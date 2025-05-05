The DEP Communications department is ready to serve news media and researchers with inquiries, file reviews, and Right-to-Know Law requests. Please see the links below for more information.
Central Office Contacts
Director of Communications Angela Faulkner
Press Secretary Neil Shader
Deputy Communications Director Brandon Glass
Deputy Communications Director Nate Wardle
Digital Director Vacant
Digital Director Darek Jagiela
Deputy Digital Director Anwar Curtis
Regional Communications Managers
Southwest Regional Office
Email: Laina Aquiline
South-central Regional Office
Email: John Repetz
Southeast Regional Office
Email: Robyn Briggs
Northeast Regional Office
Email: Patricia Monahan
North-central Regional Office
Email: Megan Lehman
Northwest Regional Office
Email: Thomas Decker