Healthcare organizations, community partners and legislators will identify solutions to improve the vitality of rural communities in Columbia, Montour, Northumberland, Synder and Union counties.
Register for the October 24 Susquehanna Regional Rural Healthcare Summit
Agenda for the October 24 Summit
- 8:00-9:00: Registration & Continental Breakfast
- 9:00-9:05: Welcoming Remarks
- Michelle Thompson, MD, Chief Education Officer and Vice Dean Graduate Medical Education and Designated Institutional Official
- 9:05-9:15: Opening Remarks
- Julie Byerley, MD, MPH, Executive Vice President, Chief Academic Officer, Dean Geisinger College of Health Sciences
- 9:15-9:30: Framing Remarks: The 7 Vital Conditions
- George Garrow, MD, Chief Executive Officer, Primary Health Network
- Lisa Davis, MHA, Director, Pennsylvania Office of Rural Health & Outreach Associate Professor of Health Policy & Administration, Pennsylvania State University
- 9:30-9:50: Driving Decisions Through Data
- Debra Bogen, MD, Pennsylvania Secretary of Health, Pennsylvania Department of Health, Harrisburg, PA
- 9:50-9:55: Introduction of Keynote Speaker
- Michelle Thompson, MD, Chief Education Officer and Vice Dean Graduate Medical Education and Designated Institutional Official
- 9:55-10:45: Keynote Remarks
- Mai Pham, MD, MPH, President and Chief Executive Officer, Institute for Exceptional Care, Washington, D.C.
- 10:45-11:00: Orientation to Small Work Groups, Snack and Transition Michelle Thompson, MD, Chief Education Officer and Vice Dean Graduate Medical Education and Designated Institutional Official
- Rural Elder Care: Strategies for Supporting Aging Communities
- Facilitators: Cybele Pacheco, MD, MBA, Director Geisinger 65 Forward; Marquene Klimchok, Manager Outreach & Enrollment, LIFE Geisinger; and Teena Kubasti, BSN, MBA, AVP Senior Focused Care Programs, LIFE Geisinger
- Empowering Health: The Impact of Lifestyle on Health & Well-Being
- Facilitators: Allison Hess, MBA, VP Population Health & Quality, Geisinger; Maria Welch, MPH, Director, Community Health & Social Needs, Geisinger.
- Building Healthier Communities: Workforce Development
- Facilitators: Rebecca Stoudt, DNP, PHD, MSN, CRNA, Associate Dean Nursing Student Education, Geisinger College of Health Sciences; and Maureen Murtha, Director, Pipeline Programs, Geisinger College of Health Sciences.
- Supporting Minds: Behavioral & Mental Health in Rural Areas
- Facilitators: Sarah Dobeck, MSW, MBA, Program Manager, Behavioral Health Support Geisinger; and Jennifer Napp-Evan, Psy.D., M.Ed., LBS, Snyder County Children & Youth Administrator
- Rural Elder Care: Strategies for Supporting Aging Communities
- 11:00-1:30: Work Groups and Working Lunch
- 1:30-1:45: Transition to Large Group Area
- 1:45-2:30: Work Group Report Outs: Vision, Goals, Actions, Timelines, and Larger Group Q & A Discussion with Expert Panel
- Panelists
- George Garrow, MD, Chief Executive Officer, Primary Health Network
- Lisa Davis, MHA, Director, Pennsylvania Office of Rural Health & Outreach Associate Professor of Health Policy & Administration,
- Pennsylvania State University
- Laura Dimino, Ph.D., Interim Executive Director, Center for Rural Pennsylvania
- Moderator
- Michelle Thompson, MD
- Chief Education Officer and Vice Dean Graduate Medical Education and Designated Institutional Official
- 2:30-3:15: Pennsylvania’s Rural Health Transformation Plan (RHTP)
- Lindsey Mauldin, Deputy Chief of Staff for Health and Human Services, Office of Pennsylvania Governor Josh Shapiro
- 3:15-3:30: Closing Remarks
- Karen Murphy, President Geisinger Health Plan, Executive Vice President Insurance Operations