​State Board for Certification of Water and Wastewater System Operators

Agendas, minutes, and handouts from current and previous years' meetings
Agendas and handouts are in PDF format unless otherwise specified.
August 18, 2026
- Agenda (PDF)
June 4, 2026
- Agenda (PDF)
- Minutes from April 14, 2026 Meeting (PDF)
April 14, 2026
- Agenda (PDF)
- Minutes from February 11, 2026 Meeting (PDF)
February 11, 2026
- Agenda (PDF)
- Minutes from December 10, 2025 Meeting (PDF)
December 10, 2025
- Agenda (PDF)
- October 8, 2025 Meeting Minutes (PDF)
October 8, 2025
- Agenda (PDF)
- August 13, 2025 Meeting Minutes (PDF)
August 13, 2025
- Agenda (PDF)
- June 16, 2025 Meeting Minutes (PDF)
- DEP Op Cert 3 Year Fee Review 2025 (PDF)
- Op Cert Board 3 Year Fee Review 2025 (PDF)
June 18, 2025
- Agenda (PDF)
- April 9, 2025 Meeting Minutes (PDF)
April 9, 2025
- Agenda (PDF)
- February 12, 2025 Meeting Minutes (PDF)
February 12, 2025
- Agenda (PDF)
- December 11, 2024 Meeting Minutes (PDF)
December 11, 2024
October 2, 2024
August 7, 2024
June 12, 2024
April 3, 2024
February 7, 2024
December 6, 2023
October 11, 2023
August 9, 2023
June 14, 2023
April 5, 2023
February 8, 2023
December 7, 2022
October 5, 2022
August 10, 2022
June 8, 2022
April 13, 2022
February 9, 2022
December 8, 2021
October 6, 2021
August 4, 2021
June 9, 2021
April 14, 2021
February 3, 2021
December 9, 2020
October 14, 2020
August 12, 2020
June 10, 2020
April 8, 2020
February 12, 2020
December 4, 2019
October 9, 2019
August 7, 2019
June 12, 2019
April 3, 2019
February 6, 2019
December 12, 2018
- Agenda (PDF)
- Minutes from October 17, 2018 Meeting (PDF)
October 17, 2018
- Agenda (PDF)
- Minutes from August 15, 2018 Meeting (PDF)
August 15, 2018
- Agenda (PDF)
- Minutes from June 13, 2018 Meeting (PDF)
June 13, 2018
April 11, 2018
February 8, 2018
December 14, 2017
- Agenda (PDF)
- Minutes from October 17, 2017 Meeting (PDF)
October 17, 2017
- Agenda (PDF)
- Minutes from August 17, 2017 Meeting (PDF)
August 17, 2017
- Agenda (PDF)
- Minutes from June 21, 2017 Meeting (PDF)
June 21, 2017
April 12, 2017
February 8, 2017
December 14, 2016
- Agenda (PDF)
- Meeting Minutes from October 13, 2016 Meeting (PDF)
- DEP Operator Certification 3-Year Fee Review – DRAFT (PDF)
October 13, 2016
August 18, 2016
- Agenda (PDF)
- Meeting Minutes from June 16, 2016 Meeting (PDF)