Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Mental Health for Providers

    State Hospital Risk Management Summary Reports

    2025 State Hospital Risk Assessment Reports

    NOTE: For reports and information prior to 2020, please contact Paul Minnick at the Office of Mental Health and Substance Abuse Services' (OMHSAS) Bureau of Community and Hospital Operations.