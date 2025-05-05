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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Water Advisory Committees

    ​State Board for Certification of Water and Wastewater System Operators

    State Board of Certification of Water and Wastewater System Operators meeting agendas, minutes, and schedule for current and previous years' meetings.

    View Bylaws
    View Membership List

    Agendas, minutes, and handouts from current and previous years' meetings

    Agendas and handouts are in PDF format unless otherwise specified.

    August 18, 2026

    June 4, 2026

    April 14, 2026

    February 11, 2026

    December 10, 2025

    October 8, 2025

    August 13, 2025

    June 18, 2025

    April 9, 2025

    February 12, 2025