- Dr. Jennifer Baka, Pennsylvania State University
- Dr. Heather Plumridge, Dickinson College
- Adam Cutler, Fox Rothschild, LLP
- Dr. Lisa DePaoli, Center for Coalfield Justice
- Bobby Hughes, Eastern Pennsylvania Coalition for Abandoned Mine Reclamation
- Sophia Lee, Greenberg Traurig, LLP
- Rashida Lovely, Northeast Pennsylvania Pan African Coalition (NEPAPAC)
- Rafiyqa Muhammad, Ngozi Inc.
- K. Jacquelyn Omotalade, Dreams.org
- Mia Ray, Penn State College of Medicine/Milton S. Hershey Medical Center
- Jerome Shabazz, Overbrook Environmental Education Center
- Maurice M. Sampson II, Clean Water Action
- Tom Torres, Ohio River Valley Institute
- Curtis Jones, Government Affairs for the Erie Regional Chamber
- Ramon Johnson, Catholic Charities Counseling & Adoption Services
Environmental Justice Advisory Board
Membership List
The current membership list for the Environmental Justice Advisory Board