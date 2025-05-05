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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    About DEP

    Communications Contacts

    The DEP Communications department is ready to serve news media and researchers with inquiries, file reviews, and Right-to-Know Law requests. Please see the links below for more information. 

    General Phone: (717) 787-1323

    Email: RA-EPNEWS@pa.gov

    Central Office Contacts

    Director of Communications Angela Faulkner
    Press Secretary Neil Shader
    Deputy Communications Director Brandon Glass
    Deputy Communications Director Nate Wardle

    Digital Director Vacant
    Digital Director Darek Jagiela
    Deputy Digital Director​​​​ Anwar Curtis


    Regional Communications Managers

    Southwest Regional Office
    Email: Laina Aquiline

    South-central Regional Office
    Email: John Repetz

    Southeast Regional Office
    Email: Robyn Briggs

    Northeast Regional Office
    Email: Patricia Monahan

    North-central Regional Office
    Email: Megan Lehman

    Northwest Regional Office
    Email: Thomas Decker

    Links