Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    eHealth Partnership

    eHealth Partnership Program Advisory Board

    Advisory Board Meeting Dates

    2025 Meeting Dates
    Date
    		​Location
    		Related Files
    ​Friday, Feb. 7, 2025
    		HUB Building;
    Harrisburg, PA
    		 Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials
    ​Friday, May 2, 2025
    		​HUB Building;
    Harrisburg, PA
    		 Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials
    ​Friday, Aug. 1, 2025
    		​HUB Building;
    Harrisburg, PA
    		 ​Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials
    ​Friday, Nov. 7, 2025
    		​HUB Building;
    Harrisburg, PA
    		 Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials

     

    2024 Meeting Dates
    Date
    		​Location
    		Related Files
    ​Friday, Feb. 2, 2024
    		HUB Building; Harrisburg, PA
    		​ Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials
    ​Friday, May 3, 2024
    		​HUB Building; Harrisburg, PA
    		 Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials
    ​Friday, Aug. 2, 2024
    		​HUB Building; Harrisburg, PA
    		 ​Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials
    ​Friday, Nov. 1, 2024
    		​HUB Building; Harrisburg, PA
    		 Agenda /  Meeting Slides / Meeting Materials

     

    2023 Meeting Dates

    ​Date

    Location

    Related Files

    ​Friday, Feb. 10, 2023

    HUB Building; Harrisburg, PA

    ​ Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, May 5, 2023

    ​HUB Building; Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, Aug. 4, 2023

    ​HUB Building; Harrisburg, PA

    ​Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, Nov. 3, 2023

    ​HUB Building; Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides Meeting Materials

     

    2022 Meeting Dates

    ​Date

    ​Location

    Related Files

    ​Friday, Feb. 4, 2022

    Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA

    ​ Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    Friday, May 6, 2022

    ​HUB Building;
    Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, Aug. 5, 2022

    ​HUB Building;
    Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    Friday, Nov. 4, 2022

    ​HUB Building;
    Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

     

    2021 Meeting Dates

    Date

    ​Location

    Related Files

    ​Friday, Feb. 12, 2021

    Skype Meeting; Harrisburg, PA

    ​ Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, May 7, 2021

    ​Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, Aug. 6, 2021

    ​Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

    ​Friday, Nov. 5, 2021

    ​Microsoft TEAMS Meeting; Harrisburg, PA

    Agenda / Meeting Slides / Meeting Materials

     

    eHealth Advisory Board Members

    Name
    		​Title
    ​Paul McGuire (Chair)
    		​​​Chief Operating Officer, Carbondale Nursing Home
    Nick BarberaSenior Manager, Sunstone Consulting LLC
    Caroline BeohmChief of Staff, Pennsylvania Insurance Department
    Martin CiccocioppoDirector, PA eHealth Partnership Program, Pennsylvania Department of Human Services
    Pamela E. ClarkeSenior Director, Quality and Operations,
    Health Promotion Council
    Joseph FisneVice President/Associate Chief Information Officer, Geisinger Health System
    Scott FrankChief Information Officer, Capital Blue Cross
    Mia HaneyChief Executive Officer, Pennsylvania Homecare Association
    Dr. Robert DanoffDirector of Family Medicine Residency Program, Jeffereson Health Northeast
    Iqbal MuneezaDeputy Secretary for Health Innovation, Pennsylvania Department of Health
    Dr. Michael A. SheinbergChief Medical Information Officer, Penn Medicine Lancaster General Health
    Mark VolovicChief Information Officer, Indiana Regional Medical Center
    Dr. Margaret ZalonThe University of Scranton Department of Nursing
    ​Ex Officio Members (HIO representatives awaiting legislative appointment)
    ​​Don Reed
    		​​SVP and Chief Operating Officer, HealthShare Exchange
    ​Phyllis Szymanski
    		​Director, ClinicalConnect HIE