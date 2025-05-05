Active Funding Announcements
View all current funding opportunities and related documents below.
2022-25 Child Advocacy Center Development
- Applications due: 5/31/2026
- Funding Announcement
2022-25 Developing Satellite CACs
- Applications due: 5/31/2026
- Funding Announcement
Improving Justice System Responses to Substance Use Disorders
- Applications due: 10/31/2025
- Funding Announcement
- Funding Announcement Q&A (updated 10/22/2025)
- Webinar for interested applicants (10/2/2024): Recording | Slides
Local Hospital-based Violence Intervention Program (HVIP) Supports
- Applications due: 10/30/2025
- Funding Announcement
- Funding Announcement Q&A (updated 10/10/2025)
2024-25 School Safety & Mental Health Grants - Application period is closed.
- Funding Announcement
- Funding Announcement Q&A
- Recording for interested applicants (9/13/2024): Recording
Targeted School Safety Grants for Nonpublic Schools - Application period is closed.
- Funding Announcement
- Funding Announcement Q&A
- Webinar for interested applicants (9/9/2024): Recording