Historical Stats Reports

Please be advised that, due to the size of these documents, it may take several minutes for one to open. To view recent Annual Statistical Reports, visit our Reports and Dashboards page.
-
1976 Annual Statistical Report
-
1977 Annual Statistical Report
-
1979 Annual Statistical Report
-
1981 Annual Statistical Report
-
1983 Annual Statistical Report
-
1980-1985 Annual Statistical Report
-
1980-1986 Annual Statistical Report
-
1980-1987 Annual Statistical Report
-
1988-1989 Annual Statistical Report
-
1990 Annual Statistical Report
-
1991 Annual Statistical Report
-
1992 Annual Statistical Report
-
1993 Annual Statistical Report
-
1994 Annual Statistical Report
-
1995 Annual Statistical Report
-
1996 Annual Statistical Report
-
1997 Annual Statistical Report
-
1998 Annual Statistical Report
-
1999 Annual Statistical Report
-
2000 Annual Statistical Report
-
2001 Annual Statistical Report
-
2002 Annual Statistical Report
-
2003 Annual Statistical Report
-
2004 Annual Statistical Report
-
2005 Annual Statistical Report
-
2006 Annual Statistical Report
-
2007 Annual Statistical Report
-
2008 Annual Statistical Report
-
2009 Annual Statistical Report
-
2010 Annual Statistical Report
-
2011 Annual Statistical Report
-
2012 Annual Statistical Report
-
2013 Annual Statistical Report
-
2014 Annual Statistical Report
-
2015 Annual Statistical Report
-
2016 Annual Statistical Report
-
2017 Annual Statistical Report
-
2018 Annual Statistical Report
-
2019 Annual Statistical Report