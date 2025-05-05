Advisory Board Meeting Dates
- For information from past meeting dates, view the eHealth Advisory Board Archive.
|2025 Meeting Dates
|Date
|Location
|Related Files
|Friday, Feb. 7, 2025
|HUB Building;
Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|Friday, May 2, 2025
|HUB Building;
Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|Friday, Aug. 1, 2025
|HUB Building;
Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|Friday, Nov. 7, 2025
|HUB Building;
Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|2024 Meeting Dates
|Date
|Location
|Related Files
|Friday, Feb. 2, 2024
|HUB Building; Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|Friday, May 3, 2024
|HUB Building; Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|Friday, Aug. 2, 2024
|HUB Building; Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|Friday, Nov. 1, 2024
|HUB Building; Harrisburg, PA
| Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials
|2023 Meeting Dates
Date
Location
Related Files
Friday, Feb. 10, 2023
HUB Building; Harrisburg, PA
Friday, May 5, 2023
HUB Building; Harrisburg, PA
Friday, Aug. 4, 2023
HUB Building; Harrisburg, PA
Friday, Nov. 3, 2023
HUB Building; Harrisburg, PA
|2022 Meeting Dates
Date
Location
Related Files
Friday, Feb. 4, 2022
Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA
Friday, May 6, 2022
HUB Building;
Friday, Aug. 5, 2022
HUB Building;
Friday, Nov. 4, 2022
HUB Building;
2021 Meeting Dates
Date
Location
Related Files
Friday, Feb. 12, 2021
Skype Meeting; Harrisburg, PA
Friday, May 7, 2021
Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA
Friday, Aug. 6, 2021
Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA
Friday, Nov. 5, 2021
Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA
eHealth Advisory Board Members
|Name
|Title
|Paul McGuire (Chair)
|Chief Operating Officer, Carbondale Nursing Home
|Nick Barbera
|Senior Manager, Sunstone Consulting LLC
|Caroline Beohm
|Chief of Staff, Pennsylvania Insurance Department
|Martin Ciccocioppo
|Director, PA eHealth Partnership Program, Pennsylvania Department of Human Services
|Pamela E. Clarke
|Senior Director, Quality and Operations,
Health Promotion Council
|Joseph Fisne
|Vice President/Associate Chief Information Officer, Geisinger Health System
|Scott Frank
|Chief Information Officer, Capital Blue Cross
|Mia Haney
|Chief Executive Officer, Pennsylvania Homecare Association
|Dr. Robert Danoff
|Director of Family Medicine Residency Program, Jeffereson Health Northeast
|Iqbal Muneeza
|Deputy Secretary for Health Innovation, Pennsylvania Department of Health
|Dr. Michael A. Sheinberg
|Chief Medical Information Officer, Penn Medicine Lancaster General Health
|Mark Volovic
|Chief Information Officer, Indiana Regional Medical Center
|Dr. Margaret Zalon
|The University of Scranton Department of Nursing
|Ex Officio Members (HIO representatives awaiting legislative appointment)
|Don Reed
|SVP and Chief Operating Officer, HealthShare Exchange
|Phyllis Szymanski
|Director, ClinicalConnect HIE