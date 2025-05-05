Secretary Appointments (5)
Annette Guiseppi-Elie, Ph.D., FAIMBE
Board Chair
Rocky River Conservancy
Rocky River Nature Park
1311 Old Williamston Rd.
Anderson, SC 29621
Phone: 919-541-4986
Email: annetteguiseppielie@outlook.com
Term Expires: 05/31/27
Craig G. Robertson
242 Northview Drive
Lancaster, PA 17601
Cell: 717-574-5062
Email: Craigrobertson247@gmail.com
Term Expires: 05/31/27
Joel Bolstein, Esq.
Partner
Fox Rothschild LLP
2700 Kelly Road, Suite 300
Warrington, PA 18976-3624
Phone: 215-918-3555
Email: jbolstein@foxrothschild.com
Term Expires: 05/31/27
M. Colleen Costello, P.G.
Colleen Costello Consulting, LLC
Chalfont, PA
Phone: 215-439-7888
Email: colleen@colleencostelloconsulting.com
Term Expires: 05/31/27
Senate Pro Tem Appointments (2)
Tina M. Serafini, D.Sc.
Email: drserafini@yahoo.com
Term Expires: 09/08/19
Donald R. Wagner, Esq., P.G.
Stevens & Lee
111 North Sixth St
P.O. Box 679
Reading, PA 19603-5610
Phone: 610-478-2216
Email: drw@stevenslee.com
Term Expires: 04/09/24
Senate Minority Appointments (2)
Mark R. Urbassik, P.E.
Founding Principal
KU Resources, Inc.
22 South Linden Street
Duquesne, PA 15110
Phone: 412-469-9331 x13
Email: murbassik@kuresources.com
Term Expires: 04/01/26
Thomas Joseph Gluodenis, Jr., Ph.D.
Professor, Department of Chemistry & Physics
Lincoln University of Pennsylvania
1570 Baltimore Pike
Lincoln University, PA 19350
Phone: 484-365-7535
Email: tgluodenis@lincoln.edu
Term expires: 03/17/2028
House Speaker Appointments (2)
Charles D. Campbell
Chairman of CSSAB
Senior Project Manager/Risk Assessor
Leidos, Inc.
6310 Allentown, Blvd., Suite 110
Harrisburg, PA 17112
Phone: 717-901-8830
Fax: 717-901-8101
Email: CHARLES.D.CAMPBELL@leidos.com
Term Expires: 12/07/2013
J. Michael Penzone, P.G.
Hydrogeologist
Interstate Technology and Regulatory Council, Board of Advisors
Aston, PA
Phone: 610-680-6371
Email: mikepenzone11@gmail.com
Term Expires: 04/20/30
House Minority Appointments (2)
Emily G. Strake, CEP
Technical Director
Bluestone Environmental Group
301 Lindenwood Dr., Suite 102
Malvern, PA 19355
Phone: 267-300-6309
Email: estrake@bluestoneenviro.com
Term Expires: 04/01/2030
Mark T. Smith, P.G.
Principal Geologist
Element Environmental Solutions
61 Willow Street
P.O. Box 921
Adamstown, PA 19501
Phone: 717-484-5111
Email: Mark@e2s.us
Term Expires: 01/18/2028