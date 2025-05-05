​County Assistance Offices (CAO)

Skip to agency navigation
    Pennsylvania offers assistance and other services to people and families in need. You can submit applications and renewals at your local county assistance office drop box or online using COMPASS. Caseworkers are available at the county assistance office to help you and answer your questions in person or over the phone, if the office is closed to the public.

    The office hours listed below are for Monday – Friday.

        County

    Assistance Office Address

    Telephone/Fax Numbers

    Adams

    Adams County Assistance Office
    225 South Franklin Street
    P.O. Box 4446
    Gettysburg, PA 17325-4446

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-638-6816
    • Phone: 717-334-6241
    • FAX: 717-334-4104

    Allegheny

    Allegheny County Assistance Office Headquarters
    Piatt Place
    301 Fifth Avenue, Suite 470
    Pittsburgh, PA 15222

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 412-565-2146
    • FAX: 412-565-3660

    Allegheny

    Low Income Home Energy Assistance
    Program (LIHEAP)
    5947 Penn Avenue, 4th Floor
    Pittsburgh, PA 15206

    OFFICE HOURS    : 7:30 a.m.-5 p.m.

    * The entrance is at Kirkwood Street and North Highland Avenue

    • Phone: 412-562-0330
    • FAX: 412-565-0107

    Allegheny

    Alle-Kiski District
    909 Industrial Boulevard
    New Kensington, PA 15068-0132

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m

    • Toll-Free: 1-800-622-3527
    • Phone: (724) 339-6800
    • LIHEAP: (724)832-5524
    • FAX: (724) 339-6850

    Allegheny

    Institution-Related Eligibility District (IRED)
    301 5th Avenue, Suite 420
    Pittsburgh, PA 15222

    OFFICE HOURS: 7:30 am.-5 p.m.

    • Phone: 412-565-5604
    • FAX: 412-565-5074

    Allegheny

    Liberty District
    332 Fifth Avenue, Suite 300
    Pittsburgh, PA 15222

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Phone: (412) 565-2652
    • FAX: (412) 565-5088

    Allegheny

    Three Rivers District
    Warner Center
    332 Fifth Avenue, 2nd Floor
    Pittsburgh, PA 15222

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Phone: (412) 565-7755
    • FAX: (412) 565-5198 or 5075

    Allegheny

    Southeast District
    220 Sixth Street
    McKeesport, PA 15132-2720

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Phone: (412) 664-6800 or 6801
    • FAX: (412) 664-5218

    Allegheny

    Southern District
    332 Fifth Avenue, Suite 230
    Pittsburgh, PA 15222

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Phone: (412) 565-2232
    • FAX: (412) 770-3686 or 412-565-5713

    Allegheny

    Greater Pittsburgh East District
    5947 Penn Avenue
    Pittsburgh, PA 15206-3844

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Phone: (412) 645-7400 or 7401
    • FAX: (412) 365-2821

    Armstrong

    Armstrong County Assistance Office
    1280 North Water Street
    Kittanning, PA 16201-0898

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-424-5235
    • Phone: 724-543-1651
    • LIHEAP 724-543-6076 or 800-543-5105
    • FAX: 724-548-0274

    Beaver

    Beaver County Assistance Office
    171 Virginia Avenue
    Rochester, PA 15074-0349

    OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-653-3129
    • Phone: 724-773-7300
    • LIHEAP 724-773-7495
    • FAX: 724-773-7859

    Bedford

    Bedford County Assistance Office
    150 North Street
    Bedford, PA 15522-1040

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-542-8584
    • Phone: 814-623-6127
    • LIHEAP 814-624-4072
    • FAX: 814-623-7310

    Berks

    Berks County Assistance Office
    Reading State Office Building
    625 Cherry Street
    Reading, PA 19602-1188

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-215-3912
    • Phone: 610-736-4211
    • LIHEAP 610-736-4228 or 866-215-3911
    • FAX: 610-736-4004

    Blair

    Blair County Assistance Office
    1100 Green Avenue
    Altoona, PA 16601-3440

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-812-3341
    • LIHEAP 814-946-7365
    • FAX: 814-941-6813

    Bradford

    Bradford County Assistance Office
    101 Hawkins Road
    Towanda, PA 18848

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-542-3938
    • Phone: 570-265-9186
    • FAX: 570-265-3061

    Bucks

    Bucks County Assistance Office
    1214 Veterans Highway
    Bristol, PA 19007-2593

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-362-1291
    • Phone: 215-781-3300
    • LIHEAP 215-781-3393
    • or 1-800-616-6481
    • FAX: 215-781-3438

    Butler

    Butler County Assistance Office
    108 Woody Dr.
    Butler, PA 16001-5692

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-256-0093
    • Phone: 724-284-8844
    • FAX: 724-284-8833

    Cambria

    Cambria County Assistance Office
    729 Goucher Street
    Johnstown, PA 15905

    OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-315-0389
    • Phone: 814-533-2491
    • LIHEAP 814-533-2253
    • FAX: 814-533-2214

    Cameron

    Cameron County Assistance Office
    411 N. Chestnut Street
    P.O. Box 71
    Emporium, PA 15834-0071

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-855-1824
    • Phone: 814-486-3757
    • LIHEAP 814-486-1206
    • FAX: 814-486-1379

    Carbon

    Carbon County Assistance Office
    101 Lehigh Drive, Suite A
    Lehighton, PA 18235

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-314-0963
    • Phone: 610-577-9020
    • LIHEAP (cash) 610-577-9073
    • LIHEAP (crisis) 866-410-2093
    • FAX: 610-577-9043

    Centre

    Centre County Assistance Office
    2580 Park Center Boulevard
    State College, PA 16801-3005

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-355-6024
    • Phone: 814-863-6571
    • LIHEAP: 814-861-1955
    • FAX: 814-689-1356

    Chester

    Chester County Assistance Office
    100 James Buchanan Drive
    Thorndale, PA 19372-1132

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-888-814-4698
    • Phone: 610-466-1000
    • LIHEAP 610-466-1042
    • FAX: 610-466-1130

    Clarion

    Clarion County Assistance Office
    71 Lincoln Drive
    Clarion, PA 16214-3861

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-253-3488
    • Phone: 814-226-1700
    • LIHEAP 814-226-1780
    • FAX: 814-226-1794

    Clearfield

    Clearfield County Assistance Office
    1025 Leonard Street
    Clearfield, PA 16830

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-521-9218
    • Phone: 814-765-7591
    • LIHEAP 814-765-0684 or 800-862-8941
    • FAX: 814-765-0802

    Clinton

    Clinton County Assistance Office
    300 Bellefonte Avenue, Suite 101
    Lock Haven, PA 17745-1929

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-820-4159
    • Phone: 570-748-2971
    • LIHEAP 570-893-4409
    • FAX: 570-893-2973

    Columbia

    Columbia County Assistance Office
    27 East Seventh Street
    Bloomsburg, PA 17815-0628

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-211-1322
    • Phone: 570-387-4200
    • LIHEAP 570-387-4232
    • FAX: 570-387-4708

    Crawford

    Crawford County Assistance Office
    1084 Water Street
    P.O. Box 1187
    Meadville, PA 16335-7187

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free:1-800-527-7861
    • FAX: 717-265-7338

    Cumberland

    Cumberland County Assistance Office
    33 Westminster Drive
    Carlisle, PA 17013-0599

    OFFICE HOURS: 7:45 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-269-0173
    • Phone: 717-240-2700
    • FAX: 717-240-2781

    Dauphin

    Dauphin County Assistance Office
    2432 N. 7th Street
    P.O. Box 5959
    Harrisburg, PA 17110-0959

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-788-5616
    • Phone: 717-787-2324
    • LIHEAP 717-265-8919
    • FAX: 717-772-4703

    Delaware

    Delaware County Assistance Office Headquarters
    701 Crosby Street, Suite A
    Chester, PA 19013-6099

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 610-447-5500
    • LIHEAP 610-447-3099
    • FAX: 610-447-5399

    Delaware

    Crosby District
    701 Crosby Street, Suite A
    Chester, PA 19013-6099

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 610-447-5500
    • LIHEAP: 610-447-3099
    • FAX: 610-447-5399

    Delaware

    Darby District
    845 Main Street
    Darby, PA 19023

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 610-461-3800
    • FAX: 610-461-3900

    Elk

    Elk County Assistance Office
    145 Race Street
    P.O. Box F
    Ridgway, PA 15853-0327

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-847-0257
    • Phone: 814-776-1101
    • LIHEAP 814-772-5215 or 814-776-1101
    • FAX: 814-772-7007

    Erie

    Erie County Assistance Office
    1316 Holland Street
    P.O. Box 958
    Erie, PA 16512-0958

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-635-1014
    • Phone: 814-461-2000
    • LIHEAP 814-461-2002
    • FAX: 814-461-2294

    Fayette

    Fayette County Assistance Office
    41 West Church Street
    Uniontown, PA 15401-3418

    OFFICE HOURS: 8 a.m-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-832-7545
    • Phone: 724-439-7015
    • LIHEAP 724-439-7125
    • FAX: 724-439-7002

    Forest

    Forest County Assistance Office
    106 Sherman Street
    Tionesta, PA 16353

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-876-0645
    • Phone: 814-755-3552
    • FAX: 814-755-3420

    Franklin

    Franklin County Assistance Office
    620 Norland Avenue
    Chambersburg, PA 17201-4205

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-289-9177
    • Phone: 717-264-6121
    • LIHEAP 717-262-6579
    • FAX: 717-264-4801

    Fulton

    Fulton County Assistance Office
    539 Fulton Drive
    McConnellsburg, PA 17233

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-222-8563
    • Phone: 717-485-3151
    • FAX: 717-485-3713

    Greene

    Greene County Assistance Office
    108 Greene Plaza, Suite 1
    Waynesburg, PA 15370-0950

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-888-410-5658
    • Phone: 724- 627-8171
    • FAX: 724-627-8096

    Huntingdon

    Huntingdon County Assistance Office
    7591 Lake Raystown Shopping Center
    Huntingdon, PA 16652-0398

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-237-7674
    • Phone: 814-643-1170
    • LIHEAP 814-643-4098
    • FAX: 814-643-5441

    Indiana

    Indiana County Assistance Office
    2750 West Pike Road
    Indiana, PA 15701

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m. (Effective Jan. 13, 2025)

    • Toll-Free: 1-800-742-0679
    • Phone: 724-357-2900
    • LIHEAP 724-357-2918
    • FAX: 724-357-2951

    Jefferson

    Jefferson County Assistance Office
    100 Prushnok Drive
    P.O. Box 720
    Punxsutawney, PA 15767-0720

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-242-8214
    • Phone: 814-938-2990
    • LIHEAP 814-938-1329
    • FAX: 814-938-3842

    Juniata

    Juniata County Assistance Office
    100 Meadow Lane
    P.O. Box 65
    Mifflintown, PA 17059-9983

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-586-4282
    • Phone: 717-436-2158
    • FAX: 717-436-5402

    Lackawanna

    Lackawanna County
    Assistance Office
    200 Scranton State Office Building
    100 Lackawanna Avenue
    Scranton, PA 18503-1972

    OFFICE HOURS: 7:30 AM to 5 PM

    • Toll-Free: 1-877-431-1887
    • Phone: 570-963-4525
    • LIHEAP: 570-963-4842
    • FAX: 570-963-4843

    Lancaster

    Lancaster County Assistance Office
    832 Manor Street
    P.O. Box 4967
    Lancaster, PA 17604-4967

    OFFICE HOURS: 8 a.m-5 p.m.

    • Phone: 717-299-7411
    • LIHEAP (cash) 717-299-7543
    • LIHEAP (crisis) 717-299-7543
    • FAX: 717-299-7565

    Lawrence

    Lawrence County Assistance Office
    108 Cascade Galleria
    New Castle, PA 16101-3900

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-847-4522
    • Phone: 724-656-3000
    • LIHEAP 724-656-3021
    • FAX: 724-656-3222.

    Lebanon

    Lebanon County Assistance Office
    625 South Eighth Street
    Lebanon, PA 17042-6762

    OFFICE HOURS: 8 AM to 5 PM

    • Toll-Free: 1-800-229-3926
    • Phone: 717-270-3600
    • LIHEAP 717-273-1641
    • FAX: 717-228-2589

    Lehigh

    Lehigh County Assistance Office
    555 Union Blvd., Suite 3
    Allentown, PA 18109-3389

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-223-5956
    • Phone: 610-821-6509
    • FAX: 610-821-6705

    Luzerne

    Luzerne County Assistance Office
    Wilkes-Barre District
    205 South Washington Street
    Wilkes-Barre, PA 18711-3298

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-220-9320
    • Phone: 570-826-2100
    • LIHEAP: 570-820-4882
    • FAX: 570-826-2178

    Luzerne

    Hazleton District
    Center Plaza Building
    10 West Chestnut Street
    Hazleton, PA 18201-6409

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m-5 p.m.

    • Phone: 570-459-3800
    • Toll-free number 1-877-826-0832 
    • LIHEAP: 570-820-4882
    • FAX: 570-459-3931

    Lycoming

    Lycoming County Assistance Office
    400 Little League Boulevard
    P.O. Box 127
    Williamsport, PA 17703-0127

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-867-4014
    • Phone: 570-327-3300
    • LIHEAP 570-327-3497
    • FAX: 570-321-6501

    McKean

    McKean County Assistance Office
    68 Chestnut Street, Suite B
    Bradford, PA 16701-0016

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-822-1108
    • Phone: 814-362-4671
    • FAX: 814-362-4959

     

    Mercer

    Mercer County Assistance Office
    2236 Highland Road
    Hermitage, PA 16148-2896

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-747-8405
    • Phone: 724-983-5000
    • LIHEAP 724-983-5022
    • FAX: 724-983-5706

    Mifflin

    Mifflin County Assistance Office
    1125 Riverside Drive
    Lewistown, PA 17044-1942

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-382-5253
    • Phone: 717-248-6746
    • LIHEAP 717-242-6095
    • FAX: 717-242-6099

    Monroe

    Monroe County Assistance Office
    1972 W. Main Street, Suite 101
    Stroudsburg, PA 18360-0232

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-905-1495
    • Phone: 570-424-3030
    • LIHEAP 570-424-3517
    • FAX: 570-424-3915

    Montgomery

    Montgomery County
    Assistance Office
    Norristown District
    1931 New Hope Street
    Norristown, PA 19401-3191

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-398-5571
    • Phone: 610-270-3500
    • LIHEAP: 610-272-1752
    • FAX: 610-270-1678

    Montgomery

    Pottstown District
    24 Robinson Street
    Pottstown, PA 19464-5584

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-641-3940
    • Phone: 610-327-4280
    • LIHEAP 610-272-1752
    • FAX: 610-327-4350

    Montour

    Montour County Assistance Office
    497 Church Street
    Danville, PA 17821-2217

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-596-5944
    • Phone: 570-275-7430
    • LIHEAP 1-866-410-2093
    • FAX: 570-275-7433

    Northampton

    Northampton County
    Assistance Office
    201 Larry Holmes Drive
    Easton, PA 18042-3628

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-349-5122
    • Phone: 610-250-1700
    • LIHEAP 610-250-1785/6
    • FAX: 610-250-1839

    Northumberland

    Northumberland County
    Assistance Office
    320 Chestnut Street
    Suite 1
    Sunbury, PA 17801-2729

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 833-299-4361
    • Phone: 570-988-5900
    • LIHEAP 570-988-5996 or 800-332-8583
    • FAX: 570-988-5918

    Perry

    Perry County Assistance Office
    100 Centre Drive
    P.O. Box 280
    New Bloomfield, PA 17068-0280

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-991-1929
    • Phone: 717-582-2127
    • LIHEAP 717-582-5038
    • FAX: 717-582-4187

    Philadelphia

    Philadelphia County
    Assistance Office
    Headquarters
    801 Market Street
    Philadelphia, PA 19107

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-7226
    • LIHEAP: 215-560-1583
    • FAX: 215-560-3214

    Philadelphia

    Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
    1163 S. Broad Street
    Philadelphia, PA 19147

    OFFICE HOURS: 8 a.m-5 p.m.

    • LIHEAP: 215-560-1583
    • LIHEAP Fax: 215-560-2260

    Philadelphia

    Boulevard District
    4109 Frankford Avenue
    Philadelphia, PA 19124-4508

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-6500
    • FAX: 215-560-2087

    Philadelphia

    Chelten District
    301 East Chelten Avenue, 1st Flr.
    Philadelphia, PA 19144-5751

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-5200
    • FAX: 215-560-5251

    Philadelphia

    Delancey District
    5740 Market Street 2nd Floor
    Philadelphia, PA 19139-3204

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-3700
    • FAX: 215-560-2907

    Philadelphia

    Elmwood District
    5740 Market Street 1st Floor
    Philadelphia, PA 19139-3204

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-3800
    • FAX: 215-560-2065

    Philadelphia

    The Glendale District office is temporarily closed. Residents served by the Glendale office are currently being served at other local offices according to the household’s zip code as outlined below:

    Philadelphia

    Liberty District
    219 East Lehigh Avenue
    Philadelphia, PA 19125-1099

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-4000
    • FAX: 215-560-4065

    Philadelphia

    Long Term and Independent
    Services District
    5070 Parkside Avenue
    Philadelphia, PA 19131

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-5500
    • FAX: 215-560-1495

    Philadelphia

    Somerset District
    2701 N. Broad Street, 2nd Flr.
    Philadelphia, PA 19132-2743

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-5400
    • FAX: 215-560-5403

    Philadelphia

    South District
    1163 S. Broad Street
    Philadelphia, PA 19147

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-4400
    • FAX: 215-218-4650

    Philadelphia

    Unity District
    4111 Frankford Avenue
    Philadelphia, PA 19124

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-6400
    • FAX: 215-560-2067

    Philadelphia

    West District
    5070 Parkside Avenue
    Philadelphia, PA 19131-4747

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Phone: 215-560-6100
    • FAX: 215-560-2053

    Pike

    Pike County Assistance Office
    Milford Professional Park
    Suite 101
    10 Buist Road
    Milford, PA 18337

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-267-9181
    • Phone: 570-296-6114
    • LIHEAP 570-296-6114
    • FAX: 570-296-4183

    Potter

    Potter County Assistance Office
    269 Route 6 West, Room 1
    Coudersport, PA 16915-8465

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-446-9896
    • Phone: 814-274-4900
    • FAX: 814-274-3635

    Schuylkill

    Schuylkill County Assistance Office
    2640 Woodglen Road
    Pottsville, PA 17901-1335

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-306-5439
    • Phone: 570-621-3000
    • LIHEAP 570-621-3072
    • FAX: 570-624-3334

    Snyder

    Snyder County Assistance Office
    83 Maple Lane
    Selinsgrove, PA 17870-1302

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-866-713-8584
    • Phone: 570-374-8126
    • LIHEAP: 570-372-1721
    • FAX: 570-374-6347

    Somerset

    Somerset County Assistance Office
    164 Stayrook Street
    Somerset, PA 15501

    OFFICE HOURS: 7:45 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-248-1607
    • Phone: 814-443-3681
    • LIHEAP 814-443-3683
    • FAX: 814-445-4352

    Sullivan

    Sullivan County Assistance Office
    918 Main Street, Suite 2
    P.O. Box 355
    Laporte, PA 18626-0355

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-265-1681
    • Phone: 570-946-7174
    • LIHEAP 570-946-7174
    • FAX: 570-946-7189

    Susquehanna

    Susquehanna County
    Assistance Office
    111 Spruce Street
    Montrose, PA 18801-0128

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-888-753-6328
    • Phone: 570-278-3891
    • LIHEAP: 1-866-410-2093
    • FAX: 570-278-9508

    Tioga

    Tioga County Assistance Office
    11809 Route 6
    Wellsboro, PA 16901-6764

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-525-6842
    • Phone: 570-724-4051
    • LIHEAP 570-724-4051
    • FAX: 570-724-5612

    Union

    Union County Assistance Office
    Suite 300
    1610 Industrial Boulevard
    Lewisburg, PA 17837-1292

    OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-628-2003
    • Phone: 570-524-2201
    • LIHEAP 570-522-5274
    • FAX: 570-524-2361

    Venango

    Venango County Assistance Office
    530 13th Street
    Franklin, PA 16323-0391

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-409-2421
    • Phone: 814-437-4341/4342
    • LIHEAP 814-437-4354
    • FAX: 814-437-4441

    Warren

    Warren County Assistance Office
    210 North Drive, Suite A
    N. Warren, PA 16365

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-403-4043
    • Phone: 814-723-6330
    • LIHEAP 814-726-2540
    • FAX: 814-726-1565

    Washington

    Washington County Assistance Office
    90 W Chestnut Street, Suite 300 East Wing
    Washington, PA 15301

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-835-9720
    • Phone: 724-223-4300
    • LIHEAP 724-223-5246
    • FAX: 724-223-4675

    Washington

    Valley District
    595 Galiffa Drive
    P.O. Box 592
    Donora, PA 15033-0592

    OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-392-6932
    • Phone: 724-379-1500
    • LIHEAP 724-379-1549
    • FAX: 724-379-1572

    Wayne

    Wayne County Assistance Office
    15 Innovation Drive
    Lake Ariel, PA 18436-8800

    OFFICE HOURS: 8:30 AM to 5 PM

    • Toll-Free: 1-877-879-5267
    • Phone: 570-253-7100
    • LIHEAP 570-253-7118
    • FAX: 717-525-5151

    Westmoreland

    Westmoreland County Assistance Office - Main Office
    587 Sells Lane
    Greensburg, PA 15601-4493

    OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-905-5413
    • Phone: 724-832-5200
    • LIHEAP 724-832-5524
    • FAX: 724-832-5202

    Westmoreland

    Donora/Valley District
    595 Galiffa Drive
    P.O. Box 592
    Donora, PA 15033-0592

    OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-800-238-9094
    • Phone: 724-379-1500
    • LIHEAP 724-832-5524
    • FAX: 724-379-1572

    Wyoming

    Wyoming County Assistance Office
    608 Hunter Highway, Suite 6
    Tunkhannock, PA 18657-0490

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 1-877-699-3312
    • Phone: 570-836-5171
    • LIHEAP: 1-866-410-2093 
    • FAX: 570-996-4141

    York

    York County Assistance Office
    130 N. Duke Street
    P.O. Box 15041
    York, PA 17405-7041

    OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.

    • Toll-Free: 800-991-0929
    • Phone: 717-771-1100
    • LIHEAP: 1-800-991-0929
    • FAX: 717-771-1261

     