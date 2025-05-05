Director's Office: 717-787-5017
|Director
|Nicholas A. Vivian, P.E.
|Assistant Director
|Jay Patel, P.E.
Division of Municipal Facilities: 717-787-5017
|Chief
|Richard Wright, P.E.
|Facility Permits Section
|William Gaspari, P.E.
|Municipal Finance Section
|Dharmendra Kumar, P.E.
|PENNVEST Project Management
|Andrew Gaul, P.E.
|Planning Section
|Tomisa Kiskadden
Division of NPDES Permitting: 717-787-5017
|Chief
|Sean Furjanic, P.E.
|MS4 Section
|Jamie Eberl, P.E.
|NPDES Section
|Harmonie Hawley, P.E.
|Stormwater Construction Section
|Krystal Bloom
|Stormwater Compliance Section
|Krista Brown
Division of Data Management: 717-787-6744
|Chief
|Victor Landis
|Data Management Section
|Robert Kachonik
|Wastewater Operations Section
|Jennifer DiGilarmo
Water Quality Division: 717-787-9637
|Chief
|Michael (Josh) Lookenbill
|Assessment Section
|Dustin Shull
|Monitoring Section
|Mark Brickner
|TMDL Section
|Gary Gocek
|WQS Section
|Kristen Schlauderaff
Division of Program Support: 717-787-5017
|Chief
|Vacant
|Administration Section
|Eric Carlisle
|GIS Support Section
|Travis Stoe
|Training Section
|Vacant
Clean Water