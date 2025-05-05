Act 146 of 2006 went into effect on May 8, 2007. A major provision of this law requires that the department prepare a non-identifying summary for the governor and the General Assembly of findings for each case of substantiated child abuse or neglect that has resulted in a child fatality or near fatality. These summaries are provided on a quarterly basis. The following summaries are being provided in accordance with this law. Quarterly summaries will be provided based on the following time frames:
- Quarter 1 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated Jan. 1-March 31
- Quarter 2 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated April 1-June 30
- Quarter 3 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated July 1-Sept. 30
- Quarter 4 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated Oct. 1-Dec. 31
Prior to 2016, the Annual Child Abuse Report included the fourth quarter summaries, as well as a compilation of the summaries for the first three quarters of the respective year with appropriate updates.
2025 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2025 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2025 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2025 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2025 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2024 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2024 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2024 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2024 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2024 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2023 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2023 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2023 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2023 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2023 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2022 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2022 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2022 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2022 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2022 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2021 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2021 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2021 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2021 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2021 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2020 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2020 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2020 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2020 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2020 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2019 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2019 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2019 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2019 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2019 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2018 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2018 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2018 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2018 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2018 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2017 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2017 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2017 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2017 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2017 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2016 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2016 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2016 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2016 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2016 4th Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2015 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2015 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2015 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2015 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2014 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2014 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2014 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2014 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2013 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2013 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2013 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2013 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2012 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
- 2012 1st Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2012 2nd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
- 2012 3rd Quarter Summaries of Child Fatalities/Near Fatalities
2011 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities
The Pennsylvania Department of Human Services (DHS), which is in part comprised of the Office of Children, Youth, and Families (OCYF) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.