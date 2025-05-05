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Children’s Advocacy Center Advisory Committee (CACAC)
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Constables Education and Training Board (CETB)
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County Adult Probation and Parole Advisory Committee (CAPPAC)
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Criminal Justice Advisory Committee (CJAC)
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Firearms Education and Training Board (FETB)
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Indigent Defense Advisory Committee (IDAC)
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Juvenile Justice and Delinquency Prevention Committee (JJDPC)
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Mental Health and Justice Advisory Committee (MHJAC)
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School Safety and Security Committee (SSSC)
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Sheriff and Deputy Sheriff Education and Training Board (SDSETB)
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Victims' Services Advisory Committee (VSAC)
About Us
PCCD Advisory Committees and Boards
To better inform the work of the Commission, PCCD is comprised of seven Advisory Committees, the School Safety and Security Committee, and three Training Boards.