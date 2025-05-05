- Nonpublic MDOI FY2025-2026 Payment One
- Nonpublic MDOI FY2025-2026 Payment Two
- Nonpublic MDOI FY2024-2025 Payment One
- Nonpublic MDOI FY2024-2025 Payment Two
- Nonpublic MDOI FY2023-2024 Payment One and Two
- Nonpublic MDOI FY2022-2023 Payment One and Two
- Nonpublic MDOI FY2021-2022 Payment One and Two
- Nonpublic MDOI FY2020-2021 Payment One and Two
- Nonpublic MDOI FY2019-2020 Payment Two
- Nonpublic MDOI FY2019-2020 Payment One
- Nonpublic MDOI FY 2018-2019 Adjusted Payments One and Two
- Nonpublic MDOI FY 2018 - 2019 Payment Two
- Nonpublic MDOI FY 2018 - 2019 Payment One
- Nonpublic MDOI FY 2017 - 2018 Payment Two
- Nonpublic MDOI FY 2017 - 2018 Payment One
- Nonpublic MDOI Payments April 1, 2017 - June 30, 2017
- Nonpublic MDOI Payments January 1, 2017 - March 31, 2017
- Nonpublic MDOI Payments October 1, 2016 - December 31, 2016
- Nonpublic MDOI Payments July 1, 2016 - September 30, 2016
- Nonpublic MDOI Payments April 1, 2016 - June 30, 2016
- Nonpublic MDOI Payments January 1, 2016 - March 31, 2016
- Nonpublic MDOI Payments October 1, 2015 - December 31, 2015
- Nonpublic MDOI Payments July 1, 2015 - September 30, 2015
- Nonpublic MDOI Payments April 1, 2015 - June 30, 2015
- Nonpublic MDOI Payments January 1, 2015 - March 31, 2015
- Nonpublic MDOI Payments October 1, 2014 - December 31, 2014
- Nonpublic MDOI Payments July 1, 2014 - September 30, 2014
- Nonpublic MDOI Payments April 1, 2014 - June 30, 2014
- Nonpublic MDOI Payments January 1, 2014 - March 31, 2014
- Nonpublic MDOI Payments October 1, 2013 - December 31, 2013
- Nonpublic MDOI Payments July 1, 2013 - September 30, 2013
Long-Term Care for Providers