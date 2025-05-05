2025 Meetings
Visit the LTSS Committee Minutes Archive for past meeting materials
|Date
|Transcript
|Recording
|January 8, 2025
|Transcript
|Recording
|February 5, 2025
|Transcript
|Recording
|March 7, 2025
|Transcript
|Recording
|April 2, 2025
|Transcript
|Recording
|May 7, 2025
|Transcript
|Recording
|June 4, 2025
|Transcript
|Recording
July 2, 2025
|Transcript
|Recording
August 6, 2025
|Transcript
|Recording
September 3, 2025
|Transcript
|Recording
|October 1, 2025 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
November 12, 2025 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
December 3, 2025 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
2026 Meetings
|Date
|Transcript
|Recording
Wednesday, January 7, 2026 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
February 4, 2026 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
March 4, 2026 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
April 1, 2026 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
May 6, 2026 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
June 3, 2026 (Virtual Only)
|Transcript
|Recording
July 1, 2026
|Transcript
|Recording
August 5, 2026
|Transcript
|Recording
September 2, 2026
|Transcript
|Recording
LTSS Subcommittee Members
Juliet Marsala (Ex-officio Co-Chair)
Deputy Secretary, Office of Long-Term Living (OLTL)
555 Walnut Street, P.O. Box 8025, Harrisburg, PA 17105-2675
Phone: 717-525-5320
Kathy Cubit (Chair)
The Center for Advocacy for the Rights & Interests of the Elderly (CARIE)
cubit@carie.org
Cathy Bollinger
York County Community Foundation; AARP Appointee
cbollinger@yccf.org
Cornelius Brady
Eagle Medical Services
corneliusjbrady@gmail.com
Cindy Celi
Moms Meals
Cindy.Celi@momsmeals.com
Patricia Canela-Duckett
United Healthcare Community Plan
patricia_canela-duckett@uhc.com
Michael Galvan
Alzheimer’s Association
mrgalvan@alz.org
Michelle Garrett
Participant Representative
chellbe67@icloud.com
Leslie Gilman
PA Adult Day Services Association (PADSA)
lgilman924@gmail.com
Juanita Gray
Participant Representative
jazzkay@verizon.net
Jay Harner
Participant Representative
JayHarn3@gmail.com
Ali Kronley
United Home Care Workers of Pennsylvania
Ali.Kronley@seiuhcpa.org
Linda Litton
Participant Representative
Lindielu250@gmail.com
Minta Livengood
Participant Representative
livengoodminta@gmail.com
Carol Marfisi
Participant Representative
carolmarfisi@gmail.com
Rebecca May-Cole
Pennsylvania Association of Area Agency on Aging
rmaycole@p4a.org
Matt Seeley
Pennsylvania Statewide Independent Living Council
mrseeley@pasilc.org
Monica Vaccaro
Brain Injury Association of America
vaccaro@biapa.org
Pam Walz
Community Legal Services
PWalz@clsphila.org
Anna Warheit
LeadingAge PA
awarheit@leadingagepa.org
Gail Weidman
Pennslyvania Health Care Association (PHCA)
gweidman@phca.org
Lynn Weidner
Partipant Representative
Lynnifer21@gmail.com
Lloyd Wertz
Family Advocacy and Training Center
lwertz@pmhcc.org
Laura Willmer-Rodack
Inglis Community Services
laura.willmer@inglis.org