​Personal Care Homes Monthly Report

Statistical Report as of August 31, 2025
|County
|Homes
|Licensed Capacity
|# PCH Residents
|# SSI Residents
|Homes w/SSI Res
|4-8 Beds
|9-29 Beds
|30-99 Beds
|100 + Beds
|Profit
|Non-Profit
|ADAMS
|10
|405
|249
|17
|3
|2
|3
|3
|2
|6
|4
|ALLEGHENY
|99
|6944
|4195
|310
|31
|7
|16
|49
|27
|65
|34
|ARMSTRONG
|18
|463
|312
|63
|12
|5
|6
|7
|0
|15
|3
|BEAVER
|12
|868
|446
|49
|4
|2
|0
|6
|4
|9
|3
|BEDFORD
|3
|172
|132
|17
|1
|0
|0
|3
|0
|2
|1
|BERKS
|26
|2107
|1458
|168
|6
|0
|4
|15
|7
|21
|5
|BLAIR
|14
|854
|524
|66
|8
|0
|2
|10
|2
|8
|6
|BRADFORD
|6
|304
|200
|45
|2
|0
|2
|4
|0
|5
|1
|BUCKS
|48
|3112
|2071
|59
|10
|8
|4
|23
|13
|24
|24
|BUTLER
|22
|1792
|1103
|29
|2
|0
|4
|11
|7
|13
|9
|CAMBRIA
|22
|867
|517
|101
|9
|0
|6
|16
|0
|18
|4
|CAMERON
|1
|10
|9
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|CARBON
|5
|332
|223
|7
|2
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|CENTRE
|15
|833
|579
|3
|2
|1
|2
|10
|2
|12
|3
|CHESTER
|49
|3261
|1900
|37
|13
|13
|4
|15
|17
|36
|13
|CLARION
|3
|183
|103
|15
|2
|0
|0
|3
|0
|1
|2
|CLEARFIELD
|6
|355
|232
|6
|4
|0
|1
|4
|1
|4
|2
|CLINTON
|3
|164
|104
|45
|2
|0
|1
|2
|0
|3
|0
|COLUMBIA
|3
|179
|113
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|0
|CRAWFORD
|2
|200
|117
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|CUMBERLAND
|20
|1605
|1067
|18
|5
|4
|0
|9
|7
|11
|9
|DAUPHIN
|19
|1246
|836
|110
|8
|6
|0
|9
|4
|7
|12
|DELAWARE
|34
|2211
|1303
|88
|12
|8
|7
|8
|11
|19
|15
|ELK
|1
|80
|52
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|ERIE
|22
|1270
|634
|55
|11
|9
|1
|5
|7
|9
|13
|FAYETTE
|18
|592
|334
|60
|9
|2
|8
|8
|0
|18
|0
|FOREST
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|FRANKLIN
|18
|765
|520
|31
|6
|3
|5
|8
|2
|8
|10
|FULTON
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|GREENE
|3
|103
|78
|37
|3
|0
|1
|2
|0
|3
|0
|HUNTINGDON
|3
|126
|90
|14
|2
|0
|0
|3
|0
|1
|2
|INDIANA
|13
|468
|327
|47
|7
|2
|3
|8
|0
|10
|3
|JEFFERSON
|6
|238
|176
|43
|4
|0
|1
|5
|0
|4
|2
|JUNIATA
|5
|118
|105
|37
|2
|1
|3
|1
|0
|5
|0
|LACKAWANNA
|14
|963
|651
|115
|5
|0
|1
|11
|2
|11
|3
|LANCASTER
|53
|3269
|2395
|231
|20
|5
|9
|26
|13
|26
|27
|LAWRENCE
|7
|271
|190
|30
|4
|1
|2
|4
|0
|4
|3
|LEBANON
|14
|598
|401
|26
|2
|1
|3
|10
|0
|8
|6
|LEHIGH
|34
|2404
|1598
|111
|7
|3
|6
|14
|11
|28
|6
|LUZERNE
|22
|1521
|1004
|145
|14
|2
|4
|10
|6
|17
|5
|LYCOMING
|14
|751
|452
|59
|4
|0
|5
|8
|1
|10
|4
|MCKEAN
|3
|173
|99
|11
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|MERCER
|12
|607
|323
|23
|3
|1
|2
|8
|1
|6
|6
|MIFFLIN
|2
|167
|119
|2
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|MONROE
|8
|423
|237
|33
|3
|1
|2
|4
|1
|6
|2
|MONTGOMERY
|62
|5449
|3071
|40
|5
|3
|6
|29
|24
|41
|21
|MONTOUR
|4
|221
|137
|20
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|3
|NORTHAMPTON
|29
|2417
|1371
|37
|3
|2
|2
|16
|9
|25
|4
|NORTHUMBERLAND
|14
|778
|361
|134
|8
|0
|8
|5
|1
|13
|1
|PERRY
|1
|65
|48
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|PHILADELPHIA
|44
|2228
|1353
|418
|31
|4
|19
|14
|7
|29
|15
|PIKE
|4
|231
|151
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|4
|0
|POTTER
|1
|30
|20
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|SCHUYLKILL
|6
|463
|296
|20
|1
|0
|2
|3
|1
|6
|0
|SNYDER
|1
|95
|67
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|SOMERSET
|11
|462
|264
|71
|7
|0
|5
|5
|1
|9
|2
|SULLIVAN
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|SUSQUEHANNA
|2
|101
|61
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|TIOGA
|3
|138
|84
|12
|2
|0
|1
|2
|0
|1
|2
|UNION
|5
|307
|159
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|2
|VENANGO
|7
|160
|115
|59
|5
|0
|5
|2
|0
|2
|5
|WARREN
|5
|185
|119
|22
|4
|0
|4
|0
|1
|0
|5
|WASHINGTON
|12
|548
|377
|39
|5
|1
|5
|5
|1
|9
|3
|WAYNE
|3
|120
|66
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|2
|1
|WESTMORELAND
|39
|2167
|1327
|123
|14
|2
|9
|22
|6
|30
|9
|WYOMING
|2
|59
|12
|3
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|YORK
|27
|2028
|1319
|27
|5
|3
|5
|11
|8
|17
|10
|GRAND TOTAL
|994
|61626
|38356
|3402
|345
|104
|197
|481
|212
|661
|333
Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.