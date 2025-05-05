Skip to agency navigation
    DHS Licensing

    ​Personal Care Homes Monthly Report

    Statistical Report as of August 31, 2025

    CountyHomesLicensed Capacity# PCH Residents# SSI ResidentsHomes w/SSI Res4-8 Beds9-29 Beds30-99 Beds100 + BedsProfitNon-Profit
    ADAMS10405249173233264
    ALLEGHENY99694441953103171649276534
    ARMSTRONG1846331263125670153
    BEAVER12868446494206493
    BEDFORD3172132171003021
    BERKS2621071458168604157215
    BLAIR148545246680210286
    BRADFORD6304200452024051
    BUCKS483112207159108423132424
    BUTLER221792110329204117139
    CAMBRIA22867517101906160184
    CAMERON110900010001
    CARBON533222372112141
    CENTRE158335793212102123
    CHESTER4932611900371313415173613
    CLARION3183103152003012
    CLEARFIELD635523264014142
    CLINTON3164104452012030
    COLUMBIA317911341003030
    CRAWFORD220011700001111
    CUMBERLAND20160510671854097119
    DAUPHIN19124683611086094712
    DELAWARE34221113038812878111915
    ELK1805221001001
    ERIE22127063455119157913
    FAYETTE185923346092880180
    FOREST00000000000
    FRANKLIN187655203163582810
    FULTON00000000000
    GREENE310378373012030
    HUNTINGDON312690142003012
    INDIANA134683274772380103
    JEFFERSON6238176434015042
    JUNIATA5118105372131050
    LACKAWANNA14963651115501112113
    LANCASTER5332692395231205926132627
    LAWRENCE7271190304124043
    LEBANON145984012621310086
    LEHIGH34240415981117361411286
    LUZERNE22152110041451424106175
    LYCOMING147514525940581104
    MCKEAN317399112011112
    MERCER12607323233128166
    MIFFLIN216711921002011
    MONROE8423237333124162
    MONTGOMERY62544930714053629244121
    MONTOUR4221137202013013
    NORTHAMPTON292417137137322169254
    NORTHUMBERLAND1477836113480851131
    PERRY1654811001010
    PHILADELPHIA4422281353418314191472915
    PIKE423115100102140
    POTTER1302000001001
    SCHUYLKILL6463296201023160
    SNYDER1956700001010
    SOMERSET11462264717055192
    SULLIVAN00000000000
    SUSQUEHANNA21016111002020
    TIOGA313884122012012
    UNION530715961013132
    VENANGO7160115595052025
    WARREN5185119224040105
    WASHINGTON12548377395155193
    WAYNE31206600021021
    WESTMORELAND39216713271231429226309
    WYOMING2591231011020
    YORK2720281319275351181710
    GRAND TOTAL99461626383563402345104197481212661333

    Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.