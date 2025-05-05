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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 


    General Inquiries
    RA-EPOEJ@pa.gov

    Fernando Treviño, Special Deputy Secretary
    ftrevinoma@pa.gov, 717-783-7753

    Justin Dula, Senior Advisor
    jdula@pa.gov, 484-250-5818

    Conner Cavey, Governor’s Science and Technology Fellow
    ccavey@pa.gov, 610-861-2028

    María C. Tavera Vilchis, Northeast Regional Coordinator
    mtaveravil@pa.gov, 717-772-4051

    Dong Yoon Kim, Southeast Regional Coordinator
    dokim@pa.gov, 484-250-5852

    Jordi Comas, Northcentral Regional Coordinator
    jcomas@pa.gov, 570-327-3656

    Eli Downie, Southcentral Regional Coordinator
    eldowniete@pa.gov, 717-705-4735

    Emily Green, Southwest Regional Coordinator
    emgreen@pa.gov, 412-442-4042
     

    DEP Office of Environmental Justice
    PO Box 2063
    Harrisburg, PA 17101
    RA-EPOEJ@pa.gov