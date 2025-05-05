Lower Susquehanna Regional Committee

Previous meeting's minutes, agendas and handouts
October 11, 2023
- October 11, 2023 Agenda (PDF)
April 12, 2023
- April 12, 2023 Agenda (PDF) - Note: This meeting is only offered virtually
November 10, 2008 Agenda (PDF)
September 15, 2008 Combined Committee and Public Hearing/Meeting Agenda (PDF)
November 19, 2007 Agenda (PDF)
November 21, 2005 Agenda (PDF)
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Presentation-Water Resources Planning (ACT220) and the State water Plan
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Executive Summary of Pennsylvania’s Draft Chesapeake Bay Tributary Strategy (PDF)
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August 2, 2004 Revised Agenda (PDF)
June 7, 2004 Agenda (Revised) (PDF)
December 18, 2003 Agenda (PDF)
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Recommended Revisions to all Regional Committee Bylaws (PDF)
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