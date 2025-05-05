Member
Category
Affiliation
Chad Pindar, P.E. (Chair)
Compact Basin Rep
Delaware River Basin Commission
Carol Collier (Vice Chair)
Environment
Drexel University
Kate Harper (Regional Representative)
Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist
Timoney Knox LLP
SeungAh Byun, PhD
CCD Director or Planning Commission Director or County Govt Rep
Chester County Water Resources Authority
Becky Bradley, AICP
CCD Director or Planning Commission Director or County Govt Rep
Lehigh Valley Planning Commission
Andrew Frankenfield
Ag Production
Franklin Farm Market
Kelly Anderson
Public Water Supply
Philadelphia Water Department
Ed Boscola
Public Wastewater
Bethlehem Department of Water and Sewer Resources
Jane Rowan
Industry
Mott MacDonald
Mark Nemitz
Industry
Sanofi Pasteur
James McCarthy
Industry
McCarthy Engineering
Paul Racette
Environment
Pennsylvania Environmental Council
Paula Schuetrum
Environment
Michael Baker
Gary Kribbs, P.G.
Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist
AEON Geoscience, Inc
Mark Bowen, P.E.
Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist
NTM Engineering
Nathan Walker
Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist
Gannett Fleming, Inc.
Stacey Mulholland
Local Government
Plumstead Township
Stacy Crandell
Local Government
Wrightstown Township