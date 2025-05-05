Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Children's Health Insurance Program

    CHIP Insurance Companies

    Insurance Company

    Phone

    Aetna Better Health Kids

    ​800-822-2447

    Capital Blue Cross

    ​800-543-7101

    Geisinger

    ​866-621-5235

    ​Highmark Choice Company - Highmark Healthy Kids

    ​800-KIDS-105

    Health Partners Plans

    888-888-1211

    Keystone First-CHIP

    ​844 472-2447

    UnitedHealthCare

    ​800-414-9025

    UPMC for Kids

    ​800-650-8762

    CHIP MCO NCQA Accreditation Status

    Managed Care Organization

    ​Health Plan Accreditation Status

    ​Date Granted

    ​Next Due Date

    Aetna Better Health

    Accredited

    Dec. 26, 2024

    Dec. 26, 2027

    ​Capital BlueCross

    ​Accredited

    May 1, 2024

    May 1, 2027

    ​Geisinger

    ​​​Accredited

    ​June 2, 2025

    ​June 2, 2028

    ​Health Partners

    ​​Accredited

    ​September 16, 2024

    ​September 16, 2027

    ​Highmark HMO

    ​Accredited

    ​May 15, 2024

    ​May 15, 2027

    Keystone First-CHIP

    ​​​Accredited

    ​October 19, 2023

    ​October 19, 2026

    ​United Healthcare

    ​Accredited

    July 8, 2025

    ​July 8, 2028

    ​UPMC

    ​​Accredited

    ​November 21, 2024

    November 21, 2027

    Managed Care Organization

    		Health Equity Accreditation Status

    Date Granted

    Next Due Date

    Aetna Better Health

    Accredited

    August 31, 2023

    August 31, 2026

    Capital BlueCross

    		AccreditedJune 13, 2025June 13, 2028

    Keystone First-CHIP

    Accredited

    June 22, 2023

    June 22, 2026

    United Healthcare

    Accredited

    May 08, 2023

    May 8, 2026

    View up-to-date National Committee for Quality Assurance accreditation statuses.