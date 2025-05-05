Skip to agency navigation
    Analyzing data to guide decisions for better results.

    The Bureau of Planning, Research & Statistics (PRS) is responsible for planning, research and statistical analysis activities within the Department of Corrections to assist in short-term and long-term decision-making. This includes coordinating departmental research initiatives; preparing various planning and research reports; identifying correctional planning and research problems; preparing research models appropriate to the problem; developing instrumentation and procedures for data measurement; collecting and analyzing data; and submitting recommendations for departmental research and evaluation priorities.

    Kristofer (Bret) Bucklen, Ph.D., Director | 717. 728.4051