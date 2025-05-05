​County Assistance Offices (CAO)

| County
Assistance Office Address
Telephone/Fax Numbers
Adams
Adams County Assistance Office
225 South Franklin Street
P.O. Box 4446
Gettysburg, PA 17325-4446
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-638-6816
- Phone: 717-334-6241
- FAX: 717-334-4104
Allegheny
Allegheny County Assistance Office Headquarters
Piatt Place
301 Fifth Avenue, Suite 470
Pittsburgh, PA 15222
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Phone: 412-565-2146
- FAX: 412-565-3660
Allegheny
Low Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP)
5947 Penn Avenue, 4th Floor
Pittsburgh, PA 15206
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
* The entrance is at Kirkwood Street and North Highland Avenue
- Phone: 412-562-0330
- FAX: 412-565-0107
Allegheny
Alle-Kiski District
909 Industrial Boulevard
New Kensington, PA 15068-0132
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m
- Toll-Free: 1-800-622-3527
- Phone: (724) 339-6800
- LIHEAP: (724)832-5524
- FAX: (724) 339-6850
Allegheny
Institution-Related Eligibility District (IRED)
301 5th Avenue, Suite 420
Pittsburgh, PA 15222
OFFICE HOURS: 7:30 am.-5 p.m.
- Phone: 412-565-5604
- FAX: 412-565-5074
Allegheny
Liberty District
332 Fifth Avenue, Suite 300
Pittsburgh, PA 15222
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Phone: (412) 565-2652
- FAX: (412) 565-5088
Allegheny
Three Rivers District
Warner Center
332 Fifth Avenue, 2nd Floor
Pittsburgh, PA 15222
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Phone: (412) 565-7755
- FAX: (412) 565-5198 or 5075
Allegheny
Southeast District
220 Sixth Street
McKeesport, PA 15132-2720
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Phone: (412) 664-6800 or 6801
- FAX: (412) 664-5218
Allegheny
Southern District
332 Fifth Avenue, Suite 230
Pittsburgh, PA 15222
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Phone: (412) 565-2232
- FAX: (412) 770-3686 or 412-565-5713
Allegheny
Greater Pittsburgh East District
5947 Penn Avenue
Pittsburgh, PA 15206-3844
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Phone: (412) 645-7400 or 7401
- FAX: (412) 365-2821
Armstrong
Armstrong County Assistance Office
1280 North Water Street
Kittanning, PA 16201-0898
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-424-5235
- Phone: 724-543-1651
- LIHEAP 724-543-6076 or 800-543-5105
- FAX: 724-548-0274
Beaver
Beaver County Assistance Office
171 Virginia Avenue
Rochester, PA 15074-0349
OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-653-3129
- Phone: 724-773-7300
- LIHEAP 724-773-7495
- FAX: 724-773-7859
Bedford
Bedford County Assistance Office
150 North Street
Bedford, PA 15522-1040
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-542-8584
- Phone: 814-623-6127
- LIHEAP 814-624-4072
- FAX: 814-623-7310
Berks
Berks County Assistance Office
Reading State Office Building
625 Cherry Street
Reading, PA 19602-1188
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-215-3912
- Phone: 610-736-4211
- LIHEAP 610-736-4228 or 866-215-3911
- FAX: 610-736-4004
Blair
Blair County Assistance Office
1100 Green Avenue
Altoona, PA 16601-3440
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-812-3341
- LIHEAP 814-946-7365
- FAX: 814-941-6813
Bradford
Bradford County Assistance Office
101 Hawkins Road
Towanda, PA 18848
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-542-3938
- Phone: 570-265-9186
- FAX: 570-265-3061
Bucks
Bucks County Assistance Office
1214 Veterans Highway
Bristol, PA 19007-2593
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-362-1291
- Phone: 215-781-3300
- LIHEAP 215-781-3393
- or 1-800-616-6481
- FAX: 215-781-3438
Butler
Butler County Assistance Office
108 Woody Dr.
Butler, PA 16001-5692
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-256-0093
- Phone: 724-284-8844
- FAX: 724-284-8833
Cambria
Cambria County Assistance Office
729 Goucher Street
Johnstown, PA 15905
OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-315-0389
- Phone: 814-533-2491
- LIHEAP 814-533-2253
- FAX: 814-533-2214
Cameron
Cameron County Assistance Office
411 N. Chestnut Street
P.O. Box 71
Emporium, PA 15834-0071
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-855-1824
- Phone: 814-486-3757
- LIHEAP 814-486-1206
- FAX: 814-486-1379
Carbon
Carbon County Assistance Office
101 Lehigh Drive, Suite A
Lehighton, PA 18235
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-314-0963
- Phone: 610-577-9020
- LIHEAP (cash) 610-577-9073
- LIHEAP (crisis) 866-410-2093
- FAX: 610-577-9043
Centre
Centre County Assistance Office
2580 Park Center Boulevard
State College, PA 16801-3005
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-355-6024
- Phone: 814-863-6571
- LIHEAP: 814-861-1955
- FAX: 814-689-1356
Chester
Chester County Assistance Office
100 James Buchanan Drive
Thorndale, PA 19372-1132
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-888-814-4698
- Phone: 610-466-1000
- LIHEAP 610-466-1042
- FAX: 610-466-1130
Clarion
Clarion County Assistance Office
71 Lincoln Drive
Clarion, PA 16214-3861
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-253-3488
- Phone: 814-226-1700
- LIHEAP 814-226-1780
- FAX: 814-226-1794
Clearfield
Clearfield County Assistance Office
1025 Leonard Street
Clearfield, PA 16830
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-521-9218
- Phone: 814-765-7591
- LIHEAP 814-765-0684 or 800-862-8941
- FAX: 814-765-0802
Clinton
Clinton County Assistance Office
300 Bellefonte Avenue, Suite 101
Lock Haven, PA 17745-1929
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-820-4159
- Phone: 570-748-2971
- LIHEAP 570-893-4409
- FAX: 570-893-2973
Columbia
Columbia County Assistance Office
27 East Seventh Street
Bloomsburg, PA 17815-0628
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-211-1322
- Phone: 570-387-4200
- LIHEAP 570-387-4232
- FAX: 570-387-4708
Crawford
Crawford County Assistance Office
1084 Water Street
P.O. Box 1187
Meadville, PA 16335-7187
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free:1-800-527-7861
- FAX: 717-265-7338
Cumberland
Cumberland County Assistance Office
33 Westminster Drive
Carlisle, PA 17013-0599
OFFICE HOURS: 7:45 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-269-0173
- Phone: 717-240-2700
- FAX: 717-240-2781
Dauphin
Dauphin County Assistance Office
2432 N. 7th Street
P.O. Box 5959
Harrisburg, PA 17110-0959
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-788-5616
- Phone: 717-787-2324
- LIHEAP 717-265-8919
- FAX: 717-772-4703
Delaware
Delaware County Assistance Office Headquarters
701 Crosby Street, Suite A
Chester, PA 19013-6099
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 610-447-5500
- LIHEAP 610-447-3099
- FAX: 610-447-5399
Delaware
Crosby District
701 Crosby Street, Suite A
Chester, PA 19013-6099
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 610-447-5500
- LIHEAP: 610-447-3099
- FAX: 610-447-5399
Delaware
Darby District
845 Main Street
Darby, PA 19023
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 610-461-3800
- FAX: 610-461-3900
Elk
Elk County Assistance Office
145 Race Street
P.O. Box F
Ridgway, PA 15853-0327
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-847-0257
- Phone: 814-776-1101
- LIHEAP 814-772-5215 or 814-776-1101
- FAX: 814-772-7007
Erie
Erie County Assistance Office
1316 Holland Street
P.O. Box 958
Erie, PA 16512-0958
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-635-1014
- Phone: 814-461-2000
- LIHEAP 814-461-2002
- FAX: 814-461-2294
Fayette
Fayette County Assistance Office
41 West Church Street
Uniontown, PA 15401-3418
OFFICE HOURS: 8 a.m-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-832-7545
- Phone: 724-439-7015
- LIHEAP 724-439-7125
- FAX: 724-439-7002
Forest
Forest County Assistance Office
106 Sherman Street
Tionesta, PA 16353
OFFICE HOURS: 7:30 a.m-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-876-0645
- Phone: 814-755-3552
- FAX: 814-755-3420
Franklin
Franklin County Assistance Office
620 Norland Avenue
Chambersburg, PA 17201-4205
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-289-9177
- Phone: 717-264-6121
- LIHEAP 717-262-6579
- FAX: 717-264-4801
Fulton
Fulton County Assistance Office
539 Fulton Drive
McConnellsburg, PA 17233
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-222-8563
- Phone: 717-485-3151
- FAX: 717-485-3713
Greene
Greene County Assistance Office
108 Greene Plaza, Suite 1
Waynesburg, PA 15370-0950
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-888-410-5658
- Phone: 724- 627-8171
- FAX: 724-627-8096
Huntingdon
Huntingdon County Assistance Office
7591 Lake Raystown Shopping Center
Huntingdon, PA 16652-0398
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-237-7674
- Phone: 814-643-1170
- LIHEAP 814-643-4098
- FAX: 814-643-5441
Indiana
Indiana County Assistance Office
2750 West Pike Road
Indiana, PA 15701
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m. (Effective Jan. 13, 2025)
- Toll-Free: 1-800-742-0679
- Phone: 724-357-2900
- LIHEAP 724-357-2918
- FAX: 724-357-2951
Jefferson
Jefferson County Assistance Office
100 Prushnok Drive
P.O. Box 720
Punxsutawney, PA 15767-0720
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-242-8214
- Phone: 814-938-2990
- LIHEAP 814-938-1329
- FAX: 814-938-3842
Juniata
Juniata County Assistance Office
100 Meadow Lane
P.O. Box 65
Mifflintown, PA 17059-9983
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-586-4282
- Phone: 717-436-2158
- FAX: 717-436-5402
Lackawanna
Lackawanna County
Assistance Office
200 Scranton State Office Building
100 Lackawanna Avenue
Scranton, PA 18503-1972
OFFICE HOURS: 7:30 AM to 5 PM
- Toll-Free: 1-877-431-1887
- Phone: 570-963-4525
- LIHEAP: 570-963-4842
- FAX: 570-963-4843
Lancaster
Lancaster County Assistance Office
832 Manor Street
P.O. Box 4967
Lancaster, PA 17604-4967
OFFICE HOURS: 8 a.m-5 p.m.
- Phone: 717-299-7411
- LIHEAP (cash) 717-299-7543
- LIHEAP (crisis) 717-299-7543
- FAX: 717-299-7565
Lawrence
Lawrence County Assistance Office
108 Cascade Galleria
New Castle, PA 16101-3900
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-847-4522
- Phone: 724-656-3000
- LIHEAP 724-656-3021
- FAX: 724-656-3222.
Lebanon
Lebanon County Assistance Office
625 South Eighth Street
Lebanon, PA 17042-6762
OFFICE HOURS: 8 AM to 5 PM
- Toll-Free: 1-800-229-3926
- Phone: 717-270-3600
- LIHEAP 717-273-1641
- FAX: 717-228-2589
Lehigh
Lehigh County Assistance Office
555 Union Blvd., Suite 3
Allentown, PA 18109-3389
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-223-5956
- Phone: 610-821-6509
- FAX: 610-821-6705
Luzerne
Luzerne County Assistance Office
Wilkes-Barre District
205 South Washington Street
Wilkes-Barre, PA 18711-3298
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-220-9320
- Phone: 570-826-2100
- LIHEAP: 570-820-4882
- FAX: 570-826-2178
Luzerne
Hazleton District
Center Plaza Building
10 West Chestnut Street
Hazleton, PA 18201-6409
OFFICE HOURS: 7:30 a.m-5 p.m.
- Phone: 570-459-3800
- Toll-free number 1-877-826-0832
- LIHEAP: 570-820-4882
- FAX: 570-459-3931
Lycoming
Lycoming County Assistance Office
400 Little League Boulevard
P.O. Box 127
Williamsport, PA 17703-0127
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-867-4014
- Phone: 570-327-3300
- LIHEAP 570-327-3497
- FAX: 570-321-6501
McKean
McKean County Assistance Office
68 Chestnut Street, Suite B
Bradford, PA 16701-0016
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-822-1108
- Phone: 814-362-4671
- FAX: 814-362-4959
Mercer
Mercer County Assistance Office
2236 Highland Road
Hermitage, PA 16148-2896
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-747-8405
- Phone: 724-983-5000
- LIHEAP 724-983-5022
- FAX: 724-983-5706
Mifflin
Mifflin County Assistance Office
1125 Riverside Drive
Lewistown, PA 17044-1942
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-382-5253
- Phone: 717-248-6746
- LIHEAP 717-242-6095
- FAX: 717-242-6099
Monroe
Monroe County Assistance Office
1972 W. Main Street, Suite 101
Stroudsburg, PA 18360-0232
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-905-1495
- Phone: 570-424-3030
- LIHEAP 570-424-3517
- FAX: 570-424-3915
Montgomery
Montgomery County
Assistance Office
Norristown District
1931 New Hope Street
Norristown, PA 19401-3191
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-398-5571
- Phone: 610-270-3500
- LIHEAP: 610-272-1752
- FAX: 610-270-1678
Montgomery
Pottstown District
24 Robinson Street
Pottstown, PA 19464-5584
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-641-3940
- Phone: 610-327-4280
- LIHEAP 610-272-1752
- FAX: 610-327-4350
Montour
Montour County Assistance Office
497 Church Street
Danville, PA 17821-2217
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-596-5944
- Phone: 570-275-7430
- LIHEAP 1-866-410-2093
- FAX: 570-275-7433
Northampton
Northampton County
Assistance Office
201 Larry Holmes Drive
Easton, PA 18042-3628
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-349-5122
- Phone: 610-250-1700
- LIHEAP 610-250-1785/6
- FAX: 610-250-1839
Northumberland
Northumberland County
Assistance Office
320 Chestnut Street
Suite 1
Sunbury, PA 17801-2729
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 833-299-4361
- Phone: 570-988-5900
- LIHEAP 570-988-5996 or 800-332-8583
- FAX: 570-988-5918
Perry
Perry County Assistance Office
100 Centre Drive
P.O. Box 280
New Bloomfield, PA 17068-0280
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-991-1929
- Phone: 717-582-2127
- LIHEAP 717-582-5038
- FAX: 717-582-4187
Philadelphia
Philadelphia County
Assistance Office
Headquarters
801 Market Street
Philadelphia, PA 19107
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-7226
- LIHEAP: 215-560-1583
- FAX: 215-560-3214
Philadelphia
Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
1163 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19147
OFFICE HOURS: 8 a.m-5 p.m.
- LIHEAP: 215-560-1583
- LIHEAP Fax: 215-560-2260
Philadelphia
Boulevard District
4109 Frankford Avenue
Philadelphia, PA 19124-4508
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-6500
- FAX: 215-560-2087
Philadelphia
Chelten District
301 East Chelten Avenue, 1st Flr.
Philadelphia, PA 19144-5751
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-5200
- FAX: 215-560-5251
Philadelphia
Delancey District
5740 Market Street 2nd Floor
Philadelphia, PA 19139-3204
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-3700
- FAX: 215-560-2907
Philadelphia
Elmwood District
5740 Market Street 1st Floor
Philadelphia, PA 19139-3204
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-3800
- FAX: 215-560-2065
Philadelphia
The Glendale District office is temporarily closed. Residents served by the Glendale office are currently being served at other local offices according to the household’s zip code as outlined below:
Philadelphia
Liberty District
219 East Lehigh Avenue
Philadelphia, PA 19125-1099
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-4000
- FAX: 215-560-4065
Philadelphia
Long Term and Independent
Services District
5070 Parkside Avenue
Philadelphia, PA 19131
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-5500
- FAX: 215-560-1495
Philadelphia
Somerset District
2701 N. Broad Street, 2nd Flr.
Philadelphia, PA 19132-2743
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-5400
- FAX: 215-560-5403
Philadelphia
South District
1163 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19147
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-4400
- FAX: 215-218-4650
Philadelphia
Unity District
4111 Frankford Avenue
Philadelphia, PA 19124
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-6400
- FAX: 215-560-2067
Philadelphia
West District
5070 Parkside Avenue
Philadelphia, PA 19131-4747
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Phone: 215-560-6100
- FAX: 215-560-2053
Pike
Pike County Assistance Office
Milford Professional Park
Suite 101
10 Buist Road
Milford, PA 18337
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-267-9181
- Phone: 570-296-6114
- LIHEAP 570-296-6114
- FAX: 570-296-4183
Potter
Potter County Assistance Office
269 Route 6 West, Room 1
Coudersport, PA 16915-8465
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-446-9896
- Phone: 814-274-4900
- FAX: 814-274-3635
Schuylkill
Schuylkill County Assistance Office
2640 Woodglen Road
Pottsville, PA 17901-1335
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-306-5439
- Phone: 570-621-3000
- LIHEAP 570-621-3072
- FAX: 570-624-3334
Snyder
Snyder County Assistance Office
83 Maple Lane
Selinsgrove, PA 17870-1302
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-866-713-8584
- Phone: 570-374-8126
- LIHEAP: 570-372-1721
- FAX: 570-374-6347
Somerset
Somerset County Assistance Office
164 Stayrook Street
Somerset, PA 15501
OFFICE HOURS: 7:45 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-248-1607
- Phone: 814-443-3681
- LIHEAP 814-443-3683
- FAX: 814-445-4352
Sullivan
Sullivan County Assistance Office
918 Main Street, Suite 2
P.O. Box 355
Laporte, PA 18626-0355
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-265-1681
- Phone: 570-946-7174
- LIHEAP 570-946-7174
- FAX: 570-946-7189
Susquehanna
Susquehanna County
Assistance Office
111 Spruce Street
Montrose, PA 18801-0128
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-888-753-6328
- Phone: 570-278-3891
- LIHEAP: 1-866-410-2093
- FAX: 570-278-9508
Tioga
Tioga County Assistance Office
11809 Route 6
Wellsboro, PA 16901-6764
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-525-6842
- Phone: 570-724-4051
- LIHEAP 570-724-4051
- FAX: 570-724-5612
Union
Union County Assistance Office
Suite 300
1610 Industrial Boulevard
Lewisburg, PA 17837-1292
OFFICE HOURS: 8:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-628-2003
- Phone: 570-524-2201
- LIHEAP 570-522-5274
- FAX: 570-524-2361
Venango
Venango County Assistance Office
530 13th Street
Franklin, PA 16323-0391
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-409-2421
- Phone: 814-437-4341/4342
- LIHEAP 814-437-4354
- FAX: 814-437-4441
Warren
Warren County Assistance Office
210 North Drive, Suite A
N. Warren, PA 16365
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-403-4043
- Phone: 814-723-6330
- LIHEAP 814-726-2540
- FAX: 814-726-1565
Washington
Washington County Assistance Office
90 W Chestnut Street, Suite 300 East Wing
Washington, PA 15301
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-835-9720
- Phone: 724-223-4300
- LIHEAP 724-223-5246
- FAX: 724-223-4675
Washington
Valley District
595 Galiffa Drive
P.O. Box 592
Donora, PA 15033-0592
OFFICE HOURS: 7:30 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-392-6932
- Phone: 724-379-1500
- LIHEAP 724-379-1549
- FAX: 724-379-1572
Wayne
Wayne County Assistance Office
15 Innovation Drive
Lake Ariel, PA 18436-8800
OFFICE HOURS: 8:30 AM to 5 PM
- Toll-Free: 1-877-879-5267
- Phone: 570-253-7100
- LIHEAP 570-253-7118
- FAX: 717-525-5151
Westmoreland
Westmoreland County Assistance Office - Main Office
587 Sells Lane
Greensburg, PA 15601-4493
OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-905-5413
- Phone: 724-832-5200
- LIHEAP 724-832-5524
- FAX: 724-832-5202
Westmoreland
Donora/Valley District
595 Galiffa Drive
P.O. Box 592
Donora, PA 15033-0592
OFFICE HOURS: 7 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-800-238-9094
- Phone: 724-379-1500
- LIHEAP 724-832-5524
- FAX: 724-379-1572
Wyoming
Wyoming County Assistance Office
608 Hunter Highway, Suite 6
Tunkhannock, PA 18657-0490
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 1-877-699-3312
- Phone: 570-836-5171
- LIHEAP: 1-866-410-2093
- FAX: 570-996-4141
York
York County Assistance Office
130 N. Duke Street
P.O. Box 15041
York, PA 17405-7041
OFFICE HOURS: 8 a.m.-5 p.m.
- Toll-Free: 800-991-0929
- Phone: 717-771-1100
- LIHEAP: 1-800-991-0929
- FAX: 717-771-1261