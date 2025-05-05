Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Mine Safety Services

    Diesel

    Requirements for use of diesel equipment; equipment package approval; exhaust emission controls; ventilation plans; fuel quality standards; proper storage and transfer of fuel; fire suppression systems, maintenance; training for miners and operators of equipment; certification of operators, trainers and mechanics; monitoring of exhaust gases; record keeping; and a technical advisory committee.