​Commission Members and Terms

A commission established by Act 55 of 2017.
- Mike Brammer, Executive Director, FFA
- Judd Pittman, Bureau of Career and Technical Education, PDE
- Sara Gligora, Special Assistant, PDA
Commission Chairs
- Secretary Russell Redding, PA Department of Agriculture (PDA)
- Secretary, Dr. Carrie Rowe, PA Department of Education (PDE)
Commissioners
Member
Seat
Term
Raechal Sattazhan -
Ag Marketing Industry Rep
Oct 1, 2024 to Sept 30,2025
Broc Sandelin -
Ag Science Faculty
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2025
Melenie Longo
CTE Teacher from CTE Center
Oct1, 2024 to Sept 30, 2027
Doug Brown
CTE Teacher in School District
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2027
Rob Hess
Farmer
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026
Dr. Kevin Curry - PSU
PSU Ag. Sci. Faculty Member
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026
Ty Holmberg
Business Comm. Member w. knowledge of Ag Ed
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2027
Senator Elder Vogel
Individual w Knowledge of Ag Edu
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2027
Tom Logan
Farmer
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2025
Mark Sauder
Ag Processing Industry Rep
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2025
Anna Benton
School District Occupational Adv. Comm. Member
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026
Kevin Guldin
Business Comm. Member w. knowledge of Ag Ed
Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026