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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Environmental Justice Advisory Board

    Membership List

    The current membership list for the Environmental Justice Advisory Board

     

      • Dr. Jennifer Baka, Pennsylvania State University
      • Dr. Heather Plumridge, Dickinson College
      • Adam Cutler, Fox Rothschild, LLP
      • Dr. Lisa DePaoli, Center for Coalfield Justice
      • Bobby Hughes, Eastern Pennsylvania Coalition for Abandoned Mine Reclamation
      • Sophia Lee, Greenberg Traurig, LLP
      • Rashida Lovely, Northeast Pennsylvania Pan African Coalition (NEPAPAC)
      • Rafiyqa Muhammad, Ngozi Inc.
      • K. Jacquelyn Omotalade, Dreams.org
      • Mia Ray, Penn State College of Medicine/Milton S. Hershey Medical Center
      • Jerome Shabazz, Overbrook Environmental Education Center
      • Maurice M. Sampson II, Clean Water Action
      • Tom Torres, Ohio River Valley Institute
      • Curtis Jones, Government Affairs for the Erie Regional Chamber
      • Ramon Johnson, Catholic Charities Counseling & Adoption Services