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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

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    Bureau of Safe Drinking Water

    Drinking Water News

    Drinking Water Newsletter

    The Drinking Water News newsletter from DEP's Safe Drinking Water Program is a bi-annual newsletter intended for the commonwealth's community and nontransient noncommunity public water systems, and may also be of interest to DEP-certified labs. It contains news of interest regarding operations, monitoring and reporting related to state and federal drinking water regulations.

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