    Councils & Committees

    ​Income Maintenance Advisory Committee

    The Income Maintenance Advisory Committee (IMAC) advises the Department of Human Services on policies, procedures and other activities related to the programs administered by the Office of Income Maintenance.

    IMAC is composed of:

    • Current and former public assistance recipients
    • Representatives of public benefits advocacy and rights organizations
    • Employment and training specialists
    • Other client advocates

    Upcoming 2025 Meeting Schedule

    Meeting Date & Time

    Virtual Call-In Number

    Call-In PIN

    Meeting Agenda

    March 25, 2025; 1-4:30 p.m.

    267-332-8737

    722 908 797# 

    		View Agenda

    June 24, 2025; 1-4:30 p.m

    267-332-8737

    667 854 603# 

    		View Agenda

    September 23, 2025; 1-4:30 p.m.

    267-332-8737

    453 890 563#

    		View Agenda

    December 2, 2025; 1-4:30 p.m.

    267-332-8737

    375 321 642#

    		View Agenda

    Previous Meeting Schedule

     

    2024
    March 26, 2024View Agenda
    June 25, 2024View Agenda
    September 24, 2024View Agenda
    December 3, 2024View Agenda

     

    2022
    January 25, 2022View Agenda
    March 29, 2022View Agenda
    June 21, 2022View Agenda
    September 20, 2022View Agenda
    December 6, 2022View Agenda

     

    2023
    March 21, 2023View Agenda
    June 20, 2023View Agenda
    September 23, 2023View Agenda
    December 5, 2023View Agenda

     

    2021
    June 22, 2021View Agenda
    September 21, 2021View Agenda
    December 7, 2021View Agenda