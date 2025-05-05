|103839767
|1
|ABA CARE FOR KIDS
|$9,727.79
|103128077
|2
|ABA SUPPORT SERVICES LLC
|$342,646.34
|103421949
|3
|ABS GROUP INC
|$100,000.00
|100000120
|453
|ACCESS SERVICES INC
|$156,720.99
|100000120
|944
|ACCESS SERVICES INC
|$584,777.24
|100000120
|946
|ACCESS SERVICES INC
|$5,000.00
|100000120
|823
|ACCESS SERVICES, INC
|$12,860.14
|100004610
|22
|ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH
|$165,063.64
|100004610
|31
|ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH
|$24,976.05
|100004610
|37
|ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH
|$476,847.23
|100004610
|38
|ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH
|$17,023.00
|103559997
|3
|ACHIEVING TRUE SELF
|$464,161.23
|103855359
|1
|ADAPTIVE CONNECTIONS
|$5,000.00
|100744730
|136
|ADELPHOI VILLAGE INC
|$130,605.34
|100744730
|138
|ADELPHOI VILLAGE INC
|$5,000.00
|100777348
|9
|ADOLESCENT TREATMENT ALTERNATIVES
|$483,832.66
|103792713
|1
|ALL BRIGHT ABA
|$81,956.21
|100771148
|4
|ALLEGHENY CHILDRENS INITIATIVE
|$108,351.32
|100771148
|20
|ALLEGHENY CHILDRENS INITIATIVE
|$23,754.50
|1958864
|5
|ALLIANCE HEALTH WRAPAROUND ALLEGHENY INC
|$319,656.15
|102430863
|3
|ALLIANCE HEALTH WRAPAROUND INC
|$99,481.98
|1568671
|5
|ALLIED ASSOCIATES IN MENTAL HEALTH
|$164,420.27
|100732328
|36
|ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC
|$85,764.81
|100732328
|37
|ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC
|$7,508.54
|100732328
|41
|ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC
|$5,000.00
|100732328
|114
|ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC
|$325,107.88
|100732328
|118
|ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC
|$5,000.00
|100760841
|14
|ALTERNATIVE CONSULTING ENTERPRISES LLC
|$100,561.16
|102545692
|1
|AMI INC OF WASHINGTON‐GREENE COUNTIES
|$82,325.15
|102545692
|7
|AMI INC OF WASHINGTON‐GREENE COUNTIES
|$18,791.47
|103807119
|1
|ASPIRE AUTISM INC
|$70,783.60
|103531216
|3
|ASPIRE CHILD & FAMILY SERVICES
|$146,318.10
|101168458
|2
|ASSIST INC
|$57,731.95
|102523480
|9
|AUTISM DIAGNOSTIC EVALUATION RESOURCE SERVICE
|$47,958.45
|103499914
|2
|AUTISM HOPE
|$6,873.70
|103499487
|4
|AVIVA MENTAL HEALTH SERVICES INC
|$104,656.94
|103848013
|1
|AVONBROOK CONSULTING LLC
|$5,172.41
|102498019
|4
|BACKYARD TREEHOUSE PEDIATRIC THERAPY CENTER PC
|$51,208.67
|100771021
|57
|BEACON LIGHT PSYCHIATRIC REHABILITATION
|$94,663.89
|100001922
|8
|BEAVER COUNTY REHABILITATION CENTER INC
|$50,346.10
|100000175
|129
|BEDFORD SOMERSET DBHS
|$63,714.12
|100000175
|85
|BEDFORD SOMERSET DEVELOPMENTAL & BEHAVIORAL
|$5,000.00
|100000175
|86
|BEDFORD SOMERSET DEVELOPMENTAL & BEHAVIORAL
|$5,000.00
|100000175
|135
|BEDFORD‐SOMERSET DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL HEAL
|$71,508.75
|101667609
|6
|BEHAVIOR ANALYSIS & THERAPY PARTNERS
|$141,640.83
|101667609
|7
|BEHAVIOR ANALYSIS & THERAPY PARTNERS
|$215,116.02
|102770168
|3
|BEHAVIOR AND EDUCATION SUPPORT SERVICES
|$65,964.14
|102233004
|5
|BEHAVIOR INTERVENTIONS
|$1,761,075.91
|102233004
|7
|BEHAVIOR INTERVENTIONS
|$70,486.51
|103459525
|3
|BEHAVIOR THERAPY INTERNATIONAL LLC
|$5,000.00
|101265809
|8
|BEHAVIORAL ADVANCEMENTS OF DUBOIS
|$211,627.11
|103313807
|3
|BETHEA‐MILLER BEHAVIORAL CONSULTING
|$15,509.62
|102977820
|3
|BEYOND BEHAVIOR CONSULTING LLC
|$407,239.30
|101930525
|82
|BLAIR FAMILY SOLUTIONS LLC
|$79,415.52
|101930525
|80
|BLAIR FAMILY SOLUTIONS LLC
|$273,551.33
|103615316
|2
|BLUEBIRD ABA LLC
|$204,095.75
|103800593
|1
|BRANDSTEIN FAMILY SERVICES
|$12,569.19
|103615380
|2
|BRETT DINOVI AND ASSOCIATES LLC
|$217,634.93
|103338510
|6
|BRIGHT BEGINNINGS THERAPEUTIC SERVICES LLC
|$395,899.09
|103338510
|7
|BRIGHT BEGINNINGS THERAPEUTIC SERVICES LLC
|$7,295.21
|103816655
|1
|BRIGHT MINDS CONSULTING INC
|$117,076.31
|101087304
|13
|BROOKVILLE BEHAVIORAL HEALTH INC
|$355,103.81
|103821708
|2
|BTI CENTER SERVICES LLC
|$6,337.92
|103506035
|2
|BUILDING BLOCKS BEHAVIORAL SERVICES INC
|$5,000.00
|100773170
|52
|CARBON LEHIGH INTERMEDIATE UNIT 21
|$35,117.56
|100759395
|39
|CARE CENTER
|$133,738.67
|100290950
|31
|CARSON VALLEY CHILDRENS AID
|$46,377.93
|100290950
|35
|CARSON VALLEY CHILDRENS AID
|$175,415.14
|103842314
|2
|CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE OF HARRISBURG PA
|$5,608.58
|103842314
|1
|CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE OF HARRISBURG PA
|$122,822.59
|100005322
|132
|CEN CLEAR CHILD SERVICES INC
|$23,800.67
|100005322
|119
|CENCLEAR CHILD SERVICES INC
|$205,160.78
|100005322
|186
|CENCLEAR CHILD SERVICES INC
|$32,111.70
|100005322
|179
|CENCLEAR CHILD SERVICES INC
|$437,867.50
|100749100
|65
|CENTER FOR COMMUNITY RESOURCES
|$5,000.00
|100749100
|13
|CENTER FOR COMMUNITY RESOURCES, INC
|$35,048.13
|100749100
|33
|CENTER FOR COMMUNITY RESOURCES, INC
|$5,000.00
|100727990
|7
|CENTRAL BEHAVIORAL HEALTH
|$31,515.59
|100727990
|63
|CENTRAL BEHAVIORAL HEALTH
|$33,921.58
|100003453
|39
|CENTRALIZED COMPREHENSIVE HUMAN SERVICES INC
|$672,833.35
|100003453
|40
|CENTRALIZED COMPREHENSIVE HUMAN SERVICES INC
|$225,009.72
|100003453
|41
|CENTRALIZED COMPREHENSIVE HUMAN SERVICES INC
|$125,545.03
|100002895
|80
|CHARTIERS COMMUNITY HEALTH AND RETARDATION CENT
|$30,189.87
|100359606
|51
|CHESTER COUNTY INTERMEDIATE UNIT
|$757,818.20
|100772109
|44
|CHESTNUT RIDGE COUNSELING SERVICES
|$49,789.76
|100772109
|42
|CHESTNUT RIDGE COUNSELING SERVICES
|$22,390.16
|100772109
|21
|CHESTNUT RIDGE COUNSELING SERVICES, INC
|$5,000.00
|100733871
|25
|CHILD AND FAMILY FOCUS INC
|$77,515.56
|100733871
|49
|CHILD AND FAMILY FOCUS INC
|$432,791.58
|100778210
|36
|CHILD AND FAMILY SUPPORT SERVICES INC
|$70,306.22
|100005940
|52
|CHILD GUIDANCE RESOURCE CENTERS INC
|$527,087.01
|100005940
|107
|CHILD GUIDANCE RESOURCE CENTERS INC
|$217,490.20
|100005940
|109
|CHILD GUIDANCE RESOURCE CENTERS INC
|$105,324.75
|100133716
|3
|CHILDRENS AID SOCIETY OF MERCER COUNTY
|$20,600.30
|101273408
|3
|CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$1,739,103.95
|101273408
|4
|CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$121,453.95
|1777920
|5
|CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH SERVICES INC
|$317,733.95
|100771021
|83
|CHILDRENS CENTER FOR TREATMENT AND EDUCATION
|$46,900.49
|100771021
|115
|CHILDRENS CENTER FOR TREATMENT AND EDUCATION
|$228,650.12
|100761197
|10
|CHILDRENS CRISIS TREATMENT CENTER
|$103,095.34
|100761197
|13
|CHILDRENS CRISIS TREATMENT CENTER
|$25,049.61
|100761197
|18
|CHILDRENS CRISIS TREATMENT CENTER
|$1,145,424.16
|100728011
|73
|CHILDRENS SERVICE CENTER OF WYOMING VALLEY
|$990,683.44
|100728011
|8
|CHILDREN'S SERVICE CENTER OF WYOMING VALLEY
|$13,168.06
|100728011
|1
|CHILDRENS SERVICE CENTER OF WYOMING VALLEY INC
|$94,757.30
|100000193
|78
|CITIZENS ACTING TOGETHER CAN HELP INC
|$882,856.14
|100000193
|80
|CITIZENS ACTING TOGETHER CAN HELP INC
|$700,291.16
|100000193
|79
|CITIZENS ACTING TOGETHER CAN HELP INC
|$558,686.71
|102886673
|2
|CLARION FAMILY THERAPY INC
|$77,565.88
|100002090
|45
|CMSU BEHAVIORAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL SERVICES
|$30,939.76
|100002090
|77
|CMSU BEHAVIORAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL SERVICES
|$19,165.07
|100002090
|84
|CMSU MH/MR PROGRAM
|$9,929.98
|103743011
|1
|CNNH THERAPY LLC
|$310,398.11
|103743011
|2
|CNNH THERAPY LLC
|$218,287.52
|100754460
|88
|COLONIAL INTERMEDIATE UNIT 20
|$61,246.25
|100000406
|182
|COMHAR COMMUNITY LIVING ROOM
|$210,799.13
|100000406
|155
|COMHAR INC
|$689,638.96
|100000406
|203
|COMHAR INC
|$33,216.74
|100000406
|208
|COMHAR INC
|$200,599.23
|102233443
|8
|COMMONWEALTH CLINICAL GROUP INC
|$65,791.47
|100758469
|35
|COMMUNITY ALTERNATIVES INC
|$358,488.61
|100004960
|34
|COMMUNITY COUNCIL FOR MH MR INC
|$289,005.09
|100000380
|43
|COMMUNITY COUNSELING CENTER OF MERCER COUNTY
|$40,350.81
|101814642
|7
|COMMUNITY COUNTY SERVICES INC
|$49,439.69
|100003328
|13
|COMMUNITY GUIDANCE CENTER
|$75,996.09
|100003328
|41
|COMMUNITY GUIDANCE CENTER
|$481,462.25
|100003328
|52
|COMMUNITY GUIDANCE CENTER
|$5,000.00
|100003560
|582
|COMMUNITY SERVICES GROUP
|$34,201.92
|100003560
|67
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$76,960.03
|100003560
|573
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$26,766.94
|100003560
|314
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$1,204,133.41
|100003560
|563
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$42,066.06
|100003560
|577
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$8,351.20
|100003560
|579
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$133,703.09
|100003560
|329
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$5,000.00
|100003560
|594
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$7,508.51
|100003560
|595
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$5,000.00
|100003560
|600
|COMMUNITY SERVICES GROUP INC
|$13,887.05
|101500041
|6
|COMMUNITY SOLUTIONS INC
|$39,738.96
|103838376
|1
|COMPREHENSIVE CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC
|$747,102.65
|100006375
|45
|CONCERN PROF SVS FOR CHILDREN YOUTH AND FAMILIES
|$109,508.04
|100006375
|56
|CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH
|$5,000.00
|100006375
|61
|CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH
|$5,000.00
|100006375
|118
|CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH
|$307,467.84
|100006375
|119
|CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH
|$5,446.65
|102479873
|6
|CONNELLSVILLE COUNSELING & PSYCHOLOGICAL SERVICES
|$129,201.14
|100123578
|17
|CORA SERVICES INC
|$5,000.00
|100002527
|12
|COUNSELLING SERVICES CENTER OF SE ERIE COUNTY INC
|$36,500.14
|100001118
|4
|CRAWFORD COUNTY MENTAL HEALTH AWARENESS PROGRAM
|$191,556.63
|100751163
|49
|CREATIVE HEALTH SERVICES
|$245,060.06
|100751163
|76
|CREATIVE HEALTH SERVICES
|$14,585.60
|101590666
|7
|CROSSKEYS HUMAN SERVICES INC
|$137,263.66
|100764902
|25
|DAUPHIN COUNTY CRISIS INTERVENTION
|$6,019.18
|100764902
|23
|DAUPHIN COUNTY MH/MR PROGRAM
|$25,851.68
|103769967
|1
|DEAN BEHAVIORAL CONSULTING LLC
|$68,693.81
|100001913
|937
|DEVEREUX FOUNDATION POCONOS IBHS
|$292,301.02
|102920256
|5
|DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES
|$96,378.23
|102920256
|38
|DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES
|$8,031.10
|102920256
|48
|DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES
|$5,000.00
|102920256
|49
|DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES
|$35,175.96
|100000504
|131
|DICKINSON CENTER INC
|$54,858.02
|100000504
|135
|DICKINSON CENTER INC
|$331,425.27
|100000504
|220
|DICKINSON CENTER INC
|$7,036.21
|100000504
|132
|DICKINSON CENTER, INC
|$5,000.00
|103529343
|11
|DIVERSIFIED TREATMENT ALTERNATIVE CENTERS LLC
|$535,612.65
|100000522
|383
|DR GERTRUDE A BARBER CENTER INC
|$142,362.98
|100000522
|518
|DR GERTURDE A BARBER CENTER INC
|$120,758.20
|102650740
|3
|DUNBAR COMMUNITY COUNSELING SERVICES
|$404,138.90
|103818551
|2
|EARLY AUTISM SERVICES LLC
|$9,440.86
|103274960
|3
|EDINBORO COUNSELING AND PSYCHOLOGICAL SERVICES
|$131,763.23
|100002124
|674
|ELWYN
|$15,056.75
|100002124
|620
|ELWYN
|$6,578.14
|100002124
|224
|ELWYN
|$109,882.08
|100002124
|700
|ELWYN
|$674,823.44
|100002124
|389
|ELWYN INC
|$126,358.30
|102860031
|2
|EVERGREEN BEHAVIORAL INTERVENTION FOR CHILDREN
|$35,000.00
|100728906
|9
|EVERY CHILD INC
|$116,253.04
|100728906
|12
|EVERY CHILD INC
|$14,516.78
|103058034
|5
|EVOLUTION COUNSELING SERVICES LLC
|$9,890.30
|100000611
|55
|FAMILY CARE SERVICES INC
|$16,947.49
|100756642
|48
|FAMILY COUNSELING CENTER OF ARMSTRONG COUNTY
|$47,714.76
|100756642
|51
|FAMILY COUNSELING CENTER OF ARMSTRONG COUNTY
|$46,740.68
|100756642
|40
|FAMILY COUNSELING CENTER OF ARMSTRONG COUNTY
|$96,971.52
|103815442
|1
|FAMILY ENRICHMENT CENTER PC
|$528,386.00
|100866125
|1
|FAMILY PATHWAYS
|$34,460.66
|100769829
|23
|FAMILY PSYCHOLOGICAL ASSOC LTD
|$68,895.95
|100769829
|72
|FAMILY PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES
|$122,860.68
|100727640
|19
|FAMILY RESOURCES
|$23,365.27
|100001637
|17
|FAMILY SERVICE & CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANGO
|$46,763.51
|100001637
|38
|FAMILY SERVICE & CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANGO
|$43,479.25
|100001637
|39
|FAMILY SERVICE & CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANGO
|$9,953.78
|100001637
|40
|FAMILY SERVICE AND CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANG
|$8,178.86
|100001637
|41
|FAMILY SERVICE AND CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANG
|$5,814.84
|100743635
|6
|FAMILY SERVICES OF NW PA
|$64,948.89
|100743635
|53
|FAMILY SERVICES OF NW PA
|$30,876.35
|100743635
|60
|FAMILY SERVICES OF NWPA
|$41,876.99
|100743635
|61
|FAMILY SERVICES OF NWPA
|$32,768.77
|103823589
|2
|FAMILY THERAPY AND CONSULTATION SERVICES
|$23,383.78
|100005387
|240
|FAMILYLINKS
|$60,760.85
|100814610
|18
|FELLOWSHIP HEALTH RESOURCES INC
|$198,217.77
|103633753
|2
|FIRST CHILDREN LEARNING SERVICES
|$5,000.00
|100775002
|121
|FOLIUM INC
|$201,084.23
|100775002
|37
|FOLIUM INC DBA LAUREL LIFE SERVICES
|$5,000.00
|102576545
|6
|FOOTSTEPS PSYCHOLOGICAL SERVICES PC
|$223,147.60
|100759410
|56
|FRIENDSHIP HOUSE
|$21,916.83
|100759410
|58
|FRIENDSHIP HOUSE
|$167,740.71
|100759410
|95
|FRIENDSHIP HOUSE
|$403,250.17
|100754254
|27
|GLADE RUN LUTHERAN SERVICES
|$51,545.13
|100754254
|26
|GLADE RUN LUTHERAN SERVICES
|$52,694.24
|100754254
|55
|GLADE RUN LUTHERAN SERVICES
|$102,237.41
|100754254
|120
|GLADE RUN LUTHERAN SERVICES
|$53,667.78
|100754254
|136
|GLADE RUN LUTHERAN SERVICES
|$146,427.28
|102948767
|7
|GLENN R KOCH AND ASSOCIATES LLC
|$207,043.80
|100000710
|14
|GOODWILL OF THE SOUTHERN ALLEGHENIES
|$74,505.12
|100002957
|91
|GREENE ARC INC
|$5,977.69
|102745595
|1
|HAND IN HAND CHRISTIAN COUNSELING LLC
|$107,927.71
|1410380
|51
|HARBORCREEK YOUTH SERVICES
|$10,619.06
|100776313
|8
|HAVEN HOUSE
|$377,748.26
|1832512
|21
|HEMPFIELD BEHAVIORAL HEALTH INC
|$12,000.40
|100772735
|12
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$79,291.23
|100772735
|87
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$5,000.00
|100772735
|130
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$29,272.41
|100772735
|82
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$69,185.86
|100772735
|121
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$309,649.04
|100772735
|122
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$355,997.62
|100772735
|128
|HOLCOMB ASSOCIATES INC
|$5,000.00
|100772735
|89
|HOLCOMB BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS
|$34,899.50
|100772735
|63
|HOLCOMB BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS
|$5,000.00
|100003239
|134
|HORIZON HOUSE INC
|$218,732.34
|100744599
|44
|HORIZON HOUSE REHABILITATION SERVICES INC
|$71,386.76
|100756268
|52
|HUMAN SERVICES CENTER
|$70,764.10
|100756268
|19
|HUMAN SERVICES CENTER, INC
|$5,000.00
|100727883
|34
|HUMAN SERVICES INC
|$301,082.91
|103850960
|2
|HUMMINGBIRD ABA THERAPY LLC
|$21,360.01
|101925552
|6
|INDEPENDENT FAMILY SERVICES INC
|$106,431.06
|100000818
|250
|INDIAN CREEK FOUNDATION
|$246,775.15
|100000836
|163
|INTERCOMMUNITY ACTION
|$65,456.29
|100762434
|5
|INTERCULTURAL FAMILY SERVICES INC
|$163,846.04
|100762434
|8
|INTERCULTURAL FAMILY SERVICES INC
|$162,785.01
|100003041
|215
|JEVS HUMAN SERVICES/WORK AND RECOVERY PROGRAM
|$317,599.79
|1718222
|5
|JEWISH FAMILY SERVICE OF GREATER HARRISBURG INC
|$15,311.34
|100007926
|7
|JEWISH RESIDENTIAL SERVICES INC
|$61,452.23
|103245592
|3
|JOURNEY CENTER LLC
|$242,306.10
|100771925
|11
|JUVENILE JUSTICE CENTER OF PHILADELPHIA
|$126,014.41
|101941850
|3
|K/S‐MST
|$123,564.05
|103814650
|1
|KEYSTONE APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS LLC
|$9,242.80
|103786565
|1
|KEYSTONE BEHAVIOR SERVICES
|$42,986.64
|100776233
|36
|KEYSTONE CRISIS INTERVENTION
|$5,000.00
|100001038
|1056
|KEYSTONE SERVICE SYSTEMS INC
|$29,582.47
|100728370
|41
|KIDSPEACE CHILDRENS HOSPITAL INC
|$217,876.16
|100728370
|42
|KIDSPEACE CHILDRENS HOSPITAL INC
|$97,084.95
|100763290
|121
|KIDSPEACE NATIONAL CENTERS INC
|$74,803.20
|103239183
|3
|LAILA WAY INC
|$113,513.77
|1832156
|4
|LAUREL CREEK COUNSELING
|$198,656.72
|100775002
|36
|LAUREL LIFE SERVICES
|$99,965.08
|100775002
|109
|LAUREL LIFE SERVICES
|$5,000.00
|100004942
|39
|LEHIGH UNIVERSITY AUTISM SERVICES
|$36,211.97
|100772252
|70
|LENAPE VALLEY FOUNDATION
|$80,590.11
|100772252
|15
|LENAPE VALLEY FOUNDATION
|$5,000.00
|100003669
|42
|LUZERNE INTERMEDIATE UNIT 18
|$172,550.89
|100003669
|43
|LUZERNE INTERMEDIATE UNIT 18
|$25,432.94
|100733218
|19
|LYCOMING CLINTON JOINDER BOARD
|$5,000.00
|101107499
|7
|LYCOMING THERAPEUTIC WRAP AROUND SERVICES INC
|$148,362.18
|100774257
|86
|MALVERN COMMUNITY HEALTH SERVICES INC
|$197,933.04
|100774257
|92
|MALVERN COMMUNITY HEALTH SERVICES INC
|$87,943.72
|100776289
|17
|MATERNAL CHILD CONSORTIUM INC
|$98,852.26
|103533275
|4
|MATRIX BEHAVIOR SOLUTIONS LLC
|$1,283,416.12
|101722148
|7
|MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF WASHINGTON COUNTY
|$9,937.07
|103834312
|1
|MENTAL HEALTH SOLUTION
|$69,128.02
|100003275
|18
|MERAKEY BUCKS COUNTY
|$67,211.60
|100003275
|97
|MERAKEY BUCKS COUNTY
|$125,011.41
|100003284
|124
|MERAKEY CHESTER COUNTY 503 WALNUT RD
|$36,812.15
|100746913
|56
|MERAKEY CHILDRENS SERVICES
|$376,334.32
|100001753
|58
|MERAKEY DELAWARE COUNTY‐800 CHESTER PIKE
|$256,577.06
|100729959
|92
|MERAKEY MONTGOMERY CO 400 N BROAD
|$131,722.60
|100729959
|79
|MERAKEY MONTGOMERY COUNTY
|$43,308.56
|100001744
|991
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|$5,000.00
|100001744
|1066
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|$385,958.00
|100001744
|1067
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|$155,619.30
|100001744
|1070
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|$125,206.93
|100001744
|1075
|MERAKEY PENNSYLVANIA
|$52,366.56
|100001744
|389
|MERAKEY PENNSYLVANIA FBS 25 ROTHERMEL
|$5,000.00
|100001744
|388
|MERAKEY PENNSYLVANIA MAIN ST 912
|$163,698.91
|100001744
|555
|MERAKEY PENNSYLVANIA‐3864 ADLER PLACE
|$44,148.20
|100001735
|316
|MERAKEY PHILADELPHIA
|$582,215.45
|100001735
|315
|MERAKEY PHILADELPHIA
|$195,035.87
|100001735
|319
|MERAKEY PHILADELPHIA
|$40,963.07
|100007677
|22
|MERCER COUNTY BEHAVIORAL HEALTH COMMISSION INC
|$5,000.00
|100007677
|12
|MERCER COUNTY BEHAVIORAL HEALTH COMMISSIONS, INC
|$5,000.00
|103232825
|2
|MILESTONE BEHAVIORAL HEALTH
|$257,719.23
|103809445
|1
|MISSION AUTISM CLINICS LLC
|$41,331.06
|101755149
|4
|MOMENTUM SERVICES LLC
|$44,965.01
|101755149
|5
|MOMENTUM SERVICES LLC
|$51,053.77
|100002607
|982
|NATIONAL MENTOR HEALTHCARE IBHS
|$391,237.07
|100002607
|990
|NATIONAL MENTOR HEALTHCARE IBHS
|$5,000.00
|100002607
|949
|NATIONAL MENTOR HEALTHCARE READING FB
|$21,193.88
|100759260
|51
|NHS STEVENS CENTER
|$13,728.91
|100759260
|54
|NHS STEVENS CENTER
|$5,000.00
|100759260
|52
|NHS STEVENS CENTER
|$5,000.00
|100759260
|53
|NHS STEVENS CENTER
|$5,000.00
|100759260
|5
|NHS STEVENS CENTER‐33 STATE AVE
|$108,719.13
|101075528
|10
|NISAR INC
|$33,357.88
|103849271
|1
|NLS ABA SERVICES LLC
|$8,102.69
|102545057
|4
|NORTH STAR BEHAVIORAL HEALTH SERVICES
|$190,658.15
|100003417
|82
|NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH
|$759,359.52
|100003417
|83
|NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH
|$402,036.88
|100003417
|84
|NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH
|$247,572.70
|100773572
|43
|NORTHEAST TREATMENT CENTERS INC
|$34,212.07
|100773572
|46
|NORTHEAST TREATMENT CENTERS INC
|$273,495.47
|100778200
|17
|NORTHERN CHILDRENS SERVICES
|$171,306.67
|100754058
|40
|NORTHERN TIER COUNSELING INC
|$122,683.50
|100754058
|103
|NORTHERN TIER COUNSELING INC
|$104,113.00
|100754058
|100
|NORTHERN TIER COUNSELING INC
|$73,553.90
|100732490
|4
|NULTON DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER
|$76,013.85
|100732490
|52
|NULTON DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER
|$5,000.00
|103865631
|1
|NURTURING BY HANDS BEHAVIOR CONSULTANT LLC
|$17,299.78
|102001663
|22
|OMNI HEALTH SERVICES INC
|$159,057.42
|102001663
|24
|OMNI HEALTH SERVICES INC
|$5,000.00
|100762659
|8
|OPEN DOOR OF INDIANA PENNSYLVANIA
|$5,000.00
|101362876
|59
|PA TREATMENT AND HEALING
|$40,797.82
|102478929
|2
|PAC FAMILY BASED SERVICES
|$64,682.54
|1815290
|7
|PAOLETTA COUNSELING SERVICES INC
|$127,337.35
|103407037
|6
|PARAGON BEHAVIORAL HEALTH
|$113,391.89
|103407037
|5
|PARAGON BEHAVIORAL HEALTH SERVICES LLC
|$169,940.56
|103787348
|2
|PASSIONATE THOUGHTS BEHAVIORAL COUNSELING AND EVAL
|$13,579.81
|100001584
|159
|PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC ‐ FBMH
|$130,288.44
|100001584
|170
|PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC ‐ PRS (CIRC)
|$633,388.79
|100001584
|175
|PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC ‐ Crisis
|$10,093.44
|100001584
|167
|PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC
|$25,648.77
|103838090
|130
|PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC
|$656,896.47
|103838090
|131
|PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC
|$101,203.58
|103838090
|134
|PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC
|$92,001.41
|103838090
|135
|PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC
|$76,875.21
|100001225
|48
|PAULA TEACHER & ASSOCIATES INC
|$20,092.93
|100755761
|40
|PENN FOUNDATION INC
|$59,259.14
|100755761
|61
|PENN FOUNDATION INC
|$13,375.65
|100755761
|51
|PENN FOUNDATION INC
|$276,519.81
|100001996
|32
|PENNDEL MENTAL HEALTH CENTER
|$31,221.33
|100001996
|45
|PENNDEL MENTAL HEALTH CENTER
|$33,787.01
|103293858
|3
|PENNSYLVANIA AUTISM ACTION CENTER
|$5,000.00
|100751154
|48
|PENNSYLVANIA COMPREHENSIVE BEHAVIORAL HEALTH SERVI
|$252,650.93
|100775512
|89
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$337,808.32
|100775512
|170
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$96,253.94
|100775512
|182
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$30,736.83
|100775512
|184
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$30,873.81
|100775512
|262
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$29,214.83
|100775512
|273
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$97,273.68
|100775512
|266
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES
|$943,248.07
|100775512
|267
|PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES INC
|$129,562.95
|100727954
|13
|PHILADELPHIA MENTAL HEALTH CLINIC
|$291,031.40
|100772000
|120
|PHILHAVEN
|$152,641.57
|100772000
|144
|PHILHAVEN
|$63,688.99
|100772000
|146
|PHILHAVEN
|$49,647.04
|100772000
|147
|PHILHAVEN
|$51,071.55
|100772000
|148
|PHILHAVEN
|$105,505.04
|100772000
|149
|PHILHAVEN
|$50,040.62
|100772000
|150
|PHILHAVEN
|$46,632.97
|103069299
|14
|PIECE OF OUR PUZZLE LLC
|$82,491.99
|103878470
|1
|PILLAR ABA LLC
|$16,080.95
|100759368
|13
|PINEBROOK FAMILY ANSWERS
|$46,976.59
|102266480
|9
|POTENTIAL INC
|$139,200.63
|100003088
|52
|PRESSLEY RIDGE
|$149,876.60
|100003088
|136
|PRESSLEY RIDGE
|$99,817.96
|100003088
|150
|PRESSLEY RIDGE
|$88,552.61
|100003088
|126
|PRESSLEY RIDGE
|$40,548.67
|100003088
|76
|PRESSLEY RIDGE
|$6,090.54
|100003088
|159
|PRESSLEY RIDGE
|$5,000.00
|100003088
|224
|PRESSLEY RIDGE
|$67,452.13
|100003088
|229
|PRESSLEY RIDGE
|$23,183.18
|103595910
|3
|PROGRESSIVE APPLIED BEHAVIORAL TREATMENT
|$60,156.92
|103115130
|51
|PROSPECT CCMC LLC
|$201,272.59
|103115130
|57
|PROSPECT CCMC LLC
|$197,752.76
|103758560
|1
|PSYCHIATRIC REHABILITATION WORKS
|$47,797.03
|100001664
|92
|PUBLIC HEALTH MANAGEMENT CORPORATION
|$174,979.48
|100001664
|94
|PUBLIC HEALTH MANAGEMENT CORPORATION
|$428,650.09
|100004960
|28
|RECOVERY PATHS
|$275,233.83
|100001717
|471
|REDCO GROUP
|$31,742.70
|100001717
|571
|REDCO GROUP
|$1,536,397.15
|100984684
|3
|REGIONAL BEHAVIORAL CONSULTANTS INC
|$127,748.70
|100003257
|21
|REGIONAL COUNSELING CENTER
|$10,727.46
|100001708
|204
|RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT
|$5,000.00
|100001708
|236
|RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT ‐ NEW PERSPECTIVES
|$5,000.00
|100001708
|969
|RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC
|$5,000.00
|100001708
|1044
|RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC
|$24,502.11
|100001708
|1102
|RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC
|$5,000.00
|100751136
|24
|SAFE HARBOR BEHAVIORAL HEALTH CRISIS SERVICES
|$22,099.74
|100733684
|6
|SAFETY NET COUNSELING INC
|$87,694.88
|103807164
|1
|SAGEWOOD INC
|$92,773.34
|100004639
|142
|SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH INC
|$386,882.74
|100004639
|160
|SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$157,679.11
|100004639
|68
|SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$129,713.01
|100004639
|103
|SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$239,168.13
|100004639
|215
|SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$141,303.12
|103836219
|1
|SCHOOL OF PLAY LLC
|$8,488.65
|100001950
|118
|SCRANTON COUNSELING CENTER
|$37,750.72
|100001950
|119
|SCRANTON COUNSELING CENTER
|$7,535.25
|100001950
|100
|SCRANTON COUNSELING CENTER
|$46,732.16
|100001950
|101
|SCRANTON COUNSELING CENTER
|$164,628.49
|100001950
|102
|SCRANTON COUNSELING CENTER
|$58,336.29
|100006624
|3
|SERVICE ACCESS AND MANAGEMENT, INC
|$5,930.92
|1966445
|2
|SHAMROCK SOLUTIONS INC
|$24,565.11
|103377288
|20
|SHARON REGIONAL MEDICAL CENTER
|$293,789.00
|100776028
|41
|SILVER SPRINGS‐MARTIN LUTHER SCHOOL
|$9,063.52
|100776028
|43
|SILVER SPRINGS‐MARTIN LUTHER SCHOOL
|$312,449.81
|101590666
|1
|SISTER JAMES ANN GERMUSKA
|$100,468.56
|100001323
|432
|SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA INC
|$499,631.06
|100757819
|14
|SOUTHWESTERN HUMAN SERVICES
|$330,511.36
|100778710
|43
|SOUTHWOOD PSYCHIATRIC HOSPITAL LLC
|$142,852.56
|100740114
|94
|SPHS BEHAVIORAL HEALTH
|$99,124.13
|100759395
|25
|SPHS CARE CENTER
|$5,000.00
|100006348
|42
|STAIRWAYS BEHAVIORAL HEALTH
|$135,672.71
|100001397
|731
|STEP BY STEP INC CBH KIDDER ST
|$733,322.24
|100001397
|420
|STEP BY STEP INC MOBILE PSYCH REHAB
|$15,993.34
|100003954
|10
|SUNNY DAYS EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENTAL SERVICES
|$109,219.93
|103511705
|2
|SWANK EARLY SKILLS DEVELOPMENT
|$24,569.60
|100775933
|152
|T W PONESSA & ASSOCIATES COUNSELING SERVICES INC
|$2,664,785.61
|1840659
|2
|TEAM COUNSELING CONCEPTS INC
|$368,940.08
|101999879
|67
|TEAMCARE BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$68,987.27
|101999879
|51
|TEAMCARE BEHAVIORAL HEALTH LLC
|$73,353.30
|100728343
|11
|THE CENTER FOR AUTISM
|$87,598.38
|100728343
|12
|THE CENTER FOR AUTISM
|$106,810.20
|103167914
|2
|THE CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH CENTER
|$45,485.24
|100727140
|30
|THE CHILDRENS INSTITUTE OF PITTSBURGH
|$75,140.92
|100715523
|89
|THE CONSORTIUM SEEDS OF HOPE
|$957,467.75
|103281285
|3
|THE GREGORY CENTER FOR APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
|$180,074.63
|100002643
|3
|THE GUIDANCE CENTER
|$45,129.89
|100002643
|34
|THE GUIDANCE CENTER
|$5,000.00
|100002643
|42
|THE GUIDANCE CENTER
|$6,816.17
|100002643
|63
|THE GUIDANCE CENTER
|$49,553.09
|1710770
|2
|THE NETWORK FOR BEHAVIOR CHANGE
|$244,604.10
|102659156
|3
|THE STERN CENTER FOR DEVELOPMENTAL & BEHAVIORAL HE
|$5,000.00
|102659156
|2
|THE STERN CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL
|$27,834.88
|102659156
|10
|THE STERN CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL
|$151,835.85
|101391635
|10
|THE VISTA FOUNDATION
|$32,893.20
|100001468
|90
|THRESHOLD REHABILITATION SERVICES INC
|$397,241.17
|103360244
|5
|THRIVE THERAPY LLC
|$78,832.96
|100744641
|101
|TRUENORTH WELLNESS SERVICES
|$45,051.26
|100744641
|64
|TRUENORTH WELLNESS SERVICES
|$5,000.00
|100744641
|33
|TRUENORTH WELLNESS SERVICES
|$9,580.87
|100744641
|216
|TRUENORTH WELLNESS SERVICES
|$405,799.55
|100744641
|218
|TRUENORTH WELLNESS SERVICES
|$63,765.16
|1851803
|7
|UNITY FAMILY SERVICES
|$27,928.73
|1851803
|1
|UNITY FAMILY SERVICES INC
|$191,843.27
|1851803
|6
|UNITY FAMILY SERVICES INC
|$5,000.00
|100727829
|107
|UPMC ALTOONA
|$5,000.00
|100000765
|61
|UPMC BEHAVIORAL HEALTH OF THE ALLEGHENIES
|$110,398.00
|100000765
|133
|UPMC BEHAVIORAL HEALTH OF THE ALLEGHENIES
|$40,675.94
|100000980
|129
|UPMC WESTERN BEHAVIORAL HEALTH AT MON YOUGH
|$24,870.62
|100001904
|191
|UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL
|$88,512.02
|100001904
|294
|UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL
|$5,000.00
|100001904
|239
|UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL
|$74,014.91
|100001904
|226
|UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL
|$72,990.41
|100001904
|296
|UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL
|$423,741.76
|100729780
|79
|VALLEY YOUTH HOUSE COMMITTEE INC
|$106,400.62
|100729780
|82
|VALLEY YOUTH HOUSE COMMITTEE INC
|$42,702.24
|103286639
|2
|VERBAL BEGINNINGS
|$5,000.00
|102819026
|4
|VISION BEHAVIORAL HEALTH SERVICES
|$80,996.38
|101391635
|11
|VISTA AUTISM SERVICES
|$45,693.46
|100749942
|32
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$40,508.35
|100749942
|33
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$44,131.83
|100749942
|34
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$5,000.00
|100749942
|35
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$31,720.07
|100749942
|36
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$621,073.00
|100749942
|38
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$26,826.97
|100749942
|39
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$19,191.51
|100749942
|41
|VOCATIONAL SERVICES COMPANY
|$30,775.48
|101643189
|1
|WARWICK FAMILY BASED PROGRAM INC
|$417,954.40
|101643189
|2
|WARWICK FAMILY BASED PROGRAM INC
|$5,000.00
|1731082
|14
|WAYNE COUNTY
|$47,817.36
|1680493
|7
|WEDGE MEDICAL CENTER‐RECOVERY & EDUCATION CENTER
|$3,237,508.55
|100772000
|124
|WELLSPAN PHILHAVEN
|$8,329.57
|100772000
|151
|WELLSPAN PHILHAVEN CRISIS INTERVENTION
|$5,000.00
|100772000
|123
|WELLSPAN PHILHAVEN FAMILY BASED MENTAL HEALTH
|$48,853.72
|102337626
|8
|WELLSPRING COMMUNITY SUPPORT SERVICES
|$66,898.56
|100002803
|45
|WES HEALTH CENTERS INC
|$102,917.77
|100002803
|54
|WES HEALTH CENTERS INC
|$448,997.78
|100002803
|72
|WES HEALTH CENTERS INC
|$237,095.60
|103459131
|1
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$207,332.17
|103459131
|2
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$23,175.02
|103459131
|117
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$20,681.47
|103459131
|143
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$77,737.84
|103459131
|122
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$384,490.33
|103459131
|124
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$79,587.11
|103459131
|125
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$9,897.92
|103459131
|126
|WESLEY FAMILY SERVICES
|$22,500.12
|100715523
|118
|WEST PHILA COMMUNITY MENTAL HEALTH CONSORTIUM INC
|$5,000.00
|100715523
|95
|WEST PHILADELPHIA MH CONSORTIUM
|$78,987.59
|100747788
|29
|WESTERN PENNSYLVANIA PSYCH CARE
|$88,489.65
|102288577
|18
|WILKES BARRE BEHAVIORAL HOSPITAL COMPANY LLC
|$628,167.38
|102288577
|42
|WILKES BARRE BEHAVIORAL HOSPITAL COMPANY LLC
|$417,200.70
|102145707
|4
|WJS ALLEGHENY PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES INC
|$409,042.15
|102142803
|5
|WJS PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES INC
|$219,618.07
|100007480
|103
|YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC
|$14,296.67
|100007480
|137
|YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC
|$8,310.13
|100007480
|143
|YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC
|$1,589,924.14
|100007480
|145
|YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC
|$453,173.98