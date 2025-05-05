Fertilizer Forms
Sample Analysis Summary Reports
Fertilizer Licensees
- Fertilizer Licensees (PDF)
Fertilizer Tonnage Reports by County
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-June 2025 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County July-Dec 2024 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-June 2024 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jul-Dec 2023 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-Jun 2023 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jul-Dec 2022 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-Jun 2022 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jul-Dec 2021 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-Jun 2021 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jul-Dec 2020 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-Jun 2020 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jul-Dec 2019 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report by County Jan-Jun 2019 (PDF)
Fertilizer Tonnage Report Detail
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-June 2025 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail June-Dec 2024 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-June 2024 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jul-Dec 2023 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-Jun 2023 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jul-Dec 2022 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-Jun 2022 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jul-Dec 2021 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-Jun 2021 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jul-Dec 2020 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-Jun 2020 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jul-Dec 2019 (PDF)
- Fertilizer Tonnage Report Detail Jan-Jun 2019 (PDF)
Legal Library
- Fertilizer Law (PDF)
- Fertilizer Regulations (PDF)