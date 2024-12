​Personal Care Homes Monthly Report

Statistical report as of December 1, 2024

County Homes Licensed Capacity # PCH Residents # SSI Residents Homes w/SSI Res 4-8 Beds 9-29 Beds 30-99 Beds 100 + Beds Profit Non-Profit ADAMS 10 405 249 25 4 2 3 3 2 6 4 ALLEGHENY 102 7034 3820 327 34 8 17 50 27 66 36 ARMSTRONG 19 490 325 63 13 5 7 7 0 16 3 BEAVER 12 881 560 76 5 2 0 6 4 9 3 BEDFORD 3 172 133 21 1 0 0 3 0 2 1 BERKS 26 2050 1466 167 7 0 5 14 7 21 5 BLAIR 14 854 503 67 6 0 2 10 2 8 6 BRADFORD 6 304 203 31 2 0 2 4 0 5 1 BUCKS 50 3160 2056 57 11 8 6 23 13 25 25 BUTLER 21 1770 1071 25 3 0 3 11 7 12 9 CAMBRIA 23 927 558 131 11 0 6 17 0 20 3 CAMERON 1 10 9 0 0 0 1 0 0 0 1 CARBON 5 332 240 5 1 1 1 2 1 4 1 CENTRE 15 833 523 4 2 1 2 10 2 11 4 CHESTER 50 3255 1839 90 15 13 4 17 16 37 13 CLARION 4 231 103 1 1 0 0 4 0 1 3 CLEARFIELD 6 355 213 6 4 0 1 4 1 4 2 CLINTON 3 164 101 43 2 0 1 2 0 3 0 COLUMBIA 3 179 113 6 1 0 0 3 0 3 0 CRAWFORD 2 200 127 0 0 0 0 1 1 1 1 CUMBERLAND 20 1588 986 26 6 4 0 9 7 11 9 DAUPHIN 19 1246 822 110 8 6 0 9 4 7 12 DELAWARE 33 2207 1365 87 12 7 7 8 11 18 15 ELK 1 80 51 6 1 0 0 1 0 0 1 ERIE 22 1278 634 63 12 8 2 5 7 9 13 FAYETTE 18 612 383 94 9 2 7 9 0 18 0 FOREST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FRANKLIN 18 759 509 32 6 3 6 7 2 8 10 FULTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GREENE 3 103 84 38 3 0 1 2 0 3 0 HUNTINGDON 3 126 91 21 1 0 0 3 0 1 2 INDIANA 14 501 301 50 9 2 3 9 0 11 3 JEFFERSON 7 282 198 54 7 0 1 6 0 5 2 JUNIATA 5 118 102 27 3 1 3 1 0 5 0 LACKAWANNA 14 963 644 113 5 0 1 11 2 11 3 LANCASTER 53 3278 2302 244 20 5 9 26 13 26 27 LAWRENCE 8 342 191 28 4 1 2 5 0 4 4 LEBANON 14 598 448 44 2 1 3 10 0 7 7 LEHIGH 34 2404 1562 105 6 3 6 14 11 28 6 LUZERNE 22 1521 955 150 14 2 4 10 6 17 5 LYCOMING 15 759 439 52 5 1 5 8 1 11 4 MCKEAN 3 173 102 11 2 0 1 1 1 1 2 MERCER 13 631 324 28 4 1 3 8 1 7 6 MIFFLIN 2 167 118 2 1 0 0 2 0 1 1 MONROE 8 423 329 34 3 1 2 4 1 6 2 MONTGOMERY 62 5449 2965 48 10 3 6 29 24 40 22 MONTOUR 4 221 130 18 2 0 1 3 0 1 3 NORTHAMPTON 30 2527 1398 60 2 2 2 16 10 26 4 NORTHUMBERLAND 13 478 363 151 9 0 8 5 0 12 1 PERRY 1 65 49 1 1 0 0 1 0 1 0 PHILADELPHIA 48 2288 1354 408 34 4 23 14 7 32 16 PIKE 5 237 142 0 0 2 0 2 1 5 0 POTTER 1 30 16 1 1 0 0 1 0 0 1 SCHUYLKILL 6 463 312 22 1 0 2 3 1 6 0 SNYDER 1 95 59 0 0 0 0 1 0 1 0 SOMERSET 13 549 301 81 8 0 6 6 1 11 2 SULLIVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUSQUEHANNA 2 101 61 1 1 0 0 2 0 2 0 TIOGA 4 169 92 18 3 0 1 3 0 1 3 UNION 5 307 153 4 1 0 1 3 1 3 2 VENANGO 7 160 111 89 5 0 5 2 0 2 5 WARREN 5 185 128 25 4 0 4 0 1 0 5 WASHINGTON 12 548 342 33 5 1 5 5 1 9 3 WAYNE 3 120 65 0 0 0 2 1 0 2 1 WESTMORELAND 39 2176 1334 145 15 2 9 22 6 30 9 WYOMING 3 71 39 6 1 0 2 1 0 2 1 YORK 27 2032 1225 32 6 3 5 11 8 18 9 GRAND TOTAL 1015 62036 37791 3707 375 105 209 490 211 673 342

Data shown is based on information provided during the most recent inspection of the personal care home, which may have occurred within the past year. The data results can change frequently and are not reflected in real-time.