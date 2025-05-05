Leadership

Skip to agency navigation
    Sec. Dr. Laurel R. Harry stands at a podium and gives remarks

    The Department of Corrections is led by the following individuals:

    Laurel Harry, Secretary of Corrections 717.728.4109
       Randee Brant, Chief of Staff 717.728.4107
       David Radziewicz, Special Assistant 717.728.4117
       Danielle Hummel, Executive Assistant 717.728.4109
       Deanna Washington, Executive Secretary, Deputy Secretary's Office 717.728.4122

    Kelly Evans, Executive Deputy Secretary for Community Corrections and Reentry 717.728.4060
       Grace Franks, Assistant 717.728.4118

    Chris Oppman, Deputy Secretary for Administration 717.728.4122 | 4123
       Angel Jenrette-McDowell, Executive Assistant, 717.728.4116
       Ron Morrison, Administrative Officer, 717.787.4741

    Areas of Responsibility: Health Care Services; Operations; Administration; Correctional Industries; Training Academy; Psychology; Food Service

    Michael Wenerowicz, Executive Deputy Secretary for Institutional Operations 717.728.4122 | 4123  
       Kiley Palson, Special Assistant 717.728.4193

    Areas of Responsibility: Eastern, Central and Western Regional Deputy Secretaries; Bureau of Facility Security and Special Operations; Office of Population Management (CSCU); Office of County Inspections;

    Morris Houser, Deputy Secretary Eastern Region 717.728.4122 | 4123
       Marilyn Richards, Staff Assistant 717.728.4114
       Amanda Reich, Staff Assistant 717.28.4747
       Capt. Glasgow, Inspection Captain 717.728.4126

    Areas of Responsibility: SCIs: Camp Hill | Chester | Coal Township | Dallas | Frackville | Mahanoy | Phoenix | Waymart

    Dr. Robert Marsh, Deputy Secretary Central Region 717.728.4122 | 4123
       Aaron Wegrzynowicz, Staff Assistant 717.728.4121
       Angela Davidson, Staff Assistant 717.728.7740
       Capt. Evans, Inspection Captain 717.728.4125

    Areas of Responsibility: SCIs: Benner Township | Houtzdale | Huntingdon | Muncy | Pine Grove | Quehanna | Rockview | Smithfield

    Dr. Michael Zaken, Deputy Secretary Western Region 717.728.4122 | 4123
       Sara Hirschmann, Staff Assistant 717.728.4113
       Mary Beth Schaef, Staff Assistant 717.728.4115
       Capt. Levadnuk, Inspection Captain 717.728.4124

    Areas of Responsibility: SCIs: Albion | Cambridge Springs | Fayette | Forest | Greene | Laurel Highlands | Mercer | Somerset

    Deborah Carpenter, Deputy Secretary for Office of Field Services 717.231.4413
        Jason Winski, Executive Assistant 717.787.5699 EXT. 1172
        Jay-Nell Reber, Staff Assistant 717.728.4191

    Dr. Lucas Malishchak, Deputy Secretary for Office of Reentry 717.728.4104
       Michele Nardozzi, Executive Assistant 717.728.4112
       Joseph Killhof, Staff Assistant, 717.280.2097

    Daniel McIntyre, Director, Bureau of Reentry Coordination

    Morris Richardson, Director, Bureau of Community Corrections 717.787.5699  
       Jacqueline Rupert, Deputy Director Facilities Management 717.787.5669
       Vacant, Major Security and Training 717.787.5669