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    Behavioral HealthChoices

    Information for Providers

    Mental health and drug and alcohol services provided via the HealthChoices program differ from the physical health component of the HealthChoices program.

    For mental health and drug and alcohol services, each county contracts with a Managed Care Organization (MCO).

    Once you are enrolled with the MCO, you continue to have choices as to who provides your services. The MCO will send you a handbook outlining how to access services and outlining the benefits available to you. If a practitioner is a HealthChoices participating provider, and is accepting new clients, you have the right to see that doctor.

    Under the behavioral health component of the HealthChoices program, County Mental Health programs are required to ensure high quality care and timely access to appropriate mental health and drug and alcohol services, and to facilitate effective coordination with other needed services. Each HealthChoices consumer is assigned a Behavioral Health Managed Care Organization (BH-MCO) based on his or her county of residence. Members, then, have a choice of Behavioral Health Care providers within the BH-MCO's network.

      Behavioral Health Eligibles Map by Zone, County, and MCO

      County Region BH-MCO Lives Covered
      Total Statewide -- 2,738,598
      Adams Lehigh/Capital CCBH 14484
      Berks Lehigh/Capital CCBH 90163
      Cumberland Lehigh/Capital PerformCare 41359
      Dauphin Lehigh/Capital PerformCare 73285
      Lancaster Lehigh/Capital PerformCare 90053
      Lebanon Lehigh/Capital PerformCare 27359
      Lehigh Lehigh/Capital MBH 89207
      Northampton Lehigh/Capital MBH 50091
      Perry Lehigh/Capital PerformCare 7213
      York Lehigh/Capital CCBH 87571
      Bedford North/Central County Option MBH 9391
      Blair North/Central County Option CCBH 30167
      Cambria North/Central County Option MBH 31474
      Carbon North/Central County Option CCBH 13747
      Clinton North/Central County Option CCBH 8057
      Crawford North/Central County Option Carelon 17018
      Erie North/Central County Option CCBH 69415
      Franklin North/Central County Option PerformCare 28106
      Fulton North/Central County Option PerformCare 3071
      Lycoming North/Central County Option CCBH 24911
      Mercer North/Central County Option Carelon 24311
      Monroe North/Central County Option CCBH 35125
      Pike North/Central County Option CCBH 9857
      Somerset North/Central County Option MBH 13759
      Venango North/Central County Option Carelon 12165
      Bradford North/Central State Option CCBH 12677
      Cameron North/Central State Option CCBH 1193
      Centre North/Central State Option CCBH 13152
      Clarion North/Central State Option CCBH 7143
      Clearfield North/Central State Option CCBH 17015
      Columbia North/Central State Option CCBH 11712
      Elk North/Central State Option CCBH 5494
      Forest North/Central State Option CCBH 840
      Greene North/Central State Option CCBH 8590
      Huntingdon North/Central State Option CCBH 8248
      Jefferson North/Central State Option CCBH 9268
      Juniata North/Central State Option CCBH 3673
      McKean North/Central State Option CCBH 9376
      Mifflin North/Central State Option CCBH 9788
      Montour North/Central State Option CCBH 2708
      Northumberland North/Central State Option CCBH 23194
      Potter North/Central State Option CCBH 3254
      Schuylkill North/Central State Option CCBH 33841
      Snyder North/Central State Option CCBH 5933
      Sullivan North/Central State Option CCBH 1056
      Tioga North/Central State Option CCBH 8732
      Union North/Central State Option CCBH 5147
      Warren North/Central State Option CCBH 7397
      Wayne North/Central State Option CCBH 9457
      Lackawanna Northeast CCBH 54546
      Luzerne Northeast CCBH 92307
      Susquehanna Northeast CCBH 8143
      Wyoming Northeast CCBH 5368
      Allegheny Southwest CCBH 223140
      Armstrong Southwest Carelon 13173
      Beaver Southwest Carelon 32324
      Butler Southwest Carelon 23654
      Fayette Southwest Carelon 36561
      Indiana Southwest Carelon 16424
      Lawrence Southwest Carelon 20430
      Washington Southwest Carelon 39419
      Westmoreland Southwest Carelon 60912
      Bucks Southeast MBH 83022
      Chester Southeast CCBH 54218
      Delaware Southeast CCBH 115610
      Montgomery Southeast MBH 113299
      Philadelphia Southeast CBH 625801

      American Society of Addiction Medicine (ASAM)

      Rates Effective January 1, 2026 (download ASAM PDF)

      Service2.0WM2.12.53.13.53.73.7WM
      Rate TypePer HourPer 15 MinutesPer 15 MinutesPer diemPer diemPer diemPer diem
      Fee$106.35$11.57$10.74$160.13$260.65$321.78$415.24

       

      HCBS Behavioral Health Gap Payments

      Download PDF HCBS Behavioral Health Gap Payments
      PROMISe ID PROMISe Service Location Provider Name Amount of Payment
      103839767 1 ABA CARE FOR KIDS $9,727.79
      103128077 2 ABA SUPPORT SERVICES LLC $342,646.34
      103421949 3 ABS GROUP INC $100,000.00
      100000120 453 ACCESS SERVICES INC $156,720.99
      100000120 944 ACCESS SERVICES INC $584,777.24
      100000120 946 ACCESS SERVICES INC $5,000.00
      100000120 823 ACCESS SERVICES, INC $12,860.14
      100004610 22 ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH $165,063.64
      100004610 31 ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH $24,976.05
      100004610 37 ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH $476,847.23
      100004610 38 ACHIEVEMENT CENTER OF LECOM HEALTH $17,023.00
      103559997 3 ACHIEVING TRUE SELF $464,161.23
      103855359 1 ADAPTIVE CONNECTIONS $5,000.00
      100744730 136 ADELPHOI VILLAGE INC $130,605.34
      100744730 138 ADELPHOI VILLAGE INC $5,000.00
      100777348 9 ADOLESCENT TREATMENT ALTERNATIVES $483,832.66
      103792713 1 ALL BRIGHT ABA $81,956.21
      100771148 4 ALLEGHENY CHILDRENS INITIATIVE $108,351.32
      100771148 20 ALLEGHENY CHILDRENS INITIATIVE $23,754.50
      1958864 5 ALLIANCE HEALTH WRAPAROUND ALLEGHENY INC $319,656.15
      102430863 3 ALLIANCE HEALTH WRAPAROUND INC $99,481.98
      1568671 5 ALLIED ASSOCIATES IN MENTAL HEALTH $164,420.27
      100732328 36 ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC $85,764.81
      100732328 37 ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC $7,508.54
      100732328 41 ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC $5,000.00
      100732328 114 ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC $325,107.88
      100732328 118 ALTERNATIVE COMMUNITY RESOURCE PROGRAM INC $5,000.00
      100760841 14 ALTERNATIVE CONSULTING ENTERPRISES LLC $100,561.16
      102545692 1 AMI INC OF WASHINGTON‐GREENE COUNTIES $82,325.15
      102545692 7 AMI INC OF WASHINGTON‐GREENE COUNTIES $18,791.47
      103807119 1 ASPIRE AUTISM INC $70,783.60
      103531216 3 ASPIRE CHILD & FAMILY SERVICES $146,318.10
      101168458 2 ASSIST INC $57,731.95
      102523480 9 AUTISM DIAGNOSTIC EVALUATION RESOURCE SERVICE $47,958.45
      103499914 2 AUTISM HOPE $6,873.70
      103499487 4 AVIVA MENTAL HEALTH SERVICES INC $104,656.94
      103848013 1 AVONBROOK CONSULTING LLC $5,172.41
      102498019 4 BACKYARD TREEHOUSE PEDIATRIC THERAPY CENTER PC $51,208.67
      100771021 57 BEACON LIGHT PSYCHIATRIC REHABILITATION $94,663.89
      100001922 8 BEAVER COUNTY REHABILITATION CENTER INC $50,346.10
      100000175 129 BEDFORD SOMERSET DBHS $63,714.12
      100000175 85 BEDFORD SOMERSET DEVELOPMENTAL & BEHAVIORAL $5,000.00
      100000175 86 BEDFORD SOMERSET DEVELOPMENTAL & BEHAVIORAL $5,000.00
      100000175 135 BEDFORD‐SOMERSET DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL HEAL $71,508.75
      101667609 6 BEHAVIOR ANALYSIS & THERAPY PARTNERS $141,640.83
      101667609 7 BEHAVIOR ANALYSIS & THERAPY PARTNERS $215,116.02
      102770168 3 BEHAVIOR AND EDUCATION SUPPORT SERVICES $65,964.14
      102233004 5 BEHAVIOR INTERVENTIONS $1,761,075.91
      102233004 7 BEHAVIOR INTERVENTIONS $70,486.51
      103459525 3 BEHAVIOR THERAPY INTERNATIONAL LLC      $5,000.00
      101265809 8 BEHAVIORAL ADVANCEMENTS OF DUBOIS $211,627.11
      103313807 3 BETHEA‐MILLER BEHAVIORAL CONSULTING $15,509.62
      102977820 3 BEYOND BEHAVIOR CONSULTING LLC $407,239.30
      101930525 82 BLAIR FAMILY SOLUTIONS LLC $79,415.52
      101930525 80 BLAIR FAMILY SOLUTIONS LLC $273,551.33
      103615316 2 BLUEBIRD ABA LLC $204,095.75
      103800593 1 BRANDSTEIN FAMILY SERVICES $12,569.19
      103615380 2 BRETT DINOVI AND ASSOCIATES LLC $217,634.93
      103338510 6 BRIGHT BEGINNINGS THERAPEUTIC SERVICES LLC $395,899.09
      103338510 7 BRIGHT BEGINNINGS THERAPEUTIC SERVICES LLC $7,295.21
      103816655 1 BRIGHT MINDS CONSULTING INC $117,076.31
      101087304 13 BROOKVILLE BEHAVIORAL HEALTH INC $355,103.81
      103821708 2 BTI CENTER SERVICES LLC $6,337.92
      103506035 2 BUILDING BLOCKS BEHAVIORAL SERVICES INC $5,000.00
      100773170 52 CARBON LEHIGH INTERMEDIATE UNIT 21 $35,117.56
      100759395 39 CARE CENTER $133,738.67
      100290950 31 CARSON VALLEY CHILDRENS AID $46,377.93
      100290950 35 CARSON VALLEY CHILDRENS AID $175,415.14
      103842314 2 CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE OF HARRISBURG PA $5,608.58
      103842314 1 CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE OF HARRISBURG PA $122,822.59
      100005322 132 CEN CLEAR CHILD SERVICES INC $23,800.67
      100005322 119 CENCLEAR CHILD SERVICES INC $205,160.78
      100005322 186 CENCLEAR CHILD SERVICES INC $32,111.70
      100005322 179 CENCLEAR CHILD SERVICES INC $437,867.50
      100749100 65 CENTER FOR COMMUNITY RESOURCES $5,000.00
      100749100 13 CENTER FOR COMMUNITY RESOURCES, INC $35,048.13
      100749100 33 CENTER FOR COMMUNITY RESOURCES, INC $5,000.00
      100727990 7 CENTRAL BEHAVIORAL HEALTH $31,515.59
      100727990 63 CENTRAL BEHAVIORAL HEALTH $33,921.58
      100003453 39 CENTRALIZED COMPREHENSIVE HUMAN SERVICES INC $672,833.35
      100003453 40 CENTRALIZED COMPREHENSIVE HUMAN SERVICES INC $225,009.72
      100003453 41 CENTRALIZED COMPREHENSIVE HUMAN SERVICES INC $125,545.03
      100002895 80 CHARTIERS COMMUNITY HEALTH AND RETARDATION CENT $30,189.87
      100359606 51 CHESTER COUNTY INTERMEDIATE UNIT $757,818.20
      100772109 44 CHESTNUT RIDGE COUNSELING SERVICES $49,789.76
      100772109 42 CHESTNUT RIDGE COUNSELING SERVICES $22,390.16
      100772109 21 CHESTNUT RIDGE COUNSELING SERVICES, INC $5,000.00
      100733871 25 CHILD AND FAMILY FOCUS INC $77,515.56
      100733871 49 CHILD AND FAMILY FOCUS INC $432,791.58
      100778210 36 CHILD AND FAMILY SUPPORT SERVICES INC $70,306.22
      100005940 52 CHILD GUIDANCE RESOURCE CENTERS INC $527,087.01
      100005940 107 CHILD GUIDANCE RESOURCE CENTERS INC $217,490.20
      100005940 109 CHILD GUIDANCE RESOURCE CENTERS INC $105,324.75
      100133716 3 CHILDRENS AID SOCIETY OF MERCER COUNTY $20,600.30
      101273408 3 CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH LLC $1,739,103.95
      101273408 4 CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH LLC $121,453.95
      1777920 5 CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH SERVICES INC $317,733.95
      100771021 83 CHILDRENS CENTER FOR TREATMENT AND EDUCATION $46,900.49
      100771021 115 CHILDRENS CENTER FOR TREATMENT AND EDUCATION $228,650.12
      100761197 10 CHILDRENS CRISIS TREATMENT CENTER $103,095.34
      100761197 13 CHILDRENS CRISIS TREATMENT CENTER $25,049.61
      100761197 18 CHILDRENS CRISIS TREATMENT CENTER $1,145,424.16
      100728011 73 CHILDRENS SERVICE CENTER OF WYOMING VALLEY $990,683.44
      100728011 8 CHILDREN'S SERVICE CENTER OF WYOMING VALLEY $13,168.06
      100728011 1 CHILDRENS SERVICE CENTER OF WYOMING VALLEY INC $94,757.30
      100000193 78 CITIZENS ACTING TOGETHER CAN HELP INC $882,856.14
      100000193 80 CITIZENS ACTING TOGETHER CAN HELP INC $700,291.16
      100000193 79 CITIZENS ACTING TOGETHER CAN HELP INC $558,686.71
      102886673 2 CLARION FAMILY THERAPY INC $77,565.88
      100002090 45 CMSU BEHAVIORAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL SERVICES $30,939.76
      100002090 77 CMSU BEHAVIORAL HEALTH AND DEVELOPMENTAL SERVICES $19,165.07
      100002090 84 CMSU MH/MR PROGRAM $9,929.98
      103743011 1 CNNH THERAPY LLC $310,398.11
      103743011 2 CNNH THERAPY LLC $218,287.52
      100754460 88 COLONIAL INTERMEDIATE UNIT 20 $61,246.25
      100000406 182 COMHAR COMMUNITY LIVING ROOM $210,799.13
      100000406 155 COMHAR INC $689,638.96
      100000406 203 COMHAR INC $33,216.74
      100000406 208 COMHAR INC $200,599.23
      102233443 8 COMMONWEALTH CLINICAL GROUP INC $65,791.47
      100758469 35 COMMUNITY ALTERNATIVES INC $358,488.61
      100004960 34 COMMUNITY COUNCIL FOR MH MR INC $289,005.09
      100000380 43 COMMUNITY COUNSELING CENTER OF MERCER COUNTY $40,350.81
      101814642 7 COMMUNITY COUNTY SERVICES INC $49,439.69
      100003328 13 COMMUNITY GUIDANCE CENTER $75,996.09
      100003328 41 COMMUNITY GUIDANCE CENTER $481,462.25
      100003328 52 COMMUNITY GUIDANCE CENTER $5,000.00
      100003560 582 COMMUNITY SERVICES GROUP $34,201.92
      100003560 67 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $76,960.03
      100003560 573 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $26,766.94
      100003560 314 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $1,204,133.41
      100003560 563 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $42,066.06
      100003560 577 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $8,351.20
      100003560 579 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $133,703.09
      100003560 329 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $5,000.00
      100003560 594 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $7,508.51
      100003560 595 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $5,000.00
      100003560 600 COMMUNITY SERVICES GROUP INC $13,887.05
      101500041 6 COMMUNITY SOLUTIONS INC $39,738.96
      103838376 1 COMPREHENSIVE CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC $747,102.65
      100006375 45 CONCERN PROF SVS FOR CHILDREN YOUTH AND FAMILIES $109,508.04
      100006375 56 CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH $5,000.00
      100006375 61 CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH $5,000.00
      100006375 118 CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH $307,467.84
      100006375 119 CONCERN‐PROFESSIONAL SERVICES FOR CHILDREN YOUTH $5,446.65
      102479873 6 CONNELLSVILLE COUNSELING & PSYCHOLOGICAL SERVICES $129,201.14
      100123578 17 CORA SERVICES INC $5,000.00
      100002527 12 COUNSELLING SERVICES CENTER OF SE ERIE COUNTY INC $36,500.14
      100001118 4 CRAWFORD COUNTY MENTAL HEALTH AWARENESS PROGRAM $191,556.63
      100751163 49 CREATIVE HEALTH SERVICES $245,060.06
      100751163 76 CREATIVE HEALTH SERVICES $14,585.60
      101590666 7 CROSSKEYS HUMAN SERVICES INC $137,263.66
      100764902 25 DAUPHIN COUNTY CRISIS INTERVENTION $6,019.18
      100764902 23 DAUPHIN COUNTY MH/MR PROGRAM $25,851.68
      103769967 1 DEAN BEHAVIORAL CONSULTING LLC $68,693.81
      100001913 937 DEVEREUX FOUNDATION POCONOS IBHS $292,301.02
      102920256 5 DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES $96,378.23
      102920256 38 DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES $8,031.10
      102920256 48 DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES $5,000.00
      102920256 49 DIAKON CHILD FAMILY & COMMUNITY MINISTRIES $35,175.96
      100000504 131 DICKINSON CENTER INC $54,858.02
      100000504 135 DICKINSON CENTER INC $331,425.27
      100000504 220 DICKINSON CENTER INC $7,036.21
      100000504 132 DICKINSON CENTER, INC $5,000.00
      103529343 11 DIVERSIFIED TREATMENT ALTERNATIVE CENTERS LLC $535,612.65
      100000522 383 DR GERTRUDE A BARBER CENTER INC $142,362.98
      100000522 518 DR GERTURDE A BARBER CENTER INC $120,758.20
      102650740 3 DUNBAR COMMUNITY COUNSELING SERVICES $404,138.90
      103818551 2 EARLY AUTISM SERVICES LLC $9,440.86
      103274960 3 EDINBORO COUNSELING AND PSYCHOLOGICAL SERVICES $131,763.23
      100002124 674 ELWYN $15,056.75
      100002124 620 ELWYN $6,578.14
      100002124 224 ELWYN $109,882.08
      100002124 700 ELWYN $674,823.44
      100002124 389 ELWYN INC $126,358.30
      102860031 2 EVERGREEN BEHAVIORAL INTERVENTION FOR CHILDREN $35,000.00
      100728906 9 EVERY CHILD INC $116,253.04
      100728906 12 EVERY CHILD INC $14,516.78
      103058034 5 EVOLUTION COUNSELING SERVICES LLC $9,890.30
      100000611 55 FAMILY CARE SERVICES INC $16,947.49
      100756642 48 FAMILY COUNSELING CENTER OF ARMSTRONG COUNTY $47,714.76
      100756642 51 FAMILY COUNSELING CENTER OF ARMSTRONG COUNTY $46,740.68
      100756642 40 FAMILY COUNSELING CENTER OF ARMSTRONG COUNTY $96,971.52
      103815442 1 FAMILY ENRICHMENT CENTER PC $528,386.00
      100866125 1 FAMILY PATHWAYS $34,460.66
      100769829 23 FAMILY PSYCHOLOGICAL ASSOC LTD $68,895.95
      100769829 72 FAMILY PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES $122,860.68
      100727640 19 FAMILY RESOURCES $23,365.27
      100001637 17 FAMILY SERVICE & CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANGO $46,763.51
      100001637 38 FAMILY SERVICE & CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANGO $43,479.25
      100001637 39 FAMILY SERVICE & CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANGO $9,953.78
      100001637 40 FAMILY SERVICE AND CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANG $8,178.86
      100001637 41 FAMILY SERVICE AND CHILDRENS AID SOCIETY OF VENANG $5,814.84
      100743635 6 FAMILY SERVICES OF NW PA $64,948.89
      100743635 53 FAMILY SERVICES OF NW PA $30,876.35
      100743635 60 FAMILY SERVICES OF NWPA $41,876.99
      100743635 61 FAMILY SERVICES OF NWPA $32,768.77
      103823589 2 FAMILY THERAPY AND CONSULTATION SERVICES $23,383.78
      100005387 240 FAMILYLINKS $60,760.85
      100814610 18 FELLOWSHIP HEALTH RESOURCES INC $198,217.77
      103633753 2 FIRST CHILDREN LEARNING SERVICES $5,000.00
      100775002 121 FOLIUM INC $201,084.23
      100775002 37 FOLIUM INC DBA LAUREL LIFE SERVICES $5,000.00
      102576545 6 FOOTSTEPS PSYCHOLOGICAL SERVICES PC $223,147.60
      100759410 56 FRIENDSHIP HOUSE $21,916.83
      100759410 58 FRIENDSHIP HOUSE $167,740.71
      100759410 95 FRIENDSHIP HOUSE $403,250.17
      100754254 27 GLADE RUN LUTHERAN SERVICES $51,545.13
      100754254 26 GLADE RUN LUTHERAN SERVICES $52,694.24
      100754254 55 GLADE RUN LUTHERAN SERVICES $102,237.41
      100754254 120 GLADE RUN LUTHERAN SERVICES $53,667.78
      100754254 136 GLADE RUN LUTHERAN SERVICES $146,427.28
      102948767 7 GLENN R KOCH AND ASSOCIATES LLC $207,043.80
      100000710 14 GOODWILL OF THE SOUTHERN ALLEGHENIES $74,505.12
      100002957 91 GREENE ARC INC $5,977.69
      102745595 1 HAND IN HAND CHRISTIAN COUNSELING LLC $107,927.71
      1410380 51 HARBORCREEK YOUTH SERVICES $10,619.06
      100776313 8 HAVEN HOUSE $377,748.26
      1832512 21 HEMPFIELD BEHAVIORAL HEALTH INC $12,000.40
      100772735 12 HOLCOMB ASSOCIATES INC $79,291.23
      100772735 87 HOLCOMB ASSOCIATES INC $5,000.00
      100772735 130 HOLCOMB ASSOCIATES INC $29,272.41
      100772735 82 HOLCOMB ASSOCIATES INC $69,185.86
      100772735 121 HOLCOMB ASSOCIATES INC $309,649.04
      100772735 122 HOLCOMB ASSOCIATES INC $355,997.62
      100772735 128 HOLCOMB ASSOCIATES INC $5,000.00
      100772735 89 HOLCOMB BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS $34,899.50
      100772735 63 HOLCOMB BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS $5,000.00
      100003239 134 HORIZON HOUSE INC $218,732.34
      100744599 44 HORIZON HOUSE REHABILITATION SERVICES INC $71,386.76
      100756268 52 HUMAN SERVICES CENTER $70,764.10
      100756268 19 HUMAN SERVICES CENTER, INC $5,000.00
      100727883 34 HUMAN SERVICES INC $301,082.91
      103850960 2 HUMMINGBIRD ABA THERAPY LLC $21,360.01
      101925552 6 INDEPENDENT FAMILY SERVICES INC $106,431.06
      100000818 250 INDIAN CREEK FOUNDATION $246,775.15
      100000836 163 INTERCOMMUNITY ACTION $65,456.29
      100762434 5 INTERCULTURAL FAMILY SERVICES INC $163,846.04
      100762434 8 INTERCULTURAL FAMILY SERVICES INC $162,785.01
      100003041 215 JEVS HUMAN SERVICES/WORK AND RECOVERY PROGRAM $317,599.79
      1718222 5 JEWISH FAMILY SERVICE OF GREATER HARRISBURG INC $15,311.34
      100007926 7 JEWISH RESIDENTIAL SERVICES INC $61,452.23
      103245592 3 JOURNEY CENTER LLC $242,306.10
      100771925 11 JUVENILE JUSTICE CENTER OF PHILADELPHIA $126,014.41
      101941850 3 K/S‐MST $123,564.05
      103814650 1 KEYSTONE APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS LLC $9,242.80
      103786565 1 KEYSTONE BEHAVIOR SERVICES $42,986.64
      100776233 36 KEYSTONE CRISIS INTERVENTION $5,000.00
      100001038 1056 KEYSTONE SERVICE SYSTEMS INC $29,582.47
      100728370 41 KIDSPEACE CHILDRENS HOSPITAL INC $217,876.16
      100728370 42 KIDSPEACE CHILDRENS HOSPITAL INC $97,084.95
      100763290 121 KIDSPEACE NATIONAL CENTERS INC $74,803.20
      103239183 3 LAILA WAY INC $113,513.77
      1832156 4 LAUREL CREEK COUNSELING $198,656.72
      100775002 36 LAUREL LIFE SERVICES $99,965.08
      100775002 109 LAUREL LIFE SERVICES $5,000.00
      100004942 39 LEHIGH UNIVERSITY AUTISM SERVICES $36,211.97
      100772252 70 LENAPE VALLEY FOUNDATION $80,590.11
      100772252 15 LENAPE VALLEY FOUNDATION $5,000.00
      100003669 42 LUZERNE INTERMEDIATE UNIT 18 $172,550.89
      100003669 43 LUZERNE INTERMEDIATE UNIT 18 $25,432.94
      100733218 19 LYCOMING CLINTON JOINDER BOARD $5,000.00
      101107499 7 LYCOMING THERAPEUTIC WRAP AROUND SERVICES INC $148,362.18
      100774257 86 MALVERN COMMUNITY HEALTH SERVICES INC $197,933.04
      100774257 92 MALVERN COMMUNITY HEALTH SERVICES INC $87,943.72
      100776289 17 MATERNAL CHILD CONSORTIUM INC $98,852.26
      103533275 4 MATRIX BEHAVIOR SOLUTIONS LLC $1,283,416.12
      101722148 7 MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF WASHINGTON COUNTY $9,937.07
      103834312 1 MENTAL HEALTH SOLUTION $69,128.02
      100003275 18 MERAKEY BUCKS COUNTY $67,211.60
      100003275 97 MERAKEY BUCKS COUNTY $125,011.41
      100003284 124 MERAKEY CHESTER COUNTY 503 WALNUT RD $36,812.15
      100746913 56 MERAKEY CHILDRENS SERVICES $376,334.32
      100001753 58 MERAKEY DELAWARE COUNTY‐800 CHESTER PIKE $256,577.06
      100729959 92 MERAKEY MONTGOMERY CO 400 N BROAD $131,722.60
      100729959 79 MERAKEY MONTGOMERY COUNTY $43,308.56
      100001744 991 MERAKEY PENNSYLVANIA $5,000.00
      100001744 1066 MERAKEY PENNSYLVANIA $385,958.00
      100001744 1067 MERAKEY PENNSYLVANIA $155,619.30
      100001744 1070 MERAKEY PENNSYLVANIA $125,206.93
      100001744 1075 MERAKEY PENNSYLVANIA $52,366.56
      100001744 389 MERAKEY PENNSYLVANIA FBS 25 ROTHERMEL $5,000.00
      100001744 388 MERAKEY PENNSYLVANIA MAIN ST 912 $163,698.91
      100001744 555 MERAKEY PENNSYLVANIA‐3864 ADLER PLACE $44,148.20
      100001735 316 MERAKEY PHILADELPHIA $582,215.45
      100001735 315 MERAKEY PHILADELPHIA $195,035.87
      100001735 319 MERAKEY PHILADELPHIA $40,963.07
      100007677 22 MERCER COUNTY BEHAVIORAL HEALTH COMMISSION INC $5,000.00
      100007677 12 MERCER COUNTY BEHAVIORAL HEALTH COMMISSIONS, INC $5,000.00
      103232825 2 MILESTONE BEHAVIORAL HEALTH $257,719.23
      103809445 1 MISSION AUTISM CLINICS LLC $41,331.06
      101755149 4 MOMENTUM SERVICES LLC $44,965.01
      101755149 5 MOMENTUM SERVICES LLC $51,053.77
      100002607 982 NATIONAL MENTOR HEALTHCARE IBHS $391,237.07
      100002607 990 NATIONAL MENTOR HEALTHCARE IBHS $5,000.00
      100002607 949 NATIONAL MENTOR HEALTHCARE READING FB $21,193.88
      100759260 51 NHS STEVENS CENTER $13,728.91
      100759260 54 NHS STEVENS CENTER $5,000.00
      100759260 52 NHS STEVENS CENTER $5,000.00
      100759260 53 NHS STEVENS CENTER $5,000.00
      100759260 5 NHS STEVENS CENTER‐33 STATE AVE $108,719.13
      101075528 10 NISAR INC $33,357.88
      103849271 1 NLS ABA SERVICES LLC $8,102.69
      102545057 4 NORTH STAR BEHAVIORAL HEALTH SERVICES $190,658.15
      100003417 82 NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH $759,359.52
      100003417 83 NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH $402,036.88
      100003417 84 NORTHEAST COMMUNITY CENTER FOR BEHAVIORAL HEALTH $247,572.70
      100773572 43 NORTHEAST TREATMENT CENTERS INC $34,212.07
      100773572 46 NORTHEAST TREATMENT CENTERS INC $273,495.47
      100778200 17 NORTHERN CHILDRENS SERVICES $171,306.67
      100754058 40 NORTHERN TIER COUNSELING INC $122,683.50
      100754058 103 NORTHERN TIER COUNSELING INC $104,113.00
      100754058 100 NORTHERN TIER COUNSELING INC $73,553.90
      100732490 4 NULTON DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER $76,013.85
      100732490 52 NULTON DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER $5,000.00
      103865631 1 NURTURING BY HANDS BEHAVIOR CONSULTANT LLC $17,299.78
      102001663 22 OMNI HEALTH SERVICES INC $159,057.42
      102001663 24 OMNI HEALTH SERVICES INC $5,000.00
      100762659 8 OPEN DOOR OF INDIANA PENNSYLVANIA $5,000.00
      101362876 59 PA TREATMENT AND HEALING $40,797.82
      102478929 2 PAC FAMILY BASED SERVICES $64,682.54
      1815290 7 PAOLETTA COUNSELING SERVICES INC $127,337.35
      103407037 6 PARAGON BEHAVIORAL HEALTH $113,391.89
      103407037 5 PARAGON BEHAVIORAL HEALTH SERVICES LLC $169,940.56
      103787348 2 PASSIONATE THOUGHTS BEHAVIORAL COUNSELING AND EVAL $13,579.81
      100001584 159 PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC ‐ FBMH $130,288.44
      100001584 170 PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC ‐ PRS (CIRC) $633,388.79
      100001584 175 PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC ‐ Crisis $10,093.44
      100001584 167 PATH PEOPLE ACTING TO HELP INC $25,648.77
      103838090 130 PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC $656,896.47
      103838090 131 PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC $101,203.58
      103838090 134 PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC $92,001.41
      103838090 135 PATHWAYS HUMAN SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC $76,875.21
      100001225 48 PAULA TEACHER & ASSOCIATES INC $20,092.93
      100755761 40 PENN FOUNDATION INC $59,259.14
      100755761 61 PENN FOUNDATION INC $13,375.65
      100755761 51 PENN FOUNDATION INC $276,519.81
      100001996 32 PENNDEL MENTAL HEALTH CENTER $31,221.33
      100001996 45 PENNDEL MENTAL HEALTH CENTER $33,787.01
      103293858 3 PENNSYLVANIA AUTISM ACTION CENTER $5,000.00
      100751154 48 PENNSYLVANIA COMPREHENSIVE BEHAVIORAL HEALTH SERVI $252,650.93
      100775512 89 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $337,808.32
      100775512 170 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $96,253.94
      100775512 182 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $30,736.83
      100775512 184 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $30,873.81
      100775512 262 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $29,214.83
      100775512 273 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $97,273.68
      100775512 266 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES $943,248.07
      100775512 267 PENNSYLVANIA COUNSELING SERVICES INC $129,562.95
      100727954 13 PHILADELPHIA MENTAL HEALTH CLINIC $291,031.40
      100772000 120 PHILHAVEN $152,641.57
      100772000 144 PHILHAVEN $63,688.99
      100772000 146 PHILHAVEN $49,647.04
      100772000 147 PHILHAVEN $51,071.55
      100772000 148 PHILHAVEN $105,505.04
      100772000 149 PHILHAVEN $50,040.62
      100772000 150 PHILHAVEN $46,632.97
      103069299 14 PIECE OF OUR PUZZLE LLC $82,491.99
      103878470 1 PILLAR ABA LLC $16,080.95
      100759368 13 PINEBROOK FAMILY ANSWERS $46,976.59
      102266480 9 POTENTIAL INC $139,200.63
      100003088 52 PRESSLEY RIDGE $149,876.60
      100003088 136 PRESSLEY RIDGE $99,817.96
      100003088 150 PRESSLEY RIDGE $88,552.61
      100003088 126 PRESSLEY RIDGE $40,548.67
      100003088 76 PRESSLEY RIDGE $6,090.54
      100003088 159 PRESSLEY RIDGE $5,000.00
      100003088 224 PRESSLEY RIDGE $67,452.13
      100003088 229 PRESSLEY RIDGE $23,183.18
      103595910 3 PROGRESSIVE APPLIED BEHAVIORAL TREATMENT $60,156.92
      103115130 51 PROSPECT CCMC LLC $201,272.59
      103115130 57 PROSPECT CCMC LLC $197,752.76
      103758560 1 PSYCHIATRIC REHABILITATION WORKS $47,797.03
      100001664 92 PUBLIC HEALTH MANAGEMENT CORPORATION $174,979.48
      100001664 94 PUBLIC HEALTH MANAGEMENT CORPORATION $428,650.09
      100004960 28 RECOVERY PATHS $275,233.83
      100001717 471 REDCO GROUP $31,742.70
      100001717 571 REDCO GROUP $1,536,397.15
      100984684 3 REGIONAL BEHAVIORAL CONSULTANTS INC $127,748.70
      100003257 21 REGIONAL COUNSELING CENTER $10,727.46
      100001708 204 RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT $5,000.00
      100001708 236 RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT ‐ NEW PERSPECTIVES $5,000.00
      100001708 969 RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC $5,000.00
      100001708 1044 RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC $24,502.11
      100001708 1102 RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT INC $5,000.00
      100751136 24 SAFE HARBOR BEHAVIORAL HEALTH CRISIS SERVICES $22,099.74
      100733684 6 SAFETY NET COUNSELING INC $87,694.88
      103807164 1 SAGEWOOD INC $92,773.34
      100004639 142 SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH INC $386,882.74
      100004639 160 SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC $157,679.11
      100004639 68 SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC $129,713.01
      100004639 103 SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC $239,168.13
      100004639 215 SALISBURY BEHAVIORAL HEALTH LLC $141,303.12
      103836219 1 SCHOOL OF PLAY LLC $8,488.65
      100001950 118 SCRANTON COUNSELING CENTER $37,750.72
      100001950 119 SCRANTON COUNSELING CENTER $7,535.25
      100001950 100 SCRANTON COUNSELING CENTER $46,732.16
      100001950 101 SCRANTON COUNSELING CENTER $164,628.49
      100001950 102 SCRANTON COUNSELING CENTER          $58,336.29
      100006624 3 SERVICE ACCESS AND MANAGEMENT, INC $5,930.92
      1966445 2 SHAMROCK SOLUTIONS INC $24,565.11
      103377288 20 SHARON REGIONAL MEDICAL CENTER $293,789.00
      100776028 41 SILVER SPRINGS‐MARTIN LUTHER SCHOOL $9,063.52
      100776028 43 SILVER SPRINGS‐MARTIN LUTHER SCHOOL $312,449.81
      101590666 1 SISTER JAMES ANN GERMUSKA $100,468.56
      100001323 432 SKILLS OF CENTRAL PENNSYLVANIA INC $499,631.06
      100757819 14 SOUTHWESTERN HUMAN SERVICES $330,511.36
      100778710 43 SOUTHWOOD PSYCHIATRIC HOSPITAL LLC $142,852.56
      100740114 94 SPHS BEHAVIORAL HEALTH $99,124.13
      100759395 25 SPHS CARE CENTER $5,000.00
      100006348 42 STAIRWAYS BEHAVIORAL HEALTH $135,672.71
      100001397 731 STEP BY STEP INC CBH KIDDER ST $733,322.24
      100001397 420 STEP BY STEP INC MOBILE PSYCH REHAB $15,993.34
      100003954 10 SUNNY DAYS EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENTAL SERVICES $109,219.93
      103511705 2 SWANK EARLY SKILLS DEVELOPMENT $24,569.60
      100775933 152 T W PONESSA & ASSOCIATES COUNSELING SERVICES INC $2,664,785.61
      1840659 2 TEAM COUNSELING CONCEPTS INC $368,940.08
      101999879 67 TEAMCARE BEHAVIORAL HEALTH LLC $68,987.27
      101999879 51 TEAMCARE BEHAVIORAL HEALTH LLC $73,353.30
      100728343 11 THE CENTER FOR AUTISM $87,598.38
      100728343 12 THE CENTER FOR AUTISM $106,810.20
      103167914 2 THE CHILDRENS BEHAVIORAL HEALTH CENTER $45,485.24
      100727140 30 THE CHILDRENS INSTITUTE OF PITTSBURGH $75,140.92
      100715523 89 THE CONSORTIUM SEEDS OF HOPE $957,467.75
      103281285 3 THE GREGORY CENTER FOR APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS $180,074.63
      100002643 3 THE GUIDANCE CENTER $45,129.89
      100002643 34 THE GUIDANCE CENTER $5,000.00
      100002643 42 THE GUIDANCE CENTER $6,816.17
      100002643 63 THE GUIDANCE CENTER $49,553.09
      1710770 2 THE NETWORK FOR BEHAVIOR CHANGE $244,604.10
      102659156 3 THE STERN CENTER FOR DEVELOPMENTAL & BEHAVIORAL HE $5,000.00
      102659156 2 THE STERN CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL $27,834.88
      102659156 10 THE STERN CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL $151,835.85
      101391635 10 THE VISTA FOUNDATION $32,893.20
      100001468 90 THRESHOLD REHABILITATION SERVICES INC $397,241.17
      103360244 5 THRIVE THERAPY LLC $78,832.96
      100744641 101 TRUENORTH WELLNESS SERVICES $45,051.26
      100744641 64 TRUENORTH WELLNESS SERVICES $5,000.00
      100744641 33 TRUENORTH WELLNESS SERVICES $9,580.87
      100744641 216 TRUENORTH WELLNESS SERVICES $405,799.55
      100744641 218 TRUENORTH WELLNESS SERVICES $63,765.16
      1851803 7 UNITY FAMILY SERVICES $27,928.73
      1851803 1 UNITY FAMILY SERVICES INC $191,843.27
      1851803 6 UNITY FAMILY SERVICES INC $5,000.00
      100727829 107 UPMC ALTOONA $5,000.00
      100000765 61 UPMC BEHAVIORAL HEALTH OF THE ALLEGHENIES $110,398.00
      100000765 133 UPMC BEHAVIORAL HEALTH OF THE ALLEGHENIES $40,675.94
      100000980 129 UPMC WESTERN BEHAVIORAL HEALTH AT MON YOUGH $24,870.62
      100001904 191 UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL $88,512.02
      100001904 294 UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL $5,000.00
      100001904 239 UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL $74,014.91
      100001904 226 UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL $72,990.41
      100001904 296 UPMC WESTERN PSYCHIATRIC HOSPITAL $423,741.76
      100729780 79 VALLEY YOUTH HOUSE COMMITTEE INC $106,400.62
      100729780 82 VALLEY YOUTH HOUSE COMMITTEE INC $42,702.24
      103286639 2 VERBAL BEGINNINGS $5,000.00
      102819026 4 VISION BEHAVIORAL HEALTH SERVICES $80,996.38
      101391635 11 VISTA AUTISM SERVICES $45,693.46
      100749942 32 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $40,508.35
      100749942 33 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $44,131.83
      100749942 34 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $5,000.00
      100749942 35 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $31,720.07
      100749942 36 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $621,073.00
      100749942 38 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $26,826.97
      100749942 39 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $19,191.51
      100749942 41 VOCATIONAL SERVICES COMPANY $30,775.48
      101643189 1 WARWICK FAMILY BASED PROGRAM INC $417,954.40
      101643189 2 WARWICK FAMILY BASED PROGRAM INC $5,000.00
      1731082 14 WAYNE COUNTY $47,817.36
      1680493 7 WEDGE MEDICAL CENTER‐RECOVERY & EDUCATION CENTER $3,237,508.55
      100772000 124 WELLSPAN PHILHAVEN $8,329.57
      100772000 151 WELLSPAN PHILHAVEN CRISIS INTERVENTION $5,000.00
      100772000 123 WELLSPAN PHILHAVEN FAMILY BASED MENTAL HEALTH $48,853.72
      102337626 8 WELLSPRING COMMUNITY SUPPORT SERVICES $66,898.56
      100002803 45 WES HEALTH CENTERS INC $102,917.77
      100002803 54 WES HEALTH CENTERS INC $448,997.78
      100002803 72 WES HEALTH CENTERS INC $237,095.60
      103459131 1 WESLEY FAMILY SERVICES $207,332.17
      103459131 2 WESLEY FAMILY SERVICES $23,175.02
      103459131 117 WESLEY FAMILY SERVICES $20,681.47
      103459131 143 WESLEY FAMILY SERVICES $77,737.84
      103459131 122 WESLEY FAMILY SERVICES $384,490.33
      103459131 124 WESLEY FAMILY SERVICES $79,587.11
      103459131 125 WESLEY FAMILY SERVICES $9,897.92
      103459131 126 WESLEY FAMILY SERVICES $22,500.12
      100715523 118 WEST PHILA COMMUNITY MENTAL HEALTH CONSORTIUM INC $5,000.00
      100715523 95 WEST PHILADELPHIA MH CONSORTIUM $78,987.59
      100747788 29 WESTERN PENNSYLVANIA PSYCH CARE $88,489.65
      102288577 18 WILKES BARRE BEHAVIORAL HOSPITAL COMPANY LLC $628,167.38
      102288577 42 WILKES BARRE BEHAVIORAL HOSPITAL COMPANY LLC $417,200.70
      102145707 4 WJS ALLEGHENY PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES INC $409,042.15
      102142803 5 WJS PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES INC $219,618.07
      100007480 103 YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC $14,296.67
      100007480 137 YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC $8,310.13
      100007480 143 YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC $1,589,924.14
      100007480 145 YOUTH ADVOCATE PROGRAMS INC $453,173.98

      FAQs - Behavioral Health Workforce Gap Payment

      Please send questions or concerns to the following Resource Account:  RAPWBHHCBSPayments@pa.gov.   

      Payments were calculated for providers of Family Based Mental Health (FBMH) services, Psychiatric Rehabilitation Services (PRS), Mobile Crisis services, and Intensive Behavioral Health Services (IBHS) who had encounters for services reported by the Behavioral Health HealthChoices Managed Care Organizations (BH-MCOs) (encounters are the reported claims the BH-MCOs paid for services provided).  The below PROMISe Provider Type and Provider Specialty was used to determine the eligible providers:  

      • 11/115 was used to determine FBMH providers; 
      • 11/123 was used for PRS providers; 
      • 11/118 was used for Crisis providers; and 
      • 11/590, 11/591 and 11/592 were used for IBHS providers.  

      Additionally, Crisis providers must have been licensed to provide Mobile Crisis Individual Delivered, Mobile Crisis Team Delivered or Medical Mobile Crisis Team Delivered services. Depending on how a provider bills its claims, encounters could only be “hitting” one service location, thus the other service locations that are enrolled reflect no claims or encounters.   

      The $83.5M was allocated among FBMH, Mobile Crisis, IBHS, and PRS providers. For providers enrolled in PROMISe with these specific provider type and specialties, the Department took the number of units of service as reported in the encounters that the Behavioral Health HealthChoices Managed Care Organizations submitted to PROMISe and calculated the percentage of each service types’ total units against the total units of service for the four provider types. The amounts provided for each service were then allocated by each provider’s units claimed against the total units of service for all providers within each service.  A minimum of $5,000 was provided. 

      If a provider believes there is an error, the provider may contact OMHSAS at RAPWBHHCBSPayments@pa.gov.  Additional information on how eligibility for payment was determined can be found in Question #2 and Question #3.   

      All information was pulled from the PROMISe provider file. Information on how to update PROMISe information can be found on the PROMISe Provider Enrollment page.

      Providers have until October 31, 2023 to spend the Behavioral Health Workforce Gap payment. 

      DHS expects to share guidance on reporting in the Spring of 2022.  Providers have until October 31, 2023 to spend the Behavioral Health Workforce Gap payment.   

      Providers can submit an attestation until July 1, 2022.  The February 1st due date was the deadline to issue the payments in March 2022.  The later the attestation is received, the later the payment will be issued via PROMISe to the provider.

      If a provider has not submitted an attestation by July 1, 2022, the Department of Human Service (DHS) will issue one final communication and provide 30 days for the provider to return their attestation.  If there is still no attestation submitted, DHS will make determinations about the Behavioral Health Workforce Gap funding not claimed by providers. 

      These funds are not considered duplicative of any funding that may have been provided by a BH-MCO.  This is additional funding and should be treated as separate from any funding received from a BH-MCO. 

      If you wish to decline the funding, please return the attestation letter with a note stating that you are declining these funds. 

      The funds are to be used for workforce retention and strengthening your behavioral health direct care workforce at the specified service location(s).  If you provide FBMH, PRS, Mobile Crisis and/or IBHS services at additional service locations beyond the one identified in the attestation, a request may be sent to RA-PWBHHCBSPayments@pa.gov to consider the additional service locations in the funding.  Please identify the additional service locations in your request with their PROMISe ID and service location. 

      The funds must be used for strengthening the behavioral health direct care workforce. No portion of the payments can be used to increase executive compensation, which would include payments to Directors, Officers, and Board members. 

      House Bill 253, which was signed into law as Act 2 of 2022, is a separate round of funding from the Behavioral Health Workforce Gap payments.  Act 2 applies to inpatient and residential behavioral health facilities.  DHS is working on guidance related to Act 2 payments that will be shared with eligible providers.  The Behavioral Health Workforce Gap payments are for home and community-based service providers providing FBMH services, Mobile Crisis services, PRS and IBHS. 

      Yes, any unspent portion of the funds will have to be returned to DHS no later than December 31, 2023. 

      Yes, please make a notation on the attestation of the smaller amount that you would prefer to receive.

      Related Resources