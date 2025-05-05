Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Municipal Waste Permitting

    Municipal Waste Landfills and Resource Recovery Facilities

    PA Map of Landfills

    Municipal Waste Landfills

    Landfill (click on name for a link to eFACTS)PermitDaily Volume (tons)Host CountyMunicipalityContact Email Address
    SERO - Norristown
    Fairless Landfill
    1000 New Ford Mill Rd.
    Morrisville, PA 19067    		101699adv: 18,333BucksFalls Twp.Bobby Jones
    215-428-4368
    Bjones5@wm.com
    mdv: 20,000
    SECCRA Landfill
    261 Street Rd.
    West Grove, PA 19390    		101069adv: 375ChesterLondon Grove TwpScott Mengle
    610-869-2452
    scott@seccra.org
    mdv: 700
    NERO - Wilkes-Barre
    Bethlehem Landfill Company
    2335 Applebutter Rd.
    Bethlehem, PA 18015    		100020adv: 1,375NorthamptonL. Saucon TwpAstor Lawson
    610-317-3200
    Astor.Lawson@WasteConnections.com
    mdv: 1,800
    Commonwealth Environmental Systems
    99 Commonwealth Rd.
    Hegins, PA 17938    		101615adv: 4,750SchuylkillFoster, Frailey and Reilly Twps.Michael Piepoli PE
    570-695-3590
    mikep@ceslfco.com
    mdv: 5,000
    Chrin Brothers Sanitary Landfill
    1225 Industrial Drive
    Easton, PA 18042    		100022adv: 1,500NorthamptonWilliams TwpGreg Chrin
    610-258-8737
    mdv: 2,000
    Alliance Landfill
    398 S Keyser Ave.
    Taylor, PA 18517    		100933adv: 4,250LackawannaRansom Twp
    and Taylor Borough    		John Hambrose
    570-562-1600
    mdv: 5,500
    Grand Central Sanitary Landfill
    1963 Pen Argyl Rd.
    Pen Argyl, PA 18072    		100265adv: 2,750NorthamptonPlainfield Twp and Pen Argyl BoroughAdrienne Fors
    585-472-2075
    Afors1@wm.com
    mdv: 3,000
    Keystone Sanitary Landfill
    249 Dunham Rd.
    Dunmore, PA 18512    		101247adv: 7,250LackawannaDunmore and Throop BoroughsDan O'Brien
    570-343-5782
    mdv: 7,500
    SCRO - Harrisburg
    Advanced Disposal Services Sandy Run Landfill
    995 Landfill Rd.
    Hopewell, PA 16650    		101538adv: 750BedfordBroad Top TwpScott White Jr.
    swhitejr@nobleenviro.com
    814-928-5001

    Dusty Hilbert – Regional Manager
    dhilbert@nobleenviro.com
    mdv: 900
    Conestoga Landfill
    Harvey and Shiloh Rd.
    Morgantown, PA 19543    		101509adv: 5,210BerksNew Morgan BoroBryan Cleaver
    bcleaver@republicservices.com
    610-286-6844
    mdv: 10,000
    Rolling Hills Landfill
    583 Longview Rd
    Boyertown, PA 19512    		100345adv: 3,200BerksEarl TwpWendy L. Marburger
    wmarburger@dcswa.net
    610-367-2373

    Dave Moser
    dcswadav@hotmail.com
    mdv: 3,840
    Cumberland County Landfill
    135 Vaughn Rd.
    Shippensburg, PA 17257    		100945adv: 2,950CumberlandHopewell and North Newton TownshipsMike McIntyre
    mmcinty2@wm.com
    717-423-9953

    Scott Perin – Regional Manager
    sperin@wm.com
    mdv: 2,950
    LCSWMA Frey Farm Landfill
    3049 River Rd.
    Conestoga, PA 17516    		101389adv: 1,500LancasterManor TwpAaron Rice – Onsite Contact
    arice@lcswma.org
    717-871-6420

    Dan Brown – Env. Manager
    dbrown@lcswma.org
    mdv: 2,000
    Greater Lebanon Refuse Authority Landfill
    1610 Russell Rd.
    Lebanon, PA 17046    		101544adv: 520LebanonNorth Annville and North Lebanon TownshipsRobert “Skip” Garner
    skip@goglra.org
    717-867-5790
    mdv: 1,100
    Lanchester Landfill
    7224 Division Hwy.
    Narvon, PA 17555    		100944adv: 1,650LancasterCaernarvon TwpRobert Watts
    bwatts@chestercswa.org
    610-273-3771
    mdv: 1,850
    Modern Landfill
    4400 Mt. Pisgah Rd.
    York, PA 17402    		100113adv: 4,667YorkLower Windsor and Windsor TownshipsRusty Frey – Onsite Contact
    rfrey@republicservices.com

    Tim O’Donnell – General Manager
    To’donnell@republicservices.com
    717-246-2686
    mdv: 5,000
    Mountain View Reclamation 
    9446 Letzburg Rd. Greencastle, PA 17225    		101100adv: 1,800FranklinAntrim and Montgomery TownshipsJohn Wardzinski
    jwardzinski@wm.com
    717-597-5666
    mdv: 2,000
    Pioneer Crossing
    304 S. Center Road
    Birdsboro, PA 19508    		100346adv: 1,550BerksExeter TwpTim Carpenter -General Manager
    Timothy.carpenter@jpmascaro.com
    610-582-2900
    mdv: 1975
    IESI Blue Ridge Landfill
    1578 Orchard Rd. Scotland, PA 17254

     

    		100934adv: 1,700FranklinGreene TwpJon Baughman
    jon.baughman@wasteconnections.com
    717-26-2681
    mdv: 2,000
    Western Berks Landfill
    455 Poplar Neck Rd.
    Birdsboro, PA 19508    		100739adv: 1,000BerksCumru TwpTroy Wink – Onsite Contact
    twink@wm.com
    717-653-4686

    Scott Perin – Regional Manager
    sperin@wm.com
    mdv: 1,250
    NCRO - Williamsport
    Bradford County Landfill
    P.O. Box 10
    Burlington, PA 18814    		101243adv: 1250BradfordW. Burlington TwpScot Sample
    570-297-4177
    mdv: 1750
    Wayne Township Landfill
    P.O. Box 209 McElhattan, PA 17748    		100955adv: 1,200ClintonWayne TwpJay Alexander
    570-769-6977
    mdv: 1,500
    Lycoming County Landfill
    447 Alexander Dr.
    Montgomery, PA 17752    		100963adv: 1,600LycomingBrady TwpJason Yorks
    800-326-9571
    mdv: 2,000
    SWRO - Pittsburgh
    Arden Landfill
    200 Rangos Lane
    Washington, PA 15301    		100172adv: 2,400WashingtonChartiers TwpTom Kent
    724-678-7613
    tkent3@wm.com
    mdv: 2,800
    Chestnut Valley Landfill
    Route 21
    McClellandtown, PA 15458    		100419adv: 1,200FayetteGerman TwpMike Behr
    706-506-4722
    mbehr@nobleenviro.com
    mdv: 1,500
    Greenridge Reclamation
    234 Landfill Rd.
    Scottdale, PA 15683    		100281adv: 2,500WestmorelandE. Huntington TwpRick O'Leary
    724-309-9107 (cell)
    724-887-9400 (office)
    roleary@republicservices.com
    mdv: 2,500
    Imperial Landfill
    Route 980
    11 Boggs Rd.
    Imperial, PA 15126    		100620adv: 3,100AlleghenyFindlay TwpBill Greaff
    724-695-4419 (office)
    724-502-6346 (cell)
    wgreaff@republicservices.com
    mdv: 4,666
    J.J. Brunner, Inc. Landfill
    211 Brunner Rd.
    Zelienople, PA 16063    		101439adv: 425BeaverNew Sewickley TwpEric Kennedy
    724-712-5011
    ekennedy04@zoominternet.net
    mdv: 525
    Kelly Run Sanitation
    1500 Hayden Blvd.
    Elizabeth, PA 15037    		100663adv: 1,250AlleghenyForward TwpSteve Ulakovich
    sulakovi@wm.com
    mdv: 1,750
    Laurel Highland Landfill
    260 Laurel Ridge Rd.
    Johnstown, PA 15909    		101534adv: 2,000CambriaJackson TwpPaul (Brandon) Fess
    814-418-2143
    pfess@wm.com
    mdv: 2,500
    South Hills Landfill
    3100 Hill Rd.
    South Park, PA 15129    		100592adv: 2,280WashingtonSouth Park and Union TownshipsDon Rhodes
    412-308-1016 (office)
    412-600-3446 (cell)
    drhodes@wm.com
    mdv: 2,850
    Monroeville Landfill
    600 Thomas St.
    Monroeville,PA 15146    		100594adv: 1,800AlleghenyMonroevilleRichard Simonetti
    412-317-9049 (office)
    412-670-8354 (cell)
    rsimonet@wm.com
    mdv: 2,200
    Mostoller Landfill
    7095 Glades Pike
    Somerset, PA 15501    		101571adv: 2,000SomersetBrothers Valley and Somerset TownshipsSteve Ott
    717-729-5225
    814-417-4891
    sott@wm.com
    mdv: 1,500
    Shade Landfill
    1176 No. 1 Rd.
    Cairnbrook, PA 15924    		101421adv: 2,900SomersetShade TwpMike Simmons
    814-442-2325
    msimmon2@wm.com
    mdv: 3,500
    Sanitary Landfill
    900 Tyrol Blvd.
    Belle Vernon, PA 15012    		100277adv: 2,000WestmorelandRostraver TwpCJ Grimm
    724-366-7532
    cjgrimm@westmorelandslf.com
    mdv: 2,500
    Southern Alleghenies
    843 Miller Picking Rd.
    Davidsville, PA 15928    		100081adv: 2,200SomersetConemaugh TwpMike Mack
    724-963-3343
    mmack@nobleenviro.com
    mdv: 3,300
    Valley Landfill
    6015 Pleasant Valley Rd.
    Irwin, PA 15642    		100280adv: 2,600WestmorelandPenn TwpJohn Adrascik
    412-505-3170(cell)
    724-392-6006(office)
    jadnrasc@wm.com
    mdv: 4,000
    NWRO - Meadville
    Greentree Landfill
    635 Toby Rd.
    Kersey, PA 15846    		101397adv: 5,500ElkFox TwpDonald Henrichs
    814-265-1744
    mdv: 6,000
    Lake View Landfill
    851 Robison Rd. 
    Erie, PA 16509    		100329adv: 4,600ErieSummit TwpRich Carniewski
    814-824-7800
    mdv: 5,000
    McKean County Landfill
    19 Ness Ln.
    Kane, PA 16735    		100361adv: 6,000McKeanSergeant TwpMatt Kingsley
    814-778-9931
    mdv: 6,000
    Northwest Sanitary Landfill 
    1436 West Sunbury Road 
    W Sunbury, PA 16061    		100585adv: 2,500ButlerClay TwpDawn Keck
    724-637-3552
    mdv: 2,500
    Seneca Landfill
    421 Hartman Rd.
    Evans City, PA 16033    		100403adv: 3,000ButlerJackson TwpEdward R. Vogel
    724-625-9000
    mdv: 3,000
    Evergreen Landfill
    Route 119 N & Luciousdoro Rd.
    Coral, PA 15731    		100434adv: 1,000IndianaBrush Valley and Center TownshipsLorraine Feracioly
    724-479-3336

    Construction/Demolition Waste Landfills

    Landfill (click on name for a link to eFACTS)PermitDaily Volume (tons)Host CountyMunicipalityContact Email Address
    SCRO - Harrisburg
    Advanced Disposal Services Landfill
    2487 Cloverleaf Rd.
    Elizabethtown 17022

     

    		101559adv: 1,000LancasterMt. Joy TwpTroy Wink – Onsite Contact
    twink@wm.com
    717-653-4686

    Scott Perin – Regional Manager
    sperin@wm.com
    mdv: 2,500
    NCRO - Williamsport
    Tioga County C/D Landfill
    aka Northern Tier #1)
    540 Old Bloss Rd.
    Blossburg, Pa 16912    		101201adv: 150TiogaHamilton TwpScott Sample
    570-297-4177
    mdv: 250
    NWRO - Meadville
    Meadville Redi-Mix
    19824 Cochranton Rd.
    P.O. Box 418
    Meadville 16335    		300845adv: 133CrawfordEast Fairfield TwpLarry Kebert
    814-724-1600
    mdv: 667
    NERO - Wilkes-Barre
    Blythe Recycling and Demolition (BRADS)
    Blythe Township
    PO Box 91
    New Cumbola 17930    		101679adv: 1500SchuylkillBlythe TownshipLisa Logan
    570-573-0427
    llogan@wcnx.org
    mdv: 1500
    Environmental and Recycling Services Inc. (ESRI)
    1100 Union Street
    Taylor 18717    		100932adv: 1350LackawannaTaylor BoroughScot Haan
    570-562-3133
    tessdutch@aol.com
    mdv: 1500

    Residual Waste Landfills

    Landfill (click on name for a link to eFACTS)PermitDaily Volume (tons)Host CountyMunicipalityContact Email Address
    NCRO - Williamsport
    White Pines Landfill
    RR1 Box 69
    Milleville, PA 16901    		240430adv: 1,000ColumbiaPine TwpMat Meyer
    570-458-4602
    mdv: 1,300
    Phoenix Resources Landfill
    782 Antrim Rd,
    Wellsboro, PA 16901    		301358adv: 3,000TiogaDuncan TwpSean Ryan
    570-353-2406
    mdv: 4,000
    SWRO - Pittsburgh
    Alex Paris Landfill - Paris Flyash Site
    Frankfort Springs Rd. Hookstown 15050    		300936adv:BeaverHanover TwpEmanuel A. Paris
    aparis@alexparis.com
    mdv:
    Max Environmental Technologies, Yukon Facility Residual Waste Disposal Area No. 6
    233 Max Lane Yukon, PA 15698    		PAD004835146adv:WestmorelandSouth Huntingdon TownshipJason Oblack
    412-400-1059
    joblack@maxenvironmental.com
    mdv:

    Resource Recovery/Waste to Energy

    Facility (click on name for a link to eFACTS)PermitDaily Vol. (tons)Host CountyMunicipalityContact Email Address
    SERO - Norristown
    Covanta Delaware Valley 
    10 Highland Ave. 
    Chester, PA
    19013-2231    		400593adv: 4,745
    mdv: 5,700    		DelawareChester CityKim Bradford
    610-497-8100
    kbradford@covanta.com
    Covanta Plymouth
    1155 Conshohocken Rd. Conshohocken, PA 19428    		400558adv: 2,520MontgomeryPlymouth TwpKim Bradford
    610-940-6000
    kbradford@covanta.com
    Wheelabrator Falls, Inc.
    1201 New Ford Mill Rd, Morrisville, PA 19067    		400633adv: 2,800BucksFalls TwpNicole Lyons
    215-736-1760
    nlyons@win-waste.com
    SCRO - Harrisburg
    LCSWMA Resource Recovery Facility
    1911 River Rd.
    Marietta, PA 17547    		400592adv: 1,200LancasterConoy Twp

    Billy Graham Jr. - Onsite Contact
    btgraham@lcswma.org
    717-874-4429


    Dan Brown – Env Manager
    dbrown@lcswma.org

    York County Resource Recovery Center
    2651 Blackbridge Rd. York, PA 17402    		400561adv: 1,344
    mdv: 4,000    		YorkManchester TwpDavid Vollero
    dvollero@ycswa.com

    717-845-1066

    Susquehanna Resource Management Complex

    1670 S. 19th St.
    Harrisburg, PA 17104

    		100758adv: 985DauphinHarrisburg City

    Lloyd Gladfelter – Onsite Contact
    lgladfelter@lcswma.org
    717-553-5857


    Dan Brown – Env Manager
    dbrown@lcswma.org