    ​Office of Long-Term Living Data Dashboard Archive

    The Office of Long-Term Living's (OLTL) Data Dash is a collection of documents regarding current and past OLTL enrollment data, market share between CHC-MCOs and other frequently requested information.

     

    OLTL Data Briefs Archive

    2025 OLTL Data Briefs

    Quarterly Enrollment Reports: CHC and LIFE

    View the OLTL Data Dashboard for Additional Enrollment Data