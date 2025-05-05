Municipal Waste Landfills and Resource Recovery Facilities

Municipal Waste Landfills
|Landfill (click on name for a link to eFACTS)
|Permit
|Daily Volume (tons)
|Host County
|Municipality
|Contact Email Address
|SERO - Norristown
|Fairless Landfill
1000 New Ford Mill Rd.
Morrisville, PA 19067
|101699
|adv: 18,333
|Bucks
|Falls Twp.
|Bobby Jones
215-428-4368
Bjones5@wm.com
|mdv: 20,000
|SECCRA Landfill
261 Street Rd.
West Grove, PA 19390
|101069
|adv: 375
|Chester
|London Grove Twp
|Scott Mengle
610-869-2452
scott@seccra.org
|mdv: 700
|NERO - Wilkes-Barre
|Bethlehem Landfill Company
2335 Applebutter Rd.
Bethlehem, PA 18015
|100020
|adv: 1,375
|Northampton
|L. Saucon Twp
|Astor Lawson
610-317-3200
Astor.Lawson@WasteConnections.com
|mdv: 1,800
|Commonwealth Environmental Systems
99 Commonwealth Rd.
Hegins, PA 17938
|101615
|adv: 4,750
|Schuylkill
|Foster, Frailey and Reilly Twps.
|Michael Piepoli PE
570-695-3590
mikep@ceslfco.com
|mdv: 5,000
|Chrin Brothers Sanitary Landfill
1225 Industrial Drive
Easton, PA 18042
|100022
|adv: 1,500
|Northampton
|Williams Twp
|Greg Chrin
610-258-8737
|mdv: 2,000
|Alliance Landfill
398 S Keyser Ave.
Taylor, PA 18517
|100933
|adv: 4,250
|Lackawanna
|Ransom Twp
and Taylor Borough
|John Hambrose
570-562-1600
|mdv: 5,500
|Grand Central Sanitary Landfill
1963 Pen Argyl Rd.
Pen Argyl, PA 18072
|100265
|adv: 2,750
|Northampton
|Plainfield Twp and Pen Argyl Borough
|Adrienne Fors
585-472-2075
Afors1@wm.com
|mdv: 3,000
|Keystone Sanitary Landfill
249 Dunham Rd.
Dunmore, PA 18512
|101247
|adv: 7,250
|Lackawanna
|Dunmore and Throop Boroughs
|Dan O'Brien
570-343-5782
|mdv: 7,500
|SCRO - Harrisburg
|Advanced Disposal Services Sandy Run Landfill
995 Landfill Rd.
Hopewell, PA 16650
|101538
|adv: 750
|Bedford
|Broad Top Twp
|Scott White Jr.
swhitejr@nobleenviro.com
814-928-5001
Dusty Hilbert – Regional Manager
dhilbert@nobleenviro.com
|mdv: 900
|Conestoga Landfill
Harvey and Shiloh Rd.
Morgantown, PA 19543
|101509
|adv: 5,210
|Berks
|New Morgan Boro
|Bryan Cleaver
bcleaver@republicservices.com
610-286-6844
|mdv: 10,000
|Rolling Hills Landfill
583 Longview Rd
Boyertown, PA 19512
|100345
|adv: 3,200
|Berks
|Earl Twp
|Wendy L. Marburger
wmarburger@dcswa.net
610-367-2373
Dave Moser
dcswadav@hotmail.com
|mdv: 3,840
|Cumberland County Landfill
135 Vaughn Rd.
Shippensburg, PA 17257
|100945
|adv: 2,950
|Cumberland
|Hopewell and North Newton Townships
|Mike McIntyre
mmcinty2@wm.com
717-423-9953
Scott Perin – Regional Manager
sperin@wm.com
|mdv: 2,950
|LCSWMA Frey Farm Landfill
3049 River Rd.
Conestoga, PA 17516
|101389
|adv: 1,500
|Lancaster
|Manor Twp
|Aaron Rice – Onsite Contact
arice@lcswma.org
717-871-6420
Dan Brown – Env. Manager
dbrown@lcswma.org
|mdv: 2,000
|Greater Lebanon Refuse Authority Landfill
1610 Russell Rd.
Lebanon, PA 17046
|101544
|adv: 520
|Lebanon
|North Annville and North Lebanon Townships
|Robert “Skip” Garner
skip@goglra.org
717-867-5790
|mdv: 1,100
|Lanchester Landfill
7224 Division Hwy.
Narvon, PA 17555
|100944
|adv: 1,650
|Lancaster
|Caernarvon Twp
|Robert Watts
bwatts@chestercswa.org
610-273-3771
|mdv: 1,850
|Modern Landfill
4400 Mt. Pisgah Rd.
York, PA 17402
|100113
|adv: 4,667
|York
|Lower Windsor and Windsor Townships
|Rusty Frey – Onsite Contact
rfrey@republicservices.com
Tim O’Donnell – General Manager
To’donnell@republicservices.com
717-246-2686
|mdv: 5,000
|Mountain View Reclamation
9446 Letzburg Rd. Greencastle, PA 17225
|101100
|adv: 1,800
|Franklin
|Antrim and Montgomery Townships
|John Wardzinski
jwardzinski@wm.com
717-597-5666
|mdv: 2,000
|Pioneer Crossing
304 S. Center Road
Birdsboro, PA 19508
|100346
|adv: 1,550
|Berks
|Exeter Twp
|Tim Carpenter -General Manager
Timothy.carpenter@jpmascaro.com
610-582-2900
|mdv: 1975
|IESI Blue Ridge Landfill
1578 Orchard Rd. Scotland, PA 17254
|100934
|adv: 1,700
|Franklin
|Greene Twp
|Jon Baughman
jon.baughman@wasteconnections.com
717-26-2681
|mdv: 2,000
|Western Berks Landfill
455 Poplar Neck Rd.
Birdsboro, PA 19508
|100739
|adv: 1,000
|Berks
|Cumru Twp
|Troy Wink – Onsite Contact
twink@wm.com
717-653-4686
Scott Perin – Regional Manager
sperin@wm.com
|mdv: 1,250
|NCRO - Williamsport
|Bradford County Landfill
P.O. Box 10
Burlington, PA 18814
|101243
|adv: 1250
|Bradford
|W. Burlington Twp
|Scot Sample
570-297-4177
|mdv: 1750
|Wayne Township Landfill
P.O. Box 209 McElhattan, PA 17748
|100955
|adv: 1,200
|Clinton
|Wayne Twp
|Jay Alexander
570-769-6977
|mdv: 1,500
|Lycoming County Landfill
447 Alexander Dr.
Montgomery, PA 17752
|100963
|adv: 1,600
|Lycoming
|Brady Twp
|Jason Yorks
800-326-9571
|mdv: 2,000
|SWRO - Pittsburgh
|Arden Landfill
200 Rangos Lane
Washington, PA 15301
|100172
|adv: 2,400
|Washington
|Chartiers Twp
|Tom Kent
724-678-7613
tkent3@wm.com
|mdv: 2,800
|Chestnut Valley Landfill
Route 21
McClellandtown, PA 15458
|100419
|adv: 1,200
|Fayette
|German Twp
|Mike Behr
706-506-4722
mbehr@nobleenviro.com
|mdv: 1,500
|Greenridge Reclamation
234 Landfill Rd.
Scottdale, PA 15683
|100281
|adv: 2,500
|Westmoreland
|E. Huntington Twp
|Rick O'Leary
724-309-9107 (cell)
724-887-9400 (office)
roleary@republicservices.com
|mdv: 2,500
|Imperial Landfill
Route 980
11 Boggs Rd.
Imperial, PA 15126
|100620
|adv: 3,100
|Allegheny
|Findlay Twp
|Bill Greaff
724-695-4419 (office)
724-502-6346 (cell)
wgreaff@republicservices.com
|mdv: 4,666
|J.J. Brunner, Inc. Landfill
211 Brunner Rd.
Zelienople, PA 16063
|101439
|adv: 425
|Beaver
|New Sewickley Twp
|Eric Kennedy
724-712-5011
ekennedy04@zoominternet.net
|mdv: 525
|Kelly Run Sanitation
1500 Hayden Blvd.
Elizabeth, PA 15037
|100663
|adv: 1,250
|Allegheny
|Forward Twp
|Steve Ulakovich
sulakovi@wm.com
|mdv: 1,750
|Laurel Highland Landfill
260 Laurel Ridge Rd.
Johnstown, PA 15909
|101534
|adv: 2,000
|Cambria
|Jackson Twp
|Paul (Brandon) Fess
814-418-2143
pfess@wm.com
|mdv: 2,500
|South Hills Landfill
3100 Hill Rd.
South Park, PA 15129
|100592
|adv: 2,280
|Washington
|South Park and Union Townships
|Don Rhodes
412-308-1016 (office)
412-600-3446 (cell)
drhodes@wm.com
|mdv: 2,850
|Monroeville Landfill
600 Thomas St.
Monroeville,PA 15146
|100594
|adv: 1,800
|Allegheny
|Monroeville
|Richard Simonetti
412-317-9049 (office)
412-670-8354 (cell)
rsimonet@wm.com
|mdv: 2,200
|Mostoller Landfill
7095 Glades Pike
Somerset, PA 15501
|101571
|adv: 2,000
|Somerset
|Brothers Valley and Somerset Townships
|Steve Ott
717-729-5225
814-417-4891
sott@wm.com
|mdv: 1,500
|Shade Landfill
1176 No. 1 Rd.
Cairnbrook, PA 15924
|101421
|adv: 2,900
|Somerset
|Shade Twp
|Mike Simmons
814-442-2325
msimmon2@wm.com
|mdv: 3,500
|Sanitary Landfill
900 Tyrol Blvd.
Belle Vernon, PA 15012
|100277
|adv: 2,000
|Westmoreland
|Rostraver Twp
|CJ Grimm
724-366-7532
cjgrimm@westmorelandslf.com
|mdv: 2,500
|Southern Alleghenies
843 Miller Picking Rd.
Davidsville, PA 15928
|100081
|adv: 2,200
|Somerset
|Conemaugh Twp
|Mike Mack
724-963-3343
mmack@nobleenviro.com
|mdv: 3,300
|Valley Landfill
6015 Pleasant Valley Rd.
Irwin, PA 15642
|100280
|adv: 2,600
|Westmoreland
|Penn Twp
|John Adrascik
412-505-3170(cell)
724-392-6006(office)
jadnrasc@wm.com
|mdv: 4,000
|NWRO - Meadville
|Greentree Landfill
635 Toby Rd.
Kersey, PA 15846
|101397
|adv: 5,500
|Elk
|Fox Twp
|Donald Henrichs
814-265-1744
|mdv: 6,000
|Lake View Landfill
851 Robison Rd.
Erie, PA 16509
|100329
|adv: 4,600
|Erie
|Summit Twp
|Rich Carniewski
814-824-7800
|mdv: 5,000
|McKean County Landfill
19 Ness Ln.
Kane, PA 16735
|100361
|adv: 6,000
|McKean
|Sergeant Twp
|Matt Kingsley
814-778-9931
|mdv: 6,000
|Northwest Sanitary Landfill
1436 West Sunbury Road
W Sunbury, PA 16061
|100585
|adv: 2,500
|Butler
|Clay Twp
|Dawn Keck
724-637-3552
|mdv: 2,500
|Seneca Landfill
421 Hartman Rd.
Evans City, PA 16033
|100403
|adv: 3,000
|Butler
|Jackson Twp
|Edward R. Vogel
724-625-9000
|mdv: 3,000
|Evergreen Landfill
Route 119 N & Luciousdoro Rd.
Coral, PA 15731
|100434
|adv: 1,000
|Indiana
|Brush Valley and Center Townships
|Lorraine Feracioly
724-479-3336
Construction/Demolition Waste Landfills
|Landfill (click on name for a link to eFACTS)
|Permit
|Daily Volume (tons)
|Host County
|Municipality
|Contact Email Address
|SCRO - Harrisburg
|Advanced Disposal Services Landfill
2487 Cloverleaf Rd.
Elizabethtown 17022
|101559
|adv: 1,000
|Lancaster
|Mt. Joy Twp
|Troy Wink – Onsite Contact
twink@wm.com
717-653-4686
Scott Perin – Regional Manager
sperin@wm.com
|mdv: 2,500
|NCRO - Williamsport
|Tioga County C/D Landfill
aka Northern Tier #1)
540 Old Bloss Rd.
Blossburg, Pa 16912
|101201
|adv: 150
|Tioga
|Hamilton Twp
|Scott Sample
570-297-4177
|mdv: 250
|NWRO - Meadville
|Meadville Redi-Mix
19824 Cochranton Rd.
P.O. Box 418
Meadville 16335
|300845
|adv: 133
|Crawford
|East Fairfield Twp
|Larry Kebert
814-724-1600
|mdv: 667
|NERO - Wilkes-Barre
|Blythe Recycling and Demolition (BRADS)
Blythe Township
PO Box 91
New Cumbola 17930
|101679
|adv: 1500
|Schuylkill
|Blythe Township
|Lisa Logan
570-573-0427
llogan@wcnx.org
|mdv: 1500
|Environmental and Recycling Services Inc. (ESRI)
1100 Union Street
Taylor 18717
|100932
|adv: 1350
|Lackawanna
|Taylor Borough
|Scot Haan
570-562-3133
tessdutch@aol.com
|mdv: 1500
Residual Waste Landfills
|Landfill (click on name for a link to eFACTS)
|Permit
|Daily Volume (tons)
|Host County
|Municipality
|Contact Email Address
|NCRO - Williamsport
|White Pines Landfill
RR1 Box 69
Milleville, PA 16901
|240430
|adv: 1,000
|Columbia
|Pine Twp
|Mat Meyer
570-458-4602
|mdv: 1,300
|Phoenix Resources Landfill
782 Antrim Rd,
Wellsboro, PA 16901
|301358
|adv: 3,000
|Tioga
|Duncan Twp
|Sean Ryan
570-353-2406
|mdv: 4,000
|SWRO - Pittsburgh
|Alex Paris Landfill - Paris Flyash Site
Frankfort Springs Rd. Hookstown 15050
|300936
|adv:
|Beaver
|Hanover Twp
|Emanuel A. Paris
aparis@alexparis.com
|mdv:
|Max Environmental Technologies, Yukon Facility Residual Waste Disposal Area No. 6
233 Max Lane Yukon, PA 15698
|PAD004835146
|adv:
|Westmoreland
|South Huntingdon Township
|Jason Oblack
412-400-1059
joblack@maxenvironmental.com
|mdv:
Resource Recovery/Waste to Energy
|Facility (click on name for a link to eFACTS)
|Permit
|Daily Vol. (tons)
|Host County
|Municipality
|Contact Email Address
|SERO - Norristown
|Covanta Delaware Valley
10 Highland Ave.
Chester, PA
19013-2231
|400593
|adv: 4,745
mdv: 5,700
|Delaware
|Chester City
|Kim Bradford
610-497-8100
kbradford@covanta.com
|Covanta Plymouth
1155 Conshohocken Rd. Conshohocken, PA 19428
|400558
|adv: 2,520
|Montgomery
|Plymouth Twp
|Kim Bradford
610-940-6000
kbradford@covanta.com
|Wheelabrator Falls, Inc.
1201 New Ford Mill Rd, Morrisville, PA 19067
|400633
|adv: 2,800
|Bucks
|Falls Twp
|Nicole Lyons
215-736-1760
nlyons@win-waste.com
|SCRO - Harrisburg
|LCSWMA Resource Recovery Facility
1911 River Rd.
Marietta, PA 17547
|400592
|adv: 1,200
|Lancaster
|Conoy Twp
Billy Graham Jr. - Onsite Contact
|York County Resource Recovery Center
2651 Blackbridge Rd. York, PA 17402
|400561
|adv: 1,344
mdv: 4,000
|York
|Manchester Twp
|David Vollero
dvollero@ycswa.com
717-845-1066
Susquehanna Resource Management Complex
1670 S. 19th St.
|100758
|adv: 985
|Dauphin
|Harrisburg City
Lloyd Gladfelter – Onsite Contact