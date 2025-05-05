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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

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    Under 25 Pa. Code 93.4d(a) Processing of petitions, evaluations and assessments to change a designated use (related to public notice of receipt of evaluation, or assessments of water, for High Quality (HQ) or Exceptional Value (EV) Waters redesignation) the Department of Environmental Protection hereby gives notice that an evaluation will be conducted on all or portions of the streams listed below to determine the proper Aquatic Life Use or Special Protection designations in this commonwealth's Water Quality Standards. This notice does not imply a HQ or EV designation, but this assessment may lead to a recommendation to the Environmental Quality Board (EQB) for redesignation.

    To enhance public awareness of these activities, the Department is announcing an additional eNOTICE subscription category that includes stream evaluation notifications.

    Currently eNOTICE includes subscription category types for:

    1. DEP permit applications,
    2. DEP Land Recycling Act 2 Notices, and
    3. DEP eComment Open Comment Periods

    The Department encourages you to visit the eNOTICE website and consider taking advantage of the subscription categories available through eNOTICE to stay informed and to take advantage of notification and comment opportunities.

    August 29, 2026

    Stream NameTributary ToCounty
    Stanton BrookMarvin CreekMcKean
    Kettle Creek Spring RunBlair

    February 28, 2026
    Stream NameTributary ToCounty
    Shades CreekBear CreekLuzerne
    Spring CreekSwatara CreekDauphin and Lebanon

    January 4, 2025
    Stream NameTributary ToCounty
    Ainsworth BrookMundy BrookPotter
    Alder RunFrench CreekErie
    Baker CreekAllegheny RiverPotter
    Buck RunDeer CreekClearfield
    Burd RunMiddle Spring CreekCumberland
    Cacoosing CreekTulpehocken CreekBerks
    Clear RunSandy Lick CreekClearfield
    Cold Spring RunElk RunJefferson
    Coon CreekSouth CreekTioga
    Deer CreekWest Branch Susquehanna RiverClearfield
    Dicks RunBald Eagle CreekCentre
    Finley RunSterling RunCameron
    Heath Hollow RunAllegheny Portage CreekMcKean
    Kern RunMiddle CreekSnyder
    Little Wolf Lick RunWolf Lick RunElk
    Locust CreekLittle Schuylkill RiverSchuylkill
    Logan BranchSpring CreekCentre
    Marsh CreekBalge Eagle CreekCentre
    Mundy BrookGenesee RiverPotter
    Nittany CreekBald Eagle CreekCentre
    North Branch Two Lick CreekTwo Lick CreekIndiana
    Redlick RunAdams RunBlair
    Right Fork Otter RunOtter RunLycoming
    Robinson RunFrankstown Branch Juniata RiverHuntingdon
    Romola BranchMarsh CreekCentre
    Salt RunSinnemahoning Portage CreekCameron
    Schmucker RunFrankstown Branch Juniata RiverBlair
    Shaytown BranchBell RunPotter
    Slab RunSandy Lick CreekClearfield
    South Branch Hamilton RunHamilton RunMcKean-Potter
    Sterling RunDriftwood Branch Sinnemahoning CreekCameron
    Thompson CreekOil CreekCrawford
    UNT 10004 to Swatara CreekSwatara CreekLebanon
    UNT 10005 to Swatar CreekSwatara CreekLebanon
    UNT 10036 to Lower Little Swatara CreekLower Little Swatara CreekSchuylkill
    UNT 10039 to Lower Little Swatara CreekLower Little Swatara CreekSchuylkill
    UNT 10042 to Lower Little Swatara CreekLower Little Swatara CreekSchuylkill
    UNT 23001 to Logan BranchLogan BranchCentre
    UNT 23062 to Cedar Run ("Mackey Run")Cedar RunCentre
    UNT 23063 to UNT 23062 to Cedar Run ("Mackey Run")UNT 23062 to Cedar Run ("Mackey Run")Centre
    UNT 23071 to Spring CreekSpring CreekCentre
    UNT 25084 ("Wheatfield Hollow") to Salt RunSalt RunCameron
    UNT 25090 ("Butcher Hollow") to Salt RunSalt RunCameron
    UNT 27554 ("Long Hollow") to Catawissa CreekCatawissa CreekColumbia
    UNT 28094 ("Fester Hollow") to West Branch Briar CreekWest Branch Briar CreekColumbia
    UNT 51956 to French CreekFrench CreekVenango
    UNT 54114 to Twomile RunTwomile RunVenango
    UNT 57744 to Blacksmith RunBlacksmith RunMcKean
    UNT 60010 ("Yankees Gap Run") to Dennis CreekDennis CreekFranklin
    UNT to Big Run (Fairview) (RM 1.46)Big RunClearfield
    UNT to Little Schuylkill River (RM 12.99)Little Schuylkill RiverSchuylkill
    UNT to Little Schuylkill River (RM 19.70)Little Schuylkill RiverSchuylkill
    UNT to Lower Little Swatara Creek (RM 3.38)Lower Little Swatara CreekSchuylkill
    UNT to Lower Little Swatara Creek (RM 5.37)Lower Little Swatara CreekSchuylkill

    May 6, 2023
    Stream NameTributary ToCounty
    Brodhead CreekDelaware RiverMonroe
    Angelica CreekSchuylkill RiverBerks
    Saltlick RunWest Branch Susquehanna RiverClearfield
    October 29, 2022
    Stream NameTributary ToCounty
    UNT 32599 to North Fork Dunkard ForkNorth Fork Dunkard ForkGreene
    UNT 60532 to Big Cove CreekBig Cove CreekFulton
    UNT 59767 to West Branch Conococheague CreekWest Branch Conococheague CreekFranklin
    Lick RunRoaring CreekColumbia
    October 2, 2021
    Stream NameTributary ToCounty
    Chester CreekDelaware RiverChester
    Reynolds RunOctoraro CreekLancaster
    October 23, 2020
    Stream NameTributary ToCounty
    Jones CreekSnake CreekSusquehanna
    Toms CreekMonocacy RiverAdams/Franklin
    July 11, 2020
    Stream NameTributary ToCounty
    Bailey RunAllegheny RiverAllegheny
    Blacks RunAllegheny RiverAllegheny
    Bodies RunAllegheny RiverAllegheny
    Bull CreekAllegheny RiverAllegheny
    Campbell RunAllegheny RiverAllegheny
    Clarks RunAllegheny RiverAllegheny
    Crawford RunAllegheny RiverAllegheny
    Crouse RunAllegheny RiverAllegheny
    Days RunAllegheny RiverAllegheny
    Deer CreekAllegheny RiverAllegheny
    Falling Springs RunAllegheny RiverAllegheny
    Girtys RunAllegheny RiverAllegheny
    Gourdhead RunAllegheny RiverAllegheny
    Guyasuta RunAllegheny RiverAllegheny
    Guys RunAllegheny RiverAllegheny
    Indian CreekAllegheny RiverAllegheny
    Lardintown RunAllegheny RiverAllegheny
    Little Bull CreekAllegheny RiverAllegheny
    Little Deer CreekAllegheny RiverAllegheny
    Little Pine CreekAllegheny RiverAllegheny
    Little Plum CreekAllegheny RiverAllegheny
    McCaskin RunAllegheny RiverAllegheny
    McDowell RunAllegheny RiverAllegheny
    McKnight RunAllegheny RiverAllegheny
    Montour RunAllegheny RiverAllegheny
    Nelson RunAllegheny RiverAllegheny
    Pine CreekAllegheny RiverAllegheny
    Plum CreekAllegheny RiverAllegheny
    Powers RunAllegheny RiverAllegheny
    Quigley CreekAllegheny RiverAllegheny
    Riddle RunAllegheny RiverAllegheny
    Sandy CreekAllegheny RiverAllegheny
    Shades RunAllegheny RiverAllegheny
    Tawney RunAllegheny RiverAllegheny
    Willow RunAllegheny RiverAllegheny
    Yutes RunAllegheny RiverAllegheny
    Armstrong RunAllegheny RiverArmstrong
    Beers RunAllegheny RiverArmstrong
    Big RunAllegheny RiverArmstrong
    Birch RunAllegheny RiverArmstrong
    Brady RunAllegheny RiverArmstrong
    Campbell RunAllegheny RiverArmstrong
    Carnahan RunAllegheny RiverArmstrong
    Coal Bank RunAllegheny RiverArmstrong
    Cove RunAllegheny RiverArmstrong
    Cowanshannock CreekAllegheny RiverArmstrong
    Craig RunAllegheny RiverArmstrong
    Craigs RunAllegheny RiverArmstrong
    Crooked CreekAllegheny RiverArmstrong
    Elbow RunAllegheny RiverArmstrong
    Elder RunAllegheny RiverArmstrong
    Fagley RunAllegheny RiverArmstrong
    Flat RunAllegheny RiverArmstrong
    Garretts RunAllegheny RiverArmstrong
    Glade RunAllegheny RiverArmstrong
    Gobblers RunAllegheny RiverArmstrong
    Guffy RunAllegheny RiverArmstrong
    Hart RunAllegheny RiverArmstrong
    Hays RunAllegheny RiverArmstrong
    Hill RunAllegheny RiverArmstrong
    Holder RunAllegheny RiverArmstrong
    Horney Camp RunAllegheny RiverArmstrong
    Huling RunAllegheny RiverArmstrong
    Huskins RunAllegheny RiverArmstrong
    Knapp RunAllegheny RiverArmstrong
    Limestone RunAllegheny RiverArmstrong
    Lindsay RunAllegheny RiverArmstrong
    Long RunAllegheny RiverArmstrong
    Mill RunAllegheny RiverArmstrong
    Nicholson RunAllegheny RiverArmstrong
    Pine RunAllegheny RiverArmstrong
    Rupp RunAllegheny RiverArmstrong
    South Branch Cowanshannock CreekAllegheny RiverArmstrong
    Spra RunAllegheny RiverArmstrong
    Spruce RunAllegheny RiverArmstrong
    Spur RunAllegheny RiverArmstrong
    Sugar CreekAllegheny RiverArmstrong
    Sugar RunAllegheny RiverArmstrong
    Taylor RunAllegheny RiverArmstrong
    Tub Mill RunAllegheny RiverArmstrong
    Watson RunAllegheny RiverArmstrong
    Whiskey RunAllegheny RiverArmstrong
    Wiskey CreekAllegheny RiverArmstrong
    Bull CreekAllegheny RiverButler
    Fowler RunAllegheny RiverButler
    Lardintown RunAllegheny RiverButler
    Little Bull CreekAllegheny RiverButler
    Lowrey RunAllegheny RiverButler
    McDowell RunAllegheny RiverButler
    Rocky RunAllegheny RiverButler
    South Branch Bear CreekAllegheny RiverButler
    Sugar CreekAllegheny RiverButler
    Thoms RunAllegheny RiverButler
    Cheney RunAllegheny RiverCambria
    Clapboard RunAllegheny RiverCambria
    Falls RunAllegheny RiverCambria
    Hinckston RunAllegheny RiverCambria
    Peggys RunAllegheny RiverCambria
    Sams RunAllegheny RiverCambria
    Solomon RunAllegheny RiverCambria
    Black Fox RunAllegheny RiverClarion
    Catfish RunAllegheny RiverClarion
    Dunlap CreekAllegheny RiverClarion
    Fiddlers RunAllegheny RiverClarion
    Sandy Lick CreekAllegheny RiverClearfield
    Adsit RunAllegheny RiverCrawford
    Barber RunAllegheny RiverCrawford
    Bennyhoof CreekAllegheny RiverCrawford
    Boles RunAllegheny RiverCrawford
    Brookhouser CreekAllegheny RiverCrawford
    Campbell RunAllegheny RiverCrawford
    Carr RunAllegheny RiverCrawford
    Cemetery RunAllegheny RiverCrawford
    Conneaut OutletAllegheny RiverCrawford
    Conneauttee CreekAllegheny RiverCrawford
    Cussewago CreekAllegheny RiverCrawford
    Dick RunAllegheny RiverCrawford
    Gravel RunAllegheny RiverCrawford
    Kerns RunAllegheny RiverCrawford
    McMichael RunAllegheny RiverCrawford
    Mill RunAllegheny RiverCrawford
    Mohawk RunAllegheny RiverCrawford
    Mud RunAllegheny RiverCrawford
    North Deer CreekAllegheny RiverCrawford
    Powdermill RunAllegheny RiverCrawford
    Rock CreekAllegheny RiverCrawford
    Rundelltown CreekAllegheny RiverCrawford
    Sandy CreekAllegheny RiverCrawford
    Spring RunAllegheny RiverCrawford
    Torry RunAllegheny RiverCrawford
    Van Horne CreekAllegheny RiverCrawford
    Watson RunAllegheny RiverCrawford
    West Branch Cussewago CreekAllegheny RiverCrawford
    Williams RunAllegheny RiverCrawford
    Wolf RunAllegheny RiverCrawford
    Riley RunAllegheny RiverElk
    Alder BrookAllegheny RiverErie
    Bailey BrookAllegheny RiverErie
    Benson RunAllegheny RiverErie
    Boles RunAllegheny RiverErie
    Conneauttee CreekAllegheny RiverErie
    Cussewago CreekAllegheny RiverErie
    Darrow BrookAllegheny RiverErie
    Darrows CreekAllegheny RiverErie
    East Branch LeBoeuf CreekAllegheny RiverErie
    Hare CreekAllegheny RiverErie
    Herrick CreekAllegheny RiverErie
    Hubbel RunAllegheny RiverErie
    LeBoeuf CreekAllegheny RiverErie
    Shenango CreekAllegheny RiverErie
    Townley RunAllegheny RiverErie
    West Branch Cussewago CreekAllegheny RiverErie
    West Branch French CreekAllegheny RiverErie
    Wheeler CreekAllegheny RiverErie
    Aultmans RunAllegheny RiverIndiana
    Coal RunAllegheny RiverIndiana
    Cowanshannock CreekAllegheny RiverIndiana
    Crooked CreekAllegheny RiverIndiana
    Gobblers RunAllegheny RiverIndiana
    Miller RunAllegheny RiverIndiana
    Neal RunAllegheny RiverIndiana
    Reeds RunAllegheny RiverIndiana
    South Branch Cowanshannock CreekAllegheny RiverIndiana
    Two Lick CreekAllegheny RiverIndiana
    Yellow CreekAllegheny RiverIndiana
    Allegheny Portage CreekAllegheny RiverMcKean
    Kendall CreekAllegheny RiverMcKean
    Lafferty RunAllegheny RiverMcKean
    Potato CreekAllegheny RiverMcKean
    Black RunAllegheny RiverMercer
    Butchery CreekAllegheny RiverMercer
    Dugan RunAllegheny RiverMercer
    Foulk RunAllegheny RiverMercer
    McConnell RunAllegheny RiverMercer
    McCutcheon RunAllegheny RiverMercer
    Mill RunAllegheny RiverMercer
    North Deer CreekAllegheny RiverMercer
    Powdermill RunAllegheny RiverMercer
    Sandy CreekAllegheny RiverMercer
    Sawmill RunAllegheny RiverMercer
    Schofield RunAllegheny RiverMercer
    Allegheny Portage CreekAllegheny RiverPotter
    Ajax RunAllegheny RiverVenango
    Clark RunAllegheny RiverVenango
    Ditzenberger RunAllegheny RiverVenango
    Falling Spring RunAllegheny RiverVenango
    Holeman RunAllegheny RiverVenango
    Morrison RunAllegheny RiverVenango
    Patchel RunAllegheny RiverVenango
    Perry RunAllegheny RiverVenango
    Siefer RunAllegheny RiverVenango
    Sulphur RunAllegheny RiverVenango
    Victory RunAllegheny RiverVenango
    Whann RunAllegheny RiverVenango
    Clark RunAllegheny RiverWarren
    Glade RunAllegheny RiverWarren
    Hare CreekAllegheny RiverWarren
    Beaver RunAllegheny RiverWestmoreland
    Bethel RunAllegheny RiverWestmoreland
    Campbelle RunAllegheny RiverWestmoreland
    Chartiers RunAllegheny RiverWestmoreland
    Crabtree CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Davis RunAllegheny RiverWestmoreland
    Fourmile RunAllegheny RiverWestmoreland
    Freeman RunAllegheny RiverWestmoreland
    Getty RunAllegheny RiverWestmoreland
    Hendricks CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Hypocrite CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Keffer RunAllegheny RiverWestmoreland
    Little Crabtree CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Little Pucketa CreekAllegheny RiverWestmoreland
    McCune RunAllegheny RiverWestmoreland
    McGee RunAllegheny RiverWestmoreland
    Monastery RunAllegheny RiverWestmoreland
    Ninemile RunAllegheny RiverWestmoreland
    Penn RunAllegheny RiverWestmoreland
    Pine RunAllegheny RiverWestmoreland
    Pucketa CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Sawmill RunAllegheny RiverWestmoreland
    Saxman RunAllegheny RiverWestmoreland
    Snyders RunAllegheny RiverWestmoreland
    Tubmill CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Union RunAllegheny RiverWestmoreland
    Whitethorn CreekAllegheny RiverWestmoreland
    Wolford RunAllegheny RiverWestmoreland
    January 3, 2020
    Stream NameTributary ToCounty
    Cacoosing CreekTulpehocken CreekBerks
    Homer Gap RunLittle Juniata RiverBlair
    Unnamed Tributary  03181 To Tohickon CreekTohickon CreekBucks
    West Branch Susquehanna RiverSusquehanna RiverCambria
    Clearfield CreekWest Branch Susquehanna RiverCambria
    Unnamed Tributary  26464 To Clearfield CreekClearfield CreekCambria
    Porter RunWest Branch Susquehanna RiverCambria
    Walnut RunWest Branch Susquehanna RiverCambria
    Nanny RunBennett Branch Sinnemahoning CreekCameron
    "Stone Quarry Hollow"Bennett Branch Sinnemahoning CreekCameron
    Unnamed Tributary  03778 To Mill CreekMill CreekCarbon
    Mauch Chunk CreekLehigh RiverCarbon
    Bald Eagle CreekWest Branch Susquehanna RiverCentre
    Unnamed Tributary  22622 To Sugar Camp RunSugar Camp RunCentre
    Logan BranchSpring CreekCentre
    Unnamed Tributary 24933 To Mountain RunMountain RunClearfield
    "Finley Hollow"Mountain RunClearfield
    Beaver RunMoshannon CreekClearfield
    Moravian RunWest Branch Susquehanna RiverClearfield
    Unnamed Tributary  26200 To Potts RunPotts RunClearfield
    Unnamed Tributary  26262 To Muddy RunMuddy RunClearfield
    Unnamed Tributary  26658 To Anderson CreekAnderson CreekClearfield
    Kratzer RunAnderson CreekClearfield
    Hughey RunKratzer RunClearfield
    Chatham RunWest Branch Susquehanna RiverClinton
    Big Spring CreekConodoguinet CreekCumberland
    Johnson RunBennett Branch Sinnemahoning CreekElk
    "Silver Mill Hollow"Bennett Branch Sinnemahoning CreekElk
    Unnamed Tributary  50461 To Elk CreekElk CreekElk
    Water Tank RunElk CreekElk
    Unnamed Tributary  53682 To S Branch French CrSouth Branch French CreekErie
    Alder RunFrench CreekErie
    Cold Spring RunElk RunJefferson
    Lackawanna RiverSusquehanna RiverLackawanna
    Unnamed Tributary  03382 Of Saucon CreekSaucon CreekLehigh
    Sawmill RunPohopoco CreekLuzerne
    Big Wapwallopen CreekSusquehanna RiverLuzerne
    Bow CreekBig Wapwallopen CreekLuzerne
    English RunLittle Pine CreekLycoming
    Shingle Mill BranchEnglish RunLycoming
    Little Sicily RunWest Branch Clarion RiverMckean
    Unnamed Tributary  57518 To Knapp CreekKnapp CreekMckean
    Unnamed Tributary  57521 To Knapp CreekKnapp CreekMckean
    Unnamed Tributary  57546 To Tram Hollow RunTram Hollow RunMckean
    "Baker Hollow"North Branch Cole CreekMckean
    Marvin CreekPotato CreekMckean
    Unnamed Tributary  57816 To Marvin CreekMarvin CreekMckean
    "Cady Hollow"Allegheny Portage CreekMckean
    Unnamed Tributary  64376 To Marvin CreekMarvin CreekMckean
    Jacks CreekJuniata RiverMifflin
    Unnamed Tributary  12431 To Kishacoquillas CreekKishacoquillas CreekMifflin
    Middle CreekPohopoco CreekMonroe
    Unnamed Tributary  04022 To Pohopoco CreekPohopoco CreekMonroe
    Unnamed Tributary  04025 To Sugar Hollow CreekSugar Hollow CreekMonroe
    Perry Furnace RunSherman CreekPerry
    Allegheny RiverOhio RiverPotter
    Sartwell CreekAllegheny RiverPotter
    "Wiemer Hollow"Sartwell CreekPotter
    Schuylkill RiverDelaware RiverSchuylkill
    Little Egypt CreekSusquehanna RiverSusquehanna
    May 21, 2019
    Stream NameTributary ToCounty
    Slab Cabin RunSpring CreekCentre
    UNT 03181 to Tohickon CreekTohickon CreekBucks
    June 6, 2018
    Stream NameTributary ToCounty
    Bermudian CreekConewago CreekYork/Adams
    Logan Spring RunLittle Juniata RiverHuntingdon
    March 8, 2018
    Stream NameTributary ToCounty
    Bear CreekSchuylkill RiverSchuylkill
    Beaver RunWest Branch Susquehanna RiverClearfield
    Bellman RunJohnson creekTioga
    Bender RunWest Branch Susquehanna RiverLycoming
    Big RunMahoning CreekJefferson
    Boal Gap RunSinking CreekCentre
    Boiling Spring RunBeaverdam CreekBlair
    Bradley RunClearfield CreekCambria
    Brooder Hollow BrookNorth Branch Cole CreekMckean
    Campbell Hollow RunLillibridge CreekMcKean
    Cush CreekWest Branch Susquehanna RiverIndiana
    Dale RunMoravian RunClearfield
    Earl Hollow RunAllegheny RiverPotter
    Elk Creek Park RunElk CreekErie
    Elm Flat RunAllegheny RiverPotter
    Fishing CreekBald Eagle CreekClinton
    Fisk Hollow RunFishing CreekPotter
    Flanigans RiverLittle Chest CreekCambria
    Husband RunOil CreekVenango
    Kishacoquillas CreekJuniata RiverMifflin
    Laurel RunMill CreekLuzerne
    Little Chest CreekChest CreekCambria
    Little Juniata RiverJuniata RiverHuntingdon
    Little Sandy RunNorth Fork Beech CreekCentre
    Long RunLehigh RiverCarbon
    Martins CreekDelaware RiverNorthampton
    McElhattan CreekWest Branch Susquehanna RiverClinton
    Mill CreekAquashicola CreekCarbon
    Mill CreekNorth Branch Susquehanna RiverLuzerne
    Mountain Lick CreekMountain RunClearfield, Elk
    Moyers Mill RnWalker LakeSnyder
    Obenhoffers CreekNorth Branch Susquehanna RiverLuzerne
    Orson RunMuddy CreekYork
    Penns CreekSusquehanna RiverCentre
    Penns CreekSusquehanna RiverCentre
    Pohopoco CreekLehigh RiverCarbon
    Poplar RunBell RunClearfield
    Pump Station Hollow RunAllegheny RiverPotter
    Roaring RunSlab Cabin RunCentre
    Sawmill RunWest Branch Susquehanna RiverClearfield
    Smoke Hole RunSouth Fork Powell CreekDauphin
    Snyder RunAllegheny RiverVenango
    Spring CreekBlue Marsh LakeBerks
    Sugar Hollow CreekPohopoco CreekMonroe
    Teed HollowCowanesque RiverPotter
    UNT to Allegheny River (RM 107.57)Allegheny RiverVenango
    UNT to Bear Run (RM 2.92)Bear RunClearfield, Indiana
    Unt To Bell Run (RM 4.62)Bell RunClearfield
    Unt To Bell Run (RM 7.6)Bell RunClearfield
    UNT to Chest CreekChest CreekCambria
    UNT to Clearfield CreekClearfield CreekCambria
    Unt To Curry Run (RM 4.78)Curry RunClearfield
    UNT to Dale Run (RM 0.36)Dale RunClearfield
    UNT to Gap Run (RM 1.39)Gap RunCentre
    Unt To Lehigh Canal (rm 2.18)Lehigh CanalNorthampton
    Unt To Lehigh River (rm 3.45)Lehigh RiverNorthampton
    UNT to Lizard Creek (RM 11.35)Lizard CreekSchuylkill
    UNT to Lizard Creek (RM 13.64)Lizard CreekSchuylkill
    UNT to Pine Creek (rm 1.09)Pine CreekCrawford
    UNT to Spring Creek (rm 1.31)Spring CreekCentre
    Unt To Tionesta Creek (rm 25.85)Tionesta CreekForest
    UNT to UNT to Middle Creek (15.05)UNT to Middle CreekSnyder
    November 16, 2017
    Stream NameCountyTributary To
    Le Boeuf CreekErieFrench Creek
    November 14, 2017
    Stream NameCountyTributary To
    Mahoning CreekArmstrongAllegheny River
    October 13, 2017
    Stream NameCountyTributary To
    Marsh CreekChesterEast Brandywine Creek
    UNT Whetstone CreekDelawareWhetstone Creek
    September 15, 2017
    Stream NameCountyTributary To
    Cranberry CreekMonroeParadise Creek
    June 15, 2016
    Stream NameCountyTributary To
    Aylesworth CreekLackawannaLackawanna River
    Bear RunJefferson / IndianaWest Branch Suquehanna River
    Beaver RunCambria / ClearfieldWest Branch Suquehanna River
    Benson RunErieLe Boeuf Creek
    Brace BrookSusquehanna / WayneLackawanna River
    Douglas RunCambria / IndianaWest Branch Susquehanna River
    Emeigh RunCambriaWest Branch Susquehanna River
    Glen BrookColumbiaEast Branch Briar Creek
    Hogback RunClearfieldWest Branch Susquehanna River
    Hosensack CreekMontgomery / LehighPerkiomen Creek
    Kettle RunCentrePenns Creek
    Laurel RunHuntingdonGreat Trough Creek
    Laurel Run (Port Matilda)CentreBald Eagle Creek
    Little Dent RunCameronBennet Branch Sinnemahoning Creek
    Mosquito CreekLycomingWest Branch Susquehanna River
    North RunClearfieldWest Branch Susquehanna River
    Oliver RunCentreLaurel Run (Port Matilda)
    Patchin RunClearfieldWest Branch Susquehanna River
    Peet BrookPotterAllegheny River
    Rauchtown CreekLycoming / ClintonUNT Antes Creek
    Sand RunTiogaWilson Creek
    Sixpenny CreekBerksSchuylkill River
    Spencer CreekErieSouth Branch French Creek
    Stony RunUnionLaurel Run
    UNT Blacksmith RunMcKeanBlacksmith Run
    UNT Lehigh Canal (Weisport)CarbonLehigh Canal
    UNT Little Schuylkill RiverSchuylkillLittle Schuylkill River
    UNT Little Schuylkill RiverSchuylkill / BerksLittle Schuylkill River
    UNT Little Schuylkill River "Rabbit Run"SchuylkillLittle Schuylkill River
    UNT Mahoning CreekSchuylkillMahoning Creek
    UNT Marsh RunCrawfordMarsh Run
    UNT North Branch Little Conemaugh RiverCambriaNorth Branch Little Conemaugh River
    UNT Penns CreekCentrePenns Creek
    UNT Stonycreek RiverSomersetStony Creek River
    UNT Trout RunCambriaTrout Run
    UNT West Branch Susquehanna RiverClearfieldWest Branch Susquehanna River
    Wash CreekSchuylkillMahoning Creek
    Water Tank RunElkElk Creek

    Persons who have technical data concerning the water quality, instream habitat or biological conditions of these stream sections are encouraged to make it available to the department for consideration in the assessment. Data should be submitted to:

    Mark Brickner
    Division of Water Quality
    Bureau of Clean Water
    P.O. Box 8774, Harrisburg, PA 17105-8467
    e-mail mbrickner@pa.gov

    Data should be submitted no later than 30 days following the publication of this notice. Questions concerning these evaluation can be directed to Mr.Brickner at 717-787-9637.