-232-6562
    Fax: (717) 843-4158    		Allegheny County 
    Early Learning Resource Center for Region 5
         Counties Served: Allegheny
    304 Wood Street, Suite 400
    Pittsburgh, PA 15222-1928
    Phone: (412) 350-3577
    Toll-Free: 1-888-340-3572
    Fax: (412) 350-3575
    		Armstrong County
    Early Learning Resource Center for Region 3
         Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
    139 Rieger Rd.
    Butler, PA 16001-0257
    Phone: (724) 285-9431
    Toll-Free: 1-888-864-1654
    Fax: (724) 285-7320
    Beaver County
    Early Learning Resource Center for Region 3
         Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
    139 Rieger Rd.
    Butler, PA 16001-0257
    Phone: (724) 285-9431
    Toll-Free: 1-888-864-1654
    Fax: (724) 285-7320    		Bedford County
         Early Learning Resource Center for Region 6
         Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    195 Drive In Lane
    Everett, PA 15537-6368
    Phone: (814) 623-9129
    Toll-Free: 1-800-323-9997
    Fax: (814) 623-1444    		Berks County
    Early Learning Resource Center for Region 13
         Counties Served: Berks/Schuylkill
    1138 Rockland St. 
    Reading, PA 19604
    Phone: (484) 651-8000
    Toll-Free: 1-833-229-6927
    Fax: (610) 743-4391
    Blair County
    Early Learning Resource Center
    for Region 6
    Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    1216 Pleasant Valley Blvd, Suite 301
    Altoona, PA 16602
    Phone: (814) 515-1223
    Toll-Free: 1-800-323-9997
    Fax: (814) 515-1406
    		Bradford County
    Early Learning Resource Center for Region 11 
         Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
    Montour/Sullivan/Wyoming 
    41 S. Main street
    Unit C-100
    Wilkes-Barre, PA 18701
    Phone: (570) 704-5333
    Toll-Free: 1-833-229-6925
    Fax: (570) 235-6949
    		Bucks County
    Early Learning Resource Center for Region 16
         Counties Served: Bucks
    333 N. Oxford Valley Rd. 
    Suite 402-403
    Fairless Hills, PA 19030-2624
    Phone: (215) 486-2524
    Toll-Free: 1-833-229-6928
    Fax: (267) 202-6517
    Butler County
    Early Learning Resource Center for Region 3
    Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
    139 Rieger Rd.
    Butler, PA 16001-0257
    Phone: (724) 285-9431
    Toll-Free: 1-888-864-1654
    Fax: (724) 285-7320    		Cambria County
    Early Learning Resource Center for Region 6
    Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    3133 New Germany Rd
    Suite 64
    Ebensburg, PA 15931
    Phone: (814) 846-5130
    Toll-Free: 1-800-323-9997
    Fax: (814) 623-1444

    Cameron County
    Early Learning Resource Center for Region 2
         Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    Carbon County
    Early Learning Resource Center for Region 12 
         Counties Served: Carbon/Lackawanna/ Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
    409 Lackawanna Ave.
    Scranton, PA 18503-2062
    Phone: (570) 468-8144
    Toll-Free: 1-833-229-6926
    Fax: (570) 866-2996
    		Centre County
    Early Learning Resource Center for Region 8
         Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
    Northumberland/Snyder/Union 
    2565 Park Center Blvd
    Suite 100
    State College, PA 16801-3007
    Phone: (814) 231-1352
    Toll-Free: 1-888-440-2247
    Fax: (814) 238-2765

    Chester County
    Early Learning Resource Center for Region 19
         Counties Served: Chester
    455 Boot Rd
    Downington, PA 19335-3043
    Phone: (484) 593-5050
    Toll-Free: 1-866-262-8565
    Fax: (610) 343-1605

    Clarion County 
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    Clearfield County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    Clinton County
    Early Learning Resource Center for Region 7
         Counties Served: Clinton/Lycoming/Tioga
    2138 Lincoln St.
    Williamsport, PA 17701-5549
    Phone: (570) 327-5495
    Toll-Free: 1-800-346-3020
    Fax: (570) 601-0318

    Columbia County
    Early Learning Resource Center for Region 11 
    Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
    Montour/Sullivan/Wyoming 
    41 S. Main street
    Unit C-100
    Wilkes-Barre, PA 18701
    Phone: (570) 704-5333
    Toll-Free: 1-833-229-6925
    Fax: (570) 235-6949
    		Crawford County
    Early Learning Resource Center for Region 1
    Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
    3823 W. 12th St.
    Erie, PA 16505-3381
    Phone: (814) 836-5898
    Toll-Free: 1-800-860-2281
    Fax: (814) 314-2831    		Cumberland County
    Early Learning Resource Center for Region 9
         Counties Served: Cumberland/Dauphin/
    Lebanon/Perry
    701 Bosler Avenue, Suite C
    Lemoyne, PA 17043-1819
    Phone: (717) 210-3334
    Toll Free: 1-800-864-4925
    Fax: (717) 210-3373
    Dauphin County
    Early Learning Resource Center for Region 9
    Counties Served: Cumberland/Dauphin/
    Lebanon/Perry
    701 Bosler Avenue, Suite C
    Lemoyne, PA 17043-1819
    Phone: (717) 210-3334
    Toll Free: 1-800-864-4925
    Fax: (717) 210-3373    		Delaware County
    Early Learning Resource Center for Region 15
         Counties Served: Delaware 

    2098 West Chester Pike
    Suite 102
    Broomall, PA 19008
    Phone: (610) 480-3191
    Toll-Free: 888-535-2217
    Fax: (215) 923-5650

    Elk County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    Erie County
    Early Learning Resource Center for Region 1
    Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
    3823 W. 12th St.
    Erie, PA 16505-3381
    Phone: (814) 836-5898
    Toll-Free: 1-800-860-2281
    Fax: (814) 314-2831    		Fayette County
    Early Learning Resource Center for Region 4
         Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
    Westmoreland
    350 Main st
    Latrobe, PA 15650
    Phone: (724) 836-4580
    Toll-Free: 1-800-548-2741
    Fax: (724) 836-5415
    		Forest County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889
    Franklin County
    Early Learning Resource Center for Region 6
    Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    533 South Main St
    Chambersburg, PA 17201
    Phone: (17) 334-5060
    Toll-Free: 1-800-682-5702
    Fax: (814) 623-1444    		Fulton County
    Early Learning Resource Center for Region 6
    Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    216 North Second St
    Suite D
    McConnellsburg, PA 17233
    Phone: (814) 623-9129
    Toll-Free: 1-800-323-9997
    Fax: (814) 623-1444    		Greene County
    Early Learning Resource Center for Region 4
    Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
    Westmoreland
    350 Main St
    Latrobe, PA 15650
    Phone: (724) 836-4580
    Toll-Free: 1-800-548-2741
    Fax: (724) 836-5415
    Huntingdon County
    Early Learning Resource Center for Region 6
    Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    510 Washington Street
    Huntington, PA 16652
    Phone: (814) 643-4202
    Toll-Free: 1-888-644-4202
    Fax: (814) 643-4481
    		Indiana County
    Early Learning Resource Center for Region 3
    Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
    139 Rieger Rd.
    Butler, PA 16001-0257
    Phone: (724) 285-9431
    Toll-Free: 1-888-864-1654
    Fax: (724) 285-7320

    Jefferson County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    Juniata County
    Early Learning Resource Center for Region 8
    Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
    Northumberland/Snyder/Union 
    2565 Park Center Blvd
    Suite 100
    State College, PA 16801-3007
    Phone: (814) 231-1352
    Toll-Free: 1-888-440-2247
    Fax: (814) 238-2765    		Lackawanna County
    Early Learning Resource Center for Region 12 
    Counties Served: Carbon/Lackawanna/
    Monroe/Pike/Susquehanna/
    Wayne
    409 Lackawanna Ave.
    Scranton, PA 18503-2062
    Phone: (570) 468-8144
    Toll-Free: 1-833-229-6926
    Fax: (570) 866-2996
    		Lancaster County
    Early Learning Resource Center for Region 10 
    Counties Served: Adams/Lancaster/York
    29 N. Duke St.
    York, PA 17401-1204
    Phone: (717) 393-4004
    Toll Free: 1-800-864-4925
    Fax: (717) 843-4158
    Lawrence County
    Early Learning Resource Center for Region 3
    Counties Served: Armstrong/Beaver/Butler/ Indiana/Lawrence
    139 Rieger Rd.
    Butler, PA 16001-0257
    Phone: (724) 285-9431
    Toll-Free: 1-888-864-1654
    Fax: (724) 285-7320    		Lebanon County
    Early Learning Resource Center for Region 9
    Counties Served: Cumberland/Dauphin/
    Lebanon/Perry
    701 Bosler Avenue, Suite C
    Lemoyne, PA 17043-1819
    Phone: (717) 274-6552
    Toll Free: 1-800-864-4925
    Fax: (717) 210-3373    		Lehigh County
    Early Learning Resource Center for Region 14 
    Counties Served: Lehigh/Northampton
    101 N. 6th St
    Allentown, PA 18101
    Phone: 484-656-0000
    Toll-Free: 1-800-528-7222
    Fax: (610) 432-0100
    Luzerne County
    Early Learning Resource Center for Region 11 
    Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
    Montour/Sullivan/Wyoming 
    41 S. Main street
    Unit C-100
    Wilkes-Barre, PA 18701
    Phone: (570) 704-5333
    Toll-Free: 1-833-229-6925
    Fax: (570) 235-6949
    		Lycoming County
    Early Learning Resource Center for Region 7
         Counties Served: Clinton/Lycoming/Tioga
    2138 Lincoln St.
    Williamsport, PA 17701-5549
    Phone: (570) 327-5495
    Toll-Free: 1-800-346-3020
    Fax: (570) 601-0318

    McKean County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    Mercer County
    Early Learning Resource Center for Region 1
    Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
    3823 W. 12th St.
    Erie, PA 16505-3381
    Phone: (814) 836-5898
    Toll-Free: 1-800-860-2281
    Fax: (814) 314-2831    		Mifflin County
    Early Learning Resource Center for Region 8
    Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
    Northumberland/Snyder/Union 
    2565 Park Center Blvd
    Suite 100
    State College, PA 16801-3007
    Phone: (814) 231-1352
    Toll-Free: 1-888-440-2247
    Fax: (814) 238-2765    		Monroe County 
    Early Learning Resource Center for Region 12 
    Counties Served: Carbon/Lackawanna/ Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
    409 Lackawanna Ave.
    Scranton, PA 18503-2062
    Phone: (570) 468-8144
    Toll-Free: 1-833-229-6926Fax: (570) 866-2996
    Montgomery County
    Early Learning Resource Center for Region 17
         Counties Served: Montgomery
    PO Box 311
    1430 Dekalb St.
    Norristown, PA 19404-0311
    Phone: (610) 278-3707
    Toll-Free: 1-800-281-1116
    Fax: (610) 278-5161    		Montour County
    Early Learning Resource Center for Region 11 
    Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
    Montour/Sullivan/Wyoming
    41 S. Main street
    Unit C-100
    Wilkes-Barre, PA 18701
    Phone: (570) 704-5333
    Toll-Free: 1-833-229-6925
    Fax: (570) 235-6949
    		Northampton County
    Early Learning Resource Center for Region 14 
         Counties Served: Lehigh/Northampton
    65 E. Elizabeth Ave
    Site 101
    Bethlehem, PA 18018
    Phone: (484) 898-8101
    Toll-Free: 1-800-528-7222
    Fax: (610) 419-4356
    Northumberland County
    Early Learning Resource Center for Region 8
    Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
    Northumberland/Snyder/Union 
    2565 Park Center Blvd
    Suite 100
    State College, PA 16801-3007
    Phone: (814) 231-1352
    Toll-Free: 1-888-440-2247
    Fax: (814) 238-2765    		Perry County
    Early Learning Resource Center for Region 9
    Counties Served: Cumberland/Dauphin/
    Lebanon/Perry
    701 Bosler Avenue, Suite C
    Lemoyne, PA 17043-1819
    Phone: (717) 210-3334
    Toll Free: 1-800-864-4925
    Fax: (717) 210-3373    		Philadelphia
    Early Learning Resource Center for Region 18
    4601 Market Street
    Philadelphia, PA 19139
    Phone: (610) 480-3190
    Toll Free: 888-535-2209
    Fax: (267) 592-4178


    Pike County
    Early Learning Resource Center for Region 12 
    Counties Served: Carbon/Lackawanna/
    Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
    409 Lackawanna Ave.
    Scranton, PA 18503-2062
    Phone: (570) 468-8144
    Toll-Free: 1-833-229-6926
    Fax: (570) 866-2996

    Potter County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    		Schuylkill County
    Early Learning Resource Center for Region 13
         Counties Served: Berks/Schuylkill
    2335 West End Ave
    Pottsville, PA 17901
    Phone: (570) 391-5211
    Toll-Free: 1-833-229-6927
    Fax: (570) 728-2717
    Snyder County
    Early Learning Resource Center for Region 8
    Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
    Northumberland/Snyder/Union 
    2565 Park Center Blvd
    Suite 100
    State College, PA 16801-3007
    Phone: (814) 231-1352
    Toll-Free: 1-888-440-2247
    Fax: (814) 238-2765    		Somerset County
    Early Learning Resource Center for Region 6
    Counties Served: Bedford/Blair/Cambria/Franklin/
    Fulton/Huntingdon/Somerset
    535 East Main St
    Suite 1
    Somerset, PA 15501
    Phone: (814) 445-9260
    Toll-Free: 1-800-323-9997
    Fax: (814) 623-1444
         		Sullivan County
    Early Learning Resource Center for Region 11 
    Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
    Montour/Sullivan/Wyoming
    41 S. Main street
    Unit C-100
    Wilkes-Barre, PA 18701
    Phone: (570) 704-5333
    Toll-Free: 1-833-229-6925
    Fax: (570) 235-6949
    Susquehanna County
    Early Learning Resource Center for Region 12 
    Counties Served: Carbon/Lackawanna/
    Monroe/Pike/Susquehanna/
    Wayne
    409 Lackawanna Ave.
    Scranton, PA 18503-2062
    Phone: (570) 468-8144
    Toll-Free: 1-833-229-6926
    Fax: (570) 866-2996
    		Tioga County
    Early Learning Resource Center for Region 7
         Counties Served: Clinton/Lycoming/Tioga
    2138 Lincoln St.
    Williamsport, PA 17701-5549
    Phone: (570) 327-5495
    Toll-Free: 1-800-346-3020
    Fax: (570) 601-0318    		Union County
    Early Learning Resource Center for Region 8
    Counties Served: Centre/Juniata/Mifflin/
    Northumberland/Snyder/Union 
    2565 Park Center Blvd
    Suite 100
    State College, PA 16801-3007
    Phone: (814) 231-1352
    Toll-Free: 1-888-440-2247
    Fax: (814) 238-2765 
    Venango County
    Early Learning Resource Center for Region 1
    Counties Served: Crawford/Erie/Mercer/Venango
    3823 W. 12th St.
    Erie, PA 16505-3381
    Phone: (814) 836-5898
    Toll-Free: 1-800-860-2281
    Fax: (814) 314-2831

    Warren County
    Early Learning Resource Center for Region 2
    Counties Served: Cameron/Clarion/Clearfield/Elk/Forest/
    Jefferson/McKean/Potter/Warren
    5 Beaver Drive
    Dubois, PA 15801
    Phone: (814) 503-0988
    Toll-Free: 855-445-0202
    Fax: (814) 503-0889

    		Washington County
    Early Learning Resource Center for Region 4
    Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
    Westmoreland
    350 Main st
    Latrobe, PA 15650
    Phone: (724) 836-4580
    Toll-Free: 1-800-548-2741
    Fax: (724) 836-5415
    Wayne County
    Early Learning Resource Center for Region 12 
    Counties Served: Carbon/Lackawanna/
    Monroe/Pike/Susquehanna/Wayne
    409 Lackawanna Ave.
    Scranton, PA 18503-2062
    Phone: (570) 468-8144
    Toll-Free: 1-833-229-6926
    Fax: (570) 866-2996
    		Westmoreland County
    Early Learning Resource Center for Region 4
    Counties Served: Fayette/Greene/Washington/
    Westmoreland
    350 Main St
    Latrobe, PA 15650
    Phone: (724) 836-4580
    Toll-Free: 1-800-548-2741
    Fax: (724) 836-5415    		Wyoming County
    Early Learning Resource Center for Region 11 
    Counties Served: Bradford/Columbia/Luzerne/
    Montour/Sullivan/Wyoming 
    41 S. Main street
    Unit C-100
    Wilkes-Barre, PA 18701
    Phone: (570) 704-5333
    Toll-Free: 1-833-229-6925
    Fax: (570) 235-6949
    York County
    Early Learning Resource Center for Region 10 
    Counties Served: Adams/Lancaster/York
    29 N. Duke St.
    York, PA 17401-1204
    Phone: (717) 854-2273
    Toll Free: 1-800-864-4925
    Fax: (717) 843-4158    		 
    		 