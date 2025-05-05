CHIP Insurance Companies

Insurance Company
Phone
800-822-2447
800-543-7101
866-621-5235
800-KIDS-105
888-888-1211
844 472-2447
800-414-9025
800-650-8762
CHIP MCO NCQA Accreditation Status
Managed Care Organization
Health Plan Accreditation Status
Date Granted
Next Due Date
Aetna Better Health
Accredited
Dec. 26, 2024
Dec. 26, 2027
Capital BlueCross
Accredited
May 1, 2024
May 1, 2027
Geisinger
Accredited
June 2, 2025
June 2, 2028
Health Partners
Accredited
September 16, 2024
September 16, 2027
Highmark HMO
Accredited
May 15, 2024
May 15, 2027
Keystone First-CHIP
Accredited
October 19, 2023
October 19, 2026
United Healthcare
Accredited
July 8, 2025
July 8, 2028
UPMC
Accredited
November 21, 2024
November 21, 2027
Managed Care Organization
|Health Equity Accreditation Status
Date Granted
Next Due Date
Aetna Better Health
Accredited
August 31, 2023
August 31, 2026
Capital BlueCross
|Accredited
|June 13, 2025
|June 13, 2028
Keystone First-CHIP
Accredited
June 22, 2023
June 22, 2026
United Healthcare
Accredited
May 08, 2023
May 8, 2026
