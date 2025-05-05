The Income Maintenance Advisory Committee (IMAC) advises the Department of Human Services on policies, procedures and other activities related to the programs administered by the Office of Income Maintenance.
IMAC is composed of:
- Current and former public assistance recipients
- Representatives of public benefits advocacy and rights organizations
- Employment and training specialists
- Other client advocates
Upcoming 2025 Meeting Schedule
Meeting Date & Time
Virtual Call-In Number
Call-In PIN
Meeting Agenda
March 25, 2025; 1-4:30 p.m.
267-332-8737
722 908 797#
|View Agenda
June 24, 2025; 1-4:30 p.m
267-332-8737
667 854 603#
|View Agenda
September 23, 2025; 1-4:30 p.m.
267-332-8737
453 890 563#
|View Agenda
December 2, 2025; 1-4:30 p.m.
267-332-8737
375 321 642#
|View Agenda
Previous Meeting Schedule
|2024
|March 26, 2024
|View Agenda
|June 25, 2024
|View Agenda
|September 24, 2024
|View Agenda
|December 3, 2024
|View Agenda
|2022
|January 25, 2022
|View Agenda
|March 29, 2022
|View Agenda
|June 21, 2022
|View Agenda
|September 20, 2022
|View Agenda
|December 6, 2022
|View Agenda
|2023
|March 21, 2023
|View Agenda
|June 20, 2023
|View Agenda
|September 23, 2023
|View Agenda
|December 5, 2023
|View Agenda
|2021
|June 22, 2021
|View Agenda
|September 21, 2021
|View Agenda
|December 7, 2021
|View Agenda