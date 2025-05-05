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Official website

of the Commonwealth of Pennsylvania

    The .gov means it's official.

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    ​Commission Members and Terms

    A commission established by Act 55 of 2017.

    • Mike Brammer, Executive Director, FFA
    • Judd Pittman, Bureau of Career and Technical Education, PDE 
    • Sara Gligora, Special Assistant, PDA
       

    Commission Chairs

    • Secretary Russell Redding, PA Department of Agriculture (PDA) 
    • Secretary, Dr. Carrie Rowe, PA Department of Education (PDE)
       

    Commissioners

    Member

    Seat

    Term

    Raechal Sattazhan -

    Ag Marketing Industry Rep

    Oct 1, 2024 to Sept 30,2025

    Broc Sandelin -

    Ag Science Faculty

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2025

    Melenie Longo

    CTE Teacher from CTE Center

    Oct1, 2024 to Sept 30, 2027

    Doug Brown

    CTE Teacher in School District

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2027

    Rob Hess

    Farmer

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026

    Dr. Kevin Curry - PSU

    PSU Ag. Sci. Faculty Member

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026

    Ty Holmberg

    Business Comm. Member w. knowledge of Ag Ed

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2027

    Senator Elder Vogel

    Individual w Knowledge of Ag Edu

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2027

    Tom Logan

    Farmer

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2025

    Mark Sauder

    Ag Processing Industry Rep

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2025

    Anna Benton

    School District Occupational Adv. Comm. Member

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026

    Kevin Guldin

    Business Comm. Member w. knowledge of Ag Ed

    Oct 1, 2024 to Sept 30, 2026