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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Long-Term Care for Providers

    Participation Review Bed Requests

    55 Pa. Code § 1187.173. review and public process relating to bed requests requires the Department of Human Services to post bed requests received by the Department to the Department’s web site for review and receipt of public comments. Public comments and applicant responses received by the Department in response to the bed requests are required to be posted to the Department’s web site.

    Nursing Facility Bed Request Forms & Resources

    2026 Bed Requests

      2025 Bed Requests

      2024 Bed Requests

      2023 Bed Requests

      2022 Bed Requests

      2021 Bed Requests

      Bed Request Archive

      Available files are from 2010-2020

      2020 Group One

      2020 Group Two

      2020 Bed Transfer Requests

      2010 Group One

      2010 Group Two

      NOTICE: During the period from July 1, 2010, through Dec. 31, 2010, the department did not receive any written requests from providers for additional beds. Therefore, the department will not be publishing a notice for a 2010 Group Two Bed Requests covering the submission period of July 1, 2010, through Dec. 31, 2010.

        2010 Bed Transfer Requests

        2009 Group One

        • 2009 Group One Notice

        2009 Group Two

        • 2009 Group Two Notice

        • 2009 Group Two Decision