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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Member

    Category

    Affiliation

    Chad Pindar, P.E. (Chair)

    Compact Basin Rep

    Delaware River Basin Commission

    Carol Collier (Vice Chair)

    Environment

    Drexel University

    Kate Harper (Regional Representative)

    Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist

    Timoney Knox LLP

    SeungAh Byun, PhD

    CCD Director or Planning Commission Director or County Govt Rep

    Chester County Water Resources Authority

    Becky Bradley, AICP

    CCD Director or Planning Commission Director or County Govt Rep

    Lehigh Valley Planning Commission

    Andrew Frankenfield

    Ag Production

    Franklin Farm Market

    Kelly Anderson

    Public Water Supply

    Philadelphia Water Department

    Ed Boscola

    Public Wastewater

    Bethlehem Department of Water and Sewer Resources

    Jane Rowan

    Industry

    Mott MacDonald

    Mark Nemitz

    Industry

    Sanofi Pasteur

    James McCarthy

    Industry

    McCarthy Engineering

    Paul Racette

    Environment

    Pennsylvania Environmental Council

    Paula Schuetrum

    Environment

    Michael Baker

    Gary Kribbs, P.G.

    Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist

    AEON Geoscience, Inc

    Mark Bowen, P.E.

    Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist

    NTM Engineering

    Nathan Walker

    Engineer, Hydrologist, Geologist, Planner, Lawyer, Economist

    Gannett Fleming, Inc.

    Stacey Mulholland

    Local Government

    Plumstead Township

    Stacy Crandell

    Local Government

    Wrightstown Township

     

     