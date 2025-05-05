Drinking Water Newsletter

The Drinking Water News newsletter from DEP's Safe Drinking Water Program is a bi-annual newsletter intended for the commonwealth's community and nontransient noncommunity public water systems, and may also be of interest to DEP-certified labs. It contains news of interest regarding operations, monitoring and reporting related to state and federal drinking water regulations.
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Newsletter Topics Index (PDF)
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About Safe Drinking Water
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Capability Enhancement Program
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Cybersecurity
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Distribution System Optimization
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Drinking Water Management
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Emergency Preparedness
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FAQ and Resources
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Filter Plant Performance Evaluation
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Interstate Water Resources Management Division
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Where It's Found
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Noncommunity Water Systems
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Operator Certification
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Operator Outreach
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PA Waterborne Diseases
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Partnership for Safe Water
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PFAS in Pennsylvania
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Professional Engineering Services Program
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Public Drinking Water
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Public Water Systems Permits
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PA’s AWOP
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Water Allocation