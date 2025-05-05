Previous Years' Meetings

Meetings
- November 5, 2025
- September 10, 2025
- June 25, 2025
- May 7, 2025
- November 6, 2024
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- 2025 Precertification Soils Course Dates (PDF)
- September 11, 2024
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- June 26, 2024
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- April 24, 2024
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- 2024 Precertification Soils Course Dates (PDF)
- Meeting Agenda (PDF)
- November 15, 2023
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- September 6, 2023
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- May 17, 2023
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- February 22, 2023
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- 2023 Precertification Soils Course Dates (PDF)
- November 30, 2022
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- October 12, 2022
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- September 7, 2022
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- June 7, 2022 – Special Meeting
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- April 20, 2022
- Meeting Agenda (PDF)
- 2022 Precertification Soils Course Dates (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- November 18, 2021
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)
- October 13, 2021
- Meeting Agenda (PDF)
- Meeting Minutes (PDF)