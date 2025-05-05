Last Revised: July 22
Data To Be Used With Listings
|System Name
|Manufacturer
AdvanTex Treatment System (PDF)
|Orenco Systems, Inc.
|Draft for Public Comment AdvanTex Treatment System (PDF) (07/22)
|Orenco Systems, Inc.
|Alternate Aggregates (PDF)
(02/14)
|Generic
|At-Grade Absorption Area (PDF)
(03/16)
|Generic
|Drip Distribution PERC-RITE micromound (PDF)
(03/12)
|American Manufacturing Co. Inc.
|Drip Distribution PERC-RITE primary effluent (PDF)
(03/12)
|American Manufacturing Co. Inc.
|Drip Distribution PERC-RITE secondary effluent (PDF)
(02/14)
|American Manufacturing Co. Inc.
|Drip Distribution (SAS primary effluent) (PDF)
(03/12)
|JNM Technologies, Inc.
|Drip Distribution (SAS secondary effluent) (PDF)
(02/15)
|JNM Technologies, Inc.
|Drip Distribution (SAS mound drip) (PDF)
(03/12)
|JNM Technologies, Inc.
|Ecoflo Biofilter (PDF)
(07/22)
|Premier Tech Water and Environment
|Ecoflo EC7 Biofilter (PDF)
(07/22)
|Premier Tech Water and Environment
|Eljen Geotextile Sand Filters (PDF)
(06/15)
|Eljen Corporation
|Floating Outlet (Flout) Siphon (PDF)
(09/09)
|Rissy Plastics, Inc.
|Flow Equalization (PDF)
(02/14)
|Generic
|Greywater (PDF)
(02/14)
|Generic
|Leaching Chambers (PDF)
(02/14)
|Infiltrator Systems, Inc.
|Draft for Public Comment Leaching Chambers (PDF)
(05-26)
|Infiltrator Water Technologies
|Modified Subsurface Sand Filter (PDF)
(02/14)
|Generic
|Puraflo Peat Biofilter (PDF)
(02/14)
|Anua
|Shallow Limiting Zone At-Grade Absorption Area (PDF)
(03/16)
|Generic
|Shallow Placement Pressure Dosed System (PDF)
(02/14)
|Generic
|Singulair-Hydro-Kinetic Combo (PDF)
(12/15)
|Norweco, Inc.
|Soil Air Treatment & Rejuvenation System
(01/10)
|Soil Air Systems/Geomatrix, LLC
|Steep Slope Elevated Sand Mound (PDF)
(02/14)
|Generic
|Sundrive Biovaporator (PDF)
(09/22)
|Sundrive, Inc.
|UV Disinfection Unit (PDF)
(02/14)
|Generic
Last Revised: July 22
Data To Be Used With Listings