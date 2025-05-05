If you do not receive a check within two weeks of the check mailed date above, send a written request and copy of the summary page of the corresponding Remittance Advice to:
Comptroller's Office
Exceptions Processing Unit
PROMISe Payment Inquiry
555 Walnut Street, 9th Floor Forum Place
Harrisburg, PA 17101
Fax: 717-425-6572
If you do not receive a Remittance Advice within two weeks of the Remittance Advice mailed date above, please use Remittance Advice Request Form to request that a copy of the appropriate Remittance Advice be mailed to you.
|RA Cycle #
|RA Dated
|RA Mailed
|Corresponding Checks Mailed:
|ERA Post Date
|Electronic Funds Transfer (EFT) Issue Date
|17
|10/27/25
|10/29/25
|11/5/25
|11/3/25
|11/5/25
16
10/20/25
10/22/25
10/29/25
10/27/25
10/29/25
15
10/13/25
10/16/25
10/22/25
10/20/25
10/22/25
14
10/6/25
10/8/25
10/15/25
10/13/25
10/15/25
|13
|9/29/25
|10/1/25
|10/8/25
|10/6/25
|10/8/25
|12
|9/22/25
|9/24/25
|10/1/25
|9/29/25
|10/1/25
|11
|9/15/25
|9/17/25
|9/24/25
|9/22/25
|9/24/25
|10
|9/8/25
|9/10/25
|9/17/25
|9/15/25
|9/17/25
|09
|9/1/25
|9/4/25
|9/10/25
|9/8/25
|9/10/25
|08
|8/25/25
|8/27/25
|9/3/25
|9/1/25
|9/3/25
|07
|8/18/25
|8/20/25
|8/27/25
|8/25/25
|8/27/25
|06
|8/11/25
|8/13/25
|8/20/25
|8/18/25
|8/20/25
|05
|8/4/25
|8/6/25
|8/13/25
|8/11/25
|8/13/25
|04
|7/28/25
|7/30/25
|8/6/25
|8/4/25
|8/6/25
|03
|7/21/25
|7/23/25
|7/30/25
|7/28/25
|7/30/25
|02
|7/14/25
|7/16/25
|7/23/25
|7/21/25
|7/23/25
|01
|7/7/25
|7/9/25
|7/16/25
|7/14/25
|7/16/25
|53
|6/30/25
|7/2/25
|7/9/25
|7/7/25
|7/9/25
|52
|6/23/25
|6/25/25
|7/2/25
|6/30/25
|7/2/25
|51
|6/16/25
|6/18/25
|6/25/25
|6/23/25
|6/25/25
|50
|6/9/25
|6/11/25
|6/18/25
|6/16/25
|6/18/25
|49
|6/2/25
|6/4/25
|6/11/25
|6/9/25
|6/11/25
|48
|5/26/25
|5/29/25
|6/4/25
|6/2/25
|6/4/25
|47
|5/19/25
|5/21/25
|5/28/25
|5/26/25
|5/28/25
|46
|5/12/25
|5/14/25
|5/21/25
|5/19/25
|5/21/25
|45
|5/5/25
|5/7/25
|5/14/25
|5/12/25
|5/14/25
|44
|4/28/25
|4/30/25
|5/7/25
|5/5/25
|5/7/25
|43
|4/21/25
|4/23/25
|4/30/25
|4/28/25
|4/30/25
|42
|4/14/25
|4/16/25
|4/23/25
|4/21/25
|4/23/25
|41
|4/7/25
|4/9/25
|4/16/25
|4/14/25
|4/16/25
|40
|3/31/25
|4/2/25
|4/9/25
|4/7/25
|4/9/25
|39
|3/24/25
|3/26/25
|4/2/25
|3/31/25
|4/2/25
|38
|3/17/25
|3/19/25
|3/26/25
|3/24/25
|3/26/25
|37
|3/10/25
|3/12/25
|3/19/25
|3/17/25
|3/19/25
|36
|3/3/25
|3/5/25
|3/12/25
|3/10/25
|3/12/25
|35
|2/24/25
|2/26/25
|3/5/25
|3/3/25
|3/5/25
|34
|2/17/25
|2/20/25
|2/26/25
|2/24/25
|2/26/25
|33
|2/10/25
|2/12/25
|2/19/25
|2/17/25
|2/19/25
|32
|2/3/25
|2/5/25
|2/12/25
|2/10/25
|2/12/25
|31
|1/27/25
|1/29/25
|2/5/25
|2/3/25
|2/5/25
|30
|1/20/25
|1/23/25
|1/29/25
|1/27/25
|1/29/25
|29
|1/13/25
|1/15/25
|1/22/25
|1/20/25
|1/22/25
|28
|1/6/25
|1/8/25
|1/15/25
|1/13/25
|1/15/25
|27
|12/30/24
|1/2/25
|1/8/25
|1/6/25
|1/8/25
|26
|12/23/24
|12/26/24
|1/2/24
|12/30/24
|1/2/25
|25
|12/16/24
|12/18/24
|12/26/24
|12/23/24
|12/26/24
|24
|12/9/24
|12/11/24
|12/18/24
|12/16/24
|12/18/24
|23
|12/2/24
|12/4/24
|12/11/24
|12/9/24
|12/11/24
|22
|11/25/24
|11/27/24
|12/4/24
|12/2/24
|12/4/24
|21
|11/18/24
|11/20/24
|11/27/24
|11/25/24
|11/27/24
|20
|11/11/24
|11/14/24
|11/20/24
|11/18/24
|11/20/24
|19
|11/4/24
|11/6/24
|11/13/24
|11/11/24
|11/13/24
|18
|10/28/24
|10/30/24
|11/6/24
|11/4/24
|11/6/24
|17
|10/21/24
|10/23/24
|10/30/24
|10/28/24
|10/30/24
|16
|10/14/24
|10/17/24
|10/23/24
|10/21/24
|10/23/24
|15
|10/7/24
|10/9/24
|10/16/24
|10/14/24
|10/16/24
|14
|9/30/24
|10/2/24
|10/9/24
|10/7/24
|10/9/24
|13
|9/23/24
|9/25/24
|10/2/24
|9/30/24
|10/2/24
|12
|9/16/24
|9/18/24
|9/25/24
|9/23/24
|9/25/24
|11
|9/9/24
|9/11/24
|9/18/24
|9/16/24
|9/18/24
|10
|9/2/24
|9/5/24
|9/11/24
|9/9/24
|9/11/24
|9
|8/26/24
|8/28/24
|9/4/24
|9/2/24
|9/4/24
|8
|8/19/24
|8/21/24
|8/28/24
|8/26/24
|8/28/24
|7
|8/12/24
|8/14/24
|8/21/24
|8/19/24
|8/21/24
|6
|8/5/24
|8/7/24
|8/14/24
|8/12/24
|8/14/24
|5
|7/29/24
|7/31/24
|8/7/24
|8/5/24
|8/7/24
|4
|7/22/24
|7/24/24
|7/31/24
|7/29/24
|7/31/24
|3
|7/15/24
|7/17/24
|7/24/24
|7/22/24
|7/24/24
|2
|7/8/24
|7/10/24
|7/17/24
|7/15/24
|7/17/24
|1
|7/1/24
|7/3/24
|7/10/24
|7/8/2024
|7/10/24
|52
|6/24/24
|6/26/24
|7/3/24
|7/1/24
|7/3/24
|51
|6/17/24
|6/20/24
|6/26/24
|6/24/24
|6/26/24
|50
|6/10/24
|6/12/24
|6/20/24
|6/17/24
|6/20/24
|49
|6/3/24
|6/5/24
|6/12/24
|6/10/24
|6/12/24
|48
|5/27/24
|5/30/24
|6/5/24
|6/3/24
|6/5/24
|47
|5/20/24
|5/22/24
|5/29/24
|5/27/24
|5/29/24
|46
|5/13/24
|5/15/24
|5/22/24
|5/20/24
|5/22/24
|45
|5/6/24
|5/8/24
|5/15/24
|5/13/24
|5/15/24
|44
|4/29/24
|5/1/24
|5/8/24
|5/6/24
|5/8/24
|43
|4/22/24
|4/24/24
|5/1/24
|4/29/24
|5/1/24
|42
|4/15/24
|4/17/24
|4/24/24
|4/22/24
|4/24/24
|41
|4/8/24
|4/10/24
|4/17/24
|4/15/24
|4/17/24
|40
|4/1/24
|4/3/24
|4/10/24
|4/8/24
|4/10/24
|39
|3/25/24
|3/27/24
|4/3/24
|4/1/24
|4/3/24
|38
|3/18/24
|3/20/24
|3/27/24
|3/25/24
|3/27/24
|37
|3/11/24
|3/13/24
|3/20/24
|3/18/24
|3/20/24
|36
|3/4/24
|3/6/24
|3/13/24
|3/11/24
|3/13/24
|35
|2/26/24
|2/28/24
|3/6/24
|3/4/24
|3/6/24
|34
|2/19/24
|2/22/24
|2/28/24
|2/26/24
|2/28/24
|33
|2/12/24
|2/14/24
|2/21/24
|2/19/24
|2/21/24
|32
|2/5/24
|2/7/24
|2/14/24
|2/12/24
|2/14/24
|31
|1/29/24
|1/31/24
|2/7/24
|2/5/24
|2/7/24
|30
|1/22/24
|1/24/24
|1/31/24
|1/29/24
|1/31/24
|29
|1/15/24
|1/18/24
|1/24/24
|1/22/24
|1/24/24
|28
|1/8/24
|1/10/24
|1/17/24
|1/15/24
|1/17/27
|27
|1/1/24
|1/4/24
|1/10/24
|1/8/24
|1/10/24