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Directive on Implementation of Sections 420 and 421 Training Requirements (PDF)
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Directive on Diesel-Powered Equipment Flame Arrestors (PDF)
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Best Practices for Diesel Powered Equipment (PDF)
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Best Practices for Diesel-Powered Emergency Fire Fighting Equipment - Section 401 (PDF)
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Approved Diesel Equipment and Engine Packages (XLSX)
Mine Safety Services
Diesel
Requirements for use of diesel equipment; equipment package approval; exhaust emission controls; ventilation plans; fuel quality standards; proper storage and transfer of fuel; fire suppression systems, maintenance; training for miners and operators of equipment; certification of operators, trainers and mechanics; monitoring of exhaust gases; record keeping; and a technical advisory committee.