Nursing Facility Bed Request Forms & Resources
2026 Bed Requests
- Bed Transfer Request — January 2026
- Bed Transfer Request — February 2026
- Bed Transfer Request — March 2026
- Bed Transfer Request — April 2026
- Bed Transfer Request — May 2026
- Bed Transfer Request — June 2026
- Bed Transfer Request — July 2026
2025 Bed Requests
- Bed Transfer Request — January 2025
- Bed Transfer Request — February 2025
- Bed Transfer Request — March 2025
- Bed Transfer Request — April 2025
- Bed Transfer Request — May 2025
- Bed Transfer Request — June 2025
- Bed Transfer Request — July 2025
- Bed Transfer Request — August 2025
- Bed Transfer Request — September 2025
- Bed Transfer Request — October 2025
- Bed Transfer Request — November 2025
- Bed Transfer Request — December 2025
2024 Bed Requests
- Bed Transfer Request — January 2024
- Bed Transfer Request — February 2024
- Bed Transfer Request — March 2024
- Bed Transfer Request — April 2024
- Bed Transfer Request — May 2024
- Bed Transfer Request — June 2024
- Bed Transfer Request — July 2024
- Bed Transfer Request — August 2024
- Bed Transfer Request — September 2024
- Bed Transfer Request — October 2024
- Bed Transfer Request — November 2024
- Bed Transfer Request — December 2024
2023 Bed Requests
- Bed Transfer Request — January 2023
- Bed Transfer Request — February 2023
- Bed Transfer Request — March 2023
- Bed Transfer Request — April 2023
- Bed Transfer Request — May 2023
- Bed Transfer Request — June 2023
- Bed Transfer Request — July 2023
- Bed Transfer Request — August 2023
- Bed Transfer Request — September 2023
- Bed Transfer Request — October 2023
- Bed Transfer Request — November 2023
- Bed Transfer Request — December 2023
2022 Bed Requests
- Bed Transfer Request — January 2022
- Bed Transfer Request — February 2022
- Bed Transfer Request — March 2022
- Bed Transfer Request — April 2022
- Bed Transfer Request — May 2022
- Bed Transfer Request — June 2022
- Bed Transfer Request — July 2022
- Bed Transfer Request — August 2022
- Bed Transfer Request — September 2022
- Bed Transfer Request — October 2022
- Bed Transfer Request — November 2022
- Bed Transfer Request — December 2022
2021 Bed Requests
- Bed Transfer Request — January 2021
- Bed Transfer Request — February 2021
- Bed Transfer Request — March 2021
- Bed Transfer Request — April 2021
- Bed Transfer Request — May 2021
- Bed Transfer Request — June 2021
- Bed Transfer Request — July 2021
- Bed Transfer Request — August 2021
- Bed Transfer Request — September 2021
- Bed Transfer Request — October 2021
- Bed Transfer Request — November 2021
- Bed Transfer Request — December 2021
Nursing Facility Decision Public Comments
- Fox Subacute Management Inc. (JJ18001)
- Memorial Hospital (JD13001)
- Response to Public Comment (JD13001)
- Bradford County Commissioners (JD13001)
- PACAH Re Tulip Special Care (JD13001)
- Kling Health (JD13003)
- Guardian Eldercare Re Kling Health (JD13003)
- PACAH (JD13003)
- Response to Public Comments (JD13003)
- Tulip Special Care (JD13004)
- Response to Public Comments (JD13004)
- Extendicare Re Tulip Special Care (JD13004)
- Fox Subacute Re Tulip Special Care (JD13004)
- Genesis Healthcare Re Tulip Special Care (JD13004)
- PACAH Re Tulip Special Care (JD13004)
Bed Request Archive
Available files are from 2010-2020
2020 Group One
2020 Group Two
2020 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2020
- Bed Transfer Request — February 2020
- Bed Transfer Request — March 2020
- Bed Transfer Request — April 2020
- Bed Transfer Request — May 2020
- Bed Transfer Request — June 2020
- Bed Transfer Request — July 2020
- Bed Transfer Request — August 2020
- Bed Transfer Request — September 2020
- Bed Transfer Request — October 2020
- Bed Transfer Request — November 2020
- Bed Transfer Request — December 2020
2019 Group One
2019 Group Two
2019 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2019
- Bed Transfer Request — February 2019
- Bed Transfer Request — March 2019
- Bed Transfer Request — April 2019
- Bed Transfer Request — May 2019
- Bed Transfer Request —June 2019
- Bed Transfer Request — July 2019
- Bed Transfer Request — August 2019
- Bed Transfer Request — September 2019
- Bed Transfer Request — October 2019
- Bed Transfer Request — October 2019
- Bed Transfer Request — November 2019
- Bed Transfer Request — December 2019
2018 Group One
2018 Group Two
- No information available
2018 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2018
- Bed Transfer Request — February 2018
- Bed Transfer Request — March 2018
- Bed Transfer Request — April 2018
- Bed Transfer Request — May 2018
- Bed Transfer Request — June 2018
- Bed Transfer Request — July 2018
- Bed Transfer Request — August 2018
- Bed Transfer Request — September 2018
- Bed Transfer Request — October 2018
- Bed Transfer Request — November 2018
- Bed Transfer Request — December 2018
2017 Group One
2017 Group Two
2017 Bed Transfer Requests
- Bed Request Transfer — January 2017
- Bed Request Transfer — February 2017
- Bed Request Transfer — March 2017
- Bed Request Transfer — April 2017
- Bed Request Transfer — May 2017
- Bed Request Transfer — June 2017
- Bed Request Transfer — July 2017
- Bed Request Transfer — August 2017
- Bed Request Transfer — September 2017
- Bed Request Transfer — October 2017
- Bed Request Transfer — November 2017
- Bed Request Transfer — December 2017
2016 Group One
2016 Group Two
2016 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2016
- Bed Transfer Request — February 2016
- Bed Transfer Request — March 2016
- Bed Transfer Request — April 2016
- Bed Transfer Request — May 2016
- Bed Transfer Request — June 2016
- Bed Transfer Request — July 2016
- Bed Transfer Request — August 2016
- Bed Transfer Request — September 2016
- Bed Transfer Request — October 2016
- Bed Transfer Request — November 2016
- Bed Transfer Request — December 2016
2015 Group One
2015 Group Two
2015 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2015
- Bed Transfer Request — February 2015
- Bed Transfer Request — March 2015
- Bed Transfer Request — April 2015
- Bed Transfer Request — May 2015
- Bed Transfer Request — June 2015
- Bed Transfer Request — July 2015
- Bed Transfer Request — August 2015
- Bed Transfer Request — September 2015
- Bed Transfer Request — October 2015
- Bed Transfer Request — November 2015
- Bed Transfer Request — December 2015
2014 Group One
2014 Group Two
2014 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2014
- Bed Transfer Request — February 2014
- Bed Transfer Request — March 2014
- Bed Transfer Request — April 2014
- Bed Transfer Request — May 2014
- Bed Transfer Request — June 2014
- Bed Transfer Request — July 2014
- Bed Transfer Request — August 2014
- Bed Transfer Request — September 2014
- Bed Transfer Request — October 2014
- Bed Transfer Request — November 2014
- Bed Transfer Request — December 2014
2013 Group One
2013 Group Two
2013 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2013
- Bed Transfer Request — March 2013
- Bed Transfer Request — April 2013
- Bed Transfer Request — May 2013
- Bed Transfer Request — June 2013
- Bed Transfer Request — July 2013
- Bed Transfer Request — August 2013
- Bed Transfer Request — September 2013
- Bed Transfer Request — October 2013
- Bed Transfer Request — November 2013
- Bed Transfer Request — December 2013
2012 Group One
2012 Group Two
2012 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2012
- Bed Transfer Request — February 2012
- Bed Transfer Request — March 2012
- Bed Transfer Request — April 2012
- Bed Transfer Request — May 2012
- Bed Transfer Request — June 2012
- Bed Transfer Request — July 2012
- Bed Transfer Request — August 2012
- Bed Transfer Request — September 2012
- Bed Transfer Request — October 2012
- Bed Transfer Request — November 2012
- Bed Transfer Request — December 2012
2011 Group One
2011 Group Two
- No information available
2011 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2011
- Bed Transfer Request — February 2011
- Bed Transfer Request — March 2011
- Bed Transfer Request — April 2011
- Bed Transfer Request — May 2011
- Bed Transfer Request — June 2011
- Bed Transfer Request — July 2011
- Bed Transfer Request — August 2011
- Bed Transfer Request — September 2011
- Bed Transfer Request — October 2011
- Bed Transfer Request — November 2011
- Bed Transfer Request — December 2011
2010 Group One
2010 Group Two
NOTICE: During the period from July 1, 2010, through Dec. 31, 2010, the department did not receive any written requests from providers for additional beds. Therefore, the department will not be publishing a notice for a 2010 Group Two Bed Requests covering the submission period of July 1, 2010, through Dec. 31, 2010.
2010 Bed Transfer Requests
- Bed Transfer Request — January 2010
- Bed Transfer Request — February 2010
- Bed Transfer Request — March 2010
- Bed Transfer Request — April 2010
- Bed Transfer Request — May 2010
- Bed Transfer Request — June 2010
- Bed Transfer Request — July 2010
- Bed Transfer Request — August 2010
- Bed Transfer Request — September 2010
- Bed Transfer Request — October 2010
- Bed Transfer Request — November 2010
- Bed Transfer Request — December 2010
2009 Group One
- 2009 Group One Notice
2009 Group Two
2009 Group Two Notice
2009 Group Two Decision