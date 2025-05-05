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Health Effects of Radon (PDF)
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Health Effects of Radon (Spanish) (PDF)
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Pennsylvania Resident’s Guide to Radon (PDF)
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Pennsylvania Home Buyers’ and Sellers’ Guide to Radon (PDF)
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What You Should Know About Radon (PDF)
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Pennsylvania Consumer's Guide to Radon Reduction (PDF)
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Radon and Testing (PDF)
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Radon and Testing (Spanish) (PDF)
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Radon Testing with CDRMs (PDF)
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Radon in Water (PDF)
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Radon in Water (Spanish) (PDF)
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Radon Mitigation Systems (PDF)
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Re-entrainment Final Report August 2021 (PDF)
To obtain publications on radon from the U.S. Environmental Protection Agency, please click EPA Publications.
For hospitals only—to request the booklet “New Parent’s Edition Residents Guide to Radon” hospitals may email their request and address to our resource account RA-RadonPublications@pa.gov.