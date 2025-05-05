Skip to agency navigation
    Councils & Committees

    ​Long-Term Services and Supports (LTSS) Subcommittee

    The LTSS Subcommittee is a subcommittee of the Medical Assistance Advisory Committee (MAAC). The purpose of the LTSS Subcommittee is to review and advise the MAAC on policy development and program administration of the State's long-term care programs, including the range of services available to older Pennsylvanian’s and those with disabilities.
     

    Meetings are scheduled for 10 a.m to 1 p.m.
    Location:     Virtual Only

    Primary Contact Email
    Caregiver assist senior woman at home

    2025 Meetings

    Visit the LTSS Committee Minutes Archive for past meeting materials

    DateTranscriptRecording
    January 8, 2025TranscriptRecording
    February 5, 2025TranscriptRecording
    March 7, 2025TranscriptRecording
    April 2, 2025TranscriptRecording
    May 7, 2025TranscriptRecording
    June 4, 2025TranscriptRecording

    July 2, 2025

    		TranscriptRecording

    August 6, 2025

    		TranscriptRecording

    September 3, 2025

    		TranscriptRecording
    October 1, 2025 (Virtual Only) TranscriptRecording

    November 12, 2025 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    December 3, 2025 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    2026 Meetings

    DateTranscriptRecording

    Wednesday, January 7, 2026 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    February 4, 2026 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    March 4, 2026 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    April 1, 2026 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    May 6, 2026 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    June 3, 2026 (Virtual Only)

    		TranscriptRecording

    July 1, 2026 

    		TranscriptRecording

    August 5, 2026 

    		TranscriptRecording

    September 2, 2026 

    		TranscriptRecording

    LTSS Subcommittee Members

    Juliet Marsala (Ex-officio Co-Chair)
    Deputy Secretary, Office of Long-Term Living (OLTL)
    555 Walnut Street, P.O. Box 8025, Harrisburg, PA 17105-2675
    Phone: 717-525-5320

    Kathy Cubit (Chair)
    The Center for Advocacy for the Rights & Interests of the Elderly (CARIE)
    cubit@carie.org

    Cathy Bollinger
    York County Community Foundation; AARP Appointee
    cbollinger@yccf.org

    Cornelius Brady
    ​Eagle Medical Services
    corneliusjbrady@gmail.com

    ​Cindy Celi
    ​Moms Meals
    Cindy.Celi@momsmeals.com

    ​Patricia Canela-Duckett
    United Healthcare Community Plan
    ​patricia_canela-duckett@uhc.com

    Michael Galvan
    Alzheimer’s Association
    mrgalvan@alz.org

    Michelle Garrett
    Participant Representative
    chellbe67@icloud.com

    ​Leslie Gilman
    PA Adult Day Services Association (PADSA)
    lgilman924@gmail.com

    ​Juanita Gray
    ​Participant Representative
    jazzkay@verizon.net

    ​Jay Harner
    Participant Representative
    JayHarn3@gmail.com

    ​Ali Kronley
    ​United Home Care Workers of Pennsylvania
    Ali.Kronley@seiuhcpa.org

    ​Linda Litton
    Participant Representative
    Lindielu250@gmail.com

    Minta Livengood
    Participant Representative
    livengoodminta@gmail.com

    Carol Marfisi
    Participant Representative
    carolmarfisi@gmail.com

    Rebecca May-Cole
    Pennsylvania Association of Area Agency on Aging
    rmaycole@p4a.org

    ​Matt Seeley
    ​Pennsylvania Statewide Independent Living Council
    mrseeley@pasilc.org

    ​Monica Vaccaro
    Brain Injury Association of America
    vaccaro@biapa.org

    ​Pam Walz
    ​Community Legal Services
    PWalz@clsphila.org

    ​Anna Warheit ​
    LeadingAge PA
    awarheit@leadingagepa.org

    ​Gail Weidman
    ​Pennslyvania Health Care Association (PHCA)
    gweidman@phca.org

    Lynn Weidner
    Partipant Representative
    Lynnifer21@gmail.com

    ​Lloyd Wertz
    Family Advocacy and Training Center
    lwertz@pmhcc.org

    ​Laura Willmer-Rodack
    ​Inglis Community Services
    laura.willmer@inglis.org