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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Act 146 of 2006 went into effect on May 8, 2007. A major provision of this law requires that the department prepare a non-identifying summary for the governor and the General Assembly of findings for each case of substantiated child abuse or neglect that has resulted in a child fatality or near fatality. These summaries are provided on a quarterly basis. The following summaries are being provided in accordance with this law. Quarterly summaries will be provided based on the following time frames:

    • Quarter 1 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated Jan. 1-March 31
    • Quarter 2 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated April 1-June 30 
    • Quarter 3 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated July 1-Sept. 30 
    • Quarter 4 summaries include child fatalities/near fatalities that were substantiated Oct. 1-Dec. 31  

    Prior to 2016, the Annual Child Abuse Report included the fourth quarter summaries, as well as a compilation of the summaries for the first three quarters of the respective year with appropriate updates.

    2025 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

     

    2024 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2023 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2022 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2021 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2020 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2019 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2018 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2017 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2016 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2015 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2014 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2013 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2012 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

       

      2011 Quarterly Summaries of Child Fatalities and Near Fatalities

      The Pennsylvania Department of Human Services (DHS), which is in part comprised of the Office of Children, Youth, and Families (OCYF) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.