Pennsylvania Average Case Mix Index
Picture Date
Average Total Facility CMI
Average MA CMI
|08/01/2025
|-
|1.18
|05/01/2025
|-
|1.18
|02/01/2025
|1.18
|1.16
|11/01/2024
|-
|1.16
|08/01/2024
|-
|1.15
|05/01/2024
|-
|1.16
08/01/2023
-
1.13
05/01/2023
-
1.13
02/01/2023
1.14
1.11
11/01/2022
-
1.10
08/01/2022
-
1.09
05/01/2022
-
1.10
02/01/2022
1.12
1.08
11/01/2021
-
1.09
08/01/2021
-
1.09
05/01/2021
-
1.11
02/01/2021
1.13
1.10
11/01/2020
-
1.10
08/01/2020
-
1.11
05/01/2020
-
1.10
02/01/2020
1.13
1.10
11/01/2019
-
1.10
08/01/2019
-
1.10
05/01/2019
-
1.12
02/01/2019
1.13
1.11
11/01/2018
-
1.11
08/01/2018
-
1.11
05/01/2018
-
1.12
02/01/2018
1.13
1.11
11/01/2017
-
1.11
08/01/2017
-
1.10
05/01/2017
-
1.10
02/01/2017
1.12
1.09
11/01/2016
-
1.09
08/01/2016
-
1.09
05/01/2016
-
1.09
02/01/2016
1.11
1.08
11/01/2015
-
1.08
08/01/2015
-
1.08
05/01/2015
-
1.08
02/01/2015
1.11
1.07
11/01/2014
-
1.06
08/01/2014
-
1.06
05/01/2014
-
1.06
02/01/2014
1.09
1.05
11/01/2013
-
1.05
08/01/2013
-
1.04
05/01/2013
-
1.05
02/01/2013
1.09
1.03
11/01/2012
-
1.03
08/01/2012
-
1.02
05/01/2012
-
1.02
02/01/2012
1.06
1.01
11/01/2011
-
1.00
08/01/2011
-
.99
05/11/2011
-
.99
02/01/2011
1.03
.96
11/01/2010
-
.95
08/01/2010
-
.95
05/01/2010
-
.95
02/01/2010
1.01
.94
Average CMI's in Pennsylvania
The Case-Mix Index (CMI) statewide averages in Pennsylvania MA nursing facilities using RUG-III Pennsylvania-normalized "nursing only" CMIs. Only non-defaulted assessments for facilities with valid CMI Reports are used in the average. PLEASE NOTE: EFFECTIVE MAY 1, 2006, THE CMI AVERAGE DOES NOT INCLUDE COUNTYFACILITIES
Picture Date
Total Facility
Average
05/1/2010
1.50
02/1/2010
1.57
1.52
11/1/2009
1.55
08/1/2009
1.53
05/1/2009
1.52
02/1/2009
1.55
1.50
11/1/2008
1.49
08/1/2008
1.47
05/1/2008
1.46
02/1/2008
1.50
1.44
11/1/2007
1.43
08/1/2007
1.42
05/1/2007
1.40
02/1/2007
1.45
1.39
11/1/2006
1.38
08/1/2006
1.37
05/1/2006
1.36
02/1/2006
1.39
1.33
11/1/2005
1.33
08/1/2005
1.32
05/1/2005
1.30
02/1/2005
1.35
1.29
11/1/2004
1.29
08/1/2004
1.28
05/1/2004
1.27
02/1/2004
1.32
1.26
11/1/2003
1.25
08/1/2003
1.24
05/1/2003
1.22
02/1/2003
1.27
1.21
11/1/2002
1.20
08/1/2002
1.19
05/1/2002
1.18
02/1/2002
1.23
1.17
11/1/2001
1.16
08/1/2001
1.16
05/1/2001
1.15
02/1/2001
1.20
1.14
11/1/2000
1.14
08/1/2000
1.14
05/1/2000
1.13
02/1/2000
1.18
1.13
11/1/1999
1.12
08/1/1999
1.12
05/1/1999
1.11
02/1/1999
1.16
1.11
11/1/1998
1.10
08/1/1998
1.10
05/1/0998
1.10
02/1/1998
1.15
1.10
11/1/1997
1.11
08/1/1997
1.11
05/1/1997
1.10
02/1/1997
1.14
1.10
11/1/1996
1.09
08/1/1996
1.08
05/1/1996
1.07
02/1/1996
1.10
1.06
11/1/1995
1.06
08/1/1995
1.06
05/1/1995
1.05
02/1/1995
1.09
1.05
11/1/1994
1.04
08/1/1994
1.04
05/1/1994
1.03
02/1/1994
1.05
1.01
11/1/1993
1.01
08/1/1993
0.99
05/1/1993
0.98
02/1/1993
1.00
0.97