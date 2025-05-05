Skip to agency navigation
Skip to main content

Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

    Local, state, and federal government websites often end in .gov. Commonwealth of Pennsylvania government websites and email systems use "pennsylvania.gov" or "pa.gov" at the end of the address. Before sharing sensitive or personal information, make sure you're on an official state website. 
    Long-Term Care for Providers

    Average RUG III v. 5.12 44-Group CMI's

    The Case-Mix Index (CMI) statewide averages in Pennsylvania MA nursing facilities using RUG-III v. 5.12, 44-Group with Pennsylvania-normalized "nursing only" CMIs. Only non-defaulted assessments for facilities with valid CMI Reports are used in the average. PLEASE NOTE: THE CMI AVERAGE DOES NOT INCLUDE COUNTY FACILITIES.

    ​Pennsylvania Average Case Mix Index

    Picture Date

    Average Total Facility CMI

    Average MA CMI

    08/01/2025-1.18
    05/01/2025-1.18
    02/01/20251.181.16
    11/01/2024-1.16
    08/01/2024-1.15
    05/01/2024-1.16

    ​08/01/2023

    ​-

    ​1.13

    ​05/01/2023

    ​-

    ​1.13

    ​02/01/2023

    ​1.14

    ​1.11

    ​11/01/2022

    ​-

    ​1.10

    ​08/01/2022

    ​-

    ​1.09

    ​05/01/2022

    ​-

    ​1.10

    ​02/01/2022

    ​1.12

    ​1.08

    ​11/01/2021

    ​-

    ​1.09

    ​08/01/2021

    ​-

    ​1.09

    ​05/01/2021

    ​-

    ​1.11

    ​02/01/2021

    ​1.13

    ​1.10

    ​11/01/2020

    ​-

    ​1.10

    ​08/01/2020

    ​-

    ​1.11

    ​05/01/2020

    ​-

    ​1.10

    ​02/01/2020

    ​1.13

    ​1.10

    ​11/01/2019

    ​-

    ​1.10

    ​08/01/2019

    ​-

    ​1.10

    ​05/01/2019

    ​-

    ​1.12

    ​02/01/2019

    ​1.13

    ​1.11

    ​11/01/2018

    ​-

    ​1.11

    ​08/01/2018

    ​-

    ​1.11

    ​05/01/2018

    ​-

    ​1.12

    ​02/01/2018

    ​1.13

    ​1.11

    ​11/01/2017

    ​-

    ​1.11

    ​08/01/2017

    ​-

    ​1.10

    ​05/01/2017

    ​-

    ​1.10

    ​02/01/2017

    ​1.12

    ​1.09

    ​11/01/2016

    ​-

    ​1.09

    ​08/01/2016

    ​-

    ​1.09

    ​05/01/2016

    ​-

    ​1.09

    ​02/01/2016

    ​1.11

    ​1.08

    ​11/01/2015

    ​-

    ​1.08

    ​08/01/2015

    ​-

    ​1.08

    ​05/01/2015

    ​-

    ​1.08

    ​02/01/2015

    ​1.11

    ​1.07

    ​11/01/2014

    ​-

    ​1.06

    ​08/01/2014

    ​-

    ​1.06

    ​05/01/2014

    ​-

    ​1.06

    ​02/01/2014

    ​1.09

    ​1.05

    ​11/01/2013

    ​-

    ​1.05

    ​08/01/2013

    ​-

    ​1.04

    ​05/01/2013

    ​-

    ​1.05

    ​02/01/2013

    ​1.09

    ​1.03

    ​11/01/2012

    ​-

    ​1.03

    ​08/01/2012

    ​-

    ​1.02

    ​05/01/2012

    ​-

    ​1.02

    ​02/01/2012

    ​1.06

    ​1.01

    ​11/01/2011

    ​-

    ​1.00

    ​08/01/2011

    ​-

    ​.99

    ​05/11/2011

    ​-

    ​.99

    ​02/01/2011

    ​1.03

    ​.96

    ​11/01/2010

    ​-

    ​.95

    ​08/01/2010

    ​-

    ​.95

    ​05/01/2010

    ​-

    ​.95

    ​02/01/2010

    ​1.01

    ​.94

     


    Average CMI's in Pennsylvania

    The Case-Mix Index (CMI) statewide averages in Pennsylvania MA nursing facilities using RUG-III Pennsylvania-normalized "nursing only" CMIs. Only non-defaulted assessments for facilities with valid CMI Reports are used in the average. PLEASE NOTE: EFFECTIVE MAY 1, 2006, THE CMI AVERAGE DOES NOT INCLUDE COUNTYFACILITIES

    Pennsylvania Average Case Mix Index

     

    Picture Date

    Total Facility

    Average

    05/1/2010

     

    1.50

    02/1/2010

    1.57

    1.52

    11/1/2009

     

    1.55

    08/1/2009

     

    1.53

    05/1/2009

     

    1.52

    02/1/2009

    1.55

    1.50

    11/1/2008

     

    1.49

    08/1/2008

     

    1.47

    05/1/2008

     

    1.46

    02/1/2008

    1.50

    1.44

    11/1/2007

     

    1.43

    08/1/2007

     

    1.42

    05/1/2007

     

    1.40

    02/1/2007

    1.45

    1.39

    11/1/2006

     

    1.38

    08/1/2006

     

    1.37

    05/1/2006

     

    1.36

    02/1/2006

    1.39

    1.33

    11/1/2005

     

    1.33

    08/1/2005

     

    1.32

    05/1/2005

     

    1.30

    02/1/2005

    1.35

    1.29

    11/1/2004

     

    1.29

    08/1/2004

     

    1.28

    05/1/2004

     

    1.27

    02/1/2004

    1.32

    1.26

    11/1/2003

     

    1.25

    08/1/2003

     

    1.24

    05/1/2003

     

    1.22

    02/1/2003

    1.27

    1.21

    11/1/2002

     

    1.20

    08/1/2002

     

    1.19

    05/1/2002

     

    1.18

    02/1/2002

    1.23

    1.17

    11/1/2001

     

    1.16

    08/1/2001

     

    1.16

    05/1/2001

     

    1.15

    02/1/2001

    1.20

    1.14

    11/1/2000

     

    1.14

    08/1/2000

     

    1.14

    05/1/2000

     

    1.13

    02/1/2000

    1.18

    1.13

    11/1/1999

     

    1.12

    08/1/1999

     

    1.12

    05/1/1999

     

    1.11

    02/1/1999

    1.16

    1.11

    11/1/1998

     

    1.10

    08/1/1998

     

    1.10

    05/1/0998

     

    1.10

    02/1/1998

    1.15

    1.10

    11/1/1997

     

    1.11

    08/1/1997

     

    1.11

    05/1/1997

     

    1.10

    02/1/1997

    1.14

    1.10

    11/1/1996

     

    1.09

    08/1/1996

     

    1.08

    05/1/1996

     

    1.07

    02/1/1996

    1.10

    1.06

    11/1/1995

     

    1.06

    08/1/1995

     

    1.06

    05/1/1995

     

    1.05

    02/1/1995

    1.09

    1.05

    11/1/1994

     

    1.04

    08/1/1994

     

    1.04

    05/1/1994

     

    1.03

    02/1/1994

    1.05

    1.01

    11/1/1993

     

    1.01

    08/1/1993

     

    0.99

    05/1/1993

     

    0.98

    02/1/1993

    1.00

    0.97

     

     