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2027 Bituminous Mine Official Examination (PDF)
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2026 Bituminous Mine Officials Competency Course (PDF)
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2027 Bituminous Mine Officials Competency Course (PDF)
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2027 Mine Electrician Preparatory Classes (PDF)
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Bituminous Mine Official Application and Guidelines (PDF)
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Pennsylvania Bituminous Mine Officials Study Guide (PDF)
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2027 Industrial Minerals Training and Examination Notice (PDF)
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5800-RG-DEP6309 Blasting Awareness Program for Underground Industrial Minerals Mines (PDF)
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Industrial Minerals Mine Official Certification Application and Guidelines (PDF)
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5800-RG-DEP6310 Industrial Minerals Underground Foreman Study Guide (PDF)
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5800-RG-DEP6308 Industrial Minerals Shaft-Slope Underground Foreman Study Guide (Includes Storage Mine Foreman) (PDF)