Performance-Based Contracting Residential Provider Directory

Performance-Based Contracting applies to the Consolidated Waiver and the Community Living Waiver.
Providers are placed in one of the following tiers based on their performance in the areas described below:
- Primary - for providers that meet current standards and a few additional measures.
- Select - for providers that deliver at least two of the three residential services in the performance based contracting model and meet the additional measures.
- Clinically Enhanced - for providers that offer clinically enhanced medical or behavioral supports and meet the enhanced measures.
The directory also indicates if a provider is in conditional status due to a licensing enforcement action.
You may view more information about Providers in the:
- HCSIS Services and Supports Directory,
More information regarding Performance-Based Contracting can be found on home.MyODP.org.
Provider Table
|Provider Name
|MPI
|Performance-Based Contracting Tier (Primary, Select, Clinically Enhanced)
|PBC Status
|Basis for PBC Status
|A & K ASSISTED LIVING COMMUNITY HOMES LLC
|103821127
|Primary
|Active
|A & K COMPASSIONATE CARE LLC
|103863092
|Primary
|Active
|A HELPING HOME LLC
|103279859
|Primary
|Active
|A NEW DIRECTION - WHATS NEXT
|102985199
|Primary
|Active
|ABOUND HEALTH PA LLC (PHILIP JAMES ERDOS)
|100003471
|Primary
|Active
|ABOVE & BEYOND BERKS LLC
|104060780
|Primary
|Active
|ABUNDANT LIVING AT PETERSONS INC
|103178838
|Primary
|Active
|ABUNDANT SERVICES PROVIDER LLC
|104166770
|Primary
|Active
|ACCESS SERVICES INC
|100000120
|Primary
|Active
|ACCESSIBLE COMMUNITY LIVING GROUP
|104325713
|Primary
|Active
|ACE HEALTHCARE
|103889787
|Primary
|Active
|ACHIEVA SUPPORT
|100004728
|Primary
|Active
|ACME PROVIDERS INC
|102118773
|Primary
|Active
|ACUTE COMMUNITY HOME AID ACHD INC
|102912773
|Primary
|Active
|ADULT RESIDENTIAL SOLUTION LLC
|103886391
|Primary
|Active
|ADVANCED LIVING OPTIONS
|102435663
|Primary
|Active
|AEGIS RESIDENTIAL SERVICES INC
|102912791
|Primary
|Active
|AGAPE FAMILY HOME LLC
|103027299
|Primary
|Active
|AGAPE HUMAN SERVICES LLC
|103078304
|Primary
|Active
|AIMED
|102902150
|Primary
|Active
|ALLEGHENIES UNLIMITED CARE PROVIDERS
|100004370
|Primary
|Active
|ALLEGHENY COMMUNITY HOME CARE LLC
|103054296
|Primary
|Active
|ALLEGIANT HUMAN SERVICES
|103614471
|Primary
|Active
|ALLIANCE ADULT CARE SERVICES
|103908640
|Primary
|Active
|ALLIANCE FOR BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISABILI
|100000863
|Primary
|Active
|ALLIED HEALTH CARE SERVICES
|100000291
|Primary
|Active
|ALPHA COMMUNITY LIVING ARRANGEMENT LLC
|103446358
|Primary
|Active
|ALRICH MEADOWS LLC
|102966694
|Primary
|Active
|ALTERNATIVE LIVING CONCEPTS
|102866320
|Primary
|Active
|ALWAYS REACHING KIDS MINISTRY
|103459329
|Primary
|Active
|AMA SUPPORT SERVICES LLC
|103235765
|Primary
|Active
|AMAZING LOVE
|103338225
|Primary
|Active
|AMERICAN REHABILITATION COUNSELING CENTER LLC
|103221044
|Primary
|Active
|AMERICAN SAFETY OPTIONS INC
|103052765
|Primary
|Active
|AMP HOME CARE
|103469361
|Primary
|Active
|AMUDIPES RESIDENTIAL AND DAY TREATMENT FACILITIES
|102256125
|Primary
|Active
|ANGELS OPEN ARMS
|104056778
|Primary
|Active
|APEX HEALTHCARE SERVICES LLC
|102986580
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|ARC FAYETTE
|100000326
|Primary
|Active
|ARC HUMAN SERVICE INC
|100000012
|Primary
|Active
|ARC OF NORTHEASTERN PA
|100000335
|Primary
|Active
|ARMSTRONG CARE INC
|100002788
|Primary
|Active
|ATLANTIS RESIDENTIAL SUPPORT SERVICES
|103543084
|Primary
|Active
|AUSTINS PLACE
|102912782
|Primary
|Active
|AVID CARE LLC
|103555058
|Primary
|Active
|BANCROFT NEUROHEALTH
|101112176
|Primary
|Active
|BARC DEVELOPMENTAL SERVICES INCORPORATED
|100000166
|Primary
|Active
|BEHAVIORAL AND CULTURAL DEVELOPMENT SOLUTIONS LLC
|102909070
|Primary
|Active
|BELL SOCIALIZATION SERVICES INC
|100005091
|Primary
|Active
|BETHEL CARE HOMES & SERVICES LLC
|103310494
|Primary
|Active
|BETTER OUTCOMES LIVING DIVERSELY
|103467302
|Primary
|Active
|BEYOND CARE SERVICES
|104296139
|Primary
|Active
|BIACON FAMILY AND COMMUNTIY SUPPORT SERVICES
|103271135
|Primary
|Active
|BINTY NURSES INC
|102030010
|Primary
|Active
|BRAYDEN AND FRIENDS INC
|104080343
|Primary
|Active
|BRIANS HOUSE INCORPORATED
|100000184
|Primary
|Active
|BRIGHT LIGHT RESIDENTIAL SERVICES
|103562310
|Primary
|Active
|BRIGHT WAY SERVICES INC
|103581530
|Primary
|Active
|BRIGHTPATH HUMAN SERVICES LLC
|104261213
|Primary
|Active
|BROMACK LLC
|103678915
|Primary
|Active
|CAMBRIA RESIDENTIAL SERVICES
|100000371
|Primary
|Active
|CARES
|102823708
|Primary
|Active
|CARES OF CENTRAL PA INC
|103027280
|Primary
|Active
|CARES OF WESTERN PA
|103021150
|Primary
|Active
|CARESENSE LIVING LLC
|103217373
|Primary
|Active
|CAROUSEL CONNECTIONS LLC
|102646004
|Primary
|Active
|CASMIR CARE SERVICES INC
|102005321
|Primary
|Active
|CDR INVESTMENTS LLC
|102850509
|Primary
|Active
|CHILDREN & ADULT DISABILITY & EDUCATIONAL SERVICES
|100002053
|Primary
|Active
|CIRCLE OF SUPPORT
|103095978
|Primary
|Active
|CITIZEN CARE INC
|100002394
|Primary
|Active
|CLARITI CARE INC
|103493349
|Primary
|Active
|CLINTON COUNTY COMMUNITY CONNECTIONS INC
|100000442
|Primary
|Active
|COMHAR INC
|100000406
|Primary
|Active
|COMMONWEALTH SUPPORTIVE SERVICES LLC
|102818987
|Primary
|Active
|COMMUNITIES OF DON GUANELLA AND DIVINE PROVIDENCE
|100003159
|Primary
|Active
|COMMUNITY CARE CONNECTIONS INC
|100001495
|Select
|Active
|COMMUNITY FEATURES LLC
|104078523
|Primary
|Active
|COMMUNITY HEALTH CARE PROVIDERS LLC
|103827040
|Primary
|Active
|COMMUNITY INITIATIVE GROUP
|104191271
|Primary
|Active
|COMMUNITY INTERACTIONS INC
|100000228
|Primary
|Active
|COMMUNITY LIVING AND LEARNING
|100002554
|Primary
|Active
|COMMUNITY LIVING AND SUPPORT SERVICES INC
|100002661
|Primary
|Active
|COMMUNITY LIVING CARE INC
|100000415
|Primary
|Active
|COMMUNITY MENTORSHIP
|103560862
|Primary
|Active
|COMMUNITY OPTIONS INC
|100000424
|Select
|Active
|COMMUNITY RESOURCES FOR HUMAN SERVICES INC
|102976206
|Primary
|Active
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|100003560
|Primary
|Conditional
|Provisional license
|COMMUNITY THRIVING LLC
|103550712
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|COMPASS COMMUNITY CONNECTIONS
|100000961
|Primary
|Active
|COMPASSION COMMUNITY SERVICES LLC
|104082526
|Primary
|Active
|COMPLETE COMFORT ID RESIDENTIAL LLC
|103575720
|Primary
|Active
|CORIS PLACE LLC
|100007514
|Primary
|Active
|CORNERSTONE AGENCY OF PA INC
|102731141
|Primary
|Active
|COUNSELLING SERVICES CENTER OF SE ERIE COUNTY INC
|100002527
|Primary
|Active
|CREATIVE DIALOGUES LLC
|103130235
|Clinically Enhanced - Dual Diagnosis
|Active
|CROSSROADS SERVICES INC
|100693239
|Primary
|Active
|CROYLE-NIELSEN THERAPEUTIC ASSOCIATES INC
|102884187
|Primary
|Active
|DAYSPRING HOMES INC
|100003444
|Primary
|Active
|DEANA R SHAEFFER
|103326921
|Primary
|Active
|DEDICATED SUPPORT NETWORK
|103953780
|Primary
|Active
|DELTA COMMUNITY SUPPORTS INC
|100000489
|Primary
|Active
|DEREKS DREAM INC
|102084755
|Primary
|Active
|DEVELOPMENTAL ENTERPRISES CORPORATION
|100000498
|Primary
|Active
|DICKINSON CENTER INC
|100000504
|Primary
|Active
|DIGNITY & RESPECT HOMES LLC
|103657020
|Primary
|Active
|DINO COMMUNITY LIVING
|103439255
|Primary
|Active
|DIVERSIFIED FAMILY SERVICES INC
|100000513
|Primary
|Active
|DIVERSIFIED HUMAN SERVICES INC
|100001619
|Primary
|Active
|DIVERSIFIED SUPPORTIVE SERVICES LLC
|101796277
|Primary
|Active
|DIVERSITY AID SERVICES
|103019582
|Primary
|Active
|DIVINE SUPPORTS SERVICES LLC
|103220771
|Primary
|Active
|DOWN TO EARTH COMMUNITY HOMES LLC
|102789132
|Primary
|Active
|DR GERTRUDE A BARBER CENTER INC
|100000522
|Select
|Active
|EAGLE VALLEY PERSONAL CARE HOME INC
|102810020
|Primary
|Active
|EAST PENN HUMAN SERVICES
|104028657
|Primary
|Active
|EASTERSEALS WESTERN AND CENTRAL PENNSYLVANIA
|100001771
|Primary
|Active
|EASTWICK FAMILY SERVICES LLC
|102663023
|Primary
|Active
|EDOMIGHT CARE SERVICES
|103179414
|Primary
|Active
|EDWARDS HOPE CORPORATION
|102888435
|Primary
|Active
|EFFRAIM HOME CARE AGENCY LLC
|103043953
|Primary
|Active
|EIG SERVICES LLC
|102893613
|Primary
|Active
|EIHAB HUMAN SERVICES PENNSYLVANIA INC
|102932032
|Primary
|Active
|ELLE VIE LLC
|104131353
|Primary
|Active
|ELWYN OF PENNSYLVANIA AND DELAWARE
|100002124
|Primary
|Active
|EMBOLDEN COMMUNITY ALLIES LLC
|103643212
|Primary
|Active
|EMMAUS COMMUNITY OF PITTSBURGH INC
|100002840
|Primary
|Active
|EMMAUS HOME INC
|102907586
|Primary
|Active
|EMPOWERING INDIVIDUALS FOR SUCCESS
|103061521
|Primary
|Active
|ENHANCING LIVES LLC
|103669255
|Primary
|Active
|EPIC UFOLDING
|104247564
|Primary
|Active
|ERIE HOMES FOR CHILDREN AND ADULTS INC
|100000578
|Primary
|Active
|EVERGREEN ELM INC
|100000596
|Primary
|Active
|EVERGREEN HOMES INC
|100000602
|Primary
|Active
|EVERYDAY COMMUNITY RESOURCES LLC
|103711232
|Primary
|Active
|EVERYDAY LIVES LLC
|103821074
|Primary
|Active
|EWING HOUSE LLC
|102817390
|Primary
|Active
|EXCEPTIONAL HOME CARE
|102981340
|Primary
|Active
|EXTRAORDINARY YOUTH PROGRAM
|103700506
|Primary
|Active
|FAITHFUL HOMES LLC
|103221438
|Select
|Active
|FAMILY CARE SERVICES INC
|100000611
|Primary
|Active
|FAMILY CONNECTING FAMILIES
|103608492
|Primary
|Active
|FAMILY SERVICES INCORPORATED
|100000620
|Primary
|Active
|FAMILY SERVICES UNITED
|103239441
|Primary
|Active
|FAYETTE RESOURCES INCORPORATED
|100000658
|Clinically Enhanced - Medical and Dual Diagnosis
|Active
|FITZMAURICE COMMUNITY SERVICES INC
|100001762
|Select
|Active
|FOCUS BEHAVIORAL HEALTH INC
|102568258
|Primary
|Active
|FREEDOM COMMUNITY CONNECTIONS
|104111038
|Primary
|Active
|FREEDOM MOUNTAINS INC
|103482917
|Primary
|Active
|FREEDOM NOW HOME CARE LLC
|102881087
|Primary
|Conditional
|Provisional License
|FRIENDSHIP COMMUNITY
|100000694
|Primary
|Active
|FUTURES COMMUNITY SUPPORT SERVICES INC
|100004307
|Select
|Active
|GENE COOK SUPPORTS LLC
|102800937
|Primary
|Active
|GENESIS COMMUNITY HOMES LLC
|103308567
|Primary
|Active
|GLOBAL ADULT CARE SERVICES LLC
|102731188
|Primary
|Active
|GODS GLORY INC
|102669359
|Primary
|Active
|GREATER HEARTS HUMAN SERVICES LLC
|103081050
|Primary
|Active
|GREENE ARC INC
|100002957
|Primary
|Active
|GREGORYS JOURNEY
|100004174
|Primary
|Active
|GROWTH HORIZONS LLC
|100000747
|Primary
|Active
|HALIA HOME AND COMMUNITY SERVICES INC
|101942508
|Primary
|Active
|HALLMOORE CORP
|103966198
|Primary
|Active
|HAP ENTERPRISES INC
|100003720
|Primary
|Active
|HARMONY CARE SERVICES LLC
|102814155
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|HEALTH1ST LLC
|101540673
|Primary
|Active
|HEART II HEART LLC
|102726787
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|HEART TO HEART MINISTRIES INC
|103534085
|Primary
|Active
|HELPING HAND OUTREACH SERVICES INC
|100007354
|Primary
|Active
|HELPING HANDS INC
|100000756
|Primary
|Active
|HELPING HANDS WITH CARE
|102611804
|Primary
|Active
|HELPING SPECIAL FRIENDS INC
|103039342
|Primary
|Active
|HOFFMAN CARE ASSOCIATES
|102117856
|Primary
|Active
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|100772735
|Primary
|Active
|HOLY REDEEMER DALE ZIPLEY HOMES FOR INDEPENDENT AD
|103096017
|Primary
|Active
|HOME NOT ALONE CAREGIVER SERVICES
|102250275
|Primary
|Active
|HOPE ENTERPRISES INC
|100001593
|Primary
|Active
|HOPE FOR LIVING LLC
|103308638
|Primary
|Active
|HORIZON HOUSE INC
|100003239
|Primary
|Active
|HUMAN ACHIEVEMENT PROGRAM
|100003533
|Primary
|Active
|HUMAN ACHIEVEMENT PROJECT
|100000774
|Primary
|Active
|HUMAN RESOURCES CENTER INC
|100000783
|Primary
|Active
|IDEAL SERVICES GROUP LLC
|102912835
|Primary
|Active
|IFC SERVICES INC
|100001646
|Primary
|Active
|IHOMECARE SOLUTIONS LLC
|103765091
|Primary
|Active
|INDEPENDENCE SUPPORT SERVICES LLC
|103600064
|Primary
|Active
|INDEPENDENT LIVING LLC
|103475458
|Primary
|Active
|INDIAN CREEK FOUNDATION
|100000818
|Primary
|Active
|INSTITUTE FOR HUMAN RESOURCES & SERVICES
|100000827
|Primary
|Active
|INTEGRATED COMMUNITY HOME CARE SOLUTIONS LLC
|103514270
|Primary
|Active
|INTEGRATED COMMUNITY LIVING AND PARTICIPATION INC
|103594931
|Primary
|Active
|INTEGRITY HOME CARE RESOURCES LLC
|104084182
|Primary
|Active
|INTEGRITY HUMAN SERVICES LLC
|103095996
|Primary
|Active
|INTERCOMMUNITY ACTION INC
|100000836
|Primary
|Active
|InVision Customized Services
|100001898
|Primary
|Active
|J-30 SOLUTIONS LLC
|103134969
|Primary
|Active
|JAMI RESIDENCES LLC
|103084141
|Primary
|Active
|Provisional License
|JAYS SUPPORTIVE CARE LLC
|103247327
|Primary
|Active
|JESSICA AND FRIENDS COMMUNITY
|100007597
|Primary
|Active
|JEVS HUMAN SERVICES
|100003041
|Primary
|Active
|JS HOME CARE SOLUTIONS
|104294410
|Primary
|Active
|JUDITH CREED HORIZONS FOR ACHIEVING INDEPENDENCE
|100000872
|Primary
|Active
|JULI COMMUNITY SERVICES
|103282943
|Primary
|Active
|K & K HEALTHCARE SERVICE LLC
|103021722
|Primary
|Active
|KASDEC LLC
|102966685
|Primary
|Active
|KELISER ADULT CARE SERVICES LLC
|103068738
|Primary
|Active
|KELS LLC
|104127261
|Primary
|Active
|KELSCH ASSOCIATES INC
|100000854
|Primary
|Active
|KENCREST SERVICES
|100000999
|Primary
|Active
|KENSINGTON COMMUNITY CORP FOR INDIVIDUAL DIGNITY
|100001000
|Primary
|Active
|KEY LIFE HUMAN SERVICES LLC
|102693944
|Primary
|Active
|KEYSTONE CENTER FOR FAMILY DEVELOPEMENT
|102853378
|Primary
|Active
|KEYSTONE COMMUNITY RESOURCES
|100001010
|Primary
|Conditional
|Provisional License
|KEYSTONE INDEPENDENT LIVING
|100001029
|Primary
|Active
|KEYSTONE SERVICE SYSTEMS INC
|100001038
|Primary
|Active
|KIND HEART SERVICES LLC
|104164390
|Primary
|Active
|KING FAMILY ENTERPRISE LLC
|102690441
|Primary
|Active
|KISKI VALLEY OPPORTUNITIES UNLIMITED
|100002634
|Primary
|Active
|KZL AGENCY
|102477331
|Primary
|Active
|L ARCHE ERIE INC
|100000685
|Select
|Active
|L I F E GROUP LLC
|103474094
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|LA ABODE INC
|103943863
|Primary
|Active
|LADY OF FATIMA HEALTH SERVICES
|102508616
|Primary
|Active
|LAKESHORE COMMUNITY SERVICES INC
|100001047
|Primary
|Active
|LAUREL HOUSE INCORPORATED
|100001065
|Primary
|Active
|LAWRENCE COUNTY ASSOCIATION FOR RESPONSIBLE CARE
|100001083
|Primary
|Active
|LEARNING COMMUNITY OF PENNSYLVANIA
|101942491
|Primary
|Active
|LEGACY ADULT CARE INC
|104232650
|Primary
|Active
|LEGACY RESIDENTIAL SERVICES LLC
|103662254
|Primary
|Active
|LEHIGH HUMAN SUPPORT SERVICES LLC
|103480485
|Primary
|Active
|LEHIGH VALLEY ADULT SERVICES - HOPE CENTERS
|102958997
|Primary
|Active
|LEHIGH VALLEY COMPANION CARE HOMES LLC
|104186128
|Primary
|Active
|LEHIGH VALLEY HUMAN SERVICES LLC
|103599080
|Primary
|Active
|LIBERATION OF LIFE HOME CARE LLC
|103535681
|Primary
|Active
|LIBERTY HOLDING CO
|103971670
|Primary
|Active
|LIFE ADULT CARE SERVICES LLC
|103095969
|Primary
|Active
|LIFE CHANGING SUPPORT SERVICES
|102597456
|Primary
|Active
|LIFEPATH INC
|100001074
|Primary
|Active
|LIFES NEW BEGINNING
|102953391
|Primary
|Active
|LIFESTEPS INC
|100001092
|Primary
|Active
|LIFESTYLE INTEGRITY & FULLNESS TREATMENT CENTER LLC
|103031522
|Primary
|Active
|LIFESTYLE SUPPORT SERVICES INC
|100002939
|Primary
|Active
|LIFETIME SKILLS HOME HEALTHCARE SERVICES
|102681317
|Primary
|Active
|LIFEWAY SERVICES LLC
|103195409
|Primary
|Active
|LILLY OF THE VALLEY LLC
|103577510
|Primary
|Active
|LNL HOME CARE SERVICES LLC
|103666253
|Primary
|Active
|LOVING CARE CENTER INC
|102719094
|Primary
|Active
|LVC C-CLASS REALTY LLC
|104293191
|Primary
|Active
|M-5 INC
|100001109
|Primary
|Active
|MAINSTAY LIFE SERVICES
|100000916
|Primary
|Active
|MARTHA LLOYD COMMUNITY RESIDENTIAL FACILITY INC
|101554481
|Primary
|Active
|MARTHAS WAY
|103883415
|Primary
|Conditional
|Provisional License
|MARYJO HOME HEALTH CARE LLC
|102604149
|Primary
|Active
|MATTERN HOUSE INC
|100000925
|Primary
|Active
|MAXCARE HCBS LLC DBA COMPLETE HOMECARE PA
|103066493
|Primary
|Active
|MCAR INC
|100000934
|Primary
|Active
|MCGEE AEGIS SOLUTIONS LLC
|103919803
|Primary
|Active
|MCGUIRE MEMORIAL
|100000943
|Clinically Enhanced - Medical and Dual Diagnosis
|Active
|MELMARK INC
|100002358
|Primary
|Active
|MERAKEY ALLEGHENY VALLEY SCHOOL
|100003319
|Primary
|Active
|MERAKEY BUCKS COUNTY
|100003275
|Primary
|Active
|MERAKEY CHESTER COUNTY
|100003284
|Primary
|Active
|MERAKEY DELAWARE COUNTY
|100001753
|Primary
|Active
|MERAKEY IDD PHILADELPHIA
|100001860
|Primary
|Active
|MERAKEY MONTGOMERY COUNTY
|100729959
|Primary
|Active
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|100001744
|Primary
|Active
|MERCY LIFE CENTER CORPORATION
|100004254
|Primary
|Active
|MILESTONE CENTERS INC
|100002590
|Primary
|Active
|ML SERVICES CORPORATION
|100640342
|Primary
|Active
|MOCAFA
|100003874
|Primary
|Active
|MOG INTERNATIONAL LLC
|103005578
|Primary
|Active
|MON YOUGH COMMUNITY SERVICES
|100000980
|Primary
|Active
|MOSSI HOME SERVICES LLC
|104029672
|Primary
|Active
|MOTIVATIONS EDUCATION AND CONSULTATION ASSOCS INC
|102273190
|Primary
|Active
|N A M L INC
|102931910
|Primary
|Active
|NATIONAL MENTOR HEALTHCARE LLC DBA PENNSYLVANIA ME
|100002607
|Primary
|Conditional
|Provisional License
|NEW HORIZON CARE SERVICES LLC
|103198966
|Primary
|Active
|NEW LIGHT INC
|102237175
|Primary
|Active
|NEXT STEP CARE
|102874340
|Primary
|Active
|NICKS HOME
|102062060
|Primary
|Active
|NIRVANA CARE
|104266363
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH
|100003417
|Primary
|Active
|NORTHEASTERN PENNSYLVANIA HUMAN SERVICES LLC
|104237719
|Primary
|Active
|NORTHERN LIBERTIES HUMAN SERVICES INC
|103623381
|Primary
|Active
|NOT FORGOTTEN HOME AND COMMUNITY SERVICES
|102987611
|Primary
|Active
|NURSING HOME CARE MANAGEMENT INC
|100007710
|Primary
|Active
|OAK MANOR INC
|100002518
|Primary
|Active
|OLALUS GROUP LLC
|103008669
|Primary
|Active
|ON-SITE COMPANIONSHIP SERVICES INC
|103499208
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|OPEN ARMS HEALTH CARE LLC
|102303996
|Primary
|Active
|OPTIMAL LIFESTYLE INC
|103639630
|Primary
|Active
|OVERBROOK FRIEDLANDER PROGRAMS
|100001207
|Primary
|Active
|PA CHILD CORPORATION
|102695359
|Primary
|Active
|PA CONNECTING COMMUNITIES
|101475010
|Primary
|Active
|PAI CORPORATION (Excentia)
|100001726
|Select
|Active
|PARTNERS IN PROGRESS
|100002008
|Primary
|Active
|PARZIVAL SUPPORTS
|102632199
|Primary
|Active
|PASSAVANT MEMORIAL HOMES
|100001216
|Select
|Active
|PASSIONATE CARE LLC
|102662993
|Primary
|Active
|PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC
|100001584
|Primary
|Active
|PATHWAYS COMMUNITY LIVING
|102583147
|Primary
|Active
|PATHWAYS OF SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA INC
|100001520
|Select
|Active
|PAULA TEACHER & ASSOCIATES INC
|100001225
|Primary
|Active
|PEACEFUL LIVING
|100003079
|Primary
|Active
|PEDIA MANOR INC
|1965214
|Primary
|Active
|PENN RESIDENTIAL INC
|102577794
|Clinically Enhanced - Dual Diagnosis
|Active
|PENN YORK OPPORTUNITIES
|100004503
|Primary
|Active
|PENN-MAR HUMAN SERVICES
|100001243
|Primary
|Active
|PERSON CENTERED SERVICES INC
|103051973
|Primary
|Active
|PERSON DIRECTED SUPPORTS INC
|100003346
|Clinically Enhanced - Dual Diagnosis
|Active
|PERSONAL TOUCH PROFESSIONAL SERVICES II
|103700533
|Primary
|Active
|PIT CARE SERVICES
|104094008
|Primary
|Active
|PLEASANT VINE HOME CARE LLC
|103289819
|Primary
|Active
|POINT OF CARING INC
|102000281
|Primary
|Active
|PRESSLEY RIDGE
|100003088
|Primary
|Active
|PRINCE MARKS PLACE
|101642646
|Primary
|Active
|PRIORITY CARE PROVIDER LLC
|103284920
|Primary
|Active
|PRIORITY HUMAN SERVICES
|103968610
|Primary
|Active
|PROFESSIONAL PARTNERS IN HUMAN SERVICES LLC
|103631857
|Primary
|Active
|PROSPECTUS ASSOCIATES INC
|100001987
|Select
|Active
|PROVIDENCE CORPORATION
|103050125
|Primary
|Active
|QUALITY ANGELS HOME CARE AGENCY
|103120631
|Primary
|Active
|QUALITY COMMUNITY LIVING INC
|102804041
|Primary
|Active
|QUALITY LIFE HUMAN SERVICES
|102920200
|Primary
|Active
|QUALITY LIFE SERVICES INC
|102453151
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|QUICK CARE HOMES
|103104960
|Primary
|Active
|RAMSBOTTOM CENTER INC
|100001299
|Primary
|Active
|RAPHAEL HOUSE LLC
|103039235
|Primary
|Active
|RAYSTOWN DEVELOPMENT SERVICES
|100001969
|Primary
|Active
|READING HOME & COMMUNITY SUPPORTIVE SERVICES LLC
|103582609
|Primary
|Active
|REHOBOTH INC
|103564502
|Primary
|Active
|RELENTLESS HOME CARE AGENCY LLC
|103573379
|Primary
|Active
|RELIANCE FAMILY CARE SERVICES
|102549501
|Primary
|Active
|REM PENNSYLVANIA LLC
|103911494
|Primary
|Active
|RESOURCE PRO LLC
|103263250
|Primary
|Active
|Provisional License
|RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC
|100001708
|Primary
|Active
|R-HOUSE INCORPORATED
|101203913
|Primary
|Active
|RITNID CONSULTING
|103666084
|Primary
|Active
|RMPC SERVICES LLC
|102418680
|Primary
|Active
|ROUND HILL SERVICES CORPORATION
|103039333
|Primary
|Active
|ROYAL HOME CARE & COMMUNITY SERVICES INC
|102223877
|Primary
|Active
|ROYER-GREAVES SCHOOL FOR BLIND
|100003542
|Primary
|Active
|RYANS HOUSE
|103783625
|Primary
|Active
|SAFE HAVEN GROUP HOME LLC
|103215163
|Primary
|Active
|SAFELIFT TRANSPORTATION SERVICE LLC
|103744921
|Primary
|Active
|SAINT JOSEPHS CENTER
|100001388
|Primary
|Active
|SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC
|100004639
|Primary
|Active
|SAMARITANS AT LAST LLC
|103208436
|Primary
|Active
|SCALP PROGRAM LLC
|102943297
|Primary
|Active
|SELF SUFFICIENT FOR SUCCESSFUL LIVING LLC
|103474307
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|SERENITY HOME SERVICES LLC
|103122977
|Primary
|Active
|SERENITYCARE LLC
|103134870
|Primary
|Active
|SERVICE TECHNIQUES EMPOWERING PEOPLE WITH SUPPORT
|103968192
|Primary
|Active
|SERVICES WITH A PURPOSE
|104015588
|Primary
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|Provisional License
|SETTIME INC
|102867604
|Primary
|Active
|SHARED SUPPORT SOUTH INC
|103590324
|Clinically Enhanced - Dual Diagnosis
|Active
|SHARED SUPPORTS INC
|101490123
|Select
|Active
|SHARED VALUES
|103277540
|Primary
|Active
|SIGNATURE HOME CARE LLC
|103267606
|Primary
|Active
|SISTERS AND BROTHERS KEEPERS LLC
|103343234
|Primary
|Active
|SISTERS BEST CARE SERVICES LLC
|103309018
|Primary
|Active
|SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA INC
|100001323
|Primary
|Active
|SOAR SUPPORT SERVICES
|104076064
|Primary
|Active
|SOLIDARITY HOME HEALTHCARE SERVICES LLC
|103540500
|Primary
|Active
|SOUL CARE LIFE SERVICES INC
|103487234
|Primary
|Active
|SPECIAL FRIENDS FOUNDATION INC
|103244906
|Primary
|Active
|SPECIAL PEOPLE IN NORTHEAST INC
|100001350
|Clinically Enhanced - Dual Diagnosis
|Active
|SPECTRUM COMMUNITY SERVICES INC
|100004147
|Primary
|Active
|ST EDMONDS HOME FOR CRIPPLED CHILDREN
|100002367
|Primary
|Active
|STABILITY HOME CARE SERVICES
|103557348
|Primary
|Active
|STAR QUALITY ENTERPRISES
|103178103
|Primary
|Active
|STEP BY STEP INC
|100001397
|Primary
|Active
|STOCK LLC
|103662281
|Primary
|Active
|STRAWBERRY FIELDS INC
|100001682
|Primary
|Active
|SUNNY DAYS ADULT DAILY LIVING CENTER INC
|102889316
|Primary
|Active
|SUNRISE COMMUNITY OF PENNSYLVANIA INC
|103835015
|Primary
|Active
|SUNRISE RESIDENTIAL CARE SERVICES LLC
|103067730
|Primary
|Active
|SUNSET SUPPORT SERVICES LLC
|102797564
|Primary
|Active
|SUPERIOR HUMAN SERVICES INC
|102621945
|Primary
|Active
|SUPERNOVA SERVICES
|103614140
|Primary
|Active
|SUPPORTIVE BEHAVIORAL RESOURCES INC
|100007748
|Primary
|Active
|SUPPORTIVE CONCEPTS FOR FAMILIES INC
|100001940
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|SUPPORTIVE LIVING SERVICES INC
|100001440
|Select
|Active
|SUPPORTS INC
|100001430
|Primary
|Active
|T H R I V E TRUSTED HOME RESOURCES FOR INDIVIDUAL
|103343154
|Primary
|Active
|TAMARA BARNETT
|102648466
|Primary
|Active
|TENDER LOVING HOME HEALTH CARE
|102237970
|Primary
|Active
|TERRAPIN HOUSE INC
|103096142
|Primary
|Active
|THE ADOLPHUS GROUP
|103877712
|Primary
|Active
|THE ARC OF BUTLER COUNTY
|100002017
|Primary
|Active
|THE ARC OF CENTRE COUNTY PA INC
|100000157
|Primary
|Active
|THE ARC OF CRAWFORD COUNTY INC
|100003408
|Primary
|Active
|THE ARC OF CUMBERLAND AND PERRY COUNTIES
|100000460
|Primary
|Active
|THE DEVEREUX FOUNDATION
|100001913
|Primary
|Active
|THE RANDOLPH LOGAN GROUP LLC
|103707801
|Primary
|Active
|THE REDCO GROUP LLC
|100001717
|Primary
|Active
|THE SALVATION ARMY
|1874568
|Primary
|Active
|THE SHADOWFAX CORPORATION
|100003103
|Primary
|Active
|THE VERLAND FOUNDATION INC
|100003598
|Primary
|Active
|THIS GENERATION CARES LLC
|103001309
|Primary
|Active
|THOUGHTFUL NEEDS
|102902169
|Primary
|Active
|THRESHOLD REHABILITATION SERVICES INC
|100001468
|Primary
|Active
|TLC GROUP LLC
|104106860
|Primary
|Active
|TOUCH STONE SOLUTIONS INC
|100001628
|Primary
|Active
|TRAINING TOWARDS SELF RELIANCE INC
|100001477
|Primary
|Active
|TRANQUIL HEARTS
|104276280
|Primary
|Active
|TRANSITIONAL SERVICES INC
|100002311
|Primary
|Active
|TRIAD BEHAVIOR SUPPORT SERVICES LLC
|102866311
|Primary
|Active
|TRINITY HUMAN SUPPORT SERVICES LLC
|103879771
|Primary
|Active
|TUCKER FAMILY SUPPORTS
|103572676
|Primary
|Conditional
|Provisional License
|TURTLE CREEK VALLEY MH/MR INC
|100728138
|Primary
|Active
|TUTELAGE RESIDENTIAL SERVICES LLC
|102905948
|Primary
|Active
|TWIN TREES INC
|100001486
|Primary
|Active
|TYPICAL LIFE CORPORATION
|100005144
|Primary
|Active
|UCIP
|100002269
|Select
|Active
|UNITED CARE COMMUNITY HOME
|101347619
|Primary
|Active
|UNITED CEREBRAL PALSY OF CENTRAL PENNYSLVANIA
|100001501
|Select
|Active
|UNITED CEREBRAL PALSY OF NORTHESTERN PA
|100000021
|Primary
|Active
|UNITED FAMILY INCLUSIVE LIVING CENTER UFIL INC
|103887915
|Primary
|Active
|VALLEY ADVANTAGES LLC
|102835997
|Primary
|Active
|VALLEY COMMUNITY SERVICES INC
|100001824
|Select
|Active
|VALUES INTO ACTION INC
|101203922
|Primary
|Active
|VICTORY HEALTH INC
|103232852
|Primary
|Conditional
|Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
|VOLUNTEERS OF AMERICA INC VOA DELAWARE VALLEY INC
|100002625
|Primary
|Active
|WAKEFIELD COTTAGE LLC
|100002859
|Primary
|Active
|WASHINGTON GREENE ALTERNATIVE RESIDENTIAL SERVICES
|100001557
|Primary
|Active
|WE CARE FOR ALL
|103554220
|Primary
|Active
|WEIBLINGERS RESIDENTIAL CARE
|100006188
|Primary
|Active
|WELLCARED SERVICES
|103923898
|Primary
|Conditional
|Provisional License
|WESLEY FAMILY SERVICES
|103459131
|Primary
|Active
|WHEELHOUSE
|103787689
|Primary
|Active
|WHOLE LIFE SERVICES INC
|100001806
|Primary
|Active
|WISNA SERENITY HOMES CORP
|103284948
|Primary
|Active
|WOODS COMMUNITY SERVICES LLC
|103988810
|Primary
|Active
|WORD OF LIFE INTERNATIONAL INC
|102508554
|Primary
|Active