General Inquiries
RA-EPOEJ@pa.gov
Fernando Treviño, Special Deputy Secretary
ftrevinoma@pa.gov, 717-783-7753
Justin Dula, Senior Advisor
jdula@pa.gov, 484-250-5818
Conner Cavey, Governor’s Science and Technology Fellow
ccavey@pa.gov, 610-861-2028
María C. Tavera Vilchis, Northeast Regional Coordinator
mtaveravil@pa.gov, 717-772-4051
Dong Yoon Kim, Southeast Regional Coordinator
dokim@pa.gov, 484-250-5852
Jordi Comas, Northcentral Regional Coordinator
jcomas@pa.gov, 570-327-3656
Eli Downie, Southcentral Regional Coordinator
eldowniete@pa.gov, 717-705-4735
Emily Green, Southwest Regional Coordinator
emgreen@pa.gov, 412-442-4042
DEP Office of Environmental Justice
PO Box 2063
Harrisburg, PA 17101
RA-EPOEJ@pa.gov