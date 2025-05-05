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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 

    Director's Office: 717-787-5017

    DirectorNicholas A. Vivian, P.E.
    Assistant DirectorJay Patel, P.E.​​​​
      

    Division of Municipal Facilities: 717-787-5017

    ChiefRichard Wright, P.E.​
    Facility Permits SectionWilliam Gaspari, P.E.
    Municipal Finance SectionDharmendra Kumar, P.E.
    PENNVEST Project ManagementAndrew Gaul, P.E.
    Planning SectionTomisa Kiskadden
      

    Division of NPDES Permitting: 717-787-5017

    ChiefSean Furjanic, P.E.
    MS4 SectionJamie Eberl, P.E.
    NPDES SectionHarmonie Hawley, P.E.
    Stormwater Construction SectionKrystal Bloom
    Stormwater Compliance SectionKrista Brown
      

    Division of Data Management: 717-787-6744

    ChiefVictor Landis
    Data Management SectionRobert Kachonik
    Wastewater Operations SectionJennifer DiGilarmo
      

    Water Quality Division: 717-787-9637

    ChiefMichael (Josh) Lookenbill
    Assessment SectionDustin Shull
    Monitoring SectionMark Brickner
    TMDL SectionGary Gocek
    WQS SectionKristen Schlauderaff
      

    Division of Program Support: 717-787-5017

    ChiefVacant
    Administration SectionEric Carlisle
    GIS Support SectionTravis Stoe
    Training SectionVacant
      