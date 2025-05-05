Leadership

The Department of Corrections is led by the following individuals:
Laurel Harry, Secretary of Corrections 717.728.4109
Randee Brant, Chief of Staff 717.728.4107
David Radziewicz, Special Assistant 717.728.4117
Danielle Hummel, Executive Assistant 717.728.4109
Deanna Washington, Executive Secretary, Deputy Secretary's Office 717.728.4122
Kelly Evans, Executive Deputy Secretary for Community Corrections and Reentry 717.728.4060
Grace Franks, Assistant 717.728.4118
Chris Oppman, Deputy Secretary for Administration 717.728.4122 | 4123
Angel Jenrette-McDowell, Executive Assistant, 717.728.4116
Ron Morrison, Administrative Officer, 717.787.4741
Areas of Responsibility: Health Care Services; Operations; Administration; Correctional Industries; Training Academy; Psychology; Food Service
Michael Wenerowicz, Executive Deputy Secretary for Institutional Operations 717.728.4122 | 4123
Kiley Palson, Special Assistant 717.728.4193
Areas of Responsibility: Eastern, Central and Western Regional Deputy Secretaries; Bureau of Facility Security and Special Operations; Office of Population Management (CSCU); Office of County Inspections;
Morris Houser, Deputy Secretary Eastern Region 717.728.4122 | 4123
Vacant, Staff Assistant 717.728.4114
Amanda Reich, Staff Assistant 717.28.4747
Capt. Glasgow, Inspection Captain 717.728.4126
Areas of Responsibility: SCIs: Camp Hill | Chester | Coal Township | Dallas | Frackville | Mahanoy | Phoenix | Waymart
Dr. Robert Marsh, Deputy Secretary Central Region 717.728.4122 | 4123
Aaron Wegrzynowicz, Staff Assistant 717.728.4121
Angela Davidson, Staff Assistant 717.728.7740
Capt. Evans, Inspection Captain 717.728.4125
Areas of Responsibility: SCIs: Benner Township | Houtzdale | Huntingdon | Muncy | Pine Grove | Quehanna | Rockview | Smithfield
Dr. Michael Zaken, Deputy Secretary Western Region 717.728.4122 | 4123
Sara Hirschmann, Staff Assistant 717.728.4113
Mary Beth Schaef, Staff Assistant 717.728.4115
Capt. Levadnuk, Inspection Captain 717.728.4124
Areas of Responsibility: SCIs: Albion | Cambridge Springs | Fayette | Forest | Greene | Laurel Highlands | Mercer | Somerset
Deborah Carpenter, Deputy Secretary for Office of Field Services 717.231.4413
Jason Winski, Executive Assistant 717.787.5699 EXT. 1172
Jay-Nell Reber, Staff Assistant 717.728.4191
Dr. Lucas Malishchak, Deputy Secretary for Office of Reentry 717.728.4104
Michele Nardozzi, Executive Assistant 717.728.4112
Joseph Killhof, Staff Assistant, 717.280.2097
Daniel McIntyre, Director, Bureau of Reentry Coordination
Morris Richardson, Director, Bureau of Community Corrections 717.787.5699
Jacqueline Rupert, Deputy Director Facilities Management 717.787.5669
Vacant, Major Security and Training 717.787.5669