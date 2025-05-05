Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Performance-Based Contracting Residential Provider Directory

    Last Updated 6/13/2025

    Performance-Based Contracting applies to the Consolidated Waiver and the Community Living Waiver.

    Providers are placed in one of the following tiers based on their performance in the areas described below: 

    • Primary - for providers that meet current standards and a few additional measures.
    • Select - for providers that deliver at least two of the three residential services in the performance based contracting model and meet the additional measures.
    • Clinically Enhanced - for providers that offer clinically enhanced medical or behavioral supports and meet the enhanced measures.

    The directory also indicates if a provider is in conditional status due to a licensing enforcement action.

    You may view more information about Providers in the:

    More information regarding Performance-Based Contracting can be found on home.MyODP.org.

    Provider Table

    Provider Name MPI Performance-Based Contracting Tier (Primary, Select, Clinically Enhanced) PBC Status Basis for PBC Status
    A & K ASSISTED LIVING COMMUNITY HOMES LLC  103821127 Primary Active
    A & K COMPASSIONATE CARE LLC  103863092 Primary Active
    A HELPING HOME LLC  103279859 Primary Active
    A NEW DIRECTION -  WHATS NEXT 102985199 Primary Active
    ABOUND HEALTH PA LLC (PHILIP JAMES ERDOS)  100003471 Primary Active
    ABOVE & BEYOND BERKS LLC  104060780 Primary Active
    ABUNDANT LIVING AT PETERSONS INC  103178838 Primary Active
    ABUNDANT SERVICES PROVIDER LLC  104166770 Primary Active
    ACCESS SERVICES INC  100000120 Primary Active
    ACCESSIBLE COMMUNITY LIVING GROUP  104325713 Primary Active
    ACE HEALTHCARE  103889787 Primary Active
    ACHIEVA SUPPORT  100004728 Primary Active
    ACME PROVIDERS INC  102118773 Primary Active
    ACUTE COMMUNITY HOME AID ACHD INC  102912773 Primary Active
    ADULT RESIDENTIAL SOLUTION LLC  103886391 Primary Active
    ADVANCED LIVING OPTIONS  102435663 Primary Active
    AEGIS RESIDENTIAL SERVICES INC  102912791 Primary Active
    AGAPE FAMILY HOME LLC  103027299 Primary Active
    AGAPE HUMAN SERVICES LLC  103078304 Primary Active
    AIMED  102902150 Primary Active
    ALLEGHENIES UNLIMITED CARE PROVIDERS  100004370 Primary Active
    ALLEGHENY COMMUNITY HOME CARE LLC  103054296 Primary Active
    ALLEGIANT HUMAN SERVICES  103614471 Primary Active
    ALLIANCE ADULT CARE SERVICES  103908640 Primary Active
    ALLIANCE FOR BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISABILI  100000863 Primary Active
    ALLIED HEALTH CARE SERVICES  100000291 Primary Active
    ALPHA COMMUNITY LIVING ARRANGEMENT LLC  103446358 Primary Active
    ALRICH MEADOWS LLC  102966694 Primary Active
    ALTERNATIVE LIVING CONCEPTS  102866320 Primary Active
    ALWAYS REACHING KIDS MINISTRY  103459329 Primary Active
    AMA SUPPORT SERVICES LLC  103235765 Primary Active
    AMAZING LOVE  103338225 Primary Active
    AMERICAN REHABILITATION COUNSELING CENTER LLC  103221044 Primary Active
    AMERICAN SAFETY OPTIONS INC  103052765 Primary Active
    AMP HOME CARE  103469361 Primary Active
    AMUDIPES RESIDENTIAL AND DAY TREATMENT FACILITIES  102256125 Primary Active
    ANGELS OPEN ARMS  104056778 Primary Active
    APEX HEALTHCARE SERVICES LLC  102986580 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    ARC FAYETTE  100000326 Primary Active
    ARC HUMAN SERVICE INC  100000012 Primary Active
    ARC OF NORTHEASTERN PA  100000335 Primary Active
    ARMSTRONG CARE INC  100002788 Primary Active
    ATLANTIS RESIDENTIAL SUPPORT SERVICES  103543084 Primary Active
    AUSTINS PLACE  102912782 Primary Active
    AVID CARE LLC  103555058 Primary Active
    BANCROFT NEUROHEALTH  101112176 Primary Active
    BARC DEVELOPMENTAL SERVICES INCORPORATED  100000166 Primary Active
    BEHAVIORAL AND CULTURAL DEVELOPMENT SOLUTIONS LLC  102909070 Primary Active
    BELL SOCIALIZATION SERVICES INC  100005091 Primary Active
    BETHEL CARE HOMES & SERVICES LLC  103310494 Primary Active
    BETTER OUTCOMES LIVING DIVERSELY  103467302 Primary Active
    BEYOND CARE SERVICES  104296139 Primary Active
    BIACON FAMILY AND COMMUNTIY SUPPORT SERVICES  103271135 Primary Active
    BINTY NURSES INC  102030010 Primary Active
    BRAYDEN AND FRIENDS INC  104080343 Primary Active
    BRIANS HOUSE INCORPORATED  100000184 Primary Active
    BRIGHT LIGHT RESIDENTIAL SERVICES  103562310 Primary Active
    BRIGHT WAY SERVICES INC  103581530 Primary Active
    BRIGHTPATH HUMAN SERVICES LLC  104261213 Primary Active
    BROMACK LLC  103678915 Primary Active
    CAMBRIA RESIDENTIAL SERVICES  100000371 Primary Active
    CARES  102823708 Primary Active
    CARES OF CENTRAL PA INC  103027280 Primary Active
    CARES OF WESTERN PA  103021150 Primary Active
    CARESENSE LIVING LLC  103217373 Primary Active
    CAROUSEL CONNECTIONS LLC  102646004 Primary Active
    CASMIR CARE SERVICES INC  102005321 Primary Active
    CDR INVESTMENTS LLC  102850509 Primary Active
    CHILDREN & ADULT DISABILITY & EDUCATIONAL SERVICES  100002053 Primary Active
    CIRCLE OF SUPPORT  103095978 Primary Active
    CITIZEN CARE INC  100002394 Primary Active
    CLARITI CARE INC  103493349 Primary Active
    CLINTON COUNTY COMMUNITY CONNECTIONS INC  100000442 Primary Active
    COMHAR INC  100000406 Primary Active
    COMMONWEALTH SUPPORTIVE SERVICES LLC  102818987 Primary Active
    COMMUNITIES OF DON GUANELLA AND DIVINE PROVIDENCE  100003159 Primary Active
    COMMUNITY CARE CONNECTIONS INC  100001495 Select Active
    COMMUNITY FEATURES LLC  104078523 Primary Active
    COMMUNITY HEALTH CARE PROVIDERS LLC  103827040 Primary Active
    COMMUNITY INITIATIVE GROUP  104191271 Primary Active
    COMMUNITY INTERACTIONS INC  100000228 Primary Active
    COMMUNITY LIVING AND LEARNING  100002554 Primary Active
    COMMUNITY LIVING AND SUPPORT SERVICES INC  100002661 Primary Active
    COMMUNITY LIVING CARE INC  100000415 Primary Active
    COMMUNITY MENTORSHIP  103560862 Primary Active
    COMMUNITY OPTIONS INC  100000424 Select Active
    COMMUNITY RESOURCES FOR HUMAN SERVICES INC  102976206 Primary Active
    COMMUNITY SERVICES GROUP INC  100003560 Primary Conditional Provisional license
    COMMUNITY THRIVING LLC  103550712 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    COMPASS COMMUNITY CONNECTIONS  100000961 Primary Active
    COMPASSION COMMUNITY SERVICES LLC  104082526 Primary Active
    COMPLETE COMFORT ID RESIDENTIAL LLC  103575720 Primary Active
    CORIS PLACE LLC  100007514 Primary Active
    CORNERSTONE AGENCY OF PA INC  102731141 Primary Active
    COUNSELLING SERVICES CENTER OF SE ERIE COUNTY INC  100002527 Primary Active
    CREATIVE DIALOGUES LLC  103130235 Clinically Enhanced - Dual Diagnosis Active
    CROSSROADS SERVICES INC  100693239 Primary Active
    CROYLE-NIELSEN THERAPEUTIC ASSOCIATES INC  102884187 Primary Active
    DAYSPRING HOMES INC  100003444 Primary Active
    DEANA R SHAEFFER  103326921 Primary Active
    DEDICATED SUPPORT NETWORK  103953780 Primary Active
    DELTA COMMUNITY SUPPORTS INC  100000489 Primary Active
    DEREKS DREAM INC  102084755 Primary Active
    DEVELOPMENTAL ENTERPRISES CORPORATION  100000498 Primary Active
    DICKINSON CENTER INC  100000504 Primary Active
    DIGNITY & RESPECT HOMES LLC  103657020 Primary Active
    DINO COMMUNITY LIVING  103439255 Primary Active
    DIVERSIFIED FAMILY SERVICES INC  100000513 Primary Active
    DIVERSIFIED HUMAN SERVICES INC  100001619 Primary Active
    DIVERSIFIED SUPPORTIVE SERVICES LLC  101796277 Primary Active
    DIVERSITY AID SERVICES  103019582 Primary Active
    DIVINE SUPPORTS SERVICES LLC  103220771 Primary Active
    DOWN TO EARTH COMMUNITY HOMES LLC  102789132 Primary Active
    DR GERTRUDE A BARBER CENTER INC  100000522 Select Active
    EAGLE VALLEY PERSONAL CARE HOME INC  102810020 Primary Active
    EAST PENN HUMAN SERVICES  104028657 Primary Active
    EASTERSEALS WESTERN AND CENTRAL PENNSYLVANIA  100001771 Primary Active
    EASTWICK FAMILY SERVICES LLC  102663023 Primary Active
    EDOMIGHT CARE SERVICES  103179414 Primary Active
    EDWARDS HOPE CORPORATION  102888435 Primary Active
    EFFRAIM HOME CARE AGENCY LLC  103043953 Primary Active
    EIG SERVICES LLC  102893613 Primary Active
    EIHAB HUMAN SERVICES PENNSYLVANIA INC  102932032 Primary Active
    ELLE VIE LLC  104131353 Primary Active
    ELWYN OF PENNSYLVANIA AND DELAWARE  100002124 Primary Active
    EMBOLDEN COMMUNITY ALLIES LLC  103643212 Primary Active
    EMMAUS COMMUNITY OF PITTSBURGH INC  100002840 Primary Active
    EMMAUS HOME INC  102907586 Primary Active
    EMPOWERING INDIVIDUALS FOR SUCCESS  103061521 Primary Active
    ENHANCING LIVES LLC  103669255 Primary Active
    EPIC UFOLDING  104247564 Primary Active
    ERIE HOMES FOR CHILDREN AND ADULTS INC  100000578 Primary Active
    EVERGREEN ELM INC  100000596 Primary Active
    EVERGREEN HOMES INC  100000602 Primary Active
    EVERYDAY COMMUNITY RESOURCES LLC  103711232 Primary Active
    EVERYDAY LIVES LLC  103821074 Primary Active
    EWING HOUSE LLC  102817390 Primary Active
    EXCEPTIONAL HOME CARE  102981340 Primary Active
    EXTRAORDINARY YOUTH PROGRAM  103700506 Primary Active
    FAITHFUL HOMES LLC  103221438 Select Active
    FAMILY CARE SERVICES INC  100000611 Primary Active
    FAMILY CONNECTING FAMILIES  103608492 Primary Active
    FAMILY SERVICES INCORPORATED  100000620 Primary Active
    FAMILY SERVICES UNITED  103239441 Primary Active
    FAYETTE RESOURCES INCORPORATED  100000658 Clinically Enhanced - Medical and Dual Diagnosis Active
    FITZMAURICE COMMUNITY SERVICES INC  100001762 Select Active
    FOCUS BEHAVIORAL HEALTH INC  102568258 Primary Active
    FREEDOM COMMUNITY CONNECTIONS  104111038 Primary Active
    FREEDOM MOUNTAINS INC  103482917 Primary Active
    FREEDOM NOW HOME CARE LLC  102881087 Primary Conditional Provisional License
    FRIENDSHIP COMMUNITY  100000694 Primary Active
    FUTURES COMMUNITY SUPPORT SERVICES INC  100004307 Select Active
    GENE COOK SUPPORTS LLC  102800937 Primary Active
    GENESIS COMMUNITY HOMES LLC  103308567 Primary Active
    GLOBAL ADULT CARE SERVICES LLC  102731188 Primary Active
    GODS GLORY INC  102669359 Primary Active
    GREATER HEARTS HUMAN SERVICES LLC  103081050 Primary Active
    GREENE ARC INC  100002957 Primary Active
    GREGORYS JOURNEY  100004174 Primary Active
    GROWTH HORIZONS LLC  100000747 Primary Active
    HALIA HOME AND COMMUNITY SERVICES INC  101942508 Primary Active
    HALLMOORE CORP  103966198 Primary Active
    HAP ENTERPRISES INC  100003720 Primary Active
    HARMONY CARE SERVICES LLC  102814155 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    HEALTH1ST LLC  101540673 Primary Active
    HEART II HEART LLC  102726787 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    HEART TO HEART MINISTRIES INC  103534085 Primary Active
    HELPING HAND OUTREACH SERVICES INC  100007354 Primary Active
    HELPING HANDS INC  100000756 Primary Active
    HELPING HANDS WITH CARE  102611804 Primary Active
    HELPING SPECIAL FRIENDS INC  103039342 Primary Active
    HOFFMAN CARE ASSOCIATES  102117856 Primary Active
    HOLCOMB ASSOCIATES INC  100772735 Primary Active
    HOLY REDEEMER DALE ZIPLEY HOMES FOR INDEPENDENT AD  103096017 Primary Active
    HOME NOT ALONE CAREGIVER SERVICES  102250275 Primary Active
    HOPE ENTERPRISES INC  100001593 Primary Active
    HOPE FOR LIVING LLC  103308638 Primary Active
    HORIZON HOUSE INC  100003239 Primary Active
    HUMAN ACHIEVEMENT PROGRAM  100003533 Primary Active
    HUMAN ACHIEVEMENT PROJECT  100000774 Primary Active
    HUMAN RESOURCES CENTER INC  100000783 Primary Active
    IDEAL SERVICES GROUP LLC  102912835 Primary Active
    IFC SERVICES INC  100001646 Primary Active
    IHOMECARE SOLUTIONS LLC  103765091 Primary Active
    INDEPENDENCE SUPPORT SERVICES LLC  103600064 Primary Active
    INDEPENDENT LIVING LLC  103475458 Primary Active
    INDIAN CREEK FOUNDATION  100000818 Primary Active
    INSTITUTE FOR HUMAN RESOURCES & SERVICES  100000827 Primary Active
    INTEGRATED COMMUNITY HOME CARE SOLUTIONS LLC  103514270 Primary Active
    INTEGRATED COMMUNITY LIVING AND PARTICIPATION INC  103594931 Primary Active
    INTEGRITY HOME CARE RESOURCES LLC  104084182 Primary Active
    INTEGRITY HUMAN SERVICES LLC  103095996 Primary Active
    INTERCOMMUNITY ACTION INC  100000836 Primary Active
    InVision Customized Services 100001898 Primary Active
    J-30 SOLUTIONS LLC  103134969 Primary Active
    JAMI RESIDENCES LLC  103084141 Primary Active Provisional License
    JAYS SUPPORTIVE CARE LLC  103247327 Primary Active
    JESSICA AND FRIENDS COMMUNITY  100007597 Primary Active
    JEVS HUMAN SERVICES  100003041 Primary Active
    JS HOME CARE SOLUTIONS  104294410 Primary Active
    JUDITH CREED HORIZONS FOR ACHIEVING INDEPENDENCE  100000872 Primary Active
    JULI COMMUNITY SERVICES  103282943 Primary Active
    K & K HEALTHCARE SERVICE LLC  103021722 Primary Active
    KASDEC LLC  102966685 Primary Active
    KELISER ADULT CARE SERVICES LLC  103068738 Primary Active
    KELS LLC  104127261 Primary Active
    KELSCH ASSOCIATES INC  100000854 Primary Active
    KENCREST SERVICES  100000999 Primary Active
    KENSINGTON COMMUNITY CORP FOR INDIVIDUAL DIGNITY  100001000 Primary Active
    KEY LIFE HUMAN SERVICES LLC  102693944 Primary Active
    KEYSTONE CENTER FOR FAMILY DEVELOPEMENT  102853378 Primary Active
    KEYSTONE COMMUNITY RESOURCES  100001010 Primary Conditional Provisional License
    KEYSTONE INDEPENDENT LIVING  100001029 Primary Active
    KEYSTONE SERVICE SYSTEMS INC  100001038 Primary Active
    KIND HEART SERVICES LLC  104164390 Primary Active
    KING FAMILY ENTERPRISE LLC  102690441 Primary Active
    KISKI VALLEY OPPORTUNITIES UNLIMITED  100002634 Primary Active
    KZL AGENCY  102477331 Primary Active
    L ARCHE ERIE INC  100000685 Select Active
    L I F E GROUP LLC  103474094 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    LA ABODE INC  103943863 Primary Active
    LADY OF FATIMA HEALTH SERVICES  102508616 Primary Active
    LAKESHORE COMMUNITY SERVICES INC  100001047 Primary Active
    LAUREL HOUSE INCORPORATED  100001065 Primary Active
    LAWRENCE COUNTY ASSOCIATION FOR RESPONSIBLE CARE  100001083 Primary Active
    LEARNING COMMUNITY OF PENNSYLVANIA  101942491 Primary Active
    LEGACY ADULT CARE INC  104232650 Primary Active
    LEGACY RESIDENTIAL SERVICES LLC  103662254 Primary Active
    LEHIGH HUMAN SUPPORT SERVICES LLC  103480485 Primary Active
    LEHIGH VALLEY ADULT SERVICES - HOPE CENTERS 102958997 Primary Active
    LEHIGH VALLEY COMPANION CARE HOMES LLC  104186128 Primary Active
    LEHIGH VALLEY HUMAN SERVICES LLC  103599080 Primary Active
    LIBERATION OF LIFE HOME CARE LLC  103535681 Primary Active
    LIBERTY HOLDING CO  103971670 Primary Active
    LIFE ADULT CARE SERVICES LLC  103095969 Primary Active
    LIFE CHANGING SUPPORT SERVICES  102597456 Primary Active
    LIFEPATH INC  100001074 Primary Active
    LIFES NEW BEGINNING  102953391 Primary Active
    LIFESTEPS INC  100001092 Primary Active
    LIFESTYLE INTEGRITY & FULLNESS TREATMENT CENTER LLC  103031522 Primary Active
    LIFESTYLE SUPPORT SERVICES INC  100002939 Primary Active
    LIFETIME SKILLS HOME HEALTHCARE SERVICES  102681317 Primary Active
    LIFEWAY SERVICES LLC  103195409 Primary Active
    LILLY OF THE VALLEY LLC  103577510 Primary Active
    LNL HOME CARE SERVICES LLC  103666253 Primary Active
    LOVING CARE CENTER INC  102719094 Primary Active
    LVC C-CLASS REALTY LLC  104293191 Primary Active
    M-5 INC 100001109 Primary Active
    MAINSTAY LIFE SERVICES  100000916 Primary Active
    MARTHA LLOYD COMMUNITY RESIDENTIAL FACILITY INC  101554481 Primary Active
    MARTHAS WAY  103883415 Primary Conditional Provisional License
    MARYJO HOME HEALTH CARE LLC  102604149 Primary Active
    MATTERN HOUSE INC  100000925 Primary Active
    MAXCARE HCBS LLC DBA COMPLETE HOMECARE PA  103066493 Primary Active
    MCAR INC  100000934 Primary Active
    MCGEE AEGIS SOLUTIONS LLC  103919803 Primary Active
    MCGUIRE MEMORIAL  100000943 Clinically Enhanced - Medical and Dual Diagnosis Active
    MELMARK INC  100002358 Primary Active
    MERAKEY ALLEGHENY VALLEY SCHOOL  100003319 Primary Active
    MERAKEY BUCKS COUNTY  100003275 Primary Active
    MERAKEY CHESTER COUNTY  100003284 Primary Active
    MERAKEY DELAWARE COUNTY  100001753 Primary Active
    MERAKEY IDD PHILADELPHIA  100001860 Primary Active
    MERAKEY MONTGOMERY COUNTY  100729959 Primary Active
    MERAKEY PENNSYLVANIA  100001744 Primary Active
    MERCY LIFE CENTER CORPORATION  100004254 Primary Active
    MILESTONE CENTERS INC  100002590 Primary Active
    ML SERVICES CORPORATION  100640342 Primary Active
    MOCAFA  100003874 Primary Active
    MOG INTERNATIONAL LLC  103005578 Primary Active
    MON YOUGH COMMUNITY SERVICES  100000980 Primary Active
    MOSSI HOME SERVICES LLC  104029672 Primary Active
    MOTIVATIONS EDUCATION AND CONSULTATION ASSOCS INC  102273190 Primary Active
    N A M L INC  102931910 Primary Active
    NATIONAL MENTOR HEALTHCARE LLC DBA PENNSYLVANIA ME  100002607 Primary Conditional Provisional License
    NEW HORIZON CARE SERVICES LLC  103198966 Primary Active
    NEW LIGHT INC  102237175 Primary Active
    NEXT STEP CARE  102874340 Primary Active
    NICKS HOME  102062060 Primary Active
    NIRVANA CARE  104266363 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH  100003417 Primary Active
    NORTHEASTERN PENNSYLVANIA HUMAN SERVICES LLC  104237719 Primary Active
    NORTHERN LIBERTIES HUMAN SERVICES INC  103623381 Primary Active
    NOT FORGOTTEN HOME AND COMMUNITY SERVICES  102987611 Primary Active
    NURSING HOME CARE MANAGEMENT INC  100007710 Primary Active
    OAK MANOR INC  100002518 Primary Active
    OLALUS GROUP LLC  103008669 Primary Active
    ON-SITE COMPANIONSHIP SERVICES INC 103499208 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    OPEN ARMS HEALTH CARE LLC  102303996 Primary Active
    OPTIMAL LIFESTYLE INC  103639630 Primary Active
    OVERBROOK FRIEDLANDER PROGRAMS  100001207 Primary Active
    PA CHILD CORPORATION  102695359 Primary Active
    PA CONNECTING COMMUNITIES  101475010 Primary Active
    PAI CORPORATION (Excentia)  100001726 Select Active
    PARTNERS IN PROGRESS  100002008 Primary Active
    PARZIVAL SUPPORTS  102632199 Primary Active
    PASSAVANT MEMORIAL HOMES  100001216 Select Active
    PASSIONATE CARE LLC  102662993 Primary Active
    PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC  100001584 Primary Active
    PATHWAYS COMMUNITY LIVING  102583147 Primary Active
    PATHWAYS OF SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA INC  100001520 Select Active
    PAULA TEACHER & ASSOCIATES INC  100001225 Primary Active
    PEACEFUL LIVING  100003079 Primary Active
    PEDIA MANOR INC  1965214 Primary Active
    PENN RESIDENTIAL INC  102577794 Clinically Enhanced - Dual Diagnosis Active
    PENN YORK OPPORTUNITIES  100004503 Primary Active
    PENN-MAR HUMAN SERVICES  100001243 Primary Active
    PERSON CENTERED SERVICES INC  103051973 Primary Active
    PERSON DIRECTED SUPPORTS INC  100003346 Clinically Enhanced - Dual Diagnosis Active
    PERSONAL TOUCH PROFESSIONAL SERVICES II  103700533 Primary Active
    PIT CARE SERVICES  104094008 Primary Active
    PLEASANT VINE HOME CARE LLC  103289819 Primary Active
    POINT OF CARING INC  102000281 Primary Active
    PRESSLEY RIDGE  100003088 Primary Active
    PRINCE MARKS PLACE  101642646 Primary Active
    PRIORITY CARE PROVIDER LLC  103284920 Primary Active
    PRIORITY HUMAN SERVICES  103968610 Primary Active
    PROFESSIONAL PARTNERS IN HUMAN SERVICES LLC  103631857 Primary Active
    PROSPECTUS ASSOCIATES INC  100001987 Select Active
    PROVIDENCE CORPORATION  103050125 Primary Active
    QUALITY ANGELS HOME CARE AGENCY  103120631 Primary Active
    QUALITY COMMUNITY LIVING INC  102804041 Primary Active
    QUALITY LIFE HUMAN SERVICES  102920200 Primary Active
    QUALITY LIFE SERVICES INC  102453151 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    QUICK CARE HOMES  103104960 Primary Active
    RAMSBOTTOM CENTER INC  100001299 Primary Active
    RAPHAEL HOUSE LLC  103039235 Primary Active
    RAYSTOWN DEVELOPMENT SERVICES  100001969 Primary Active
    READING HOME & COMMUNITY SUPPORTIVE SERVICES LLC  103582609 Primary Active
    REHOBOTH INC  103564502 Primary Active
    RELENTLESS HOME CARE AGENCY LLC  103573379 Primary Active
    RELIANCE FAMILY CARE SERVICES  102549501 Primary Active
    REM PENNSYLVANIA LLC  103911494 Primary Active
    RESOURCE PRO LLC  103263250 Primary Active Provisional License
    RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC  100001708 Primary Active
    R-HOUSE INCORPORATED 101203913 Primary Active
    RITNID CONSULTING  103666084 Primary Active
    RMPC SERVICES LLC  102418680 Primary Active
    ROUND HILL SERVICES CORPORATION  103039333 Primary Active
    ROYAL HOME CARE & COMMUNITY SERVICES INC  102223877 Primary Active
    ROYER-GREAVES SCHOOL FOR BLIND 100003542 Primary Active
    RYANS HOUSE  103783625 Primary Active
    SAFE HAVEN GROUP HOME LLC  103215163 Primary Active
    SAFELIFT TRANSPORTATION SERVICE LLC  103744921 Primary Active
    SAINT JOSEPHS CENTER  100001388 Primary Active
    SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC  100004639 Primary Active
    SAMARITANS AT LAST LLC  103208436 Primary Active
    SCALP PROGRAM LLC  102943297 Primary Active
    SELF SUFFICIENT FOR SUCCESSFUL LIVING LLC  103474307 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    SERENITY HOME SERVICES LLC  103122977 Primary Active
    SERENITYCARE LLC  103134870 Primary Active
    SERVICE TECHNIQUES EMPOWERING PEOPLE WITH SUPPORT  103968192 Primary Active
    SERVICES WITH A PURPOSE  104015588 Primary Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal Provisional License
    SETTIME INC  102867604 Primary Active
    SHARED SUPPORT SOUTH INC  103590324 Clinically Enhanced - Dual Diagnosis Active
    SHARED SUPPORTS INC  101490123 Select Active
    SHARED VALUES  103277540 Primary Active
    SIGNATURE HOME CARE LLC  103267606 Primary Active
    SISTERS AND BROTHERS KEEPERS LLC  103343234 Primary Active
    SISTERS BEST CARE SERVICES LLC  103309018 Primary Active
    SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA INC  100001323 Primary Active
    SOAR SUPPORT SERVICES  104076064 Primary Active
    SOLIDARITY HOME HEALTHCARE SERVICES LLC  103540500 Primary Active
    SOUL CARE LIFE SERVICES INC  103487234 Primary Active
    SPECIAL FRIENDS FOUNDATION INC  103244906 Primary Active
    SPECIAL PEOPLE IN NORTHEAST INC  100001350 Clinically Enhanced - Dual Diagnosis Active
    SPECTRUM COMMUNITY SERVICES INC  100004147 Primary Active
    ST EDMONDS HOME FOR CRIPPLED CHILDREN  100002367 Primary Active
    STABILITY HOME CARE SERVICES  103557348 Primary Active
    STAR QUALITY ENTERPRISES  103178103 Primary Active
    STEP BY STEP INC  100001397 Primary Active
    STOCK LLC  103662281 Primary Active
    STRAWBERRY FIELDS INC  100001682 Primary Active
    SUNNY DAYS ADULT DAILY LIVING CENTER INC  102889316 Primary Active
    SUNRISE COMMUNITY OF PENNSYLVANIA INC  103835015 Primary Active
    SUNRISE RESIDENTIAL CARE SERVICES LLC  103067730 Primary Active
    SUNSET SUPPORT SERVICES LLC  102797564 Primary Active
    SUPERIOR HUMAN SERVICES INC  102621945 Primary Active
    SUPERNOVA SERVICES  103614140 Primary Active
    SUPPORTIVE BEHAVIORAL RESOURCES INC  100007748 Primary Active
    SUPPORTIVE CONCEPTS FOR FAMILIES INC  100001940 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    SUPPORTIVE LIVING SERVICES INC  100001440 Select Active
    SUPPORTS INC  100001430 Primary Active
    T H R I V E TRUSTED HOME RESOURCES FOR INDIVIDUAL  103343154 Primary Active
    TAMARA BARNETT  102648466 Primary Active
    TENDER LOVING HOME HEALTH CARE  102237970 Primary Active
    TERRAPIN HOUSE INC  103096142 Primary Active
    THE ADOLPHUS GROUP  103877712 Primary Active
    THE ARC OF BUTLER COUNTY  100002017 Primary Active
    THE ARC OF CENTRE COUNTY PA INC  100000157 Primary Active
    THE ARC OF CRAWFORD COUNTY INC  100003408 Primary Active
    THE ARC OF CUMBERLAND AND PERRY COUNTIES  100000460 Primary Active
    THE DEVEREUX FOUNDATION  100001913 Primary Active
    THE RANDOLPH LOGAN GROUP LLC  103707801 Primary Active
    THE REDCO GROUP LLC  100001717 Primary Active
    THE SALVATION ARMY  1874568 Primary Active
    THE SHADOWFAX CORPORATION  100003103 Primary Active
    THE VERLAND FOUNDATION INC  100003598 Primary Active
    THIS GENERATION CARES LLC  103001309 Primary Active
    THOUGHTFUL NEEDS  102902169 Primary Active
    THRESHOLD REHABILITATION SERVICES INC  100001468 Primary Active
    TLC GROUP LLC  104106860 Primary Active
    TOUCH STONE SOLUTIONS INC  100001628 Primary Active
    TRAINING TOWARDS SELF RELIANCE INC  100001477 Primary Active
    TRANQUIL HEARTS  104276280 Primary Active
    TRANSITIONAL SERVICES INC  100002311 Primary Active
    TRIAD BEHAVIOR SUPPORT SERVICES LLC  102866311 Primary Active
    TRINITY HUMAN SUPPORT SERVICES LLC  103879771 Primary Active
    TUCKER FAMILY SUPPORTS  103572676 Primary Conditional Provisional License
    TURTLE CREEK VALLEY MH/MR INC  100728138 Primary Active
    TUTELAGE RESIDENTIAL SERVICES LLC  102905948 Primary Active
    TWIN TREES INC  100001486 Primary Active
    TYPICAL LIFE CORPORATION  100005144 Primary Active
    UCIP  100002269 Select Active
    UNITED CARE COMMUNITY HOME  101347619 Primary Active
    UNITED CEREBRAL PALSY OF CENTRAL PENNYSLVANIA  100001501 Select Active
    UNITED CEREBRAL PALSY OF NORTHESTERN PA  100000021 Primary Active
    UNITED FAMILY INCLUSIVE LIVING CENTER UFIL INC  103887915 Primary Active
    VALLEY ADVANTAGES LLC  102835997 Primary Active
    VALLEY COMMUNITY SERVICES INC  100001824 Select Active
    VALUES INTO ACTION INC  101203922 Primary Active
    VICTORY HEALTH INC  103232852 Primary Conditional Revocation / Nonrenewal / Operating Pending Appeal
    VOLUNTEERS OF AMERICA INC VOA DELAWARE VALLEY INC  100002625 Primary Active
    WAKEFIELD COTTAGE LLC  100002859 Primary Active
    WASHINGTON GREENE ALTERNATIVE RESIDENTIAL SERVICES  100001557 Primary Active
    WE CARE FOR ALL  103554220 Primary Active
    WEIBLINGERS RESIDENTIAL CARE  100006188 Primary Active
    WELLCARED SERVICES  103923898 Primary Conditional Provisional License
    WESLEY FAMILY SERVICES  103459131 Primary Active
    WHEELHOUSE 103787689 Primary Active
    WHOLE LIFE SERVICES INC  100001806 Primary Active
    WISNA SERENITY HOMES CORP  103284948 Primary Active
    WOODS COMMUNITY SERVICES LLC  103988810 Primary Active
    WORD OF LIFE INTERNATIONAL INC  102508554 Primary Active