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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Lower Susquehanna Regional Committee

    Previous Years' Meetings

    Agendas, minutes, and handouts of previous year's meetings for the Lower Susquehanna Regional Committee

    Previous meeting's minutes, agendas and handouts

    October 16, 2025

    October 17, 2024

    April 10, 2024

     