Southwest Regional Office
400 Waterfront Drive
Pittsburgh, PA 15222
Regional Director: Eric Gustafson
Office Hours: 8am - 4pm
Phone: 412-442-4000 (24 hours)
File reviews: 412-442-4284
Fax: 412-442-4194
Counties Served
Allegheny, Beaver, Cambria, Fayette, Greene, Somerset, Washington, and Westmoreland.
District Offices
California District Mining Office
25 Technology Drive
California Technology Park
Coal Center, PA 15423
Phone:
724-769-1100 (business hours)
800-541-2050 (after hours)
Fax:
724-769-1102
New Stanton District Mining Office
131 Broadview Road
New Stanton, PA 15672
Phone:
724-925-5500 (business hours)
800-541-2050 (after hours)
Fax:
724-925-5557
Cambria District Mining Office
286 Industrial Park Road
Ebensburg, PA 15931-4119
Phone:
814-472-1900 (business hours)
800-541-2050 (after hours)
Fax:
814-472-1898
Southwest Community Information
DEP believes that it is vital for citizens to be informed about environmental issues in their communities, especially those issues that are of significant local interest and impact over an extended period of time. It is the purpose of the Community Involvement section to make information about major environmental issues within the eight counties of southwestern Pennsylvania conveniently located and accessible to all residents.
-
American Zinc and Chemical Site
-
CBS Vanport HSCA Response
-
Hill Top Energy Center
-
Maggie Lynn Mine
-
MarkWest Harmon Creek Gas Plant
-
MarkWest Houston Gas Plant
-
Mazzaro – McKees Rocks Landfill HSCA Response
-
Ohio Train Derailment
-
Pool Doctor – Beaver Alkali Products Site
-
Quaker Valley High School
-
RACT III
-
Revolution Cryogenic Plant
-
Rustic Ridge #1 Mine Expansion
-
Shell Petrochemical Complex
-
Tenaska Westmoreland
-
Tub Mill and Clearview Farms HSCA
-
Westmoreland Sanitary Landfill LLC
Phone Directory
-
Director Eric Gustafson
-
Assistant Regional Director Dana Drake
-
Environmental Justice Regional Coordinator Emily Green
-
Emergency Response Program Manager Don Bialosky
-
Energy Program Specialist Joyce Turkaly
-
Regional Communications Manager Laina Aquiline
-
External Affairs Manager Brian Schimmel
-
External Affairs Manager Rocco Giammaria
-
Service Representative Tara Pirro
-
Information Technology Generalist Chuck Hines
-
Environmental Program Manager Mark Gorog
-
Environmental Engineer Manager (Permits) Sheri Guerrieri
-
Environmental Group Manager (Permits) Tom Joseph
-
Environmental Group Manager (Operations) Steve Wiedemer
-
District Supervisor (New Stanton) Tom Norris
-
District Supervisor (Pittsburgh) Vacant
-
Regional Counsel John Herman
-
Litigation Coordinator Michael Heilman
-
Assistant Regional Counsel George Jugovic
-
Assistant Regional Counsel Ed Stokan
-
Assistant Regional Counsel Rick Watling
-
Assistant Counsel Jeffrey Bailey
-
Assistant Counsel Brian Greenert
-
Assistant Counsel Matt Kessler
-
Assistant Counsel Tyra Oliver
-
Assistant Counsel Elena Papadakos
-
Assistant Counsel Kathleen Ryan
-
Assistant Counsel Chris Ryder
-
Assistant Counsel Melanie Seigel
-
Assistant Counsel Forrest Smith
-
Assistant Counsel Sharon Stritmatter
-
Assistant Counsel Riley Baker
-
Investigator Ryan Fuller
-
Legal Analyst Blaire Patrick
-
Legal Office Administrator 3 Cassandra Lehn
-
Legal Office Administrator 1 Kelli Mixter
-
Legal Office Administrator 1 Josh Tabor
-
Environmental Program Manager Diane McDaniel
-
Environmental Group Manager (HSCA) Paul Vogel
-
Environmental Group Manager (Tanks) Abbey Owoc
-
Environmental Group Manager (Land Recycling) Tom Buchan
-
Water Quality Specialist Supervisor (Tanks) Evan Elliot
-
Business Manager Deb Adams
-
Clerical Supervisor Marion Leturgey
-
Administrative Officer Alison Vatter
-
Environmental Program Manager (Operations) David McDermott
-
Environmental Program Manager (Subsurface Permits) Tom Donohue
-
Environmental Program Manager (Surface Permits) Alexandria Barravecchio
-
Professional Geologist Manager (Subsurface Permits) Heather Campbell
-
Professional Geologist Manager (Operations) Matt Dracup
-
Environmental Engineer Manager (Surface Permits) John Schwalbe
-
Environmental Group Manager (Operations) April Weiland
-
Environmental Group Manager (Operations) Emily Leghart
-
Aquatic Biologist Supervisor (Surface Permitting) Mike Stephan
-
Oil & Gas Inspector Supervisor (New Stanton) Justin Najewicz
-
Oil & Gas Inspector Supervisor (California) Scott Sabocheck
-
Oil & Gas Water Quality Supervisor (California) Samuel Steingrabe
-
Oil & Gas Water Quality Supervisor (New Stanton) Samantha Foulk
-
Oil & Gas Inspector Supervisor (Operations) Cliff Simmons
-
Oil & Gas Water Quality Supervisor (Operations) Vacant
-
Radiation Protection Program Manager Barbara Bookser
-
Radiation Protection Program Supervisor Grace Schoeniger
-
Radiation Protection Program Supervisor Alyssa Oskin
-
Environmental Program Manager Sharon Svitek
-
Environmental Group Manager (Permits) Joe Smierciak
-
Environmental Group Manager (Operations) Ben Williams
-
Solid Waste Supervisor (New Stanton) Ken Lee
-
Solid Waste Supervisor (Pittsburgh) Quinten Cameron
-
Solid Waste Supervisor (Recycling & Planning) Mike Celaschi
-
Environmental Program Manager Kevin Halloran
-
Environmental Engineer Manager (Permits) Mike Fifth
-
Environmental Engineer Manager (Permits) Mahbuba Iasmin
-
Environmental Engineer Manager (Operations) Stacey Greenwald
-
Sewage Planning Supervisor Regis Ryan
-
Water Quality Specialist Supervisor Amanda Schmidt
-
Water Quality Specialist Supervisor Jim Stewart
-
Aquatic Biologist Supervisor Rick Spear
-
Clerical Supervisor Paul Livingston
-
Environmental Program Manager Renee Diehl
-
Environmental Engineer Manager (Permits) Tim McClelland
-
Environmental Group Manager (Operations) John Thomas
-
Sanitarian Supervisor (New Stanton & Ebensburg) Ed Galovich
-
Sanitarian Supervisor (Pittsburgh & New Stanton) Zach Shoff
-
Environmental Program Manager Beth Farley, P.E., has accepted an offer to be next SWRO Waterways and Wetlands Program Manager. Beth will start in her new position on July 25, 2026.
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Environmental Group Manager (Construction (Chapter 102) Permits) Lou Turka
-
Environmental Group Manager (Water Obstruction & Encroachment (Chapter 105) Permits) Vacant
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Environmental Group Manager (Operations) Aileen Evan
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Water Pollution Biologist Supervisor Joe Snyder
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Water Quality Specialist Supervisor Stuart Demanski
-
Clerical Supervisor Nicole Rohm