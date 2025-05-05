Meetings
July 8, 2026 Meeting
- Agenda (PDF)
- Minutes From April 8, 2026 Meeting (PDF)
April 8, 2026 Meeting
- Agenda (PDF)
- Minutes from January 14, 2026 Meeting (PDF)
January 14, 2026 Meeting
- Agenda (PDF)
- Minutes from October 8, 2025 Meeting (PDF)
October 8, 2025
- Agenda (PDF)
- Minutes of July 9, 2025 Meeting (PDF)
July 9, 2025
- Agenda (PDF)
- Minutes of April 9, 2025 Meeting (PDF)
April 9, 2025
- Agenda (PDF)
- Minutes of January 8, 2025 Meeting (PDF)
January 8, 2025
October 9, 2024
- Agenda (PDF)
- Minutes of July 10, 2024 Meeting (PDF)
July 10, 2024
- Agenda (PDF)
- Minutes of April 10, 2024 Meeting (PDF)
April 10, 2024
- Agenda (PDF)
- Minutes of January 10, 2024 Meeting (PDF)
January 10, 2024
- Agenda (PDF)
- Minutes of October 11, 2023 Meeting (PDF)
October 11, 2023
- Agenda (PDF)
- Minutes of April 13, 2023 Meeting (PDF)
- Minutes of July 12, 2023 Meeting (PDF)
July 12, 2023
- Agenda (PDF)
- Minutes of April 13, 2023 Meeting (PDF)
April 13, 2023
- Agenda (PDF)
- Minutes of October 12, 2022 Meeting (PDF)
January 10, 2023
Canceled
October 12, 2022
- Agenda (PDF)
- April 13, 2022 Minutes (PDF)
July 13, 2022
Canceled
April 13, 2022
- Agenda (PDF)
- January 12, 2022 Minutes (PDF)
January 12, 2022
- Agenda (PDF)
- October 13, 2021 Minutes (PDF)
October 13, 2021
- Agenda (PDF)
- July 14, 2021 Minutes (PDF)
July 14, 2021
- Agenda (PDF)
- April 14, 2021 Minutes (PDF)
April 14, 2021
- Agenda (PDF)
- January 13, 2021 Minutes (PDF)
January 13, 2021
- Agenda (PDF)
- October 14, 2020 Minutes (PDF)
October 14, 2020
- Meeting Agenda (PDF)
- July 8, 2020 Minutes (PDF)
July 8, 2020
- Meeting Agenda (PDF)
- January 8, 2020 Minutes (PDF)
April 8, 2020
Canceled.
January 8, 2020
- Meeting Agenda (PDF)
- October 9, 2019 Minutes (PDF)
October 9, 2019
- Meeting Agenda (PDF)
- July 10, 2019 Minutes (PDF)
July 10, 2019
- Meeting Agenda (PDF)
- April 10, 2019 Minutes (PDF)
April 10, 2019
- Meeting Agenda (PDF)
- January 9, 2019 Minutes (PDF)
January 9, 2019
- Meeting Agenda (PDF)
- October 10, 2018 Minutes (PDF)
October 10, 2018
- Meeting Agenda (PDF)
- July 18, 2018 Minutes (PDF)
July 18, 2018
- Meeting Agenda (PDF)
- April 11, 2018 Minutes (PDF)
July 11, 2018
Rescheduled.
April 11, 2018
- Meeting Agenda (PDF)
- January 10, 2018 Minutes (PDF)
January 10, 2018
- Meeting Agenda (PDF)
- October, 2017 Minutes (PDF)
October 11, 2017
July 12, 2017
April 12, 2017
January 18, 2017
October 12, 2016
- October 12, 2016 Meeting Agenda (PDF)
- July 22, 2016 Meeting Minutes (PDF)
- Typographical Error of Section 419A (PDF)
July 22, 2016
April 13, 2016
January 13, 2016
October 14, 2015
Canceled. The next meeting will be held on January 13, 2016.
July 8, 2015
April 15, 2015
January 14, 2015
October 15, 2014
July 9, 2014
April 9, 2014
January 8, 2014
October 9, 2013
July 10, 2013
April 10, 2013
January 9, 2013
October 10, 2012
July 11, 2012
April 11, 2012
January 11, 2012
October 12, 2011
July 13, 2011
April 13, 2011
January 12, 2011
October 13, 2010
July 7, 2010
April 15, 2010
January 13, 2010
October 14, 2009 Meeting
July 8, 2009 Meeting
April 8, 2009 Meeting
January 15, 2009 Meeting
October 8, 2008
August 13, 2008 - Special Session
July 9, 2008
April 9, 2008
January 9, 2008
October 10, 2007
July 11, 2007
April 11, 2007
February 12, 2007 - Special Session
January 10, 2007
October 18, 2006
July 19, 2006
April 19, 2006 - Canceled
January 11, 2006
July 21, 2005 - Canceled
April 19, 2005
- April 19, 2005 Meeting Agenda (PDF)
- Amendments to Article II-A of the Pennsylvania Bituminous Coal Mine Act (PDF)
- April 19, 2005 Meeting Minutes (PDF)
January 18, 2005 - Canceled
October 19, 2004
Canceled
July 20, 2004
- July 20, 2004 Meeting Agenda (PDF)
- Letter on the Cummins QSB C240 Diesel Engine (PDF)
- July 20, 2004 Meeting Minutes (PDF)
April 20, 2004
- April 20, 2004 Meeting Agenda (PDF)
- TAC Testing and Review of the Implementation of the Pennsylvania Diesel Law (PDF)
- Amendments to Article II-A of the Pennsylvania Bituminous Coal Mine Act (PDF)
- April 20, 2004 Meeting Minutes (PDF)