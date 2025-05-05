2025 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-10-2025-010
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product Review 2025
|October 2, 2025
|Active
|MCS-06-2025-009
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|June 27, 2025
|Active
|MCS-06-2025-008
|General Operations
|Dental Benefit Limit Exception (BLE) Process Clarification
|June 25, 2025
|Active
|MCS-05-2025-007
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|May 5, 2025
|Active
|MCS-04-2025-006
|General Operations
|Denial Notices and Complaints and Grievance Reviews
|April 23, 2025
|Active
|MCS-04-2025-005
|General Operations
|Requirements for MY 2024/RY 2025 HEDIS®, PAPM, and CAHPS® Submissions
|April 15, 2025
|Active
|MCS-04-2005-004
|General Operations
|Non-Covered Behavioral Health (BH) Services
|April 10, 2025
|Active
|MCS-04-2025-003
|General Operations
|Application of Topical Fluoride Varnish
|April 9, 2025
|Active
|MCS-02-2025-002
|General Operations
|Limited English Proficiency (LEP) and Nondiscrimination
|March 3, 2025
|Active
|MCS-01-2025-001
|General Operations
|Use of Fidelity Guidelines to Oversee Opioid Use Disorder Centers of Excellence (OUD-COE) Operations
|January 9, 2025
|Active
2024 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-09-2024-008
|General Operations
|Prior Authorization of Breast Pumps
|September 17, 2024
|Active
|MCS-07-2024-007
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product Review 2024
|July 30, 2024
|Active
|MCS-O5-2024-006
|General Operations
|Guidance for Use of Service History Data Files That Include Substance Use Disorder Encounters
|May 21, 2024
|Active
|MCS-05-2024-005
|General Operations
|Permitting Outreach to Members who have lost coverage up to 90 days after disenrollment
|May 2, 2024
|Active
|MCS-03-2024-004
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|March 21, 2024
|Active
|MCS-03-2024-003
|General Operations
|National Correct Coding Initiative (NCCI) Edits
|March 21, 2024
|Active
|MCS-03-2024-002
|General Operations
|Revised Model Member Handbook Template
|March 21, 2024
|Active
|MCS-01-2024-001
|General Operations
|Payment for Services Associated with Qualifying Clinical Trials
|January 03, 2024
|Active
2023 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-11-2023-016
|General Operations
|Opioid Centers of Excellence
|November 08, 2023
|Active
|MCS-10-2023-015
|Technology Assessment Group
|Office of Medical Assistance Programs (OMAP) Coverage Decisions
|October 18, 2023
|Active
|MCS-10-2023-014
|Technology Assessment Group
|Office of Medical Assistance Programs (OMAP) Coverage Decisions
|October 18, 2023
|Active
|MCS-10-2023-013
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|October 18, 2023
|Active
|MCS-10-2023-012
|General Operations
|Street Medicine
|October 05, 2023
|Active
|MCS-09-2023-011
|General Operations
|Requirements for Consumer Incentive Submissions
|September 12, 2023
|Active
|MCS-09-2023-010
|General Operations
|Requirements for MY 2023/RY 2024 HEDIS®, CAHPS® and Pennsylvania Performance Measure (PAPM) Submissions
|September 6, 2023
|Active
|MCS-07-2023-009
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product Review 2023
|July 27, 2023
|Active
|MCS-06-2023-008
|General Operations
|Prior Authorization of Opioids
|June 29, 2023
|Active
|MCS-05-2023-007
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|June 21, 2023
|Active
|MCS-05-2023-006
|Technology Assessment Group
|Office of Medical Assistance Programs (OMAP) Coverage Decisions
|June 21, 2023
|Active
|MCS-05-2023-005
|General Operations
|New Member Outreach
|June 21, 2023
|Active
|MCS-05-2023-004
|General Operations
|Reviewing Requests for Private Duty Nursing, Home Health, and Personal Care Services For Medical Necessity
|May 15, 2023
|Active
|MCS-05-2023-003
|General Operations
|Record Review of Managed Care Organizations' Complaint and Grievance Process and Procedure
|May 10, 2023
|Active
|MCS-05-2023-002
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|May 5, 2023
|Active
|MCS-01-2023-001
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|January 31, 2023
|Active
2022 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-11-2022-011
|General Operations
|Transportation Requests Referrals
|November 30, 2022
|Active
|MCS-11-2022-010
|General Operations
|Opioid Centers of Excellence
|November 21, 2022
|Obsolete
|MCS-11-2022-009
|General Operations
|Requirements for Consumer Incentive Submissions
|November 14, 2022
|Obsolete
|MCS-11-2022-008
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|November 03, 2022
|Active
|MCS-09-2022-007
|General Operations
|Requirements for MY 2022/RY 2023 HEDIS®, CAHPS® and Pennsylvania Performance Measure (PAPM) Submissions
|September 19, 2022
|Active
|MCS-07-2022-006
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product Review 2022
|August 04, 2022
|Active
|MCS-07-2022-005
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|July 26, 2022
|Active
|MCS-07-2022-004
|General Operations
|Reinstatement of Prior Authorization Requirements for Private Duty/Shift Nursing Services
|July 26, 2022
|Active
|MCS-07-2022-003
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|July 13, 2022
|Active
|MCS-02-2022-002
|Technology Assessment Group
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions - TAG 08-21
|February 14, 2022
|Active
|MCS-02-2022-001
|General Operations
|Requirements for MY2021/RY2022 HEDIS, CAHPS and Pennsylvania Performance Measure (PARM) Submissions
|February 10. 2022
|Active
2021 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-06-2021-007
|General Operations
|Updates to Prior Authorization Requirements for Certain Services During the COVID-19 Public Health Emergency
|June 15, 2021
|Active
|MCS-06-2021-006
|General Operations
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|June 15, 2021
|Active
|MCS-06-2021-005
|General Operations
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|June 15, 2021
|Active
|MCS-02-2021-003
|General Operations
|Increased Timeframe For Continuation of Services
|Feb. 22, 2021
|Active
|MCS-01-2021-002
|General Operations
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions - TAG 11-19
|Jan. 5, 2021
|Active
|MCS-01-2021-001
|General Operations
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions - TAG 2-5-20
|Jan. 5, 2021
|Active
2020 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-12-2020-018
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product Review LLP 2020
|Dec. 30, 2020
|Obsolete
|MCS-12-2020-017
|General Operations
|Technology Assessment Group (TAG) Coverage Decisions
|Dec. 8, 2020
|Active
|MCS-11-2020-016
|General Operations
|Paying Legally Responsible Family Members to Provide Personal Care Services as Caregivers
|Nov. 24, 2020
|Active
|MCS-09-2020-015
|General Operations
|Verifying Medicare noncovered Durable Medical equipment (DME)
|Sept 29, 2020
|Active
|MCS-06-2020-014
|General Operations
|No Charge to medical Assistance Beneficiaries for Personal Protective Equipment
|June 12, 2020
|Active
|MCS-05-2020-013
|General Operations
|Removal of Prior Authorization for SublocadeTM (buprenorphine extended-release) Injection
|May 26, 2020
|Active
|MCS-05-2020-012
|General Operations
|Elective Services
|May 7, 2020
|Active
|MCS-04-2020-011
|General Operations
|CR Modifier and DR Condition Code for COVID-19-Disaster/Emergency Related Claims
|April 27, 2020
|Active
|MCS-04-2020-010
|General Operations
|MA Eligibility During COVID-19 Emergency Disaster Declaration
|April 17, 2020
|Obsolete
|MCS-04-2020-008
|General Operations
|New ICD-10-CM Code for the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)
|April 12, 2020
|Active
|MCS-03-2020-005
|General Operations
|Requirements Related to COVID-19
|March 25, 2020
|Obsolete
|MCS-03-2020-004
|General Operations
|PROMISeTM Managed Care Payment System Table
|March 24, 2020
|Active
|MCS-02-2020-002
|General Operations
|Contraception Dispensing
|Feb. 21, 2020
|Active
|MCS-01-2020-001
|General Operations
|Requirements for 2020 HEDIS, CAHPS and Pennsylvania Performance Measure Submissions
|Feb. 3, 2020
|Active
2019 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-12-2019-013
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product Review 2019
|Dec. 31, 2019
|Obsolete
|MCS-12-2019-012
|General Operations
|Complaints, Grievances and Fair Hearing Templates GG (13)(16) and
N (1)-(7) Update
|Dec. 16, 2019
|Active
|MCS-08-2019-011
|General Operations
|Technology Assessment Group Coverage Decisions
|Oct. 22, 2019
|Active
|MCS-06-2019-009
|General Operations
|Technology Assessment Group Coverage Decisions
|June 5, 2019
|Active
|MCS-05-2019-008
|General Operations
|Retrospective Review of Hospice Services Provided by managed care network Providers
|May 23, 2019
|Active
|MCS-04-2019-007
|General Operations
|2019 HealthChoices Physical Health Agreement
|April 12, 2019
|Active
|MCS-04-2019-006
|General Operations
|Removal of Substance use Disorder (SUD) Medications from Specialty Programs and Specialty Drug Lists
|April 10, 2019
|Active
|MCS-03-2019-005
|General Operations
|Technology Assessment Group Coverage Decisions
|April 2, 2019
|Active
|MCS-03-2019-004
|General Operations
|Consumer incentive Submission Requirements - Revised
|March 8, 2019
|Active
|MCS-03-2019-003
|General Operations
|Changes to Third Party Liability Requirements Related to Prenatal Services, Effective April 1, 2019
|Feb. 27, 2019
|Active
|MCS-02-2019-002
|General Operations
|Oversight of Opioid use Disorder Centers of Excellence
|Feb. 1, 2019
|Active
2018 Ops Memos
|Number
|Category
|Subject
|Posted
|Status
|MCS-12/2018-024
|General Operations
|HealthChoices Physical Health Managed Care Organization (PH-MCO) Responsibility to Pay for Licensed Emergency Medical Agency Services when Emergency Medical Transportation is Not Provided ("Treat-No-Transport")
|Dec. 27, 2018
|Active
|MCS-12/2018-023
|General Operations
|Increased Rates for Ambulance Services, Effective January 1, 2019
|Dec. 21, 2018
|Active
|MCS-12/2018-022
|General Operations
|PROMISeTM Managed Care Payment System Table Update
|Dec. 14, 2018
|Active
|MCS-12/2018-021
|General Operations
|To provide MCOs coverage updates on new technologies as discussed in regular Technology Assessment Group (TAG) meetings
|Dec. 5, 2018
|Active
|MCS-10/2018-020
|General Operations
|All HealthChoices Physical Health Managed Care Organizations and Providers - Statewide
|Oct. 23, 2018
|Active
|MCS-10/2018-019
|General Operations
|Policies Concerning Department of Human Services Review of Requests for Residential Placement of Children for Treatment of Physical Health Conditions
|Oct. 16, 2018
|Active
|MCS-10/2018-018
|General Operations
|Payment Responsibility if a Member has Primary Coverage (Third Party Liability)
|Oct. 10, 2018
|Active
|MCS-09/2018-016
|General Operations
|Provider Pay for Performance Program Reports
|Sept. 26, 2018
|Obsolete
|MCS-09/2018-015
|General Operations
|PROMISeTM Managed Care Payment System Table
|Sept. 1, 2018
|Active
|MCS-08/2018-014
|General Operations
|Technology Assessment Group Coverage Decisions
|Aug. 15, 2018
|Active
|MCS-06/2018-012
|General Operations
|Utilization Review Criteria Assessment Process - Licensed Proprietary Product
|June 18, 2018
|Obsolete
|MCS-05/2018-010
|General Operations
|Pennsylvania Performance Measures Timeline Reporting Requirements
|May 25, 2018
|Active
|MCS-05/2018-009
|General Operations
|Technology Assessment Group Coverage Decisions
|May 16, 2018
|Active
|MCS-04/2018-006
|General Operations
|Public Health Dental Hygiene Practitioner (PHDHP) Enrollment
|April 9, 2018
|Active
|MCS-03/2018-004
|General Operations
|Technology Assessment Group Coverage Decisions
|March 16, 2018
|Active
|MCS-03/2018-003
|General Operations
|Prior Authorization of Opioids and Medication Assisted Treatment (MAT)
|March 15, 2018
|Active