    ​Remittance Advice (RA) Mailing Dates/Electronic Remittance Advice (ERA) Delivery Dates

    This page contains mailing dates for the most current four Remittance Advices and corresponding checks.

    If you do not receive a check within two weeks of the check mailed date above, send a written request and copy of the summary page of the corresponding Remittance Advice to:

    Comptroller's Office
    Exceptions Processing Unit
    PROMISe Payment Inquiry
    555 Walnut Street, 9th Floor Forum Place
    Harrisburg, PA 17101

    Fax: 717-425-6572

    If you do not receive a Remittance Advice within two weeks of the Remittance Advice mailed date above, please use Remittance Advice Request Form to request that a copy of the appropriate Remittance Advice be mailed to you.

    RA Cycle #RA DatedRA MailedCorresponding Checks Mailed:ERA Post DateElectronic Funds Transfer (EFT) Issue Date
    1710/27/2510/29/2511/5/2511/3/2511/5/25

    16

    10/20/25

    10/22/25

    10/29/25

    10/27/25

    10/29/25

    15

    10/13/25

    10/16/25

    10/22/25

    10/20/25

    10/22/25

    14

    10/6/25

    10/8/25

    10/15/25

    10/13/25

    10/15/25

    139/29/2510/1/2510/8/2510/6/2510/8/25
    129/22/259/24/2510/1/259/29/2510/1/25
    119/15/259/17/259/24/259/22/259/24/25
    109/8/259/10/259/17/259/15/259/17/25
    099/1/259/4/259/10/259/8/259/10/25
    088/25/258/27/259/3/259/1/259/3/25
    078/18/258/20/258/27/258/25/258/27/25
    068/11/258/13/258/20/258/18/258/20/25
    058/4/258/6/258/13/258/11/258/13/25
    047/28/257/30/258/6/258/4/258/6/25
    037/21/257/23/257/30/257/28/257/30/25
    027/14/257/16/257/23/257/21/257/23/25
    017/7/257/9/257/16/257/14/257/16/25
    536/30/257/2/257/9/257/7/257/9/25
    526/23/256/25/257/2/256/30/257/2/25
    516/16/256/18/256/25/256/23/256/25/25
    506/9/256/11/256/18/256/16/256/18/25
    496/2/256/4/256/11/256/9/256/11/25
    485/26/255/29/256/4/256/2/256/4/25
    475/19/255/21/255/28/255/26/255/28/25
    465/12/255/14/255/21/255/19/255/21/25
    455/5/255/7/255/14/255/12/255/14/25
    444/28/254/30/255/7/255/5/255/7/25
    434/21/254/23/254/30/254/28/254/30/25
    424/14/254/16/254/23/254/21/254/23/25
    414/7/254/9/254/16/254/14/254/16/25
    403/31/254/2/254/9/254/7/254/9/25
    393/24/253/26/254/2/253/31/254/2/25
    383/17/253/19/253/26/253/24/253/26/25
    373/10/253/12/253/19/253/17/253/19/25
    363/3/253/5/253/12/253/10/253/12/25
    352/24/252/26/253/5/253/3/253/5/25
    342/17/252/20/252/26/252/24/252/26/25
    332/10/252/12/252/19/252/17/252/19/25
    322/3/252/5/252/12/252/10/252/12/25
    311/27/251/29/252/5/252/3/252/5/25
    301/20/251/23/251/29/251/27/251/29/25
    291/13/251/15/251/22/251/20/251/22/25
    281/6/251/8/251/15/251/13/251/15/25
    2712/30/241/2/251/8/251/6/251/8/25
    2612/23/2412/26/241/2/2412/30/241/2/25
    2512/16/2412/18/2412/26/2412/23/2412/26/24
    2412/9/2412/11/2412/18/2412/16/2412/18/24
    2312/2/2412/4/2412/11/2412/9/2412/11/24
    2211/25/2411/27/2412/4/2412/2/2412/4/24
    2111/18/2411/20/2411/27/2411/25/2411/27/24
    2011/11/2411/14/2411/20/2411/18/2411/20/24
    1911/4/2411/6/2411/13/2411/11/2411/13/24
    1810/28/2410/30/2411/6/2411/4/2411/6/24
    1710/21/2410/23/2410/30/2410/28/2410/30/24
    1610/14/2410/17/2410/23/2410/21/2410/23/24
    1510/7/2410/9/2410/16/2410/14/2410/16/24
    149/30/2410/2/2410/9/2410/7/2410/9/24
    139/23/249/25/2410/2/249/30/2410/2/24
    129/16/249/18/249/25/249/23/249/25/24
    119/9/249/11/249/18/249/16/249/18/24
    109/2/249/5/249/11/249/9/249/11/24
    98/26/248/28/249/4/249/2/249/4/24
    88/19/248/21/248/28/248/26/248/28/24
    78/12/248/14/248/21/248/19/248/21/24
    68/5/248/7/248/14/248/12/248/14/24
    57/29/247/31/248/7/248/5/248/7/24
    47/22/247/24/247/31/247/29/247/31/24
    37/15/247/17/247/24/247/22/247/24/24
    27/8/247/10/247/17/247/15/247/17/24
    17/1/247/3/247/10/247/8/20247/10/24
    526/24/246/26/247/3/247/1/247/3/24
    516/17/246/20/246/26/246/24/246/26/24
    506/10/246/12/246/20/246/17/246/20/24
    496/3/246/5/246/12/246/10/246/12/24
    485/27/245/30/246/5/246/3/246/5/24
    475/20/245/22/245/29/245/27/245/29/24
    465/13/245/15/245/22/245/20/245/22/24
    455/6/245/8/245/15/245/13/245/15/24
    44
    		4/29/245/1/245/8/245/6/245/8/24
    434/22/244/24/245/1/244/29/245/1/24
    424/15/244/17/244/24/244/22/244/24/24
    414/8/244/10/244/17/244/15/244/17/24
    404/1/244/3/244/10/244/8/244/10/24
    39
    		3/25/24
    		3/27/24
    		4/3/24
    		4/1/24
    		4/3/24
    38
    		3/18/24
    		3/20/24
    		3/27/24
    		3/25/24
    		3/27/24
    37
    		3/11/24
    		3/13/24
    		3/20/24
    		3/18/24
    		3/20/24
    36
    		3/4/24
    		3/6/24
    		3/13/24
    		3/11/24
    		3/13/24
    35
    		2/26/24
    		2/28/24
    		3/6/24
    		3/4/24
    		3/6/24
    34
    		2/19/24
    		2/22/24
    		2/28/24
    		2/26/24
    		2/28/24
    33
    		2/12/24
    		2/14/24
    		2/21/24
    		2/19/24
    		2/21/24
    32
    		2/5/24
    		2/7/24
    		2/14/24
    		2/12/24
    		2/14/24
    31
    		1/29/24
    		1/31/24
    		2/7/24
    		2/5/24
    		2/7/24
    30
    		1/22/24
    		1/24/24
    		1/31/24
    		1/29/24
    		1/31/24
    29
    		1/15/24
    		1/18/24
    		1/24/24
    		1/22/24
    		1/24/24
    28
    		1/8/24
    		1/10/24
    		1/17/24
    		1/15/24
    		1/17/27
    27
    		1/1/24
    		1/4/24
    		1/10/24
    		1/8/24
    		1/10/24

     